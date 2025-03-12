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تتضمن التجارة الإلكترونية، والمعروفة أيضًا بالتجارة الإلكترونية أو التجارة الرقمية، اختيار المنتجات أو الخدمات المثالية وتقديمها بشكل استراتيجي مع المحتوى المناسب لتعزيز المبيعات. تمامًا مثل الطريقة التي تضع بها المتاجر المادية العناصر بشكل استراتيجي، تم تصميم برامج التجارة الإلكترونية لعرض المنتجات على مواقع الويب بشكل فعال، بهدف جذب المشترين المحتملين وتشجيع عمليات الشراء المتكررة. تعمل التجارة الإلكترونية الفعالة على تعزيز مشاركة العملاء، وتقليل هجر الموقع، وتعزيز التحويلات عالية الجودة. مستوحاة من تسويق المنتجات التقليدية والترويج لها، تستفيد التجارة الإلكترونية من التحليلات من نقاط الاتصال المختلفة لتقديم تجارب مخصصة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المشاركة والمبيعات ورضا العملاء. عادة، تتكامل برامج التجارة الإلكترونية بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، وإدارة محتوى الويب، وإدارة المخزون، ونقاط البيع (POS)، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.
Coveo
coveo.com
Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي منصة تسويق للبيع بالتجزئة تساعد الشركات على تحويل البيانات إلى حملات تسويقية مباشرة وزيادة الاحتفاظ بالعملاء.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في إيصال المحتوى المرئي والنصي، وتحسين التجارة الإلكترونية عبر الأتمتة والتخصيص.
Adobe Commerce
business.adobe.com
Adobe Commerce منصة تجارة إلكترونية مرنة تساعد الشركات في إنشاء تجارب مخصصة للعملاء وإدارة عمليات المبيعات عبر الإنترنت.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
Avataar
avataar.ai
Avataar هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة للمنتجات، مما يسهل عملية الإنتاج ويعزز استراتيجيات التسويق.
Findify
findify.io
Findify هو منصة بحث وتخصيص للمتاجر الإلكترونية، تساعد في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث الذكي والترويج المخصص.
Productsup
productsup.com
Productsup هي منصة للمنتجات تتيح للعلامات التجارية والمصنعين إدارة محتوى المنتجات بفاعلية وزيادة الوصول إلى المستهلكين عبر قنوات متعددة.
edrone
edrone.me
edrone هو تطبيق CRM للتجارة الإلكترونية يركز على أتمتة التسويق وفهم سلوك العملاء لتعزيز العلاقات وزيادة الإيرادات.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring هو حل شامل للتجارة الإلكترونية يساعد المتاجر عبر الإنترنت في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث والتخصيص وإدارة المنتجات.
PureClarity
pureclarity.com
تطبيق PureClarity يقدم حلولًا لتخصيص التسوق الإلكتروني، مما يعزز المبيعات ويزيد من معدل التحويل من خلال توفير تجربة تسوق مخصصة للعملاء.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch هو منصة بحث وتوصيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة البحث وزيادة التفاعل والمبيعات عبر بيئات التجارة المختلفة.
commonsku
commonsku.com
Commonsku هو برنامج لإدارة علاقات العملاء، وإدارة الطلبات، والتجارة الإلكترونية مخصص لصناعة المنتجات الترويجية، يساعد الموزعين والموردين في عملياتهم.
Klevu
klevu.com
Klevu هو تطبيق للبحث الذكي في مواقع التجارة الإلكترونية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتخصيص تجربة التسوق.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire هو تطبيق لتحسين تجربة العميل عبر الإنترنت، يساعد الشركات في زيادة التفاعل والمبيعات من خلال تحليل سلوك المستخدم وتحسينات مخصصة.
Prefixbox
prefixbox.com
تطبيق Prefixbox يعزز تجربة التسوق عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين البحث والتصفح وتقديم توصيات مخصصة لزيادة معدل التحويل والمبيعات.
Toolio
toolio.com
Toolio هو تطبيق سحابي لتحسين التخطيط التجاري وتحليل المخزون، يساعد تجار التجزئة على تحسين اتخاذ القرارات وتحسين الربحية والتعاون عن بُعد.
Loop54
loop54.com
تطبيق Loop54 يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تحسين البحث واقتراح المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من رضا العملاء ومعدل التحويل.
Relewise
relewise.com
تطبيق RELEWISE يوفر منصة تخصيص متقدمة لتحسين تجربة العملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم توصيات مخصصة وتحليل سلوك المستخدم.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter يساعد الشركات على تحسين تجربة المستخدم على مواقعهم من خلال توصيات مستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي.
Nosto
nosto.com
Nosto هي منصة تفاعلية تدير تجربة التجارة الإلكترونية من خلال تخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم لزيادة الإيرادات وتحسين رضا العملاء.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io هي منصة تخصيص للتجارة الإلكترونية تقدم توصيات مخصصة وتحليلات سلوك المستخدم لتحسين تجربة التسوق وزيادة المبيعات.
MakerSights
makersights.com
Makersights هو تطبيق لإدارة مجموعة المنتجات يساعد العلامات التجارية على تطوير منتجات تلبي احتياجات المستهلكين من خلال تحليل البيانات وانتقاء المنتجات المناسبة.
Potions
get-potions.com
تطبيق Potions يخصص تجارب المتسوقين عبر الإنترنت دون الاعتماد على الكوكيز، مما يزيد من معدلات التحويل وقيمة الطلب.
Pixyle.ai
pixyle.ai
يوفر تطبيق Pixyle.ai بيانات المنتجات للتجارة الإلكترونية، مما يساعد العلامات التجارية ومتاجر التجزئة في تحسين تجربة اكتشاف المنتجات.
Luigi's Box
luigisbox.com
يوفر تطبيق Luigi's Box أدوات بحث واكتشاف المنتجات للتجارة الإلكترونية مع تحليل بيانات الأداء لتحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي منصة توفر أدوات التخصيص والتوصية لمساعدة الشركات في تحسين تفاعلات العملاء وتحليل سلوكهم وتفضيلاتهم.
BEYABLE
beyable.com
تطبيق BEYABLE هو منصة SaaS تساعد التجار والعلامات التجارية على تحسين تحويلات المبيعات وتجربة المستخدم من خلال تحليل حركة الزوار الحاليين للمواقع.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تطبيق رابتور سيرفيس يوفر منصة لتخصيص البيانات، تساعد العلامات التجارية على فهم سلوك المستخدمين وتقديم توصيات شخصية عبر جميع القنوات.
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