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أدوات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
تعد أدوات التجارة الإلكترونية ضرورية لتعزيز وظائف مواقع التجارة الإلكترونية. توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات، بما في ذلك التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأتمتة المهام المحاسبية، وجمع بيانات العملاء، واستعادة عربات التسوق المهجورة. سواء كان لدى الشركة بالفعل منصة تجارة إلكترونية راسخة أو تريد التركيز على جوانب محددة مثل خدمة العملاء، فإن أدوات التجارة الإلكترونية تكون مفيدة لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في تحسين أساليب التسويق، وتحسين معدلات تحويل العملاء، والتوسع لتلبية الطلب المتزايد ونمو الشركة، ورعاية العملاء المتكررين. ومن خلال نشر أدوات التجارة الإلكترونية، يمكن للشركات تعزيز العمليات والاتصالات واستراتيجيات التحويل ضمن منصات التجارة الإلكترونية الحالية.
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AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Extensiv
extensiv.com
تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.
Elfsight
elfsight.com
ترقية موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى البرمجة. تساعد أدوات Elfsight أكثر من 1,000,000 من مالكي مواقع الويب على زيادة المبيعات وإشراك الزائرين وجمع العملاء المحتملين والمزيد. وفر وقتك وأموالك مع حلول جاهزة للاستخدام وقم بتنمية أعمالك بشكل أسرع! ⚡️
Recapture
recapture.io
الاسترداد الآلي لعربات التسوق المهجورة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني + النوافذ المنبثقة مع تحليلات ممتازة.
Debutify
debutify.com
احصل على المزيد من التقييمات في وقت أقل، وبجهد أقل. يعمل Debutify Reviews على تبسيط طلب مراجعات العملاء وجمعها وإدارتها، حتى تتمكن من الحصول على المزيد منها بشكل أسرع.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هي أداة لتحليل البيانات والرؤى لمتجر TikTok. من خلال توفير معلومات حول المنتجات الرائجة، والمؤثرين الموهوبين، ومقاطع الفيديو القصيرة الرائجة، والبث المباشر عالي الجودة، وأبحاث السوق، والتحليلات التنافسية، يمكننا مساعدة البائعين في متاجر TikTok / العلامات التجارية / المبدعين / الشركات التابع...
LegitScript
legitscript.com
قم بتقييم مخاطر التاجر بثقة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات أو الإضرار بسمعتك أو تهديد السلامة العامة. غسيل المعاملات. لعب القمار على الانترنت. مجموعات الكراهية. مبيعات المخدرات غير المشروعة. ليس هناك حدود لما سيحاول التجار غير الأخلاقيين الإفلات منه - ولا نهاية ل...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in هي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات مختلفة. من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتنقل البديهي، يوفر Shoopy.in للمتسوقين تجربة تسوق مريحة وسلسة عبر الإنترنت. الميزات الرئيسية: مجموعة واسعة من المنتجات: يقدم Shoopy.in مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك ا...
Memberful
memberful.com
استثمر شغفك بالعضوية. برنامج العضوية الأفضل في فئته للمبدعين والناشرين والمعلمين ومقدمي البث المستقلين وغيرهم.
Replyco
replyco.com
Responseco عبارة عن منصة مكتب مساعدة للتجارة الإلكترونية تعمل على تجميع جميع رسائل عملائك في صندوق بريد وارد واحد سهل الاستخدام. يمكنك أتمتة المهام وتبسيط سير العمل وتقديم دعم استثنائي للعملاء في جزء صغير من الوقت.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget عبارة عن مكون إضافي مجاني لعناصر واجهة المستخدم لموقع الويب يسمح لك بتعزيز مشاركة العملاء وبناء رحلات عملاء متسقة باستخدام الأدوات الأساسية المتاحة لك خارج الصندوق: - بطاقة الاتصال، مما يتيح لعملائك خيار ترك رسالة لك إرسالها مباشرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك؛ - وحدة الأسئلة الشائعة، م...
Hosting123
hosting123.net
استضافة ويب فائقة السرعة وصديقة لمحركات البحث (SEO) للجميع بدءًا من خبراء الويب وحتى المبتدئين. يمكن أن يكون لك في 3 خطوات فقط.
Spoki
spoki.it
Spoki عبارة عن منصة للمحادثة تستفيد من WhatsApp كقناة اتصال لتقديم حلول الأعمال للتكامل مع التجارة الإلكترونية وأدوات التسويق وإدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات والبرامج المخصصة. ترتقي Spoki باستراتيجيات المبيعات إلى مستوى أعلى من خلال تسخير قوة الرسائل الفورية والمحادثة، ومرافقة المستخدم ط...
VOC.ai
voc.ai
أداة الذكاء الاصطناعي لصوت العملاء وأبحاث المنتجات تجعل VocAI من السهل والسريع إجراء أبحاث المنتج وتعريف المنتج. تقوم VocAI بجمع وتحليل الآلاف من مراجعات عملاء أمازون لتمنحك نظرة ثاقبة حول ما أعجبه المتسوقون وما لم يعجبهم وما تمنوا أن يكون مختلفًا.
Malomo
gomalomo.com
قم ببناء علامتك التجارية مع كل شحنة. تتبع الطلبات ذات العلامات التجارية الذي يجذب العملاء المتكررين ويقلل من تذاكر WISMO ويمنحك رؤى شركة النقل.
GOVX
govx.com
تستخدم الآلاف من العلامات التجارية الرائدة معرف GOVX للتحقق بشكل فوري وآمن من أهلية العملاء للحصول على خصومات حصرية على مواقع البيع بالتجزئة أو التذاكر الخاصة بهم مع حماية أنفسهم من الاستخدام الاحتيالي من قبل العملاء غير المؤهلين. عملية التحقق سريعة وشاملة ومطلوبة مرة واحدة فقط. باستخدام معرف GOVX، ...
Syncware
syncware.com
برنامج أتمتة لمزامنة الطلبات والشحنات والمخزون للعلامات التجارية للمنتجات الاستهلاكية متعددة القنوات
Reusely
reusely.com
هل تحتاج إلى طريقة سهلة لتقديم عروض أسعار إعادة الشراء لعملائك؟ انشر أداة إعادة الشراء الخاصة بك على موقع الويب الخاص بك في دقائق وابدأ في تلقي عمليات إعادة الشراء عبر البريد وفي المتجر اليوم! انسَ أمر تسعير عمليات إعادة الشراء باستخدام جدول بيانات، وقم بمزامنة أسعار إعادة الشراء مع تجار الجملة وحدد...
Chosify
chosify.com
في Chosify، نساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على تحقيق أفضل تجربة للعملاء. نحن نساعدهم على حل القرارات الصعبة التي يواجهها عملاؤهم عندما يتعين عليهم الاختيار من بين مجموعة من المنتجات المماثلة. يقوم Chosify بربط الأسئلة بالمنتجات من خلال حل بيع موجه ويقدم أفضل التوصيات بناءً على الإجابات ...
Aframark
aframark.com
نحن Aframark، وهي منصة سحابية تقوم بجمع وعرض الأسئلة والإجابات المتعلقة بالمنتج على مواقع الويب. نحن مزود الحلول الوحيد الذي يقوم بتجميع الأسئلة والأجوبة في الوقت الفعلي ويسمح للمحتوى الذي ينشئه المستخدم بتحسين تحويلات المبيعات. لعملائك امنح عملائك الراحة للحصول على إجابات من تجار التجزئة وزملائك ال...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo هي أول منصة لاستمرارية الرحلة الرقمية في العالم، حيث تمكن أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية رائدة من تقديم رحلات لا يمكن إيقافها لعملائها. تعمل منصة Namogoo على تشكيل رحلة العميل لتناسب كل متسوق من خلال إزالة الحواجز والترددات من رحلة العميل في الوقت الفعلي وتقديم ما هو مطلوب لإبقاء رحلة العم...
Content Status
contentstatus.com
توفر حالة المحتوى للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوكالات رؤية مؤتمتة بالكامل عند الطلب لحالة وجودة محتوى صفحة منتجاتهم. من خلال 50 اتصالاً تم إنشاؤه مسبقًا للتجارة الإلكترونية، تتمتع الشركات بطريقة قابلة للتطوير لمعرفة ما إذا كانت صفحات منتجاتها حية وكاملة ودقيقة ومُحسّنة لجميع المنتجات عبر الإنت...
Richpanel
richpanel.com
منصة تجمع بين أفضل ما في الذكاء الاصطناعي والبشر للاستجابة بشكل أسرع وإدارة جميع القنوات وتوسيع نطاق خدمة العملاء الخاصة بك.
ShipAid
shipaid.com
استبدل تطبيقات تأمين الشحن بضمان داخلي. تعزيز تجربة العملاء و+AOV! الحل للطرود المفقودة أو المسروقة أو التالفة أو المتأخرة. قم بتزويد عملائك بالضمان الذي يحتاجونه، متجاوزًا شركات التأمين. حدد رسوم الضمان الخاصة بك واحتفظ بالأرباح! عزز تجربة ما بعد الشراء للعملاء من خلال الحلول السريعة لمشكلات التسلي...
EasyChannel
easychannel.com
هل تريد حلاً قويًا ومتكاملًا لجميع احتياجات البيع متعددة القنوات لديك؟ ثم تعرف على EasyChannel! EasyChannel عبارة عن منصة قوية تجمع جميع احتياجات البيع الخاصة بالتجارة الإلكترونية في مكان واحد من خلال دمج قنوات المبيعات الخاصة بك ودمج سير العمل متعدد القنوات وإدارة المنتجات وخدمة العملاء في منصة واح...
Brandboom
brandboom.com
أعادت Brandboom تصميم التجارة التقليدية بين الشركات (B2B) وأسواق الجملة، وتواصل الابتكار من خلال أوراق الخطوط المستندة إلى السحابة وأدوات الطلب والفوترة وBrandboom Link المتوافقة مع معايير الصناعة. لقد أحدث Connect Marketplace أيضًا ثورة في تسويق الجملة باستخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل المش...
Blutag
blu.ai
Blutag هو حل SaaS جاهز للاستخدام يمكّن شركات البيع بالتجزئة من تقديم التطبيقات الصوتية لعملائها دون الحاجة إلى البرمجة في بضع خطوات بسيطة. يتيح Blutag تجربة صوتية لمتجرك. إسعاد عملائك وزيادة مشاركة العملاء.
biznessmaker
biznessmaker.com
يعد biznessmaker حلاً شاملاً لشركتك. البيع: نسهل عليك بيع البرامج أو التنزيلات الرقمية مثل الكتب الإلكترونية وتأثيرات الفيديو والموسيقى. الاشتراكات: منصة فوترة الاشتراك SaaS لنجاح أعمال الاشتراك. الفواتير والفواتير: إدارة وكتابة فاتورتك. احصل على فواتيرك المدفوعة عبر الإنترنت. لدى biznessmaker أيضًا...
LiveRecover
liverecover.com
أرسل رسائل نصية إلى عملائك في الوقت الفعلي، وحوّل عربات التسوق إلى مبيعات. يساعد LiveRecover متاجر التجارة الإلكترونية على استعادة العربات المهجورة عبر الرسائل النصية. هناك الكثير من تطبيقات Shopify التي تعد بمساعدتك في استعادة عربات التسوق المهجورة. ستدفع رسومًا شهرية لاستخدام هذه التطبيقات، وسيبدأ...
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage هو متجر شامل لبائعي أمازون الذين يتطلعون إلى استكشاف نموذج أعمال التحكيم عبر الإنترنت على أمازون. يوفر برنامجنا المجاني قائمة المنتجات المربحة اليومية للبائعين
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
تحليلات الاشتراك والتحويل لمشغلي تطبيقات Shopify. - تحليلات الاشتراكات والإيرادات القياسية في الصناعة لتطبيقات Shopify - التثبيت وإسناد الإيرادات استنادًا إلى Google Analytics على متجر تطبيقات Shopify - تحليلات التحويل مع تتبع كامل للمسارات على متجر تطبيقات Shopify
Shipup
shipup.co
الحل المثالي للتجار الإلكترونيين الذين يقودهم نجاح تجربة العملاء. تقوم شركة Shipup بتحويل عمليات تسليم التجارة الإلكترونية إلى تسويق تقدم تجربة ما بعد الشراء سلسة وشخصية. عزز قيمة NPS والقيمة الدائمة للعميل مع تقليل تذاكر التوصيل لمركز الاتصال الخاص بك. اكتشف قناة جديدة للتواصل مع جمهور مؤهل تأهيلا ...
Noibu
noibu.com
Noibu هي أداة لمراقبة مواقع التجارة الإلكترونية تساعد في اكتشاف الأخطاء التي تؤثر على الإيرادات وترتيب أولوياتها وحلها والتي قد تعيق تجربة المستخدم وتتسبب في إحباط العملاء وتخليهم عن عربة التسوق. يقوم Noibu بمراقبة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك والإبلاغ عن الأخطاء في الوقت الفعلي. يكتشف Noibu 10...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ هي منصة التجارة الإلكترونية ذات الأداء الوحيد التي تم إنشاؤها بدافع الضرورة بسبب معدلات التحويل السيئة. متى كانت آخر مرة تم فيها تحويل مبيعات متجرك بنسبة 4%، أو 6%، أو 8%، أو 10% أو أكثر؟ يعمل Checkout Champ على زيادة معدلات التحويل ومتوسط قيمة الطلب من خلال الخروج المخصص الثوري، وز...
TrueOps
trueops.com
TrueOps هو الحل الأكثر تقدمًا لاستعادة أموالك من Amazon FBA. تقدم TrueOps معدلات عمولة رائدة في السوق بنسبة 10%، وسياسات صديقة للبائعين مثل عدم فرض رسوم على المخزون المسترد وائتمانات فورية لإلغاءات السداد، وتكنولوجيا متطورة تساعدك على الحصول على المزيد من المبالغ المستردة بشكل أسرع من أي شخص آخر. مع...
LitExtension
litextension.com
LitExtension هو المزود الرائد عالميًا لخدمات ترحيل/إعادة النظام الأساسي للتجارة الإلكترونية. نحن نساعد التجار وخبراء التجارة الإلكترونية على ترحيل البيانات من متجرهم الحالي إلى عربة التسوق المطلوبة تلقائيًا خلال 3 خطوات بسيطة. يتيح لك ترحيل البيانات باستخدام LitExtension نقل جميع البيانات المهمة بما...
Payplug
payplug.com
Payplug هو حل دفع مصمم للتجار والتجار عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية. معًا، دعونا نرفع مستوى المدفوعات.
8fig
8fig.co
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