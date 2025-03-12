متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
أدوات التجارة الإلكترونية
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

أدوات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

تعد أدوات التجارة الإلكترونية ضرورية لتعزيز وظائف مواقع التجارة الإلكترونية. توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات، بما في ذلك التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأتمتة المهام المحاسبية، وجمع بيانات العملاء، واستعادة عربات التسوق المهجورة. سواء كان لدى الشركة بالفعل منصة تجارة إلكترونية راسخة أو تريد التركيز على جوانب محددة مثل خدمة العملاء، فإن أدوات التجارة الإلكترونية تكون مفيدة لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في تحسين أساليب التسويق، وتحسين معدلات تحويل العملاء، والتوسع لتلبية الطلب المتزايد ونمو الشركة، ورعاية العملاء المتكررين. ومن خلال نشر أدوات التجارة الإلكترونية، يمكن للشركات تعزيز العمليات والاتصالات واستراتيجيات التحويل ضمن منصات التجارة الإلكترونية الحالية.

إرسال تطبيق جديد


AfterShip

AfterShip

aftership.com

تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

Debutify

Debutify

debutify.com

ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata هو تطبيق لتحليل البيانات لمتجر TikTok يساعد البائعين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حول المنتجات والمؤثرين وتحسين الإعلانات.

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Elfsight هو تطبيق يتيح لمالكي المواقع دمج أدوات مثل chatbots بسهولة، مما يعزز التفاعل ويقدم دعم العملاء بشكل آلي وبأسلوب مخصص.

Shoopy

Shoopy

shoopy.in

شعبي.إن هو منصة تسوق إلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات مثل الإلكترونيات والموضة والمنتجات المنزلية وغيرها.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.

OpenWidget

OpenWidget

openwidget.com

OpenWidget هو أداة مجانية لإنشاء ويدجات المواقع، تساعد على تعزيز تفاعل العملاء من خلال خيارات مثل بطاقات الاتصال والردود السريعة على الأسئلة.

Spoki

Spoki

spoki.it

سبوكي هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر واتساب، ويعزز استراتيجيات التسويق وخدمة العملاء من خلال دمج تقنيات فعّالة.

LegitScript

LegitScript

legitscript.com

تساعد تطبيق LegitScript في تقييم مخاطر التجار بشكل موثوق، من خلال تحليل البيانات والتفتيش البشري لمكافحة الأنشطة غير القانونية.

GOVX

GOVX

govx.com

تطبيق GOVX يتيح للأفراد المؤهلين الوصول إلى خصومات حصرية من علامات تجارية موثوقة عبر عملية تحقق بسيطة وآمنة.

VOC.ai

VOC.ai

voc.ai

تطبيق VOC.ai هو منصة دعم العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر تحليل بيانات التغذية الراجعة وتحسين علاقات العملاء.

Memberful

Memberful

memberful.com

Omberful هو برنامج عضوية يساعد المبدعين على إدارة المحتوى الحصري، مع توفير أدوات للتسويق وإشراك الجمهور.

Amz Online Arbitrage

Amz Online Arbitrage

amzonlinearbitrage.com

تطبيق AMZ Online Arbitrage يساعد بائعي أمازون في تحديد المنتجات المربحة عبر الإنترنت من خلال تحليل البيانات ومقارنة الأسعار.

Replyco

Replyco

replyco.com

Replyco هو منصة مركزية لإدارة رسائل العملاء في مجال التجارة الإلكترونية، تسهل التواصل وتوفر أدوات التشغيل الآلي لدعم العملاء.

Hosting123

Hosting123

hosting123.net

تطبيق Hosting123 يوفر إدارة سهلة وفعالة لخدمات الاستضافة، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة والتحكم في موارد الخادم وأداء الموقع.

Syncware

Syncware

syncware.com

Syncware هو تطبيق لمزامنة الطلبات والشحنات والمخزون للشركات المتعددة القنوات، مما يسهل إدارة البيانات وسير العمل.

Reusely

Reusely

reusely.com

تطبيق Reusely يتيح لك إنشاء أداة لاستقبال عروض إعادة الشراء بسرعة عبر موقعك الإلكتروني، ويقوم بتحديث الأسعار تلقائيًا من مصادر الجملة.

Malomo

Malomo

gomalomo.com

Malomo هو تطبيق يساعد شركات التجارة الإلكترونية على تتبع الشحنات وتحسين تجربة العملاء بعد الشراء.

biznessmaker

biznessmaker

biznessmaker.com

تطبيق Biznessmaker هو حل متكامل لإدارة الأعمال، يتيح لك بيع البرمجيات، إدارة الفواتير، وتتبع الوقت، بالإضافة إلى نظام حجز وCRM.

Fusionmetrics

Fusionmetrics

fusionmetrics.io

تطبيق Fusionmetrics يوفر تحليلات الاشتراكات والإيرادات لمشغلي تطبيقات Shopify مع تتبع التحويلات والتثبيتات باستخدام Google Analytics.

Content Status

Content Status

contentstatus.com

تطبيق Content Status يتيح للماركات وتجار التجزئة رؤية آلية لحالة وجودة محتوى صفحات منتجاتهم والتأكد من دقتها وكفاءتها.

Richpanel

Richpanel

richpanel.com

Richpanel هو تطبيق لخدمة العملاء يوفر بوابة خدمة ذاتية، دعم متعدد القنوات، وتحليلات متقدمة لتحسين تجربة العملاء وكفاءة فرق الدعم.

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

تطبيق Checkout Champ يتيح إدارة الاشتراكات والفواتير، ويزيد من معدلات التحويل والمبيعات عبر واجهة سهلة وأدوات اختبار A/B.

Recapture

Recapture

recapture.io

تطبيق يستعيد العربة المهجورة تلقائياً، ويوفر تسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، مع نوافذ منبثقة وتحليلات دقيقة.

Brandboom

Brandboom

brandboom.com

تطبيق Brandboom يسهل عملية شراء وبيع الجملة للعلامات التجارية وتجار التجزئة، ويوفر أدوات لإدارة الطلبات والتواصل بشكل فعال.

Blutag

Blutag

blu.ai

بلوتاج هو حل SaaS يمكّن تجار التجزئة من إنشاء تطبيقات صوتية بدون برمجة لتقديم تجارب تسوق مخصصة عبر المساعدين الصوتيين.

Chosify

Chosify

chosify.com

تطبيق Chosify يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم توصيات مخصصة والحد من صعوبة اتخاذ القرارات بين المنتجات المتشابهة.

Aframark

Aframark

aframark.com

أبراك هو منصة سحابية تجمع وتعرض أسئلة وأجوبة المنتجات على المواقع، مما يسهل على العملاء الحصول على معلومات سريعة واتخاذ قرارات شراء أفضل.

LiveRecover

LiveRecover

liverecover.com

تطبيق LiveRecover يساعد محلات Shopify على استعادة العربات المهجورة عبر رسائل نصية مباشرة من خلال تفاعل بشري مخصص.

Namogoo

Namogoo

namogoo.com

Namogoo هي منصة تهدف لتحسين تجارب العملاء على الويب من خلال منع الإعلانات الغير مصرح بها وزيادة معدلات المشاركة والتحويل.

Shipup

Shipup

shipup.co

Shipup هو تطبيق لتحسين تجربة الشحن والتسليم عبر الإنترنت، يوفر أدوات لتتبع الشحنات ومقارنة أسعار الناقلين، مما يزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.

Payplug

Payplug

payplug.com

Payplug هو حل دفع يتيح للتجار إدارة المدفوعات بفعالية وأمان عبر منصات متعددة، مع دعم تكامل سهل وميزات أمان متطورة.

ShipAid

ShipAid

shipaid.com

تطبيق ShipAid يساعد في إدارة الشحنات من خلال تتبع الطلبات وتوفير ضمان داخلي ضد الخسائر والضرر، مما يعزز تجربة العملاء.

EasyChannel

EasyChannel

easychannel.com

EasyChannel هو منصة شاملة تدمج قنوات البيع المتعددة، وتساعد في إدارة المنتجات والدعم الفني عبر قنوات مثل eBay وAmazon وShopify.

Noibu

Noibu

noibu.com

Noibu هي أداة لمراقبة مواقع التجارة الإلكترونية، تكتشف الأخطاء وتحلل تأثيرها على الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين تجربة المستخدم وحل المشكلات.

TrueOps

TrueOps

trueops.com

TrueOps هي تطبيق يساعد البائعين على استرداد أموالهم من أمازون FBA، مع تقديم عمولات تنافسية وسياسات سهلة وفنية متطورة لتسهيل العملية.

LitExtension

LitExtension

litextension.com

LitExtension هو خدمة لترحيل بيانات التجارة الإلكترونية، تدعم أكثر من 140 منصة وتتيح نقل المنتجات والعملاء والطلبات بسهولة وأمان.

8fig

8fig

8fig.co

تطبيق 8fig يوفر حلول تمويل مرنة للشركات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، مما يساعدها في إدارة التدفق النقدي والنمو بفعالية.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.