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برنامج الوصول إلى الأجور المكتسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر
يسمح برنامج الوصول إلى الأجور المكتسبة للموظفين بالوصول إلى جزء من أجورهم المكتسبة قبل يوم الدفع المقرر التالي. يساعد هذا البرنامج الموظفين على تتبع الأموال المتاحة وسحب الأموال حسب الحاجة، مع خصم المقدمة من راتبهم القادم. يقدم أصحاب العمل إمكانية الحصول على الأجر المكتسب كميزة مالية، خاصة للشركات التي لديها عمال بالساعة. بالنسبة للموظفين الذين يحتاجون إلى أموال فورية، فإن الوصول إلى الأجور المكتسبة يمكن أن يمنع رسوم السحب على المكشوف أو الحاجة إلى قروض يوم الدفع وديون بطاقات الائتمان. يمكن أن يؤدي هذا الخيار إلى قدر أكبر من الاستقرار المالي للموظفين، مما يفيد الشركات من خلال تقليل التوتر وتحسين الإنتاجية وزيادة الاحتفاظ بالموظفين.
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Instant Financial
instant.co
تقدم شركة Instant Financial، الرائدة في الحلول المرنة لدفع أجور الموظفين، حلولاً مالية للشركات، مما يسمح للموظفين بالتحكم في مواردهم المالية والحصول على رواتبهم بالطريقة التي يريدونها ومتى يريدون وأينما يريدون. من الوصول إلى الأجور المكتسبة، ونصائح الموظفين الرقمية، وبطاقات الدفع الإلكترونية، تعد In...
DailyPay
dailypay.com
الدفع عند الطلب الذي يمكنك الوثوق به. نقدم لكم يوم الجمعة بواسطة DailyPay™ الجمعة، بطاقة وتطبيق Visa® المدفوعة مسبقًا، هي أحدث عروضنا وتمنح الموظفين إمكانية الوصول الفوري وبدون رسوم إلى رواتبهم المكتسبة. انضم إلى الشركات الرائدة في الصناعة التي تثق في DailyPay لمساعدة الموظفين على التحكم في مواردهم...
Earnin
earnin.com
قم بتوظيف إنتاجية الموظفين والاحتفاظ بهم وتحسينها من خلال ميزة Earnin. Earnin عبارة عن منصة للعافية المالية مصممة خصيصًا لمساعدة الموظفين على تجنب الديون ودفع فواتيرهم والادخار للمستقبل وتقليل الضغوط المالية من خلال تمكين الوصول إلى رواتبهم أثناء عملهم. يدعم منتج Cashout الأساسي الخاص بنا الموظفين م...
Branch app
branchapp.com
يساعد الفرع الشركات على تسريع المدفوعات لتمكين الأمريكيين العاملين. تلجأ الشركات إلى الفرع للحصول على طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لدفع أجور العمال وتقليل تكاليف الشيكات الورقية وبطاقات الرواتب. يمكن للعمال والمقاولين المستقلين الذين قاموا بالتسجيل مع Branch الحصول على حساب مصرفي بدون رسوم...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon هي منصة التمكين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. مع ZayZoon، يأتي يوم الدفع أخيرًا بضغطة زر. إنه مجاني لأصحاب العمل ويستغرق تنفيذه 30 دقيقة فقط. ومع ذلك، يمكن للموظفين استخدام ZayZoon للحصول على رواتبهم في أي وقت. توفر المنصة أيضًا موارد وأدوات تعليمية لمساعدة العمال على كسر دورة الراتب إلى...