أدوات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة

LitExtension

litextension.com

LitExtension هو المزود الرائد عالميًا لخدمات ترحيل/إعادة النظام الأساسي للتجارة الإلكترونية. نحن نساعد التجار وخبراء التجارة الإلكترونية على ترحيل البيانات من متجرهم الحالي إلى عربة التسوق المطلوبة تلقائيًا خلال 3 خطوات بسيطة. يتيح لك ترحيل البيانات باستخدام LitExtension نقل جميع البيانات المهمة بما في ذلك المنتجات والعملاء والطلبات. بدقة وأمان وتلقائيا. حاليًا، نحن ندعم أكثر من 140 منصة. بعض الأسماء البارزة هي BigCommerce وShopify وWooCommerce وMagento وPrestashop وOpenCart وVolusion وZen Cart... يساعد LitExtension أيضًا في نقل البيانات من Database Dump وملفات CSV وملفات XML وأنواع البيانات الخاصة الأخرى. 3 خطوات بسيطة لترحيل بياناتك باستخدام LitExtension 1. أدخل معلومات عربات التسوق الخاصة بك 2. حدد الكيانات التي تريد ترحيلها 3. قم بإجراء الترحيل التجريبي المجاني (اختياري) أو الترحيل الكامل على الفور البيانات التفصيلية التي يمكنك نقلها: - المنتجات - فئات المنتجات - المصنعون - العملاء - الطلبات - الكوبونات - المراجعات - صفحات نظام إدارة المحتوى - المدونات - الحقول المخصصة - إلخ. خيارات إضافية لتعزيز وظيفة استيراد البيانات الخاصة بك: - مسح البيانات من المتجر المستهدف قبل الترحيل (مجانًا) - إنشاء عمليات إعادة توجيه 301 في المتجر المستهدف - ترحيل المنتج وعناوين URL الخاصة بتحسين محركات البحث للفئة - إزالة HTML من الفئة وأسماء المنتجات - ترحيل الصور الإضافية (مجانًا) - ترحيل الأوصاف القصيرة والكاملة (مجانًا) - ترحيل وحدات SKU للمنتج (مجانًا) - إلخ. لماذا يجب عليك اختيار LITEXTENSION؟ 1. وقت تشغيل بنسبة 100% وضمان رائع للترحيل أثناء عملية الترحيل، نضمن وقت تشغيل بنسبة 100% لمتجرك الحالي. وسيظل يخدم العملاء الجدد ويعالج الطلبات الجديدة بشكل طبيعي. لا انقطاع في المبيعات! بعد الترحيل، نضمن عدم فقدان أي بيانات من خلال خدمات الترحيل الحديثة المجانية وغير المحدودة وإعادة الترحيل والتحديث الذكي في غضون 3 أشهر. علاوة على ذلك، توفر LitExtension ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا لإثبات ثقتك في خدماتنا وقيمتها بالنسبة لك. ثانيا. لا حاجة إلى مهارات فنية. تم تبسيط جميع خطوات ترحيل عربة التسوق لتقليل المشاركة البشرية. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر تعليمات المعالج على طول الطريق كلما أردت ذلك. احصل على تجربة ترحيل دون تدخل مع LitExtension! ثالثا. دعم احترافي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع يتمتع خبراؤنا بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية مع أكثر من 150,000 عملية ترحيل ناجحة لأكثر من 50,000 عميل حول العالم. نحن واثقون من مساعدتك في حل جميع المشكلات قبل عملية الترحيل أو أثناءها أو بعدها. رابعا. أعلى مستوى من أمان البيانات لدى LitExtension مجموعة من الممارسات والتقنيات والسياسات المعمول بها لضمان أعلى مستوى أمان لبياناتك. - أمان الخادم - أمان البيانات - قيود الوصول إلى البيانات - الامتثال للقانون العام لحماية البيانات - اتفاقية عدم الإفشاء - أمان الدفع