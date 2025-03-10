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تتضمن التجارة الإلكترونية، والمعروفة أيضًا بالتجارة الإلكترونية أو التجارة الرقمية، اختيار المنتجات أو الخدمات المثالية وتقديمها بشكل استراتيجي مع المحتوى المناسب لتعزيز المبيعات. تمامًا مثل الطريقة التي تضع بها المتاجر المادية العناصر بشكل استراتيجي، تم تصميم برامج التجارة الإلكترونية لعرض المنتجات على مواقع الويب بشكل فعال، بهدف جذب المشترين المحتملين وتشجيع عمليات الشراء المتكررة. تعمل التجارة الإلكترونية الفعالة على تعزيز مشاركة العملاء، وتقليل هجر الموقع، وتعزيز التحويلات عالية الجودة. مستوحاة من تسويق المنتجات التقليدية والترويج لها، تستفيد التجارة الإلكترونية من التحليلات من نقاط الاتصال المختلفة لتقديم تجارب مخصصة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المشاركة والمبيعات ورضا العملاء. عادة، تتكامل برامج التجارة الإلكترونية بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، وإدارة محتوى الويب، وإدارة المخزون، ونقاط البيع (POS)، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.
Coveo
coveo.com
Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي منصة تسويق للبيع بالتجزئة تساعد الشركات على تحويل البيانات إلى حملات تسويقية مباشرة وزيادة الاحتفاظ بالعملاء.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في إيصال المحتوى المرئي والنصي، وتحسين التجارة الإلكترونية عبر الأتمتة والتخصيص.
Adobe Commerce
business.adobe.com
Adobe Commerce منصة تجارة إلكترونية مرنة تساعد الشركات في إنشاء تجارب مخصصة للعملاء وإدارة عمليات المبيعات عبر الإنترنت.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
Avataar
avataar.ai
Avataar هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة للمنتجات، مما يسهل عملية الإنتاج ويعزز استراتيجيات التسويق.
Findify
findify.io
Findify هو منصة بحث وتخصيص للمتاجر الإلكترونية، تساعد في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث الذكي والترويج المخصص.
Productsup
productsup.com
Productsup هي منصة للمنتجات تتيح للعلامات التجارية والمصنعين إدارة محتوى المنتجات بفاعلية وزيادة الوصول إلى المستهلكين عبر قنوات متعددة.
edrone
edrone.me
edrone هو تطبيق CRM للتجارة الإلكترونية يركز على أتمتة التسويق وفهم سلوك العملاء لتعزيز العلاقات وزيادة الإيرادات.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring هو حل شامل للتجارة الإلكترونية يساعد المتاجر عبر الإنترنت في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث والتخصيص وإدارة المنتجات.
PureClarity
pureclarity.com
تطبيق PureClarity يقدم حلولًا لتخصيص التسوق الإلكتروني، مما يعزز المبيعات ويزيد من معدل التحويل من خلال توفير تجربة تسوق مخصصة للعملاء.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch هو منصة بحث وتوصيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة البحث وزيادة التفاعل والمبيعات عبر بيئات التجارة المختلفة.
commonsku
commonsku.com
Commonsku هو برنامج لإدارة علاقات العملاء، وإدارة الطلبات، والتجارة الإلكترونية مخصص لصناعة المنتجات الترويجية، يساعد الموزعين والموردين في عملياتهم.
Klevu
klevu.com
Klevu هو تطبيق للبحث الذكي في مواقع التجارة الإلكترونية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتخصيص تجربة التسوق.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire هو تطبيق لتحسين تجربة العميل عبر الإنترنت، يساعد الشركات في زيادة التفاعل والمبيعات من خلال تحليل سلوك المستخدم وتحسينات مخصصة.
Prefixbox
prefixbox.com
تطبيق Prefixbox يعزز تجربة التسوق عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين البحث والتصفح وتقديم توصيات مخصصة لزيادة معدل التحويل والمبيعات.
Toolio
toolio.com
Toolio هو تطبيق سحابي لتحسين التخطيط التجاري وتحليل المخزون، يساعد تجار التجزئة على تحسين اتخاذ القرارات وتحسين الربحية والتعاون عن بُعد.
Loop54
loop54.com
تطبيق Loop54 يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تحسين البحث واقتراح المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من رضا العملاء ومعدل التحويل.
Relewise
relewise.com
تطبيق RELEWISE يوفر منصة تخصيص متقدمة لتحسين تجربة العملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم توصيات مخصصة وتحليل سلوك المستخدم.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter يساعد الشركات على تحسين تجربة المستخدم على مواقعهم من خلال توصيات مستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي.
Nosto
nosto.com
Nosto هي منصة تفاعلية تدير تجربة التجارة الإلكترونية من خلال تخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم لزيادة الإيرادات وتحسين رضا العملاء.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io هي منصة تخصيص للتجارة الإلكترونية تقدم توصيات مخصصة وتحليلات سلوك المستخدم لتحسين تجربة التسوق وزيادة المبيعات.
MakerSights
makersights.com
تعتبر MakerSights مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا من التصميم والمنتجات وحتى الترويج ورؤى المستهلكين لاختبار الأفكار والمنتجات قيد التطوير مع المستهلكين المستهدفين على نطاق واسع. من خلال الاستفادة من تحليلات البيع بالتجزئة ولوحات المعلومات التفاعلية والمخصصة لهذا الغرض، تستطيع الفرق تحليل بيانات المستهلك بسرعة ومشاركة الرؤى على الفور مع أصحاب المصلحة واتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات تؤدي إلى تشكيلات فعالة وعالية الأداء.
Potions
get-potions.com
تعتبر شركة Potions هي الشركة الوحيدة القادرة على تخصيص رحلات المتسوق عبر الإنترنت دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط. تعتبر تقنيتها الفريدة حلاً مقاومًا للمستقبل في ضوء النهاية الوشيكة لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، مما يمكّن مواقع الويب من زيادة إيراداتها بنسبة 12% إلى 25% من خلال زيادة معدلات التحويل ومتوسط قيمة الطلب. على مدى السنوات الثلاث الماضية، اختار أكثر من 60 تاجرًا للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك رواد الصناعة مثل Wonderbox وJacadi وLe Slip Français وAlltricks، Potions كحل مفضل لديهم.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. تعمل الشركات بما في ذلك ESPRIT وOtrium وDepop وShoptrue على زيادة التحويلات والولاء من خلال وضع العلامات على المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Pixyle وإنشاء النصوص والإشراف على الصور وحلول التوصيات.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصية وقائمة المنتجات. امنح زوار موقعك الأدوات المثالية لاكتشاف منتجاتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. Luigi's Box هو برنامج ستستمتع أنت وعملاؤك باستخدامه.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق الرقمي على تنظيم تجارب لا تُنسى تتحدث إلى الأفراد - على نطاق واسع، وفي الوقت الفعلي، وعبر دورة حياة العميل.
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE عبارة عن منصة SaaS تساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على إيجاد حلول رقمية لزيادة التحويلات والهوامش وتجربة المستخدم من خلال التركيز على حركة المرور الحالية على موقع الويب الخاص بهم. بفضل الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي لرحلة العملاء، يقوم عملاؤنا بتخصيص محتوى موقعهم. نحن نستفيد من حركة المرور الحالية لتحسين إيراداتهم دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات. تريد حلولاً سهلة التنفيذ. ولهذا السبب فإن BEYABLE عبارة عن مجموعة من الوحدات المستقلة التي تعتمد جميعها على علامة واحدة خفيفة الوزن (غير متزامنة). ادفع مقابل ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه. عادةً ما تشهد مواقع الويب التي تستخدم مجموعة BEYABLE الكاملة زيادة تصل إلى 35% في إيراداتها و10x من متوسط عائد الاستثمار.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموحة Raptor بالفعل لتحقيق معدلات تحويل أعلى، وسير عمل أكثر كفاءة، وتجارب أفضل للمستخدم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.raptorservices.com/
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