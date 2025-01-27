برنامج الوصول إلى الأجور المكتسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغولا

Earnin

earnin.com

قم بتوظيف إنتاجية الموظفين والاحتفاظ بهم وتحسينها من خلال ميزة Earnin. Earnin عبارة عن منصة للعافية المالية مصممة خصيصًا لمساعدة الموظفين على تجنب الديون ودفع فواتيرهم والادخار للمستقبل وتقليل الضغوط المالية من خلال تمكين الوصول إلى رواتبهم أثناء عملهم. يدعم منتج Cashout الأساسي الخاص بنا الموظفين من أكثر من 50000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقد وفرنا إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 مليارات دولار من الأرباح. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على عيش حياة مالية أفضل. تعد تقنية Earnin فريدة من نوعها باعتبارها المزود الوحيد الذي لا يحتاج إلى أي تكامل. وهذا يعني سهولة الطرح في أيام. من المحتمل أننا نساعد بعض موظفيك بالفعل - تواصل معنا لمعرفة كيفية القيام بذلك. ميزات إضافية: - درع الرصيد: يتلقى الموظفون إشعارًا إذا انخفض رصيدهم البنكي عن مبلغ معين لمساعدتهم على تجنب رسوم السحب على المكشوف. - إعداد الميزانية: نقوم تلقائيًا بسحب النفقات المتكررة لمساعدة الموظفين على معرفة الفواتير القادمة والميزانية المحيطة بهم - نصيحة لنفسك: هذا منتج ادخاري فريد من نوعه حيث يمكن للموظفين بسهولة إنشاء أوعية ادخار مخصصة للادخار لصندوق الطوارئ أو الإجازات أو التعليم وما إلى ذلك .