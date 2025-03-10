أدوات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعد أدوات التجارة الإلكترونية ضرورية لتعزيز وظائف مواقع التجارة الإلكترونية. توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات، بما في ذلك التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأتمتة المهام المحاسبية، وجمع بيانات العملاء، واستعادة عربات التسوق المهجورة. سواء كان لدى الشركة بالفعل منصة تجارة إلكترونية راسخة أو تريد التركيز على جوانب محددة مثل خدمة العملاء، فإن أدوات التجارة الإلكترونية تكون مفيدة لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في تحسين أساليب التسويق، وتحسين معدلات تحويل العملاء، والتوسع لتلبية الطلب المتزايد ونمو الشركة، ورعاية العملاء المتكررين. ومن خلال نشر أدوات التجارة الإلكترونية، يمكن للشركات تعزيز العمليات والاتصالات واستراتيجيات التحويل ضمن منصات التجارة الإلكترونية الحالية.
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AfterShip
aftership.com
تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.
Tidio
tidio.com
Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Debutify
debutify.com
ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هو تطبيق لتحليل البيانات لمتجر TikTok يساعد البائعين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حول المنتجات والمؤثرين وتحسين الإعلانات.
Elfsight
elfsight.com
Elfsight هو تطبيق يتيح لمالكي المواقع دمج أدوات مثل chatbots بسهولة، مما يعزز التفاعل ويقدم دعم العملاء بشكل آلي وبأسلوب مخصص.
Shoopy
shoopy.in
شعبي.إن هو منصة تسوق إلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات مثل الإلكترونيات والموضة والمنتجات المنزلية وغيرها.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget هو أداة مجانية لإنشاء ويدجات المواقع، تساعد على تعزيز تفاعل العملاء من خلال خيارات مثل بطاقات الاتصال والردود السريعة على الأسئلة.
Spoki
spoki.it
سبوكي هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر واتساب، ويعزز استراتيجيات التسويق وخدمة العملاء من خلال دمج تقنيات فعّالة.
LegitScript
legitscript.com
تساعد تطبيق LegitScript في تقييم مخاطر التجار بشكل موثوق، من خلال تحليل البيانات والتفتيش البشري لمكافحة الأنشطة غير القانونية.
GOVX
govx.com
تطبيق GOVX يتيح للأفراد المؤهلين الوصول إلى خصومات حصرية من علامات تجارية موثوقة عبر عملية تحقق بسيطة وآمنة.
VOC.ai
voc.ai
تطبيق VOC.ai هو منصة دعم العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر تحليل بيانات التغذية الراجعة وتحسين علاقات العملاء.
Memberful
memberful.com
Omberful هو برنامج عضوية يساعد المبدعين على إدارة المحتوى الحصري، مع توفير أدوات للتسويق وإشراك الجمهور.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
تطبيق AMZ Online Arbitrage يساعد بائعي أمازون في تحديد المنتجات المربحة عبر الإنترنت من خلال تحليل البيانات ومقارنة الأسعار.
Replyco
replyco.com
Replyco هو منصة مركزية لإدارة رسائل العملاء في مجال التجارة الإلكترونية، تسهل التواصل وتوفر أدوات التشغيل الآلي لدعم العملاء.
Syncware
syncware.com
Syncware هو تطبيق لمزامنة الطلبات والشحنات والمخزون للشركات المتعددة القنوات، مما يسهل إدارة البيانات وسير العمل.
Hosting123
hosting123.net
تطبيق Hosting123 يوفر إدارة سهلة وفعالة لخدمات الاستضافة، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة والتحكم في موارد الخادم وأداء الموقع.
Reusely
reusely.com
تطبيق Reusely يتيح لك إنشاء أداة لاستقبال عروض إعادة الشراء بسرعة عبر موقعك الإلكتروني، ويقوم بتحديث الأسعار تلقائيًا من مصادر الجملة.
Malomo
gomalomo.com
Malomo هو تطبيق يساعد شركات التجارة الإلكترونية على تتبع الشحنات وتحسين تجربة العملاء بعد الشراء.
biznessmaker
biznessmaker.com
تطبيق Biznessmaker هو حل متكامل لإدارة الأعمال، يتيح لك بيع البرمجيات، إدارة الفواتير، وتتبع الوقت، بالإضافة إلى نظام حجز وCRM.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
تطبيق Fusionmetrics يوفر تحليلات الاشتراكات والإيرادات لمشغلي تطبيقات Shopify مع تتبع التحويلات والتثبيتات باستخدام Google Analytics.
Content Status
contentstatus.com
تطبيق Content Status يتيح للماركات وتجار التجزئة رؤية آلية لحالة وجودة محتوى صفحات منتجاتهم والتأكد من دقتها وكفاءتها.
Richpanel
richpanel.com
Richpanel هو تطبيق لخدمة العملاء يوفر بوابة خدمة ذاتية، دعم متعدد القنوات، وتحليلات متقدمة لتحسين تجربة العملاء وكفاءة فرق الدعم.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
تطبيق Checkout Champ يتيح إدارة الاشتراكات والفواتير، ويزيد من معدلات التحويل والمبيعات عبر واجهة سهلة وأدوات اختبار A/B.
Recapture
recapture.io
تطبيق يستعيد العربة المهجورة تلقائياً، ويوفر تسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، مع نوافذ منبثقة وتحليلات دقيقة.
Brandboom
brandboom.com
تطبيق Brandboom يسهل عملية شراء وبيع الجملة للعلامات التجارية وتجار التجزئة، ويوفر أدوات لإدارة الطلبات والتواصل بشكل فعال.
Blutag
blu.ai
بلوتاج هو حل SaaS يمكّن تجار التجزئة من إنشاء تطبيقات صوتية بدون برمجة لتقديم تجارب تسوق مخصصة عبر المساعدين الصوتيين.
Chosify
chosify.com
تطبيق Chosify يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم توصيات مخصصة والحد من صعوبة اتخاذ القرارات بين المنتجات المتشابهة.
Aframark
aframark.com
أبراك هو منصة سحابية تجمع وتعرض أسئلة وأجوبة المنتجات على المواقع، مما يسهل على العملاء الحصول على معلومات سريعة واتخاذ قرارات شراء أفضل.
LiveRecover
liverecover.com
تطبيق LiveRecover يساعد محلات Shopify على استعادة العربات المهجورة عبر رسائل نصية مباشرة من خلال تفاعل بشري مخصص.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo هي منصة تهدف لتحسين تجارب العملاء على الويب من خلال منع الإعلانات الغير مصرح بها وزيادة معدلات المشاركة والتحويل.
Shipup
shipup.co
Shipup هو تطبيق لتحسين تجربة الشحن والتسليم عبر الإنترنت، يوفر أدوات لتتبع الشحنات ومقارنة أسعار الناقلين، مما يزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.
ShipAid
shipaid.com
استبدل تطبيقات تأمين الشحن بضمان داخلي. تعزيز تجربة العملاء و+AOV! الحل للطرود المفقودة أو المسروقة أو التالفة أو المتأخرة. قم بتزويد عملائك بالضمان الذي يحتاجونه، متجاوزًا شركات التأمين. حدد رسوم الضمان الخاصة بك واحتفظ بالأرباح! عزز تجربة ما بعد الشراء للعملاء من خلال الحلول السريعة لمشكلات التسليم ودعم العملاء الاستثنائي. يمكنك دمج مطالبات الشحن وحلها بسهولة ببضع نقرات فقط. يتضمن بوابة حل وتتبع العملاء ذوي العلامات التجارية وإشعارات الشحن المخصصة لتسهيل الاتصال. احتفظ بالأقساط التي تفرضها على عملائك عند الخروج للحصول على إيرادات إضافية. تبسيط الخدمة من خلال بوابة حل العملاء ذات العلامة التجارية لحل مشكلات التقديم. إدارة مشكلات التسليم واتخاذ قرار بإعادة الشحن أو استرداد الأموال أو الرفض بنقرة واحدة فقط. تم تضمين إشعارات الشحن المخصصة ذات العلامة التجارية وبوابة التتبع جميع أنواع عربات التسوق المدعومة بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين التثبيت المخصص خلال 24 ساعة أو أقل
EasyChannel
easychannel.com
هل تريد حلاً قويًا ومتكاملًا لجميع احتياجات البيع متعددة القنوات لديك؟ ثم تعرف على EasyChannel! EasyChannel عبارة عن منصة قوية تجمع جميع احتياجات البيع الخاصة بالتجارة الإلكترونية في مكان واحد من خلال دمج قنوات المبيعات الخاصة بك ودمج سير العمل متعدد القنوات وإدارة المنتجات وخدمة العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام. يمكنك التكامل بسهولة مع المنصات الأكثر مبيعًا مثل eBay وAmazon وWalmart وEtsy وShopify وWooCommerce وFacebook والمزيد، وإدارة قوائمك ومنتجاتك ومبيعاتك ودعم العملاء مباشرةً من خلال EasyChannel. تجعل عمليات التشغيل الآلي القابلة للتخصيص عملية مزامنة القوائم والمخزون أمرًا سهلاً، بينما تساعدك أدوات إدارة الطلبات والتنفيذ على تبسيط سير العمل متعدد القنوات. هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟ لقد قامت EasyChannel بتغطيتك!
Noibu
noibu.com
Noibu هي أداة لمراقبة مواقع التجارة الإلكترونية تساعد في اكتشاف الأخطاء التي تؤثر على الإيرادات وترتيب أولوياتها وحلها والتي قد تعيق تجربة المستخدم وتتسبب في إحباط العملاء وتخليهم عن عربة التسوق. يقوم Noibu بمراقبة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك والإبلاغ عن الأخطاء في الوقت الفعلي. يكتشف Noibu 100% من جميع الأخطاء التي تحدث عبر كل جلسة مستخدم ويضيفها إلى لوحة المعلومات حيث يتم تحديد أولوياتها بناءً على تأثيرها على الإيرادات. تم تصميم Noibu لفرق الأعمال والهندسة على حد سواء، وهو يساعد في ربط تأثير الأخطاء الفنية بالإيرادات، بحيث يمكن حل الأخطاء الأكثر أهمية على سبيل الأولوية. فيما يلي كيفية مساعدة Noibu في تبسيط اكتشاف الأخطاء وتحديد الأولويات وحلها للفرق المختلفة: فرق العمل: يربط تأثير المشكلات بانخفاض التحويلات على موقع الويب وخسارة الإيرادات المقابلة التي تحدث بسبب العثرات في رحلة العميل. يتيح ذلك لفرق العمل تحليل كيفية تأثير الأخطاء الموجودة على موقعهم بشكل مباشر على النتيجة النهائية. مديرو المنتجات: من خلال تحديد أولويات المشكلات الحرجة المكتشفة على مواقع التجارة الإلكترونية وفرزها تلقائيًا، تساعد Noibu مديري المنتجات على تخصيص جهود المطورين بكفاءة، بحيث تتم معالجة الأخطاء ذات الأولوية القصوى أولاً وإزالة الأخطاء ذات الأولوية المنخفضة من عرض الأولوية. الفرق الهندسية: توفر Noibu جميع المعلومات الفنية (وصولاً إلى السطر المحدد من التعليمات البرمجية) التي يطلبها المطورون لحل الخطأ، وبالتالي تقليل إعادة إنتاج الأخطاء ووقت الحل بشكل كبير. لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام Noibu باكتشاف الأخطاء وتحديد أولوياتها وحلها على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك والمساعدة في استرداد الإيرادات المفقودة، يرجى التواصل معنا على [email protected].
TrueOps
trueops.com
TrueOps هو الحل الأكثر تقدمًا لاستعادة أموالك من Amazon FBA. تقدم TrueOps معدلات عمولة رائدة في السوق بنسبة 10%، وسياسات صديقة للبائعين مثل عدم فرض رسوم على المخزون المسترد وائتمانات فورية لإلغاءات السداد، وتكنولوجيا متطورة تساعدك على الحصول على المزيد من المبالغ المستردة بشكل أسرع من أي شخص آخر. مع فريق مؤسس يضم CPA، والرئيس التنفيذي لأحد بائعي Amazon المكون من ثمانية أرقام، ومطور برامج التجارة الإلكترونية المتمرس، فإننا نعرف ما يعنيه التعامل مع Amazon. لذلك قمنا ببناء نظام يعثر على كل قرش تدين به لك أمازون ونقوم بإدارة العملية لاستعادته.
LitExtension
litextension.com
LitExtension هو المزود الرائد عالميًا لخدمات ترحيل/إعادة النظام الأساسي للتجارة الإلكترونية. نحن نساعد التجار وخبراء التجارة الإلكترونية على ترحيل البيانات من متجرهم الحالي إلى عربة التسوق المطلوبة تلقائيًا خلال 3 خطوات بسيطة. يتيح لك ترحيل البيانات باستخدام LitExtension نقل جميع البيانات المهمة بما في ذلك المنتجات والعملاء والطلبات. بدقة وأمان وتلقائيا. حاليًا، نحن ندعم أكثر من 140 منصة. بعض الأسماء البارزة هي BigCommerce وShopify وWooCommerce وMagento وPrestashop وOpenCart وVolusion وZen Cart... يساعد LitExtension أيضًا في نقل البيانات من Database Dump وملفات CSV وملفات XML وأنواع البيانات الخاصة الأخرى. 3 خطوات بسيطة لترحيل بياناتك باستخدام LitExtension 1. أدخل معلومات عربات التسوق الخاصة بك 2. حدد الكيانات التي تريد ترحيلها 3. قم بإجراء الترحيل التجريبي المجاني (اختياري) أو الترحيل الكامل على الفور البيانات التفصيلية التي يمكنك نقلها: - المنتجات - فئات المنتجات - المصنعون - العملاء - الطلبات - الكوبونات - المراجعات - صفحات نظام إدارة المحتوى - المدونات - الحقول المخصصة - إلخ. خيارات إضافية لتعزيز وظيفة استيراد البيانات الخاصة بك: - مسح البيانات من المتجر المستهدف قبل الترحيل (مجانًا) - إنشاء عمليات إعادة توجيه 301 في المتجر المستهدف - ترحيل المنتج وعناوين URL الخاصة بتحسين محركات البحث للفئة - إزالة HTML من الفئة وأسماء المنتجات - ترحيل الصور الإضافية (مجانًا) - ترحيل الأوصاف القصيرة والكاملة (مجانًا) - ترحيل وحدات SKU للمنتج (مجانًا) - إلخ. لماذا يجب عليك اختيار LITEXTENSION؟ 1. وقت تشغيل بنسبة 100% وضمان رائع للترحيل أثناء عملية الترحيل، نضمن وقت تشغيل بنسبة 100% لمتجرك الحالي. وسيظل يخدم العملاء الجدد ويعالج الطلبات الجديدة بشكل طبيعي. لا انقطاع في المبيعات! بعد الترحيل، نضمن عدم فقدان أي بيانات من خلال خدمات الترحيل الحديثة المجانية وغير المحدودة وإعادة الترحيل والتحديث الذكي في غضون 3 أشهر. علاوة على ذلك، توفر LitExtension ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا لإثبات ثقتك في خدماتنا وقيمتها بالنسبة لك. ثانيا. لا حاجة إلى مهارات فنية. تم تبسيط جميع خطوات ترحيل عربة التسوق لتقليل المشاركة البشرية. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر تعليمات المعالج على طول الطريق كلما أردت ذلك. احصل على تجربة ترحيل دون تدخل مع LitExtension! ثالثا. دعم احترافي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع يتمتع خبراؤنا بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية مع أكثر من 150,000 عملية ترحيل ناجحة لأكثر من 50,000 عميل حول العالم. نحن واثقون من مساعدتك في حل جميع المشكلات قبل عملية الترحيل أو أثناءها أو بعدها. رابعا. أعلى مستوى من أمان البيانات لدى LitExtension مجموعة من الممارسات والتقنيات والسياسات المعمول بها لضمان أعلى مستوى أمان لبياناتك. - أمان الخادم - أمان البيانات - قيود الوصول إلى البيانات - الامتثال للقانون العام لحماية البيانات - اتفاقية عدم الإفشاء - أمان الدفع
Payplug
payplug.com
Payplug هو حل دفع مصمم للتجار والتجار عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية. معًا، دعونا نرفع مستوى المدفوعات.
8fig
8fig.co
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