برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تتضمن التجارة الإلكترونية، والمعروفة أيضًا بالتجارة الإلكترونية أو التجارة الرقمية، اختيار المنتجات أو الخدمات المثالية وتقديمها بشكل استراتيجي مع المحتوى المناسب لتعزيز المبيعات. تمامًا مثل الطريقة التي تضع بها المتاجر المادية العناصر بشكل استراتيجي، تم تصميم برامج التجارة الإلكترونية لعرض المنتجات على مواقع الويب بشكل فعال، بهدف جذب المشترين المحتملين وتشجيع عمليات الشراء المتكررة. تعمل التجارة الإلكترونية الفعالة على تعزيز مشاركة العملاء، وتقليل هجر الموقع، وتعزيز التحويلات عالية الجودة. مستوحاة من تسويق المنتجات التقليدية والترويج لها، تستفيد التجارة الإلكترونية من التحليلات من نقاط الاتصال المختلفة لتقديم تجارب مخصصة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المشاركة والمبيعات ورضا العملاء. عادة، تتكامل برامج التجارة الإلكترونية بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، وإدارة محتوى الويب، وإدارة المخزون، ونقاط البيع (POS)، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).