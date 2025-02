برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

Loop54

يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعمل آلاف القواعد. يتيح لك تخصيص تجربة المستخدم تلقائيًا وبسرعة. البحث في الموقع حوّل مربع البحث الخاص بك إلى مساعد مبيعات مفيد - دون الحاجة إلى تحريك الماوس فوقه. - التخصيص التنبؤي - الإكمال التلقائي - تعلم كلمات جديدة - التدقيق الإملائي - الترتيب والفرز الآلي - البحث في المحتوى - الجوانب الديناميكية - النتائج ذات الصلة يزيد بحثنا من معدل AOV ومعدل التحويل بنسبة 30٪ في المتوسط. بعض العملاء الذين نعمل معهم هم Not On The High Street وWebhallen وOffice Depot وغيرهم.