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برنامج الوصول إلى الأجور المكتسبة
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برنامج الوصول إلى الأجور المكتسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يسمح برنامج الوصول إلى الأجور المكتسبة للموظفين بالوصول إلى جزء من أجورهم المكتسبة قبل يوم الدفع المقرر التالي. يساعد هذا البرنامج الموظفين على تتبع الأموال المتاحة وسحب الأموال حسب الحاجة، مع خصم المقدمة من راتبهم القادم. يقدم أصحاب العمل إمكانية الحصول على الأجر المكتسب كميزة مالية، خاصة للشركات التي لديها عمال بالساعة. بالنسبة للموظفين الذين يحتاجون إلى أموال فورية، فإن الوصول إلى الأجور المكتسبة يمكن أن يمنع رسوم السحب على المكشوف أو الحاجة إلى قروض يوم الدفع وديون بطاقات الائتمان. يمكن أن يؤدي هذا الخيار إلى قدر أكبر من الاستقرار المالي للموظفين، مما يفيد الشركات من خلال تقليل التوتر وتحسين الإنتاجية وزيادة الاحتفاظ بالموظفين.

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DailyPay

DailyPay

dailypay.com

تطبيق DailyPay يتيح للموظفين الوصول الفوري لأجورهم المكتسبة عبر بطاقة مسبقة الدفع، مما يساعدهم في إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل.

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoon هي منصة التمكين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. مع ZayZoon، يأتي يوم الدفع أخيرًا بضغطة زر. إنه مجاني لأصحاب العمل ويستغرق تنفيذه 30 دقيقة فقط. ومع ذلك، يمكن للموظفين استخدام ZayZoon للحصول على رواتبهم في أي وقت. توفر المنصة أيضًا موارد وأدوات تعليمية لمساعدة العمال على كسر دورة الراتب إلى الراتب. ويعمل. أفاد 89% من الموظفين الذين يستخدمون ZayZoon أنهم يعانون من ضغوط مالية أقل، كما أن أصحاب العمل الذين يقدمون ZayZoon يتباهون بانخفاض مبيعاتهم بنسبة 29%.

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

تطبيق يعمل على تمكين الموظفين من الوصول الفوري إلى أجورهم المكتسبة، مما يعزز الراحة المالية لهم. يتيح لهم إجراء المعاملات بسهولة.

Branch app

Branch app

branchapp.com

تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.

Earnin

Earnin

earnin.com

تطبيق Earnin يتيح للموظفين سحب جزء من راتبهم المكتسب قبل يوم الدفع، مما يساعدهم في إدارة مصاريفهم وتفادي الديون.

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