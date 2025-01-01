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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة متاجر إلكترونية بكفاءة مع أدوات لتسهيل الدفع والتسويق والشحن.

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon هو منصة عضوية تسمح للمبدعين وكسب دخل ثابت من خلال دعم المعجبين عبر محتوى حصري وتجارب مميزة.

Wix

Wix

wix.com

يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Stripe

Stripe

stripe.com

سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo هو تطبيق يوفر استضافة ومشاركة الفيديو، مع أدوات لإنشاء وتحرير وبث محتوى الفيديو بجودة عالية، بدون إعلانات.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna هو تطبيق يمكّن المستخدمين من تقسيم المشتريات إلى 4 دفعات خالية من الفائدة، كما يتيح الدفع لاحقًا وتتبع الإنفاق.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

Podium

Podium

podium.com

تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.

Square

Square

squareup.com

Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.

Spectrum

Spectrum

spectrum.net

تطبيق Spectrum يتيح تخصيص المنتجات من 3D إلى المصنع، مما يساعد العلامات التجارية على تعزيز الابتكار وزيادة هامش الربح والتفاعل مع العملاء.

Printify

Printify

printify.com

Printify هو تطبيق لطباعة المنتجات حسب الطلب، يتيح للمستخدمين تصميم وبيع منتجات مخصصة مثل القمصان وحالات الهواتف، مع خدمات الطباعة والشحن.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce هو مكون إضافي مجاني لتحويل مواقع WordPress إلى متاجر إلكترونية، يدعم بيع المنتجات وإدارة المدفوعات والتخصيص.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat هي منصة لأتمتة الدردشة تساعد الشركات في إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، لتحسين التسويق والردود.

Printful

Printful

printful.com

Printful هي خدمة للطباعة على الطلب تسمح للمستخدمين بتصميم وبيع منتجات مخصصة عبر الإنترنت دون حد أدنى للطلبات.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

Vistaprint هو تطبيق يساعد الأفراد والشركات على تصميم وطلب منتجات مخصصة مثل بطاقات العمل والمواد الترويجية بسهولة.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

إكود هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح إضافة متجر عبر الإنترنت لأي موقع أو صفحة تواصل اجتماعي، مع ميزات لإدارة المبيعات والتسويق.

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10 هو تطبيق شامل يدعم بائعي التجارة الإلكترونية في Amazon وWalmart، ويقدم أدوات لتحسين الأداء وإدارة المخزون وتحليل البيانات.

DSers

DSers

dsers.com

DSers هو تطبيق لإدارة الطلبات والموردين عبر AliExpress، يسمح بعملية تسوق بالجملة وتتبع الطلبات بسهولة.

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Sketchfab هو تطبيق يعرض وينشر محتوى ثلاثي الأبعاد وواقع معزز، موجه للأعمال والمبدعين لمشاركة وتكامل المشاريع على الإنترنت.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

تطبيق Dopple يوفر تقنية مبتكرة لعرض المنتجات بشكل ثلاثي الأبعاد، مما يسهل تجربة الشراء الرقمية للعملاء.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout هو تطبيق يساعد البائعين على Amazon في بحث المنتجات، وتحسين القوائم، وتحليل السوق والمنافسة.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

تطبيق Trustpilot يتيح للمستهلكين مشاركة ومشاهدة مراجعات حقيقية للشركات والمنتجات، ويساعد الشركات على إدارة سمعتها عبر الإنترنت.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel هو خدمة لتحليل البيانات، تتعقب تفاعلات المستخدمين مع التطبيقات وتوفر أدوات لتحليل السلوك والتواصل المستهدف.

Keepa

Keepa

keepa.com

تعمل تطبيق Keepa على تتبع تاريخ أسعار المنتجات على أمازون، وتنبيه المستخدمين عند انخفاض الأسعار لتساعدهم في اتخاذ قرارات الشراء.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.

Debutify

Debutify

debutify.com

ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.

Spocket

Spocket

spocket.co

سبوكيت هو تطبيق يتيح لتجار التجزئة عبر الإنترنت الوصول إلى موردين عالميين وإدارة متاجر دروبشيبينغ بسهولة، مع التركيز على جودة المنتجات والشحن السريع.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

تطبيق بابللوي لإدارة الفواتير والاشتراكات، يسهل عملية جمع المدفوعات وإدارة الضرائب وإدارة الاشتراكات من خلال بوابة دفع متكاملة.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SolidWorks هو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد يمكّن المهندسين والمصممين من إنشاء وتصميم ومحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan هو منصة للتجارة الإلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت بسهولة، مع خيارات دفع ودروس تعليمية للمبتدئين.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire هو منصة لتطوير التطبيقات للهواتف المحمولة، تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة لنظامي iOS و Android بسهولة، دون الحاجة لكتابة رمز.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

تطبيق Big Cartel هو منصة تجارة إلكترونية تساعد المبدعين على إنشاء وإدارة متاجرهم على الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى استضافة.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على بناء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مع ميزات لتخصيص المنتجات والتسويق.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly هي منصة تفاعل مستخدم تسمح بتضمين القصص التفاعلية في التطبيقات والمواقع، مما يتيح إنشاء ومشاركة محتوى مشوق بسهولة.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix هو منصة تجارة إلكترونية تقدم خدمات للأفراد والشركات لبيع المنتجات الرقمية مع توفير بوابات الدفع والبنية التحتية اللازمة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Braintree هي بوابة دفع عبر الإنترنت تتيح قبول المدفوعات من بطاقات الائتمان، PayPal، وطرق دفع أخرى بطريقة آمنة وسلسة.

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata هو تطبيق لتحليل البيانات لمتجر TikTok يساعد البائعين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حول المنتجات والمؤثرين وتحسين الإعلانات.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass هو منصة تجارة إلكترونية تساعد رواد الأعمال على إنشاء متجر إلكتروني، بيع المنتجات الرقمية، قبول المدفوعات، ومنع الاحتيال.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات موبايل أصلية بسهولة ودون الحاجة لكتابة كود.

Dropified

Dropified

dropified.com

Dropified هي أداة لأتمتة أعمال دروبشيبينغ على eBay وAliExpress، تدير عمليات التجارة الإلكترونية مثل استيراد المنتجات وإدارة الطلبات.

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