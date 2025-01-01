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تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Shopify
shopify.com
Shopify هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة متاجر إلكترونية بكفاءة مع أدوات لتسهيل الدفع والتسويق والشحن.
Patreon
patreon.com
Patreon هو منصة عضوية تسمح للمبدعين وكسب دخل ثابت من خلال دعم المعجبين عبر محتوى حصري وتجارب مميزة.
Wix
wix.com
يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo هو تطبيق يوفر استضافة ومشاركة الفيديو، مع أدوات لإنشاء وتحرير وبث محتوى الفيديو بجودة عالية، بدون إعلانات.
Stripe
stripe.com
سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Klarna
klarna.com
Klarna هو تطبيق يمكّن المستخدمين من تقسيم المشتريات إلى 4 دفعات خالية من الفائدة، كما يتيح الدفع لاحقًا وتتبع الإنفاق.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Spectrum
spectrum.net
تطبيق Spectrum يتيح تخصيص المنتجات من 3D إلى المصنع، مما يساعد العلامات التجارية على تعزيز الابتكار وزيادة هامش الربح والتفاعل مع العملاء.
Printify
printify.com
Printify هو تطبيق لطباعة المنتجات حسب الطلب، يتيح للمستخدمين تصميم وبيع منتجات مخصصة مثل القمصان وحالات الهواتف، مع خدمات الطباعة والشحن.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو مكون إضافي مجاني لتحويل مواقع WordPress إلى متاجر إلكترونية، يدعم بيع المنتجات وإدارة المدفوعات والتخصيص.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
ManyChat
manychat.com
ManyChat هي منصة لأتمتة الدردشة تساعد الشركات في إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، لتحسين التسويق والردود.
Printful
printful.com
Printful هي خدمة للطباعة على الطلب تسمح للمستخدمين بتصميم وبيع منتجات مخصصة عبر الإنترنت دون حد أدنى للطلبات.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
VistaPrint
vistaprint.com
Vistaprint هو تطبيق يساعد الأفراد والشركات على تصميم وطلب منتجات مخصصة مثل بطاقات العمل والمواد الترويجية بسهولة.
Ecwid
ecwid.com
إكود هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح إضافة متجر عبر الإنترنت لأي موقع أو صفحة تواصل اجتماعي، مع ميزات لإدارة المبيعات والتسويق.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 هو تطبيق شامل يدعم بائعي التجارة الإلكترونية في Amazon وWalmart، ويقدم أدوات لتحسين الأداء وإدارة المخزون وتحليل البيانات.
DSers
dsers.com
DSers هو تطبيق لإدارة الطلبات والموردين عبر AliExpress، يسمح بعملية تسوق بالجملة وتتبع الطلبات بسهولة.
Sketchfab
sketchfab.com
Sketchfab هو تطبيق يعرض وينشر محتوى ثلاثي الأبعاد وواقع معزز، موجه للأعمال والمبدعين لمشاركة وتكامل المشاريع على الإنترنت.
AfterShip
aftership.com
تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.
Dopple.ai
dopple.ai
تطبيق Dopple يوفر تقنية مبتكرة لعرض المنتجات بشكل ثلاثي الأبعاد، مما يسهل تجربة الشراء الرقمية للعملاء.
Tidio
tidio.com
Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هو تطبيق يساعد البائعين على Amazon في بحث المنتجات، وتحسين القوائم، وتحليل السوق والمنافسة.
Trustpilot
trustpilot.com
تطبيق Trustpilot يتيح للمستهلكين مشاركة ومشاهدة مراجعات حقيقية للشركات والمنتجات، ويساعد الشركات على إدارة سمعتها عبر الإنترنت.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هو خدمة لتحليل البيانات، تتعقب تفاعلات المستخدمين مع التطبيقات وتوفر أدوات لتحليل السلوك والتواصل المستهدف.
Keepa
keepa.com
تعمل تطبيق Keepa على تتبع تاريخ أسعار المنتجات على أمازون، وتنبيه المستخدمين عند انخفاض الأسعار لتساعدهم في اتخاذ قرارات الشراء.
GeoComply
geocomply.com
يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.
Debutify
debutify.com
ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.
Spocket
spocket.co
سبوكيت هو تطبيق يتيح لتجار التجزئة عبر الإنترنت الوصول إلى موردين عالميين وإدارة متاجر دروبشيبينغ بسهولة، مع التركيز على جودة المنتجات والشحن السريع.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
Pabbly
pabbly.com
تطبيق بابللوي لإدارة الفواتير والاشتراكات، يسهل عملية جمع المدفوعات وإدارة الضرائب وإدارة الاشتراكات من خلال بوابة دفع متكاملة.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SolidWorks هو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد يمكّن المهندسين والمصممين من إنشاء وتصميم ومحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan هو منصة للتجارة الإلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت بسهولة، مع خيارات دفع ودروس تعليمية للمبتدئين.
Sage Accounting
sage.com
سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هو منصة لتطوير التطبيقات للهواتف المحمولة، تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة لنظامي iOS و Android بسهولة، دون الحاجة لكتابة رمز.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.
Big Cartel
bigcartel.com
تطبيق Big Cartel هو منصة تجارة إلكترونية تساعد المبدعين على إنشاء وإدارة متاجرهم على الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى استضافة.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على بناء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مع ميزات لتخصيص المنتجات والتسويق.
Storyly
storyly.io
Storyly هي منصة تفاعل مستخدم تسمح بتضمين القصص التفاعلية في التطبيقات والمواقع، مما يتيح إنشاء ومشاركة محتوى مشوق بسهولة.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.
Sellix
sellix.io
Sellix هو منصة تجارة إلكترونية تقدم خدمات للأفراد والشركات لبيع المنتجات الرقمية مع توفير بوابات الدفع والبنية التحتية اللازمة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Webgility
webgility.com
Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Braintree
braintreepayments.com
Braintree هي بوابة دفع عبر الإنترنت تتيح قبول المدفوعات من بطاقات الائتمان، PayPal، وطرق دفع أخرى بطريقة آمنة وسلسة.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هو تطبيق لتحليل البيانات لمتجر TikTok يساعد البائعين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حول المنتجات والمؤثرين وتحسين الإعلانات.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هو منصة تجارة إلكترونية تساعد رواد الأعمال على إنشاء متجر إلكتروني، بيع المنتجات الرقمية، قبول المدفوعات، ومنع الاحتيال.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات موبايل أصلية بسهولة ودون الحاجة لكتابة كود.
Dropified
dropified.com
Dropified هي أداة لأتمتة أعمال دروبشيبينغ على eBay وAliExpress، تدير عمليات التجارة الإلكترونية مثل استيراد المنتجات وإدارة الطلبات.
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