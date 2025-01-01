برنامج ERP ERP - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعد برنامج Education ERP (تخطيط موارد المؤسسات) حلًا شاملاً مصممًا لتبسيط ودمج الوظائف الإدارية والأكاديمية المختلفة للمؤسسات التعليمية. يسهل هذا البرنامج الإدارة الفعالة لعمليات مثل القبول وتسجيل الطلاب وتتبع الحضور والتصنيف وإدارة الدورات التدريبية والإدارة المالية.
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Skool
skool.com
Skool هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة الدورات التعليمية والمجتمعات، مع ميزات مثل تنظيم المحتوى وتفاعل الأعضاء.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.
Frontline Education
frontlineeducation.com
تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
Jenzabar
myjenzabar.net
تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.
Blackbaud
blackbaud.com
تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.
Skolaro
skolaro.com
تطبيق Skolaro هو نظام إدارة شامل للمدارس، يوفر أدوات لإدارة المعلومات، الحضور، الرسوم، والاتصال بين أولياء الأمور والمعلمين.
EdPrime
edprime.co
EdPrime هو برنامج شامل لإدارة التعليم، يدعم جميع جوانب البيئة التعليمية من الإدارة والقبول إلى التواصل والأداء.
Fekara
fekara.com
تطبيق فيكارا هو برنامج مجاني لإدارة المدارس الصغيرة عبر الإنترنت، يشمل القبول، الحضور، الامتحانات، وبطاقات النتائج.
TUIO
tuiopay.com
TUIO هو نظام شامل لإدارة الرسوم الدراسية، يساعد المدارس ومراكز الرعاية على أتمتة الفواتير، تسجيل الطلاب، وإدارة المعلومات المالية.
NEOGOV
neogov.com
تطبيق NEOGOV يقدم نظامًا لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، يشمل التوظيف، التدريب، وإدارة الأداء لتسهيل العملية الحكومية.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal هو برنامج ERP لإدارة المؤسسات التعليمية يوفر أدوات لتنظيم سجلات الطلاب والفعاليات والرسوم، مما يسهل إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية.
Edunext
edunext.co
Edunext هي منصة إدارية تعليمية توفر أدوات لتنظيم العمليات الأكاديمية، تدعم تكامل الأنظمة وتبسيط المهام للمؤسسات التعليمية.
APL nextED
aplnexted.com
تطبيق APL nextED هو حل شامل لإدارة بيانات هيئة التدريس، ويتيح إدارة والإبلاغ عن معلومات أعضاء هيئة التدريس الدائمين وغير الدائمين.
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