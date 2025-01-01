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تعد أدوات التجارة الإلكترونية ضرورية لتعزيز وظائف مواقع التجارة الإلكترونية. توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات، بما في ذلك التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأتمتة المهام المحاسبية، وجمع بيانات العملاء، واستعادة عربات التسوق المهجورة. سواء كان لدى الشركة بالفعل منصة تجارة إلكترونية راسخة أو تريد التركيز على جوانب محددة مثل خدمة العملاء، فإن أدوات التجارة الإلكترونية تكون مفيدة لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في تحسين أساليب التسويق، وتحسين معدلات تحويل العملاء، والتوسع لتلبية الطلب المتزايد ونمو الشركة، ورعاية العملاء المتكررين. ومن خلال نشر أدوات التجارة الإلكترونية، يمكن للشركات تعزيز العمليات والاتصالات واستراتيجيات التحويل ضمن منصات التجارة الإلكترونية الحالية.
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AfterShip
aftership.com
تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.
Tidio
tidio.com
Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Debutify
debutify.com
ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هو تطبيق لتحليل البيانات لمتجر TikTok يساعد البائعين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حول المنتجات والمؤثرين وتحسين الإعلانات.
Elfsight
elfsight.com
Elfsight هو تطبيق يتيح لمالكي المواقع دمج أدوات مثل chatbots بسهولة، مما يعزز التفاعل ويقدم دعم العملاء بشكل آلي وبأسلوب مخصص.
Shoopy
shoopy.in
شعبي.إن هو منصة تسوق إلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات مثل الإلكترونيات والموضة والمنتجات المنزلية وغيرها.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget هو أداة مجانية لإنشاء ويدجات المواقع، تساعد على تعزيز تفاعل العملاء من خلال خيارات مثل بطاقات الاتصال والردود السريعة على الأسئلة.
Spoki
spoki.it
سبوكي هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر واتساب، ويعزز استراتيجيات التسويق وخدمة العملاء من خلال دمج تقنيات فعّالة.
LegitScript
legitscript.com
تساعد تطبيق LegitScript في تقييم مخاطر التجار بشكل موثوق، من خلال تحليل البيانات والتفتيش البشري لمكافحة الأنشطة غير القانونية.
GOVX
govx.com
تطبيق GOVX يتيح للأفراد المؤهلين الوصول إلى خصومات حصرية من علامات تجارية موثوقة عبر عملية تحقق بسيطة وآمنة.
VOC.ai
voc.ai
تطبيق VOC.ai هو منصة دعم العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر تحليل بيانات التغذية الراجعة وتحسين علاقات العملاء.
Memberful
memberful.com
Omberful هو برنامج عضوية يساعد المبدعين على إدارة المحتوى الحصري، مع توفير أدوات للتسويق وإشراك الجمهور.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
تطبيق AMZ Online Arbitrage يساعد بائعي أمازون في تحديد المنتجات المربحة عبر الإنترنت من خلال تحليل البيانات ومقارنة الأسعار.
Replyco
replyco.com
Replyco هو منصة مركزية لإدارة رسائل العملاء في مجال التجارة الإلكترونية، تسهل التواصل وتوفر أدوات التشغيل الآلي لدعم العملاء.
Hosting123
hosting123.net
تطبيق Hosting123 يوفر إدارة سهلة وفعالة لخدمات الاستضافة، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة والتحكم في موارد الخادم وأداء الموقع.
Reusely
reusely.com
تطبيق Reusely يتيح لك إنشاء أداة لاستقبال عروض إعادة الشراء بسرعة عبر موقعك الإلكتروني، ويقوم بتحديث الأسعار تلقائيًا من مصادر الجملة.
Malomo
gomalomo.com
Malomo هو تطبيق يساعد شركات التجارة الإلكترونية على تتبع الشحنات وتحسين تجربة العملاء بعد الشراء.
Syncware
syncware.com
Syncware هو تطبيق لمزامنة الطلبات والشحنات والمخزون للشركات المتعددة القنوات، مما يسهل إدارة البيانات وسير العمل.
biznessmaker
biznessmaker.com
تطبيق Biznessmaker هو حل متكامل لإدارة الأعمال، يتيح لك بيع البرمجيات، إدارة الفواتير، وتتبع الوقت، بالإضافة إلى نظام حجز وCRM.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
تطبيق Fusionmetrics يوفر تحليلات الاشتراكات والإيرادات لمشغلي تطبيقات Shopify مع تتبع التحويلات والتثبيتات باستخدام Google Analytics.
Content Status
contentstatus.com
تطبيق Content Status يتيح للماركات وتجار التجزئة رؤية آلية لحالة وجودة محتوى صفحات منتجاتهم والتأكد من دقتها وكفاءتها.
Richpanel
richpanel.com
Richpanel هو تطبيق لخدمة العملاء يوفر بوابة خدمة ذاتية، دعم متعدد القنوات، وتحليلات متقدمة لتحسين تجربة العملاء وكفاءة فرق الدعم.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
تطبيق Checkout Champ يتيح إدارة الاشتراكات والفواتير، ويزيد من معدلات التحويل والمبيعات عبر واجهة سهلة وأدوات اختبار A/B.
Recapture
recapture.io
تطبيق يستعيد العربة المهجورة تلقائياً، ويوفر تسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، مع نوافذ منبثقة وتحليلات دقيقة.
Brandboom
brandboom.com
تطبيق Brandboom يسهل عملية شراء وبيع الجملة للعلامات التجارية وتجار التجزئة، ويوفر أدوات لإدارة الطلبات والتواصل بشكل فعال.
Blutag
blu.ai
بلوتاج هو حل SaaS يمكّن تجار التجزئة من إنشاء تطبيقات صوتية بدون برمجة لتقديم تجارب تسوق مخصصة عبر المساعدين الصوتيين.
Chosify
chosify.com
تطبيق Chosify يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم توصيات مخصصة والحد من صعوبة اتخاذ القرارات بين المنتجات المتشابهة.
Aframark
aframark.com
أبراك هو منصة سحابية تجمع وتعرض أسئلة وأجوبة المنتجات على المواقع، مما يسهل على العملاء الحصول على معلومات سريعة واتخاذ قرارات شراء أفضل.
LiveRecover
liverecover.com
تطبيق LiveRecover يساعد محلات Shopify على استعادة العربات المهجورة عبر رسائل نصية مباشرة من خلال تفاعل بشري مخصص.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo هي منصة تهدف لتحسين تجارب العملاء على الويب من خلال منع الإعلانات الغير مصرح بها وزيادة معدلات المشاركة والتحويل.
Shipup
shipup.co
Shipup هو تطبيق لتحسين تجربة الشحن والتسليم عبر الإنترنت، يوفر أدوات لتتبع الشحنات ومقارنة أسعار الناقلين، مما يزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.
Payplug
payplug.com
Payplug هو حل دفع يتيح للتجار إدارة المدفوعات بفعالية وأمان عبر منصات متعددة، مع دعم تكامل سهل وميزات أمان متطورة.
ShipAid
shipaid.com
تطبيق ShipAid يساعد في إدارة الشحنات من خلال تتبع الطلبات وتوفير ضمان داخلي ضد الخسائر والضرر، مما يعزز تجربة العملاء.
EasyChannel
easychannel.com
EasyChannel هو منصة شاملة تدمج قنوات البيع المتعددة، وتساعد في إدارة المنتجات والدعم الفني عبر قنوات مثل eBay وAmazon وShopify.
Noibu
noibu.com
Noibu هي أداة لمراقبة مواقع التجارة الإلكترونية، تكتشف الأخطاء وتحلل تأثيرها على الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين تجربة المستخدم وحل المشكلات.
TrueOps
trueops.com
TrueOps هي تطبيق يساعد البائعين على استرداد أموالهم من أمازون FBA، مع تقديم عمولات تنافسية وسياسات سهلة وفنية متطورة لتسهيل العملية.
LitExtension
litextension.com
LitExtension هو خدمة لترحيل بيانات التجارة الإلكترونية، تدعم أكثر من 140 منصة وتتيح نقل المنتجات والعملاء والطلبات بسهولة وأمان.
8fig
8fig.co
تطبيق 8fig يوفر حلول تمويل مرنة للشركات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، مما يساعدها في إدارة التدفق النقدي والنمو بفعالية.
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