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برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - ماليزيا
تتضمن التجارة الإلكترونية، والمعروفة أيضًا بالتجارة الإلكترونية أو التجارة الرقمية، اختيار المنتجات أو الخدمات المثالية وتقديمها بشكل استراتيجي مع المحتوى المناسب لتعزيز المبيعات. تمامًا مثل الطريقة التي تضع بها المتاجر المادية العناصر بشكل استراتيجي، تم تصميم برامج التجارة الإلكترونية لعرض المنتجات على مواقع الويب بشكل فعال، بهدف جذب المشترين المحتملين وتشجيع عمليات الشراء المتكررة. تعمل التجارة الإلكترونية الفعالة على تعزيز مشاركة العملاء، وتقليل هجر الموقع، وتعزيز التحويلات عالية الجودة. مستوحاة من تسويق المنتجات التقليدية والترويج لها، تستفيد التجارة الإلكترونية من التحليلات من نقاط الاتصال المختلفة لتقديم تجارب مخصصة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المشاركة والمبيعات ورضا العملاء. عادة، تتكامل برامج التجارة الإلكترونية بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، وإدارة محتوى الويب، وإدارة المخزون، ونقاط البيع (POS)، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) وا...
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من...
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل ع...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك...
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ الم...
Searchspring
searchspring.net
يعد Searchspring أحد حلول التجارة الإلكترونية الأصلية والأكثر ثقة. على مدار الـ 16 عامًا الماضية، طورت Searchspring مجموعة كاملة من منتجات التجارة الإلكترونية لمساعدة المتاجر عبر الإنترنت على تقديم تجربة المتسوق المثالية من خلال البحث والترويج والتخصيص وإعداد التقارير. يضمن فريق خبراء التجارة الإلكت...
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت م...
Productsup
productsup.com
Productsup هي المنصة الرائدة للمنتج إلى المستهلك (P2C) التي تمكن المصنعين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات والأسواق من تحويل الفوضى التجارية إلى نجاح تجاري. توفر منصة Productsup P2C مجموعة من الحلول مثل إدارة الموجز، وتجربة السوق والتجارة الاجتماعية، ومشاركة محتوى المنتج، وتأهيل البائع والبائعين. و...
Avataar
avataar.ai
تعمل Avataar على إحداث ثورة في الصناعة بفضل قوة السرد المكاني، والانتقال إلى عصر جديد من الاكتشاف البصري من خلال تمكين تجارب بصرية مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبع منصة الرؤية الحاسوبية الأولى عالميًا التي يقودها الذكاء الاصطناعي نهجًا تعليميًا عميقًا لتمكين إنشاء تجربة تفاعلية لمختلف المؤسسات و...
commonsku
commonsku.com
Commonsku هو برنامج مصمم خصيصًا لصناعة المنتجات الترويجية. إنها عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات والتجارة الإلكترونية مجمعة في مركز واحد متطور. باستخدام البرنامج الذي يربط بين الموزعين والموردين بشكل حدسي، فإن commonsku يشبه نسمة الهواء المنعش لفريقك.
Klevu
klevu.com
يعد بحث واكتشاف التجارة الإلكترونية من Klevu AI متوافقًا بدون رأس، ويتضمن البحث في الموقع المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتجارة الفئات الذكية والتوصيات الذكية ومحرك التخصيص، وكلها مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. ساعدت Klevu التجار على: زيادة التحويل من البحث بمقدار 6 أضعاف، وزيادة AOV بنسبة 6% عبر...
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العميل تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإيرا...
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من ...
Toolio
toolio.com
Toolio عبارة عن منصة تجارية قائمة على السحابة تعمل على أتمتة سير العمل المهم، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي، وتتيح التعاون عن بعد. نحن نمكن تجار التجزئة من توفير الوقت واتخاذ قرارات تسويقية أسرع تعتمد على البيانات والتي تؤدي إلى تحسين المخزون وزيادة الربحية ونمو الإيرادات. تتضمن منصة التجارة Toolio أربع...
Adobe Commerce
business.adobe.com
التجربة تصنع الفارق. حقق النمو باستخدام Adobe Commerce. Adobe Commerce عبارة عن نظام أساسي للتجارة مرن وقابل للتطوير يتيح لك إنشاء تجارب B2B وB2C مخصصة بشكل فريد، بغض النظر عن عدد العلامات التجارية لديك. ماجنيتو سابقا.
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعم...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch عبارة عن منصة بحث وتوصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم النجاح لأي شركة بحجمها في جميع الصناعات. هدفنا هو التأكد من أن العلامات التجارية لديها أدوات مبتكرة لتقديم تجارب بحث دقيقة وذات صلة لتمكين المستخدمين من العثور على النتائج ذات الصلة لاحتياجاتهم في السياق، بغض النظر عن ا...
Relewise
relewise.com
دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج...
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك"...
Nosto
nosto.com
تجربة التجارة الذكية Nosto هي منصة تجربة التجارة الذكية (CXP) التي توفر للعلامات التجارية وتجار التجزئة أدوات مصممة بشكل بديهي لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت من خلال إدارة تجربة التجارة الشاملة. من خلال experience.AI، تساعد Nosto العلامات التجارية على إثراء وتنشيط بيانات العملاء والمنتجات والمحتوى ...
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io عبارة عن منصة شاملة لتخصيص التجارة الإلكترونية تعمل على تحسين أداء وربحية متجر الويب الخاص بك مع توفير الوقت ودفع نمو عملك. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي الرائد في الصناعة لتعزيز الملاءمة الفائقة طوال رحلة العميل الخاصة بك، نقوم بأتمتة معدلات التحويل الأعلى وأحجام السلة وقيم الطلبات. في ...
MakerSights
makersights.com
إن MakerSights هي مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا...
Potions
get-potions.com
تعتبر شركة Potions هي الشركة الوحيدة القادرة على تخصيص رحلات المتسوق عبر الإنترنت دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط. تعتبر تقنيتها الفريدة حلاً مقاومًا للمستقبل في ضوء النهاية الوشيكة لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، مما يمكّن مواقع الويب من زيادة إيراداتها بنسبة 12% إلى 25% من خلال ز...
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه با...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث ...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق ا...
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE عبارة عن منصة SaaS تساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على إيجاد حلول رقمية لزيادة التحويلات والهوامش وتجربة المستخدم من خلال التركيز على حركة المرور الحالية على موقع الويب الخاص بهم. بفضل الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي لرحلة العملاء، يقوم عملاؤنا بتخصيص محتوى موقعهم. نحن نستفيد من حركة ا...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموح...