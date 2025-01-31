أدوات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعد أدوات التجارة الإلكترونية ضرورية لتعزيز وظائف مواقع التجارة الإلكترونية. توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات، بما في ذلك التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأتمتة المهام المحاسبية، وجمع بيانات العملاء، واستعادة عربات التسوق المهجورة. سواء كان لدى الشركة بالفعل منصة تجارة إلكترونية راسخة أو تريد التركيز على جوانب محددة مثل خدمة العملاء، فإن أدوات التجارة الإلكترونية تكون مفيدة لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في تحسين أساليب التسويق، وتحسين معدلات تحويل العملاء، والتوسع لتلبية الطلب المتزايد ونمو الشركة، ورعاية العملاء المتكررين. ومن خلال نشر أدوات التجارة الإلكترونية، يمكن للشركات تعزيز العمليات والاتصالات واستراتيجيات التحويل ضمن منصات التجارة الإلكترونية الحالية.
إرسال تطبيق جديد
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هي أداة لتحليل البيانات والرؤى لمتجر TikTok. من خلال توفير معلومات حول المنتجات الرائجة، والمؤثرين الموهوبين، ومقاطع الفيديو القصيرة الرائجة، والبث المباشر عالي الجودة، وأبحاث السوق، والتحليلات التنافسية، يمكننا مساعدة البائعين في متاجر TikTok/العلامات التجارية/المبدعين/الشركات التابعة على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات لزيادة مبيعاتهم وإيراداتهم، كما بالإضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات اليومية.
biznessmaker
biznessmaker.com
يعد biznessmaker حلاً شاملاً لشركتك. البيع: نسهل عليك بيع البرامج أو التنزيلات الرقمية مثل الكتب الإلكترونية وتأثيرات الفيديو والموسيقى. الاشتراكات: منصة فوترة الاشتراك SaaS لنجاح أعمال الاشتراك. الفواتير والفواتير: إدارة وكتابة فاتورتك. احصل على فواتيرك المدفوعة عبر الإنترنت. لدى biznessmaker أيضًا مصمم pdf متكامل لإنشاء تخطيطات الفاتورة الخاصة بك. نظام الحجز: مع نظام الحجز البسيط يمكنك تأجير منتجاتك في وقت قصير. إدارة علاقات العملاء: تعرف على عميلك، وقم بإدارة عملائك في برنامج واحد ومكان واحد - صانع الأعمال. تتبع الوقت: اسمح لموظفيك بتتبع أوقاتهم وإنشاء فاتورة لعميلك من إدخالات الوقت المسجلة الخاصة بهم.
Spoki
spoki.it
Spoki عبارة عن منصة للمحادثة تستفيد من WhatsApp كقناة اتصال لتقديم حلول الأعمال للتكامل مع التجارة الإلكترونية وأدوات التسويق وإدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات والبرامج المخصصة. ترتقي Spoki باستراتيجيات المبيعات إلى مستوى أعلى من خلال تسخير قوة الرسائل الفورية والمحادثة، ومرافقة المستخدم طوال رحلة العميل بأكملها: التسويق والمبيعات ودعم العملاء. باعتبارنا روادًا في التسويق التحادثي، فإن هدفنا هو إحداث ثورة في طريقة تواصل الشركات مع عملائها، والاستفادة من القنوات المبتكرة مثل WhatsApp، وضمان مؤشرات أداء رئيسية وأداء أفضل للشركات. وبفضل Spoki، يمكن للشركات إنشاء علاقات قيمة والمزيد من الاتصالات المباشرة والشخصية مع موظفيها. العملاء النهائيين.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage هو متجر شامل لبائعي أمازون الذين يتطلعون إلى استكشاف نموذج أعمال التحكيم عبر الإنترنت على أمازون. يوفر برنامجنا المجاني قائمة المنتجات المربحة اليومية للبائعين
LiveRecover
liverecover.com
أرسل رسائل نصية إلى عملائك في الوقت الفعلي، وحوّل عربات التسوق إلى مبيعات. يساعد LiveRecover متاجر التجارة الإلكترونية على استعادة العربات المهجورة عبر الرسائل النصية. هناك الكثير من تطبيقات Shopify التي تعد بمساعدتك في استعادة عربات التسوق المهجورة. ستدفع رسومًا شهرية لاستخدام هذه التطبيقات، وسيبدأون في إرسال بريد إلكتروني إلى عملائك.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget عبارة عن مكون إضافي مجاني لعناصر واجهة المستخدم لموقع الويب يسمح لك بتعزيز مشاركة العملاء وبناء رحلات عملاء متسقة باستخدام الأدوات الأساسية المتاحة لك خارج الصندوق: - بطاقة الاتصال، مما يتيح لعملائك خيار ترك رسالة لك إرسالها مباشرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك؛ - وحدة الأسئلة الشائعة، مما يوفر لهم إجابات فورية لجميع الأسئلة الشائعة؛ - بطاقات المنتجات التي تعرض أحدث العروض أو العروض الترويجية. جميع الميزات المذكورة أعلاه متاحة مجانًا، ومع تأهيل المنتج المعزز بالذكاء الاصطناعي وتكوينه، يمكنك توفير الوقت والجهد الذي تقضيه عادةً في تكوين برامج التجارة الإلكترونية. الوقت الذي يمكنك استخدامه بعد ذلك للتركيز على تحسين خدمة العملاء وإتمام المزيد من المبيعات.
Aframark
aframark.com
نحن Aframark، وهي منصة سحابية تقوم بجمع وعرض الأسئلة والإجابات المتعلقة بالمنتج على مواقع الويب. نحن مزود الحلول الوحيد الذي يقوم بتجميع الأسئلة والأجوبة في الوقت الفعلي ويسمح للمحتوى الذي ينشئه المستخدم بتحسين تحويلات المبيعات. لعملائك امنح عملائك الراحة للحصول على إجابات من تجار التجزئة وزملائك المشترين وحتى نشر أسئلة جديدة خاصة بهم. تعمل مجموعة الأسئلة المجمعة حول المنتج على زيادة سرعة الحصول على الإجابات المناسبة بشكل أسرع. وهذا يساعد عملائك على اتخاذ قرار الشراء بشكل أسرع مما يعني زيادة المبيعات بالنسبة لك! من أجل مجتمعك، ننمو لنصبح شيئًا رائعًا معًا! يقوم برنامجنا بإنشاء بيئة تعاونية لمجتمعك حيث يمكنك جميعًا العمل والنمو معًا. يمكنك أنت وتجار التجزئة المرتبطين بك وعملائك الاستفادة من مجموعة الإجابات المدمجة. يقوم نظامنا الأساسي بمزامنة كل شيء في الوقت الفعلي - لذلك لا يوجد أي وقت توقف لأي شخص لتحديث أي شيء.
Chosify
chosify.com
في Chosify، نساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على تحقيق أفضل تجربة للعملاء. نحن نساعدهم على حل القرارات الصعبة التي يواجهها عملاؤهم عندما يتعين عليهم الاختيار من بين مجموعة من المنتجات المماثلة. يقوم Chosify بربط الأسئلة بالمنتجات من خلال حل بيع موجه ويقدم أفضل التوصيات بناءً على الإجابات واحتياجات العملاء في رحلة عميل مصممة جيدًا. Chosify هو حل SAAS سهل يمكن لفرق التسويق استخدامه لتسهيل اختيار المنتجات الصعبة. لقد حققنا نموًا في التحويلات يزيد عن 30% بعد تنفيذ التدفقات الخاصة بنا على العديد من المتاجر الإلكترونية. باستخدام أداتنا، نجعل حياة المستهلكين أسهل ونريحهم بشأن الاختيارات التي يتعين عليهم اتخاذها، كما نجعل الاختيارات الصعبة أقل استهلاكًا للوقت. Chosify هي شركة ناشئة مقرها هولندا تأسست في بداية عام 2022. ونهدف إلى أن نصبح خوارزمية صنع الاختيار القائمة على التعلم الآلي الرائدة في العالم في المستقبل القريب.
Malomo
gomalomo.com
قم ببناء علامتك التجارية مع كل شحنة. تتبع الطلبات ذات العلامات التجارية الذي يجذب العملاء المتكررين ويقلل من تذاكر WISMO ويمنحك رؤى شركة النقل.
Reusely
reusely.com
هل تحتاج إلى طريقة سهلة لتقديم عروض أسعار إعادة الشراء لعملائك؟ انشر أداة إعادة الشراء الخاصة بك على موقع الويب الخاص بك في دقائق وابدأ في تلقي عمليات إعادة الشراء عبر البريد وفي المتجر اليوم! انسَ أمر تسعير عمليات إعادة الشراء باستخدام جدول بيانات، وقم بمزامنة أسعار إعادة الشراء مع تجار الجملة وحدد هامش ربح على كل جهاز تشتريه. يتم تحديث الأسعار على الفور عندما يقوم مصدر التسعير الخاص بك بتحديث أسعاره.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in هي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات مختلفة. من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتنقل البديهي، يوفر Shoopy.in للمتسوقين تجربة تسوق مريحة وسلسة عبر الإنترنت. الميزات الرئيسية: مجموعة واسعة من المنتجات: يقدم Shoopy.in مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والمستلزمات المنزلية ومنتجات التجميل والمزيد. واجهة سهلة الاستخدام: يتميز موقع الويب بواجهة نظيفة وبديهية، مما يسهل على المستخدمين تصفح العناصر والبحث عنها وشرائها. عملية الدفع الآمنة: يضمن Shoopy.in عملية دفع آمنة، مما يسمح للمستخدمين بالتسوق بثقة وراحة البال. توصيات مخصصة: توفر المنصة توصيات مخصصة للمنتجات بناءً على تفضيلات المستخدم وسجل التصفح، مما يعزز تجربة التسوق. تصميم سريع الاستجابة: تم تحسين Shoopy.in لمختلف الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مما يضمن تجربة سلسة عبر أحجام الشاشات المختلفة. الجوانب البارزة: العروض الترويجية والخصومات: يقدم Shoopy.in بشكل متكرر عروضًا ترويجية وخصومات وعروضًا خاصة لجذب العملاء وتشجيع عمليات الشراء. مراجعات العملاء وتقييماتهم: يمكن للمستخدمين الوصول إلى مراجعات المنتجات وتقييماتها من المتسوقين الآخرين، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. تسليم سريع وموثوق: يقدم Shoopy.in خدمات توصيل سريعة وموثوقة، مما يضمن تسليم الطلبات للعملاء في الوقت المناسب.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
تحليلات الاشتراك والتحويل لمشغلي تطبيقات Shopify. - تحليلات الاشتراكات والإيرادات القياسية في الصناعة لتطبيقات Shopify - التثبيت وإسناد الإيرادات استنادًا إلى Google Analytics على متجر تطبيقات Shopify - تحليلات التحويل مع تتبع كامل للمسارات على متجر تطبيقات Shopify
Blutag
blu.ai
Blutag هو حل SaaS جاهز للاستخدام يمكّن شركات البيع بالتجزئة من تقديم التطبيقات الصوتية لعملائها دون الحاجة إلى البرمجة في بضع خطوات بسيطة. يتيح Blutag تجربة صوتية لمتجرك. إسعاد عملائك وزيادة مشاركة العملاء.
Brandboom
brandboom.com
أعادت Brandboom تصميم التجارة التقليدية بين الشركات (B2B) وأسواق الجملة، وتواصل الابتكار من خلال أوراق الخطوط المستندة إلى السحابة، وأدوات الطلب والفوترة، وBrandboom Link المتوافق مع معايير الصناعة. أحدث Connect Marketplace أيضًا ثورة في تسويق الجملة باستخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل المشتريات المتطابقة للعلامات التجارية وتجار التجزئة. مع تقديم خدمات الشحن والخدمات المالية مع Flowfy، يعد Brandboom هو الحل الكامل للأعمال التجارية بين الشركات (B2B) لتنمية أعمالك والتفوق عليها.
EasyChannel
easychannel.com
هل تريد حلاً قويًا ومتكاملًا لجميع احتياجات البيع متعددة القنوات لديك؟ ثم تعرف على EasyChannel! EasyChannel عبارة عن منصة قوية تجمع جميع احتياجات البيع الخاصة بالتجارة الإلكترونية في مكان واحد من خلال دمج قنوات المبيعات الخاصة بك ودمج سير العمل متعدد القنوات وإدارة المنتجات وخدمة العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام. يمكنك التكامل بسهولة مع المنصات الأكثر مبيعًا مثل eBay وAmazon وWalmart وEtsy وShopify وWooCommerce وFacebook والمزيد، وإدارة قوائمك ومنتجاتك ومبيعاتك ودعم العملاء مباشرةً من خلال EasyChannel. تجعل عمليات التشغيل الآلي القابلة للتخصيص عملية مزامنة القوائم والمخزون أمرًا سهلاً، بينما تساعدك أدوات إدارة الطلبات والتنفيذ على تبسيط سير العمل متعدد القنوات. هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟ لقد قامت EasyChannel بتغطيتك!
Hosting123
hosting123.net
استضافة ويب فائقة السرعة وصديقة لمحركات البحث (SEO) للجميع بدءًا من خبراء الويب وحتى المبتدئين. يمكن أن يكون لك في 3 خطوات فقط.
LegitScript
legitscript.com
قم بتقييم مخاطر التاجر بثقة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات أو الإضرار بسمعتك أو تهديد السلامة العامة. غسيل المعاملات. المقامرة على الإنترنت. مجموعات الكراهية. مبيعات المخدرات غير المشروعة. ليس هناك حدود لما سيحاول التجار غير الأخلاقيين الإفلات منه - ولا نهاية لإبداعهم الإجرامي. الحلول المعتمدة على الخوارزميات فقط لا يمكنها مواكبتها. ولهذا السبب يلجأ المستحوذون ومقدمو خدمات الدفع وISO إلى LegitScript. نحن نجمع بين البيانات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة والتحليل البشري المكثف والمتخصص لتسليط الضوء الساطع على نشاط التاجر، حتى تتمكن من تقييم مخاطر التاجر بثقة واتخاذ الإجراءات قبل أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات. لماذا تختار LegitScript؟ + تقليل المخاطر: البقاء في صدارة التجار الذين يعانون من مشاكل، عبر آليات الدفع المختلفة - سواء كانوا في قطاعات منخفضة المخاطر أو خاضعة للتنظيم وعالية المخاطر. + احصل على رؤية بشرية: لا تعتمد على العمليات الآلية حيث يمكن أن تتسلل الأخطاء. نحن نجمع بين الخوارزميات القوية والخبراء البشريين لنمنحك تحليلًا وتصنيفًا وتفسيرًا دقيقًا ومتعمقًا للتاجر يمكنك دعمه. + نحن نأخذ الدقة على محمل الجد: الغرامات باهظة الثمن. في LegitScript، نفخر بتزويدك بمعلومات دقيقة في كل مرة، بتنسيق يمكنك فهمه. نحن نمنحك إمكانية الوصول إلى مجموعة البيانات الأكثر دقة وشمولاً لمواقع الويب التجارية المشروعة وغير المشروعة والبيانات المرتبطة بها. + شاهد الصورة الأكبر: لا تنظر إلى نقاط البيانات بمعزل عن غيرها. في LegitScript، نساعدك على فهم الشبكة الأكبر المرتبطة. توفر وجهة نظرنا متعددة الأبعاد عبر نظام الامتثال البيئي بأكمله رؤى فريدة من جميع الصناعات والزوايا حتى تتمكن من البقاء في طليعة الاتجاهات الناشئة. + العمل مع شريك موثوق به: توصي Visa وشبكات الدفع الرئيسية الأخرى باستخدام LegitScript. نحن مزود خدمة مراقبة التجار المعتمد من Mastercard (MMSP). يحظى عملنا بثقة السلطات التنظيمية وكذلك الشركات الرائدة في الصناعة مثل Google وFacebook وAmazon.
ShipAid
shipaid.com
استبدل تطبيقات تأمين الشحن بضمان داخلي. تعزيز تجربة العملاء و+AOV! الحل للطرود المفقودة أو المسروقة أو التالفة أو المتأخرة. قم بتزويد عملائك بالضمان الذي يحتاجونه، متجاوزًا شركات التأمين. حدد رسوم الضمان الخاصة بك واحتفظ بالأرباح! عزز تجربة ما بعد الشراء للعملاء من خلال الحلول السريعة لمشكلات التسليم ودعم العملاء الاستثنائي. يمكنك دمج مطالبات الشحن وحلها بسهولة ببضع نقرات فقط. يتضمن بوابة حل وتتبع العملاء ذوي العلامات التجارية وإشعارات الشحن المخصصة لتسهيل الاتصال. احتفظ بالأقساط التي تفرضها على عملائك عند الخروج للحصول على إيرادات إضافية. تبسيط الخدمة من خلال بوابة حل العملاء ذات العلامة التجارية لحل مشكلات التقديم. إدارة مشكلات التسليم واتخاذ قرار بإعادة الشحن أو استرداد الأموال أو الرفض بنقرة واحدة فقط. تم تضمين إشعارات الشحن المخصصة ذات العلامة التجارية وبوابة التتبع جميع أنواع عربات التسوق المدعومة بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين التثبيت المخصص خلال 24 ساعة أو أقل
VOC.ai
voc.ai
VOC AI عبارة عن منصة لخدمة العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تحسين العمليات التجارية والعلاقات مع العملاء. ويتميز بـ "وكيل الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء"، وهو روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي مدعوم من OpenAI، تم تدريبه على البيانات الخاصة بالأعمال لتوفير إجابات دقيقة لاستفسارات العملاء وتجنب الإجابات المضللة. ميزة رئيسية أخرى هي "VOC"، التي توفر تحليل المركبات العضوية المتطايرة لبائعي أمازون لفهم احتياجات عملائهم وتفضيلاتهم، وبالتالي المساعدة في تطوير منتجات وخدمات أفضل. تتضمن المنصة أيضًا أدوات مساعدة مثل "Chrome Extension" التي تساعد في تنزيل وتحليل مراجعات Amazon وShopify. تقدم VOC AI أيضًا خدمات مثل تحليل المشاعر وتحليلات العملاء لفهم مشاعر العملاء وتفضيلاتهم، مما يمكّن الشركات من تحسين منتجاتها وخدماتها. فهو يوفر تحليلاً تنافسيًا لفهم المنافسين في السوق، ويستخدم أدوات بحث المنتج للمساعدة في اختيار منتج Amazon FBA. تتضمن المنصة أيضًا ميزات مثل تحليل المراجعة والاستماع الاجتماعي عبر منصات مثل Amazon وTikTok وFacebook وYouTube وInstagram لفهم اتجاهات السوق والمشاعر العامة. تشمل الميزات الأخرى مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية، مثل بدائل ChatGPT، ومولدات علامات التصنيف TikTok وInstagram، ومترجم الذكاء الاصطناعي الذكي المدعوم من ChatGPT. تعمل VOC AI أيضًا كمركز للموارد، مع مدونة مخصصة تشارك الأفكار والاستراتيجيات وأفضل الممارسات.
Syncware
syncware.com
برنامج أتمتة لمزامنة الطلبات والشحنات والمخزون للعلامات التجارية للمنتجات الاستهلاكية متعددة القنوات
LitExtension
litextension.com
LitExtension هو المزود الرائد عالميًا لخدمات ترحيل/إعادة النظام الأساسي للتجارة الإلكترونية. نحن نساعد التجار وخبراء التجارة الإلكترونية على ترحيل البيانات من متجرهم الحالي إلى عربة التسوق المطلوبة تلقائيًا خلال 3 خطوات بسيطة. يتيح لك ترحيل البيانات باستخدام LitExtension نقل جميع البيانات المهمة بما في ذلك المنتجات والعملاء والطلبات. بدقة وأمان وتلقائيا. حاليًا، نحن ندعم أكثر من 140 منصة. بعض الأسماء البارزة هي BigCommerce وShopify وWooCommerce وMagento وPrestashop وOpenCart وVolusion وZen Cart... يساعد LitExtension أيضًا في نقل البيانات من Database Dump وملفات CSV وملفات XML وأنواع البيانات الخاصة الأخرى. 3 خطوات بسيطة لترحيل بياناتك باستخدام LitExtension 1. أدخل معلومات عربات التسوق الخاصة بك 2. حدد الكيانات التي تريد ترحيلها 3. قم بإجراء الترحيل التجريبي المجاني (اختياري) أو الترحيل الكامل على الفور البيانات التفصيلية التي يمكنك نقلها: - المنتجات - فئات المنتجات - المصنعون - العملاء - الطلبات - الكوبونات - المراجعات - صفحات نظام إدارة المحتوى - المدونات - الحقول المخصصة - إلخ. خيارات إضافية لتعزيز وظيفة استيراد البيانات الخاصة بك: - مسح البيانات من المتجر المستهدف قبل الترحيل (مجانًا) - إنشاء عمليات إعادة توجيه 301 في المتجر المستهدف - ترحيل المنتج وعناوين URL الخاصة بتحسين محركات البحث للفئة - إزالة HTML من الفئة وأسماء المنتجات - ترحيل الصور الإضافية (مجانًا) - ترحيل الأوصاف القصيرة والكاملة (مجانًا) - ترحيل وحدات SKU للمنتج (مجانًا) - إلخ. لماذا يجب عليك اختيار LITEXTENSION؟ 1. وقت تشغيل بنسبة 100% وضمان رائع للترحيل أثناء عملية الترحيل، نضمن وقت تشغيل بنسبة 100% لمتجرك الحالي. وسيظل يخدم العملاء الجدد ويعالج الطلبات الجديدة بشكل طبيعي. لا انقطاع في المبيعات! بعد الترحيل، نضمن عدم فقدان أي بيانات من خلال خدمات الترحيل الحديثة المجانية وغير المحدودة وإعادة الترحيل والتحديث الذكي في غضون 3 أشهر. علاوة على ذلك، توفر LitExtension ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا لإثبات ثقتك في خدماتنا وقيمتها بالنسبة لك. ثانيا. لا حاجة إلى مهارات فنية. تم تبسيط جميع خطوات ترحيل عربة التسوق لتقليل المشاركة البشرية. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر تعليمات المعالج على طول الطريق كلما أردت ذلك. احصل على تجربة ترحيل دون تدخل مع LitExtension! ثالثا. دعم احترافي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع يتمتع خبراؤنا بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية مع أكثر من 150,000 عملية ترحيل ناجحة لأكثر من 50,000 عميل حول العالم. نحن واثقون من مساعدتك في حل جميع المشكلات قبل عملية الترحيل أو أثناءها أو بعدها. رابعا. أعلى مستوى من أمان البيانات لدى LitExtension مجموعة من الممارسات والتقنيات والسياسات المعمول بها لضمان أعلى مستوى أمان لبياناتك. - أمان الخادم - أمان البيانات - قيود الوصول إلى البيانات - الامتثال للقانون العام لحماية البيانات - اتفاقية عدم الإفشاء - أمان الدفع
Elfsight
elfsight.com
ترقية موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى البرمجة. تساعد أدوات Elfsight أكثر من 1,000,000 من مالكي مواقع الويب على زيادة المبيعات وإشراك الزائرين وجمع العملاء المحتملين والمزيد. وفر وقتك وأموالك مع حلول جاهزة للاستخدام وقم بتنمية أعمالك بشكل أسرع! ⚡️
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Recapture
recapture.io
الاسترداد الآلي لعربات التسوق المهجورة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني + النوافذ المنبثقة مع تحليلات ممتازة.
Debutify
debutify.com
Debutify هو الحل المتكامل الشامل لعلامة التجارة الإلكترونية الحديثة. بفضل مجموعة من التطبيقات المُحسّنة للتحويل، فإنه يعمل على تبسيط إطلاق أي علامة تجارية وإدارتها وتوسيع نطاقها. ولهذا السبب وضعت العديد من العلامات التجارية لـ DTC حول العالم ثقتها في Debutify. تم تصميم كل منتج من منتجات Debutify بسلاسة من أجل السهولة، وهو خالي من التعليمات البرمجية ولكنه غني بالميزات القوية. وهذا يعني أن أي شخص، حتى بدون المعرفة التقنية، يمكنه استخدام Debutify لتحسين أعماله. سواء كانت العلامة التجارية تدخل السوق عبر الإنترنت للتو أو كانت شركة مخضرمة في التجارة الإلكترونية، فإن Debutify شريك موثوق به. وبغض النظر عن الحجم أو المرحلة، يمكن للعلامات التجارية العثور على خطة مع Debutify مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. علاوة على ذلك، مع فريق دعم العملاء المخصص لدى Debutify، يمكن للعلامات التجارية أن تثق في أنه سيتم معالجة أي تحديات بسرعة وفعالية. من خلال اختيار Debutify، يمكن لأصحاب العلامات التجارية: الإطلاق والتوسع بثقة وسهولة. تغلب على التحديات التقنية باستخدام أدوات سهلة الاستخدام. يعتمدون على فريق مخصص لنجاحهم في كل مرحلة.
Replyco
replyco.com
Responseco عبارة عن منصة مكتب مساعدة للتجارة الإلكترونية تعمل على تجميع جميع رسائل عملائك في صندوق بريد وارد واحد سهل الاستخدام. يمكنك أتمتة المهام وتبسيط سير العمل وتقديم دعم استثنائي للعملاء في جزء صغير من الوقت.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان بمرونة ونطاق فائقين دون عمليات ترحيل مؤلمة للمنصة.
Memberful
memberful.com
استثمر شغفك بالعضوية. برنامج العضوية الأفضل في فئته للمبدعين والناشرين والمعلمين والبودكاست المستقلين وغيرهم.
8fig
8fig.co
احصل على التمويل الآن وقم بتوسيع نطاق متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك بشكل أكثر ذكاءً وأسرع. ستوفر حلول التمويل التي تقدمها 8fig الموارد التي تحتاجها.
Payplug
payplug.com
Payplug هو حل دفع مصمم للتجار والتجار عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية. معًا، دعونا نرفع مستوى المدفوعات.
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
GOVX
govx.com
تستخدم الآلاف من العلامات التجارية الرائدة معرف GOVX للتحقق بشكل فوري وآمن من أهلية العملاء للحصول على خصومات حصرية على مواقع البيع بالتجزئة أو التذاكر الخاصة بهم مع حماية أنفسهم من الاستخدام الاحتيالي من قبل العملاء غير المؤهلين. عملية التحقق سريعة وشاملة ومطلوبة مرة واحدة فقط. مع معرف GOVX، لا يحتاج عملاؤك إلى إعادة التحقق، مما يؤدي إلى أفضل معدلات التحويل الممكنة مع المشترين المتكررين ذوي القيمة العالية. يتكامل معرف GOVX بسهولة وسلاسة في أي موقع ويب. إنه متوافق مع الأجهزة المحمولة ويستجيب بشكل كامل لجميع الأجهزة ويتم تأمينه باستخدام بروتوكول OAuth 2.0 ومصادقة JWT لحماية بيانات العملاء. تجربة التحقق قابلة للتخصيص بالكامل مع علامتك التجارية ورسائلك، مما يسمح لك بقصر التحقق على المجموعات المحددة التي ترغب في استهدافها. وإذا كنت أحد تجار Shopify، فإن عملية التحقق تكون أكثر بساطة. بفضل تطبيق GOVX Shopify، تطبيق الخصم العسكري رقم واحد على Shopify، لا يستغرق الأمر حرفيًا سوى بضع نقرات للبدء في توجيه الشكر لمجتمع الخدمة! يعد معرف GOVX مجرد واحدة من ثلاث طرق للشراكة مع GOVX. تستفيد العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة، والفرق الرياضية المحترفة، والفنانون الترفيهيون، وشركاء السفر، والمزيد من سوق التجارة الإلكترونية ذو القناة المغلقة GOVX يوميًا للوصول إلى جمهور مستحق للغاية ومتفاعل يضم أكثر من 7.5 مليون عضو. مع خيارات التكامل المتعددة، أصبح البدء أمرًا سهلاً. تستخدم العديد من العلامات التجارية أيضًا حلول خدمات التسويق من GOVX لتضخيم منتجاتها أو خدماتها داخل مجتمع أعضاء GOVX شديد التفاعل مع تعزيز دعمهم لأولئك الذين يخدمونهم. اتصل بفريق GOVX اليوم لاستكشاف أفضل خيارات الشراكة لعملك.
TrueOps
trueops.com
TrueOps هو الحل الأكثر تقدمًا لاستعادة أموالك من Amazon FBA. تقدم TrueOps معدلات عمولة رائدة في السوق بنسبة 10%، وسياسات صديقة للبائعين مثل عدم فرض رسوم على المخزون المسترد وائتمانات فورية لإلغاءات السداد، وتكنولوجيا متطورة تساعدك على الحصول على المزيد من المبالغ المستردة بشكل أسرع من أي شخص آخر. مع فريق مؤسس يضم CPA، والرئيس التنفيذي لأحد بائعي Amazon المكون من ثمانية أرقام، ومطور برامج التجارة الإلكترونية المتمرس، فإننا نعرف ما يعنيه التعامل مع Amazon. لذلك قمنا ببناء نظام يعثر على كل قرش تدين به لك أمازون ونقوم بإدارة العملية لاستعادته.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
تم تصميم Checkout Champ لزيادة تحويلات المبيعات، وAOV، وCLTV مع أفضل نظام لإدارة الاشتراكات والفوترة على الإطلاق. مع أكثر من 500 عملية تكامل مباشرة، يمكنك الآن إلغاء رسوم تطبيقات الطرف الثالث والسماح لـ Checkout Champ بالقيام بكل العمل. باستخدام منشئ السحب والإفلات البسيط الخاص بنا، يمكنك إنشاء عملية دفع أسرع للتحميل وتدفقات بيع بنقرة واحدة في دقائق يمكن أن تزيد تحويلات مبيعاتك بمقدار 2x-3x على الفور. ومع نظام اختبار تقسيم A/B الخاص بنا، يمكنك تحسين تدفق الدفع الخاص بك حقًا. يمكنك أيضًا بناء واجهة متجرك بالكامل في النظام، مما يمنحك التحكم الكامل وزيادة المبيعات وخفض التكلفة بشكل كبير.
Noibu
noibu.com
Noibu هي أداة لمراقبة مواقع التجارة الإلكترونية تساعد في اكتشاف الأخطاء التي تؤثر على الإيرادات وترتيب أولوياتها وحلها والتي قد تعيق تجربة المستخدم وتتسبب في إحباط العملاء وتخليهم عن عربة التسوق. يقوم Noibu بمراقبة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك والإبلاغ عن الأخطاء في الوقت الفعلي. يكتشف Noibu 100% من جميع الأخطاء التي تحدث عبر كل جلسة مستخدم ويضيفها إلى لوحة المعلومات حيث يتم تحديد أولوياتها بناءً على تأثيرها على الإيرادات. تم تصميم Noibu لفرق الأعمال والهندسة على حد سواء، وهو يساعد في ربط تأثير الأخطاء الفنية بالإيرادات، بحيث يمكن حل الأخطاء الأكثر أهمية على سبيل الأولوية. فيما يلي كيفية مساعدة Noibu في تبسيط اكتشاف الأخطاء وتحديد الأولويات وحلها للفرق المختلفة: فرق العمل: يربط تأثير المشكلات بانخفاض التحويلات على موقع الويب وخسارة الإيرادات المقابلة التي تحدث بسبب العثرات في رحلة العميل. يتيح ذلك لفرق العمل تحليل كيفية تأثير الأخطاء الموجودة على موقعهم بشكل مباشر على النتيجة النهائية. مديرو المنتجات: من خلال تحديد أولويات المشكلات الحرجة المكتشفة على مواقع التجارة الإلكترونية وفرزها تلقائيًا، تساعد Noibu مديري المنتجات على تخصيص جهود المطورين بكفاءة، بحيث تتم معالجة الأخطاء ذات الأولوية القصوى أولاً وإزالة الأخطاء ذات الأولوية المنخفضة من عرض الأولوية. الفرق الهندسية: توفر Noibu جميع المعلومات الفنية (وصولاً إلى السطر المحدد من التعليمات البرمجية) التي يطلبها المطورون لحل الخطأ، وبالتالي تقليل إعادة إنتاج الأخطاء ووقت الحل بشكل كبير. لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام Noibu باكتشاف الأخطاء وتحديد أولوياتها وحلها على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك والمساعدة في استرداد الإيرادات المفقودة، يرجى التواصل معنا على [email protected].
Shipup
shipup.co
الحل المثالي للتجار الإلكترونيين الذين يقودهم نجاح تجربة العملاء. تقوم شركة Shipup بتحويل عمليات تسليم التجارة الإلكترونية إلى تسويق تقدم تجربة ما بعد الشراء سلسة وشخصية. عزز قيمة NPS والقيمة الدائمة للعميل مع تقليل تذاكر التوصيل لمركز الاتصال الخاص بك. اكتشف قناة جديدة للتواصل مع جمهور مؤهل تأهيلا عاليا. حل الخدمة الذاتية بديهية. سجل حافل.
Richpanel
richpanel.com
يمكن لخدمة العملاء أن تزيد أو تكسر ثقة العملاء في متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. مع وجود Richpanel بجانبك، سيقوم فريق الدعم الخاص بك بما يلي: أ) الاستجابة بشكل أسرع ب) تقديم إجابات دقيقة دائمًا ج) إدارة الكميات الكبيرة بسهولة ود) كسب ثقة العملاء. * بوابة الخدمة الذاتية لأتمتة الأسئلة المتكررة. * مكتب مساعدة متعدد القنوات والدردشة الحية. * الرد بشكل أسرع مع السياق. * احصل على المبيعات من خلال الدردشة المباشرة. * تقارير خدمة العملاء الشاملة.
Content Status
contentstatus.com
توفر حالة المحتوى للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوكالات رؤية آلية بالكامل عند الطلب لحالة وجودة محتوى صفحة المنتج الخاصة بهم. من خلال 50 اتصالاً تم إنشاؤه مسبقًا للتجارة الإلكترونية، تتمتع الشركات بطريقة قابلة للتطوير لمعرفة ما إذا كانت صفحات منتجاتها حية وكاملة ودقيقة ومُحسّنة لجميع المنتجات عبر الإنترنت. تتيح لك إمكانية "حصة الرف" الخاصة بنا أيضًا إجراء عمليات بحث غير محدودة عن الكلمات الرئيسية ورؤية نتائج الرف الرقمي الفورية لمعرفة كيفية تصنيف منتجاتك - ومنافسيك -.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo هي أول منصة لاستمرارية الرحلة الرقمية في العالم، حيث تمكن أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية رائدة من تقديم رحلات لا يمكن إيقافها لعملائها. تعمل منصة Namogoo على تشكيل رحلة العميل لتناسب كل متسوق من خلال إزالة الحواجز والترددات من رحلة العميل في الوقت الفعلي وتقديم ما هو مطلوب لإبقاء رحلة العميل على المسار الصحيح - مما يمهد الطريق للشراء ويقلل من التخلي عن الرحلة.
© 2025 WebCatalog, Inc.