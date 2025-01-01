متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
أجنحة ERP التعليمية
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

أجنحة ERP التعليمية - التطبيقات الأكثر شعبية

تشتمل مجموعات Education ERP (تخطيط موارد المؤسسات) على وحدات متكاملة مصممة لإدارة الجوانب التشغيلية للمدارس والكليات والجامعات من الروضة إلى الصف الثاني عشر. على غرار أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات، تربط هذه الأجنحة وظائف مختلفة داخل "المكتب الخلفي" للمؤسسة التعليمية، بما في ذلك الشؤون المالية والموارد البشرية وإدارة الرسوم. في مدارس الروضة وحتى الصف الثاني عشر، عادةً ما يتم استخدام مجموعات ERP التعليمية من قبل موظفي مكتب المنطقة للإشراف على الموارد على مستوى المنطقة، وكذلك من قبل الموظفين الإداريين في المدارس الفردية. في الكليات والجامعات، غالبًا ما يستخدم الموظفون في الأقسام المختلفة - مثل المالية والموارد البشرية والمساعدات المالية والإرشاد الأكاديمي - مكونات مختلفة لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). من خلال دمج هذه الوظائف في منصة موحدة، تعمل مجموعات ERP التعليمية على تبسيط العمليات اليومية، والقضاء على صوامع البيانات، وتعزيز التواصل بين الإدارات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات التشغيل الآلي لهذه الأنظمة على تقليل عبء العمل اليدوي للمهام الروتينية، مثل استرداد البيانات من أنظمة أقسام متعددة.

إرسال تطبيق جديد


Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

تطبيق Skolaro هو نظام إدارة شامل للمدارس، يوفر أدوات لإدارة المعلومات، الحضور، الرسوم، والاتصال بين أولياء الأمور والمعلمين.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime هو برنامج شامل لإدارة التعليم، يدعم جميع جوانب البيئة التعليمية من الإدارة والقبول إلى التواصل والأداء.

Fekara

Fekara

fekara.com

تطبيق فيكارا هو برنامج مجاني لإدارة المدارس الصغيرة عبر الإنترنت، يشمل القبول، الحضور، الامتحانات، وبطاقات النتائج.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal هو برنامج ERP لإدارة المؤسسات التعليمية يوفر أدوات لتنظيم سجلات الطلاب والفعاليات والرسوم، مما يسهل إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.