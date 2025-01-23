برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

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تتضمن التجارة الإلكترونية، والمعروفة أيضًا بالتجارة الإلكترونية أو التجارة الرقمية، اختيار المنتجات أو الخدمات المثالية وتقديمها بشكل استراتيجي مع المحتوى المناسب لتعزيز المبيعات. تمامًا مثل الطريقة التي تضع بها المتاجر المادية العناصر بشكل استراتيجي، تم تصميم برامج التجارة الإلكترونية لعرض المنتجات على مواقع الويب بشكل فعال، بهدف جذب المشترين المحتملين وتشجيع عمليات الشراء المتكررة. تعمل التجارة الإلكترونية الفعالة على تعزيز مشاركة العملاء، وتقليل هجر الموقع، وتعزيز التحويلات عالية الجودة. مستوحاة من تسويق المنتجات التقليدية والترويج لها، تستفيد التجارة الإلكترونية من التحليلات من نقاط الاتصال المختلفة لتقديم تجارب مخصصة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المشاركة والمبيعات ورضا العملاء. عادة، تتكامل برامج التجارة الإلكترونية بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، وإدارة محتوى الويب، وإدارة المخزون، ونقاط البيع (POS)، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت مخصصة للغاية وذات صلة من خلال مجموعة واسعة من ميزات تخصيص التجارة الإلكترونية الذكية، مما يحول زوار موقعك عبر الإنترنت إلى عملاء مخلصين. البرنامج متوافق مع جميع منصات التجارة الإلكترونية ويقدم مكونات إضافية/امتدادات لـ Magento 1x و2x وShopify وBigCommerce وX-Cart وWooCommerce وKoomo. يعمل PureClarity بفعالية مع أي كمية من البيانات ويبدأ العمل من اليوم الأول. تبدأ الشركات بشكل عام في رؤية نتائج إيجابية بسرعة. تشتمل ميزات PureClarity على ما يلي: محتوى مخصص - يسمح لك بإنشاء حوار 1-2-1 ذي صلة وجذاب. عرض المحتوى المستهدف والإعلانات ذات الصلة بكل زائر على الإنترنت. حولهم إلى عملاء عائدين ومخلصين من خلال عرض العروض الترويجية والعروض والصور التي يهتمون بها. توصيات ذكية تعرف ما يريده عملاؤك قبل أن يفعلوه. من خلال عرض المنتج المناسب للعملاء في الوقت المناسب في رحلة العميل الخاصة بهم، يمكنك زيادة التحويلات والأرباح عبر الإنترنت. اسمح لمنتجات الذكاء الاصطناعي من PureClarity ببيع المنتجات وبيعها بشكل إضافي في الوقت الفعلي طوال رحلة العميل لزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. التخصيص في البحث - نقل عملائك من البحث مباشرة إلى الخروج. يمكنك أن تسهل على العملاء العثور على ما يبحثون عنه بالضبط من خلال عرض توصيات المنتجات المخصصة والمحتوى في الوقت الفعلي أثناء بحثهم في موقعك على الويب وضمن صفحات نتائج البحث. التخصيص داخل البريد الإلكتروني الذي يعيد عملائك إلى مسار مبيعاتك. قم بجذب العملاء مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق تضمين منتجات مصممة خصيصًا لتجربتهم في الموقع. قم بإقناع عملائك بالشراء أو الشراء مرة أخرى أو إعادة زيارة عربة التسوق المهجورة. لماذا لا تقدم حافزًا لإثارة حماستهم حقًا. النوافذ المنبثقة التي تجذب انتباه عملائك! قم بإنشاء نوافذ منبثقة مخصصة ونوافذ منبثقة لالتقاط البريد الإلكتروني لزيادة التفاعل وزيادة معدل التحويل عبر الإنترنت. رؤى وتحليلات تفهم القيمة والقوة الشرائية المحتملة لكل عميل من عملائك. يمكنك الحصول على رؤية كاملة لسلوكيات الزائرين وشرائح العملاء وأداء الحملة واكتشاف كيفية تعظيم إمكانات مواقع الويب الخاصة بك لزيادة الإيرادات.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصية وقائمة المنتجات. امنح زوار موقعك الأدوات المثالية لاكتشاف منتجاتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. Luigi's Box هو برنامج ستستمتع أنت وعملاؤك باستخدامه.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch عبارة عن منصة بحث وتوصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم النجاح لأي شركة بحجمها في جميع الصناعات. هدفنا هو التأكد من أن العلامات التجارية لديها أدوات مبتكرة لتقديم تجارب بحث دقيقة وذات صلة لتمكين المستخدمين من العثور على النتائج ذات الصلة لاحتياجاتهم في السياق، بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي أو اللغة. بعد إكمال أكثر من 800 عملية تنفيذ، يتم استخدام Hawksearch لتقديم تجارب بحث جذابة وشخصية من خلال ميزاتنا المبتكرة، والتي تمكن المسوقين والتجار والمطورين من تحقيق أهدافهم. يتعامل التعلم الآلي والأتمتة المتقدم في Hawksearch مع جميع عمليات المراقبة التفاعلية واليومية مما يسمح لفريقك بالتركيز على حل الصورة الكبيرة. تم تصميم محلل التحويل الخاص بنا لفهم الكلمات الرئيسية لعميلك وتحويلها إلى عبارات موجودة في بياناتك. مع عائلات المقاييس والمكتبات المضمنة، لم تعد بحاجة إلى مئات المرادفات للتعامل مع وحدة القياس والمقاييس الأخرى.
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعمل آلاف القواعد. يتيح لك تخصيص تجربة المستخدم تلقائيًا وبسرعة. البحث في الموقع حوّل مربع البحث الخاص بك إلى مساعد مبيعات مفيد - دون الحاجة إلى تحريك الماوس فوقه. - التخصيص التنبؤي - الإكمال التلقائي - تعلم كلمات جديدة - التدقيق الإملائي - الترتيب والفرز الآلي - البحث في المحتوى - الجوانب الديناميكية - النتائج ذات الصلة يزيد بحثنا من معدل AOV ومعدل التحويل بنسبة 30٪ في المتوسط. بعض العملاء الذين نعمل معهم هم Not On The High Street وWebhallen وOffice Depot وغيرهم.
Avataar
avataar.ai
تعمل Avataar على إحداث ثورة في الصناعة بفضل قوة السرد المكاني، والانتقال إلى عصر جديد من الاكتشاف البصري من خلال تمكين تجارب بصرية مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبع منصة الرؤية الحاسوبية الأولى عالميًا التي يقودها الذكاء الاصطناعي نهجًا تعليميًا عميقًا لتمكين إنشاء تجربة تفاعلية لمختلف المؤسسات والعلامات التجارية والمستخدمين. مع أكثر من 10 براءات اختراع ويعمل كرئيس للتجارة ثلاثية الأبعاد في Khronos، تعد Avataar في طليعة قيادة الابتكار العصبي والمساهمة في وضع معايير الصناعة القابلة للتشغيل البيني. تؤكد الشراكات الإستراتيجية للشركة مع كبار المساهمين مثل Khronos وNvidia وMeta وGoogle وAWS، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الكبار (Sequoia Capital وTiger Global)، على تفانيها في قيادة التحول الثوري على نطاق عالمي، وإعادة تصور تجارب المنتجات و اكتشاف بصري لم يسبق له مثيل.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشفيرها باستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، مما يمكّن الذكاء من التغذية عبر المؤسسة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، تتيح Vue.ai لفرق التسويق والمنتجات والأعمال والتكنولوجيا تحقيق تأثير كبير الحجم على نمو الإيرادات والكفاءة وخفض التكلفة . يتم نشر Vue.ai حاليًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والمالية والتأمين والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. Vue.ai هي علامة تجارية لشركة Mad Street Den أسسها Ashwini Asokan وAnand Chandrasekaran.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. تعمل الشركات بما في ذلك ESPRIT وOtrium وDepop وShoptrue على زيادة التحويلات والولاء من خلال وضع العلامات على المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Pixyle وإنشاء النصوص والإشراف على الصور وحلول التوصيات.
Productsup
productsup.com
Productsup هي المنصة الرائدة للمنتج إلى المستهلك (P2C) التي تمكن المصنعين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات والأسواق من تحويل الفوضى التجارية إلى نجاح تجاري. توفر منصة Productsup P2C مجموعة من الحلول مثل إدارة الموجز، وتجربة السوق والتجارة الاجتماعية، ومشاركة محتوى المنتج، وتأهيل البائع والبائعين. وهي تعالج أكثر من تريليوني منتج شهريًا لأكثر من 900 علامة تجارية، بما في ذلك IKEA وSephora وBeiersdorf وRedbubble وALDI، وتتعامل مع طلبات البيانات الشهرية أكثر من خدمة بحث المستهلك من Google.
Adobe Commerce
business.adobe.com
التجربة تصنع الفارق. حقق النمو باستخدام Adobe Commerce. Adobe Commerce عبارة عن نظام أساسي للتجارة مرن وقابل للتطوير يتيح لك إنشاء تجارب B2B وB2C مخصصة بشكل فريد، بغض النظر عن عدد العلامات التجارية لديك. ماجنيتو سابقا.
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) من خلال سحابة تسويق التجارة الإلكترونية الشاملة. يتكون النظام من قسمين: التعلم والمشاركة. تعلم: الإحصائيات المتقدمة وتجزئة RFM وعرض تفصيلي لكل عميل (حتى مع إحصائيات الوسائط الاجتماعية). المشاركة: 20 سيناريوهات جاهزة للإرسال، بما في ذلك استعادة البطاقات المهجورة وإرسال التوصيات وزيادة الإيرادات من خلال البيع المتبادل استنادًا إلى خوارزميات ذكاء العملاء لدينا. تعد آلة التسويق أكثر من مجرد إطار توصية بسيط: فهي تجعل فكرة شريحة واحدة سهلة التنفيذ في كل تجارة إلكترونية.
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
Potions
get-potions.com
تعتبر شركة Potions هي الشركة الوحيدة القادرة على تخصيص رحلات المتسوق عبر الإنترنت دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط. تعتبر تقنيتها الفريدة حلاً مقاومًا للمستقبل في ضوء النهاية الوشيكة لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، مما يمكّن مواقع الويب من زيادة إيراداتها بنسبة 12% إلى 25% من خلال زيادة معدلات التحويل ومتوسط قيمة الطلب. على مدى السنوات الثلاث الماضية، اختار أكثر من 60 تاجرًا للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك رواد الصناعة مثل Wonderbox وJacadi وLe Slip Français وAlltricks، Potions كحل مفضل لديهم.
Toolio
toolio.com
Toolio عبارة عن منصة تجارية قائمة على السحابة تعمل على أتمتة سير العمل المهم، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي، وتتيح التعاون عن بعد. نحن نمكن تجار التجزئة من توفير الوقت واتخاذ قرارات تسويقية أسرع تعتمد على البيانات والتي تؤدي إلى تحسين المخزون وزيادة الربحية ونمو الإيرادات. تتضمن منصة التجارة Toolio أربع وحدات أساسية: تخطيط البضائع، وتخطيط التشكيلة، وتخطيط العناصر والتخصيص. يمكن استخدام هذه الوحدات بشكل منفصل، ولكنها أكثر قوة معًا ويمكن تخصيصها لعمليات التخطيط الفريدة الخاصة بك. - تخطيط البضائع: يعمل على تبسيط إنشاء وصيانة توقعات المبيعات وخطط المخزون من خلال مزج الاتجاهات الموسمية ورؤى البيانات الشاملة في الوقت الفعلي - تخطيط التوزيع: يجمع بين معلومات الأداء التاريخية وتحليل السمات وأوراق الخطوط المرئية لمساعدة تجار التجزئة على تحديد أي منها المنتجات التي سيتم إنتاجها وكمية البيع من خلال كل قناة - تخطيط العناصر: يساعد تجار التجزئة على الحفاظ على مستويات المخزون المثالية لتجنب نفاد المخزون وتحسين التدفق النقدي من خلال التنبؤ الذكي بالطلب وإدارة التجديد التلقائي - التخصيص: أنت تتحكم بشكل كامل في مخزون مع رؤى ذكية لتقييم احتياجات التجديد تلقائيًا والمزيد، Toolio هي عملية عالمية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ومكاتب في إسطنبول، تم إنشاؤها بواسطة فريق سابق في Walmart من رواد الأعمال للمرة الثانية وبدعم من كبار رأس المال الاستثماري والمديرين التنفيذيين لصناعة الملابس.
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من وراء جملة عامة من أجل إرجاع نتائج المنتج ذات الصلة. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 تعمل وحدات المنتجات ذات الصلة والكلمات الرئيسية ذات الصلة والفئات ذات الصلة على زيادة التفاعل ومساعدة المتسوقين على تحسين هدف البحث بنقرة واحدة فقط. يلهم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 المتسوقين لاستكشاف الكتالوج الخاص بك من خلال التوصيات ذات الصلة التي تعزز متوسط قيمة الطلب. يمكن لـ Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 تحسين الحل الخاص بك من خلال مقاييس ثاقبة، واختبارات A/B المتكررة، ودعم خبراء البحث المخصص.
MakerSights
makersights.com
تعتبر MakerSights مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا من التصميم والمنتجات وحتى الترويج ورؤى المستهلكين لاختبار الأفكار والمنتجات قيد التطوير مع المستهلكين المستهدفين على نطاق واسع. من خلال الاستفادة من تحليلات البيع بالتجزئة ولوحات المعلومات التفاعلية والمخصصة لهذا الغرض، تستطيع الفرق تحليل بيانات المستهلك بسرعة ومشاركة الرؤى على الفور مع أصحاب المصلحة واتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات تؤدي إلى تشكيلات فعالة وعالية الأداء.
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العميل تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإيرادات. بدءًا من جمع بيانات الطرف الأول وحتى التحليلات المتقدمة، تستغل Salesfire قوة الذكاء الاصطناعي لتحديد المزيد من المتسوقين وتعزيز إعادة الاستهداف وتحويل بيانات الزائرين إلى مبيعات.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
commonsku
commonsku.com
Commonsku هو برنامج مصمم خصيصًا لصناعة المنتجات الترويجية. إنها عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات والتجارة الإلكترونية مجمعة في مركز واحد متطور. باستخدام البرنامج الذي يربط بين الموزعين والموردين بشكل حدسي، فإن commonsku يشبه نسمة الهواء المنعش لفريقك.
Relewise
relewise.com
دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج بحث وتوصيات مخصصة. استنادًا إلى سلوك المستخدم في الوقت الفعلي، تتكيف منصتنا مع اهتمامات المستخدم وإجراءاته الفريدة وتوفر نتائج ممتازة بسرعة مذهلة. والنتيجة هي تجارب مستخدم رائعة، وتستفيد شركات التجارة الإلكترونية من قدرة المنصة الفائقة على التكيف، والتكامل المرن، والمحرك فائق السرعة، والتعلم الآلي. ابحث في المنتجات والمتغيرات والفئات والمحتوى، وقدم توصيات مخصصة للمنتج، وقم بتخصيص ترتيب الفرز عند تصفح الفئات والمشغلات على سبيل المثال. لأتمتة التسويق. يدعم Relewise الملايين من المنتجات والمتغيرات، حيث يتم الاحتفاظ بجميع البيانات، وحيث يتم تحليل البيانات واستخدامها في الوقت الفعلي دون أي تأخير. كل شيء يعمل بسلاسة في كل من B2C وB2B. علاوة على ذلك، فإن Relewise يحتضن B2B بشكل كامل مع ميزات مستهدفة مثل دعم التخصيص في التشكيلات الخاصة بالعميل، وتقسيم العملاء، وحسابات العملاء (والسلال) متعددة المستخدمين. لا يوجد هواء ساخن، والكثير من الحديث الصريح، ولا توجد لحظة مملة أبدًا. نحن نؤمن بأن العلاقات العظيمة هي كل شيء وأن الحوار الرائع هو المكان الذي يبدأ فيه. لهذا السبب يتغير منتجنا مع احتياجات عملائنا ولماذا نحن جادون للغاية في تقديم أعلى جودة للمنتج وخدمة تتجاوز الحدود. الثقة هي أقوى عملتنا، ونحن نعدك بأن نقدم لك كل الحديث الصادق وعدم تقديم عروض ترويجية ساخنة. ونعد أيضًا بإبقاء الأمور مثيرة للاهتمام - فنحن مدفوعون برغبة لا تنتهي أبدًا في استكشاف وتطوير شيء أفضل مما هو عليه الآن.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق الرقمي على تنظيم تجارب لا تُنسى تتحدث إلى الأفراد - على نطاق واسع، وفي الوقت الفعلي، وعبر دورة حياة العميل.
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك" أو "قد يعجبك".
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE عبارة عن منصة SaaS تساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على إيجاد حلول رقمية لزيادة التحويلات والهوامش وتجربة المستخدم من خلال التركيز على حركة المرور الحالية على موقع الويب الخاص بهم. بفضل الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي لرحلة العملاء، يقوم عملاؤنا بتخصيص محتوى موقعهم. نحن نستفيد من حركة المرور الحالية لتحسين إيراداتهم دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات. تريد حلولاً سهلة التنفيذ. ولهذا السبب فإن BEYABLE عبارة عن مجموعة من الوحدات المستقلة التي تعتمد جميعها على علامة واحدة خفيفة الوزن (غير متزامنة). ادفع مقابل ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه. عادةً ما تشهد مواقع الويب التي تستخدم مجموعة BEYABLE الكاملة زيادة تصل إلى 35% في إيراداتها و10x من متوسط عائد الاستثمار.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموحة Raptor بالفعل لتحقيق معدلات تحويل أعلى، وسير عمل أكثر كفاءة، وتجارب أفضل للمستخدم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.raptorservices.com/
Nosto
nosto.com
تجربة التجارة الذكية Nosto هي منصة تجربة التجارة الذكية (CXP) التي توفر للعلامات التجارية وتجار التجزئة أدوات مصممة بشكل بديهي لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت من خلال إدارة تجربة التجارة الشاملة. من خلال experience.AI، تساعد Nosto العلامات التجارية على إثراء وتنشيط بيانات العملاء والمنتجات والمحتوى في الوقت الفعلي عبر التخصيص واكتشاف المنتجات والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون لتقديم تجارب تجارية عالية الأداء على نطاق واسع.
Klevu
klevu.com
يعد بحث واكتشاف التجارة الإلكترونية من Klevu AI متوافقًا بدون رأس، ويتضمن البحث في الموقع المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتجارة الفئات الذكية والتوصيات الذكية ومحرك التخصيص، وكلها مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. ساعدت Klevu التجار على: زيادة التحويل من البحث بمقدار 6 أضعاف، وزيادة AOV بنسبة 6% عبر البحث، وزيادة تحويل التجارة الإلكترونية على مستوى الموقع بنسبة 15%. يتضمن نظام Klevu AI للبحث والاكتشاف ما يلي: البحث في موقع التجارة الإلكترونية Klevu AI الإكمال التلقائي الغني ونتائج البحث ذات الصلة البحث أثناء الكتابة معالجة اللغات الطبيعية (NLP) شريط البحث في الموقع للتعلم الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعم الذيل الطويل والبحث الصوتي التسامح مع الأخطاء ، كلمات التوقف والتصريفات إثراء كتالوج المنتجات الآلي اتجاهات البحث في الوقت الحقيقي والتخصيص الترويج المرئي لنتائج البحث ترويج المنتجات المستندة إلى الكلمات الرئيسية ----------------------- --------- Klevu AI تجارة التجارة الإلكترونية توازن الذكاء الاصطناعي والتحكم الاستراتيجي الترويج التلقائي والمرئي لصفحات المجموعة المرشحات الديناميكية وتخطيطات صفحة المجموعة الصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين التخطيط مسبقًا للحملات وإضافة لافتات ترويجية سحب وإفلات الترويج المرئي تثبيت منتجات الأبطال للبقاء دائمًا على رأس المجموعات جدولة حملات محددة زمنيًا للافتات المرئية وتعزيز المنتج توفير الوقت من خلال قواعد النسخ البسيطة عبر جميع الفئات أو الفئات المحددة ------------------ -------------- توصيات المنتجات المخصصة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي شديدة الصلة بناءً على البحث التعلم الذاتي مع كل نقرة واستعلام بحث وشراء اختر مجموعة متنوعة من أنواع التوصيات بما في ذلك التوصيات الشائعة والجديدة وعالية الجودة توصيات مصنفة ومتعلقة بالشراء السابق للمنتجات الأكثر شيوعًا (استنادًا إلى النقرات والمشاهدات والبحث) شجع زيادة البيع والبيع المتبادل على صفحات الصفحة الرئيسية والمجموعات وتفاصيل المنتج وعربة التسوق. محرك التخصيص عرض المنتجات الأكثر صلة في أفضل وقت، تنشيط بسيط خارج الصندوق، وقابل للتخصيص بالكامل باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Klevu، تخصيص جميع صفحات موقع الويب بما في ذلك الصفحة الرئيسية، وصفحات القائمة، وصفحات تفاصيل المنتج، وصفحات الخروج، التخصيص مع القليل من تاريخ التفاعلات، وذلك باستخدام التعلم من الآخرين. -------------------------------- لماذا تختار Klevu؟ سهل الاستخدام ووقت سريع لتقييم برنامج Klevu هو معالجة اللغة الطبيعية المتوافقة مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الأولى وغير الموجهة المستخدمة في البحث، الذكاء الاصطناعي على مستوى المنتج والتعلم الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دعم البحث الحيادي للغة ومصمم خصيصًا للمتجر الدولي ----- --------------------------- يساعد Klevu على ربط الأشخاص بالمنتجات التي يرغبون في شرائها. من خلال تقنية الاكتشاف المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة اللغوية العصبية، تمكن Klevu التجار من تقديم تجارب شخصية شديدة الصلة مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. توازن تقنية Klevu Discovery بين أتمتة الذكاء الاصطناعي والتحكم الاستراتيجي، وهي سريعة وسهلة التثبيت ومتوافقة مع جميع منصات التجارة الإلكترونية. تدير Klevu الآلاف من شركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم ولديها مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد وفنلندا وأستراليا والهند.
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل على تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة والقضاء على الطرق المسدودة. ويعرض توصيات منتجات متشابهة ومتكاملة من الناحية المرئية، بهدف إلهام المتسوقين من مختلف الأنواع وتحويلهم. كما يتميز أيضًا بنظام وضع العلامات التلقائي على المنتج الذي يوفر الوقت ويحسن عمليات الترويج ويعزز دقة بيانات المنتج. ويمكن تكييف هذه الحلول مع حقائق السوق المختلفة ويمكن توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات الصناعة، مثل الموضة والديكور المنزلي والمجوهرات. إنه يلبي احتياجات أحجام الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات المتنامية وحتى الشركات الكبيرة.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io عبارة عن منصة شاملة لتخصيص التجارة الإلكترونية تعمل على تحسين أداء وربحية متجر الويب الخاص بك مع توفير الوقت ودفع نمو عملك. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي الرائد في الصناعة لتعزيز الملاءمة الفائقة طوال رحلة العميل الخاصة بك، نقوم بأتمتة معدلات التحويل الأعلى وأحجام السلة وقيم الطلبات. في Clerk، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بجميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أقصى استفادة من منصة تخصيص التجارة الإلكترونية الخاصة بنا. نحن نساعد عملائنا على زيادة مبيعاتهم من خلال توصيات المنتجات الديناميكية، ورسائل البريد الإلكتروني المخصصة، والبحث الفعال في الموقع، وتقسيم الجمهور: كل ذلك من خلال حلنا الخالي من ملفات تعريف الارتباط. نحن هنا لتمكين عملائنا في جميع أنحاء العالم من تقديم تجارب تسوق مخصصة لمستخدميهم. تتوفر العديد من التفاصيل حول بضائعنا وخدماتنا على موقعنا الإلكتروني، بما في ذلك التحديثات المنتظمة للمنتج. نحن ندرك مدى أهمية إطلاعك على أحدث التغييرات والميزات في المنتج حتى تتمكن دائمًا من البقاء على اطلاع دائم. لفهم الحلول المتاحة بشكل أفضل وكيف يمكن أن تفيد مؤسستك، نقدم أيضًا أمثلة للمستخدمين لمختلف المنتجات. تُظهر دراسات الحالة الخاصة بنا كيف قامت الشركات الأخرى بزيادة مبيعاتها باستخدام تقنية Clerk المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى مواردنا، نقدم مساعدة مخصصة عبر موقعنا الإلكتروني، مما يتيح لك الوصول السريع إلى مجموعتنا من خبراء التكنولوجيا المحترفين. يلتزم فريقنا بتقديم أفضل النصائح والمساعدة الممكنة حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من منصتنا. نحن واثقون من أن حلول التخصيص المبنية على الذكاء الاصطناعي لدينا قد تساعدك في تحقيق أهدافك المهنية، لذا دعنا نساعدك على تنمية أعمالك والوصول إلى أهداف عملك.
Searchspring
searchspring.net
يعد Searchspring أحد حلول التجارة الإلكترونية الأصلية والأكثر ثقة. على مدار الـ 16 عامًا الماضية، طورت Searchspring مجموعة كاملة من منتجات التجارة الإلكترونية لمساعدة المتاجر عبر الإنترنت على تقديم تجربة المتسوق المثالية من خلال البحث والترويج والتخصيص وإعداد التقارير. يضمن فريق خبراء التجارة الإلكترونية في Searchspring التكامل الكامل مع الإعداد الشخصي والدعم المستمر من فريق نجاح العملاء الحائز على جوائز. نظرًا لأن منصة البحث والتجارة والتخصيص رقم 1 التي تم تصميمها خصيصًا للتجارة الإلكترونية، فإن Searchspring تقدم المنتج المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب. عملاء مثل Chubbies وPura Vida وMoen وFabletics وPeet’s Coffee وSKIMS وWest Elm وSpecialized وWildfang وRipcurl يثقون في Searchspring للمساعدة في زيادة حجم سلة التسوق والتحويلات والعملاء المتكررين.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات الصلة. توفر Coveo حلولاً للتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وكفاءة القوى العاملة. تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمحركات Insight، ورائدة في Forrester Wave™: البحث المعرفي، وأداء قوي في Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من وماذا ومتى وأين لكل بريد إلكتروني وجوال وموقع ووسائط مدفوعة. رسالة لكل متسوق على حدة. تثق أكثر من 400 علامة تجارية في Bluecore لزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بسرعة وتحقيق إيرادات يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك Express وBass Pro Shops وLenovo وSteve Madden وAlo Yoga وLulu & Georgia.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
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