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يسمح برنامج الوصول إلى الأجور المكتسبة للموظفين بالوصول إلى جزء من أجورهم المكتسبة قبل يوم الدفع المقرر التالي. يساعد هذا البرنامج الموظفين على تتبع الأموال المتاحة وسحب الأموال حسب الحاجة، مع خصم المقدمة من راتبهم القادم. يقدم أصحاب العمل إمكانية الحصول على الأجر المكتسب كميزة مالية، خاصة للشركات التي لديها عمال بالساعة. بالنسبة للموظفين الذين يحتاجون إلى أموال فورية، فإن الوصول إلى الأجور المكتسبة يمكن أن يمنع رسوم السحب على المكشوف أو الحاجة إلى قروض يوم الدفع وديون بطاقات الائتمان. يمكن أن يؤدي هذا الخيار إلى قدر أكبر من الاستقرار المالي للموظفين، مما يفيد الشركات من خلال تقليل التوتر وتحسين الإنتاجية وزيادة الاحتفاظ بالموظفين.
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DailyPay
dailypay.com
تطبيق DailyPay يتيح للموظفين الوصول الفوري لأجورهم المكتسبة عبر بطاقة مسبقة الدفع، مما يساعدهم في إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل.
Instant Financial
instant.co
تطبيق يعمل على تمكين الموظفين من الوصول الفوري إلى أجورهم المكتسبة، مما يعزز الراحة المالية لهم. يتيح لهم إجراء المعاملات بسهولة.
Branch app
branchapp.com
تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.
Earnin
earnin.com
تطبيق Earnin يتيح للموظفين سحب جزء من راتبهم المكتسب قبل يوم الدفع، مما يساعدهم في إدارة مصاريفهم وتفادي الديون.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon هو تطبيق يتيح للموظفين الوصول الفوري إلى أجورهم المكتسبة قبل يوم الدفع، مما يوفر لهم مرونة في إدارة الشؤون المالية.
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