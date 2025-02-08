برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

Klevu

klevu.com

يعد بحث واكتشاف التجارة الإلكترونية من Klevu AI متوافقًا بدون رأس، ويتضمن البحث في الموقع المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتجارة الفئات الذكية والتوصيات الذكية ومحرك التخصيص، وكلها مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. ساعدت Klevu التجار على: زيادة التحويل من البحث بمقدار 6 أضعاف، وزيادة AOV بنسبة 6% عبر البحث، وزيادة تحويل التجارة الإلكترونية على مستوى الموقع بنسبة 15%. يتضمن نظام Klevu AI للبحث والاكتشاف ما يلي: البحث في موقع التجارة الإلكترونية Klevu AI الإكمال التلقائي الغني ونتائج البحث ذات الصلة البحث أثناء الكتابة معالجة اللغات الطبيعية (NLP) شريط البحث في الموقع للتعلم الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعم الذيل الطويل والبحث الصوتي التسامح مع الأخطاء ، كلمات التوقف والتصريفات إثراء كتالوج المنتجات الآلي اتجاهات البحث في الوقت الحقيقي والتخصيص الترويج المرئي لنتائج البحث ترويج المنتجات المستندة إلى الكلمات الرئيسية ----------------------- --------- Klevu AI تجارة التجارة الإلكترونية توازن الذكاء الاصطناعي والتحكم الاستراتيجي الترويج التلقائي والمرئي لصفحات المجموعة المرشحات الديناميكية وتخطيطات صفحة المجموعة الصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين التخطيط مسبقًا للحملات وإضافة لافتات ترويجية سحب وإفلات الترويج المرئي تثبيت منتجات الأبطال للبقاء دائمًا على رأس المجموعات جدولة حملات محددة زمنيًا للافتات المرئية وتعزيز المنتج توفير الوقت من خلال قواعد النسخ البسيطة عبر جميع الفئات أو الفئات المحددة ------------------ -------------- توصيات المنتجات المخصصة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي شديدة الصلة بناءً على البحث التعلم الذاتي مع كل نقرة واستعلام بحث وشراء اختر مجموعة متنوعة من أنواع التوصيات بما في ذلك التوصيات الشائعة والجديدة وعالية الجودة توصيات مصنفة ومتعلقة بالشراء السابق للمنتجات الأكثر شيوعًا (استنادًا إلى النقرات والمشاهدات والبحث) شجع زيادة البيع والبيع المتبادل على صفحات الصفحة الرئيسية والمجموعات وتفاصيل المنتج وعربة التسوق. محرك التخصيص عرض المنتجات الأكثر صلة في أفضل وقت، تنشيط بسيط خارج الصندوق، وقابل للتخصيص بالكامل باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Klevu، تخصيص جميع صفحات موقع الويب بما في ذلك الصفحة الرئيسية، وصفحات القائمة، وصفحات تفاصيل المنتج، وصفحات الخروج، التخصيص مع القليل من تاريخ التفاعلات، وذلك باستخدام التعلم من الآخرين. -------------------------------- لماذا تختار Klevu؟ سهل الاستخدام ووقت سريع لتقييم برنامج Klevu هو معالجة اللغة الطبيعية المتوافقة مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الأولى وغير الموجهة المستخدمة في البحث، الذكاء الاصطناعي على مستوى المنتج والتعلم الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دعم البحث الحيادي للغة ومصمم خصيصًا للمتجر الدولي ----- --------------------------- يساعد Klevu على ربط الأشخاص بالمنتجات التي يرغبون في شرائها. من خلال تقنية الاكتشاف المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة اللغوية العصبية، تمكن Klevu التجار من تقديم تجارب شخصية شديدة الصلة مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. توازن تقنية Klevu Discovery بين أتمتة الذكاء الاصطناعي والتحكم الاستراتيجي، وهي سريعة وسهلة التثبيت ومتوافقة مع جميع منصات التجارة الإلكترونية. تدير Klevu الآلاف من شركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم ولديها مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد وفنلندا وأستراليا والهند.