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تشتمل مجموعات Education ERP (تخطيط موارد المؤسسات) على وحدات متكاملة مصممة لإدارة الجوانب التشغيلية للمدارس والكليات والجامعات من الروضة إلى الصف الثاني عشر. على غرار أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات، تربط هذه الأجنحة وظائف مختلفة داخل "المكتب الخلفي" للمؤسسة التعليمية، بما في ذلك الشؤون المالية والموارد البشرية وإدارة الرسوم. في مدارس الروضة وحتى الصف الثاني عشر، عادةً ما يتم استخدام مجموعات ERP التعليمية من قبل موظفي مكتب المنطقة للإشراف على الموارد على مستوى المنطقة، وكذلك من قبل الموظفين الإداريين في المدارس الفردية. في الكليات والجامعات، غالبًا ما يستخدم الموظفون في الأقسام المختلفة - مثل المالية والموارد البشرية والمساعدات المالية والإرشاد الأكاديمي - مكونات مختلفة لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). من خلال دمج هذه الوظائف في منصة موحدة، تعمل مجموعات ERP التعليمية على تبسيط العمليات اليومية، والقضاء على صوامع البيانات، وتعزيز التواصل بين الإدارات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات التشغيل الآلي لهذه الأنظمة على تقليل عبء العمل اليدوي للمهام الروتينية، مثل استرداد البيانات من أنظمة أقسام متعددة.
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Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.
Jenzabar
myjenzabar.net
تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.
Skolaro
skolaro.com
تطبيق Skolaro هو نظام إدارة شامل للمدارس، يوفر أدوات لإدارة المعلومات، الحضور، الرسوم، والاتصال بين أولياء الأمور والمعلمين.
EdPrime
edprime.co
EdPrime هو برنامج شامل لإدارة التعليم، يدعم جميع جوانب البيئة التعليمية من الإدارة والقبول إلى التواصل والأداء.
Fekara
fekara.com
تطبيق فيكارا هو برنامج مجاني لإدارة المدارس الصغيرة عبر الإنترنت، يشمل القبول، الحضور، الامتحانات، وبطاقات النتائج.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal هو برنامج ERP لإدارة المؤسسات التعليمية يوفر أدوات لتنظيم سجلات الطلاب والفعاليات والرسوم، مما يسهل إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية.
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