برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Patreon
patreon.com
Patreon هي منصة عضوية تجعل من السهل على الفنانين والمبدعين الحصول على رواتبهم. الآلاف من الموسيقيين ، و podcasters ، ومطوري ألعاب الفيديو ، والمبدعين الهزليين ، وغيرهم يقومون براتب على باتريون. من خلال التمويل المستمر ، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها الملايين من الناس.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. هي شركة للتجارة الإلكترونية متعددة الجنسيات كندية مقرها في أوتاوا ، أونتاريو. إنه أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify تجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك المدفوعات والتسويق والشحن وأدوات مشاركة العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." اعتبارًا من يونيو 2019 ، مع إجمالي حجم البضائع الإجمالية يتجاوز 41.1 مليار دولار أمريكي للتقويم 2018.
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Wix
wix.com
بناء وتوسيع نطاق عملك عبر الإنترنت بثقة باستخدام WIX. من خلال أداء الويب السريع ، والأمان على مستوى المؤسسات ، والبنية التحتية الموثوقة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك سيكون دائمًا قيد التشغيل. ومع Wix ، تحصل على أكثر من مجرد منشئ موقع ويب - من الجدولة عبر الإنترنت إلى المدفوعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية ، يمكنك أخذ موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، لم يكن أبدًا أكثر سهولة ، مع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول ، يمكنك البقاء على رأس كل شيء ، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا WIX لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية لـ WIX؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب موقع ويب مصممة استراتيجيا * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول التجارة الإلكترونية قوية لإدارة متجرك وبيعها عبر الإنترنت * برنامج الجدولة عبر الإنترنت الذي يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات التسويق المدمجة للمساعدة في إدارة وتنمية عملك عبر الإنترنت * إمكانيات التدوين الكاملة التي تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحويل المحتوى * أدوات Dev كاملة المكجمات للوظائف المخصصة
Spectrum
spectrum.net
Spectrum هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص منتجات المصنع ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للعلامات التجارية بالابتكار بامتياز وتقليل المنافسة مع تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وزيادة الهوامش والتحويلات. تقوم شركة Spectrum بتطوير برامج مخصصة تتميز بتصور ثلاثي الأبعاد هو الأفضل في فئته. ولبرنامج مخصص ناجح، يجب أن تلبي المنتجات توقعات العملاء، لذلك نبدأ عملنا بالتكامل على مستوى المصنع. وقد أدى هذا التركيز إلى معدل نجاح تكامل بنسبة 100% مع عملاء مثل JBL وXbox وHydro Flask وStanley وCarhartt وLife is Good والمزيد.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo هي منصة استضافة الفيديو ومشاركتها وخدماتها مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. تعمل VIMEO على أساس خالي من الإعلانات ، وبدلاً من ذلك تستمد الإيرادات من خلال توفير خطط اشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SAAS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريرها وإذاعة حلول برامج المؤسسات ، بالإضافة إلى الوسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تسليم الفيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم بناء الموقع مبدئيًا من قبل جيك لودويك وزاك كلاين في عام 2004 باعتباره عرضًا للكوليدان لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء ، على الرغم من وضعه على الجانب لدعم شعبية كوليدهومور المتزايدة. استحوذت IAC على CollegeHumor و Vimeo في عام 2006 ، وبعد أن استحوذت Google على YouTube لأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي ، وجه IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube ، مع التركيز على توفير المحتوى المنسق والفيديو عالي الدقة لتمييز نفسه عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر Lodwick و Klein في نهاية المطاف بحلول عام 2009 ، وقام IAC بتنفيذ هيكل أكثر تركيزًا على الشركات لبناء خدمات Vimeo ، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي Anjali Sud منذ يوليو 2017.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة وبرامج مالية أمريكية كشركة خدمة (SAAS) مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول واجهات برامج معالجة الدفع وبرمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Klarna
klarna.com
تقسيم أي عملية شراء إلى 4 مدفوعات خالية من الفائدة. عبر الإنترنت أو في المتجر ، من السهل مع تطبيق Klarna.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99designs by Vista وVistaPrint معًا تصميمًا متكامل الخدمات وحلولًا رقمية وطباعة، مما يعزز تواجد الشركات الصغيرة في المساحات المادية والرقمية ويدعمها لتحقيق النجاح.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation، الخيار الأول لبائعي التجارة الإلكترونية. نحن نتكامل مع أكثر من 150 من الأسواق وعربات التسوق وشركات النقل الأكثر شهرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أي عدد تريده من قنوات البيع وشركات النقل. مع ShipStation، يمكنك الحصول على خصومات حصرية من شركات النقل تصل إلى: 82% خصم على UPS International، و78% خصم على UPS Ground، و89% خصم على أسعار التجزئة USPS، و81% خصم على DHL Express. امنع الأخطاء واختصر وقت الشحن إلى النصف عن طريق بدء النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا اليوم.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي منصة Omnichannel #1 للعلامات التجارية D2C ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، وغير الربحية ، والمطاعم ، وشركات العقارات في العالم. تأسست في عام 2016 ، وتشير Manychat إلى أكثر من مليار محادثات كل عام ويستخدم في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. أتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct و Facebook Messenger و WhatsApp و SMS لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى توليد المزيد من العملاء المتوقعين أو أتمتة حملاتك أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات SLA الخاصة بك ، فإن ManyChat لديه جميع الأدوات اللازمة لحل احتياجات التسويق في عملك. هذا هو ماهية تسويق الدردشة وما هو ManyChat.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed هي أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدمها مئات الآلاف من التجار في 175 دولة ، لدى Ecwid by Lightspeed كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصياتك ، من خلال موقع الويب الخاص بك أو Instagram أو Facebook أو Amazon أو Google Shopping. ومع تكاملات نقاط البيع الإلكترونية من ECWID ، وتكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول المخصص ، يمكنك إدارة التسويق والترويج والمبيعات في أي وقت وفي أي مكان.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الشاملة التي توفر الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمدربين والمسوقين بأدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم ، والتفاعل مع المشتركين ، وتحويل المشتركين إلى العملاء الذين يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، يختار عملاؤنا getResponse لحلنا سهل الاستخدام ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني-مع الأتمتة ، ونمو القائمة ، وأدوات اتصال إضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والعيش الدردشات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية ، وبيع منتجاتها وخدماتها ، وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدما؟ GetResponse Max و Max² هما حلول للمطالبين بالمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التسويق المتقدمة والدعم الموثوق به.
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب المنتجات الرقمية التفاعلية والجذابة.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
Veeqo
veeqo.com
برنامج شحن مجاني يقوم بأكثر من مجرد طباعة الملصقات. يمكنك خفض تكلفة وسرعة تنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ قوية باستخدام برنامج إدارة الشحن المجاني تمامًا من Veeqo. خصومات فورية على أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx: يمكنك الوصول فورًا إلى أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx المخفضة. ليست هناك حاجة للتفاوض ولا حاجة إلى تحديد حجم الشحن. يمكنك دائمًا ربط حساب الناقل الخاص بك إذا كان لديك حساب. تحديد السعر تلقائيًا: يمكنك توفير الوقت من خلال تسوق الأسعار الذي يختار تلقائيًا تصنيف القيمة الأفضل لكل طلب تتلقاه على أي قناة. الشحن السريع بالجملة: يمكن لـ Veeqo تحديد أفضل الأسعار وشحن ما يصل إلى 100 طلب في وقت واحد. وبذلك يمكنك توفير الوقت والنقرات والمال. قواعد الشحن الآلية: قم بإعداد الوزن والقيمة وخيارات التسليم والمواصفات الأخرى مسبقًا. تتبع Veeqo إرشاداتك المحددة مسبقًا لتقديم أفضل التصنيفات. Veeqo مليء أيضًا بميزات الطاقة التي ستتيح لك توديع جداول البيانات بأدوات متعددة مجمعة في أداة واحدة. مراقبة المخزون: يتم تحديث مخزونك تلقائيًا في جميع متاجرك. وداعا، جدول البيانات! مرحبا، راحة البال. اختر باستخدام جهازك المحمول: استخدم الماسح الضوئي الخاص بنا أو جهازك المحمول لمساعدتك في انتقاء العناصر الصحيحة وتعبئتها وشحنها بشكل أسرع - مع تقليل خطر إرسال العناصر الخاطئة كثيرًا. التقارير والتنبؤ: يقوم Veeqo بتتبع جميع بيانات مبيعاتك وتنظيمها لجعل التخطيط والشراء وتنمية أعمالك أمرًا سهلاً. فيكو البساطة. ثقة أمازون. كجزء من عائلة أمازون، توفر Veeqo أمانًا موثوقًا للبيانات وحماية حساب أمازون من عمليات التسليم المتأخرة والتعليقات السلبية، إذا قمت بالشحن في الوقت المحدد. Veeqo هو تطبيق معتمد من Shopify Plus يدعم برنامج التطبيقات المعتمدة من Shopify Plus أكبر تجار Shopify من خلال مساعدتهم في العثور على التطبيقات والحلول التي يحتاجونها لبناء أعمالهم وتوسيع نطاقها. البرنامج متاح خصيصًا لشركاء Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about) الذين يقدمون مستوى من جودة المنتج والخدمة والأداء والخصوصية والدعم الذي يلبي المتطلبات المتقدمة لتجار Shopify Plus .
Braintree
braintreepayments.com
يمكنك الوصول إلى المزيد من المشترين وزيادة التحويلات باستخدام حل الدفع عبر الإنترنت الذي يعالج بطاقات PayPal وVenmo وبطاقات الائتمان والخصم وApple Pay وGoogle Pay.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي المزود العالمي الرائد للمعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية ، وتحسين اتخاذ القرارات والنتائج ، وتعزيز حكم القانون في جميع أنحاء العالم. يساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا ، وإدارة عملهم بشكل أكثر كفاءة ، وخدمة عملائهم بشكل أفضل وتنمية ممارساتهم. يساعد Lexisnexis الشركات في فهم أسواقها بشكل أفضل ، ومراقبة علاماتها التجارية والمنافسة ، وفي تخفيف مخاطر الأعمال. تتعاون LexisNexiss مع الجامعات لتثقيف الطلاب ، ويدعم Lexisnexis بناء الدولة مع الحكومات والمحاكم من خلال جعل القوانين في متناول البنية التحتية القانونية وتعزيزها. يشارك Lexisnexis مع جمعيات العالم الرائدة والعملاء لجمع الأدلة ضد مجرمي الحرب وتوفير أدوات لمكافحة الاتجار بالبشر. يعد LexisNexis Legal & Professional ، الذي يخدم العملاء في أكثر من 130 دولة مع 10000 موظف في جميع أنحاء العالم ، جزءًا من مجموعة Relx ، وهي مزود عالمي للمعلومات والتحليلات للعملاء المحترفين والرجالطيين عبر الصناعات.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce عبارة عن منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمكّن الشركات من إنشاء متاجر عبر الإنترنت وإدارتها، وقبول الطلبات، وتتبع المخزون، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الشحن، وتسويق علامتها التجارية بسهولة. بفضل انتشارها العالمي وتوافرها في أكثر من 30 دولة، تقدم Zoho Commerce حلاً شاملاً للتجار، مما يوفر نظامًا بيئيًا متكاملاً يبسط عمليات التجارة الإلكترونية ويزيل الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
Helium 10
helium10.com
هيليوم 10 هي منصة البرمجيات الرائدة في كل ما في واحد يثق بها أكثر من 2،000،000 من رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية ، والوكالات ، والعلامات التجارية العالمية السائدة لتشغيل نمو أعمالهم على Amazon من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. يقع مقرها الرئيسي في إيرفين ، كاليفورنيا ، ويمكّن رواد الأعمال على مستوى العالم من خلال قوة البيانات والتعليم المستمر ودعم المجتمع اللازم لزيادة إمكاناتهم والازدهار في مستقبل التجارة الإلكترونية. من الباحثين عن الفرص إلى أصحاب المنافسين ، إلى البائعين المتفرغين ، والمؤسسات ، والوكالات ، والجميع بينهما ، ريادة الأعمال في هيليوم 10 في جميع المراحل مع كتاب اللعب لبناء وتنمية وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية ذات مغزى وثابتة. لزيادة مبيعاتك إلى أقصى حد على Amazon/Walmart ، وتحسين عملك ، وبيع المزيد - زيارة لنا على: www.helium10.com.
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هي أداة لتحليل البيانات والرؤى لمتجر TikTok. من خلال توفير معلومات حول المنتجات الرائجة، والمؤثرين الموهوبين، ومقاطع الفيديو القصيرة الرائجة، والبث المباشر عالي الجودة، وأبحاث السوق، والتحليلات التنافسية، يمكننا مساعدة البائعين في متاجر TikTok/العلامات التجارية/المبدعين/الشركات التابعة على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات لزيادة مبيعاتهم وإيراداتهم، كما بالإضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات اليومية.
Triple Whale
triplewhale.com
نحن نساعدك في الحصول على بيانات أكثر دقة، مع دمج جميع قنواتك في مكان واحد، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. Triple Whale هو أول نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية الكل في واحد في العالم. بفضل عمليات تجميع البيانات القوية والمرئيات وتتبع الإسناد المحسّن، توفر Triple Whale لشركات التجارة الإلكترونية عرضًا واضحًا وسريعًا وشفافًا للمقاييس المهمة. نحن نتحدث عن مقاييس مثل هامش المساهمة (مقسمًا حسب المنتج، والحملة، وكيفما تريد)، وقيمة الطلب الحقيقية، والعوائد، وتكلفة الاكتساب للعميل الجديد، والمزيد. قم بتخصيص المقاييس الخاصة بك حسب حاجتك لحساب ما تحتاجه بالضبط، وإضافتها إلى لوحة التحكم حيث يمكنك مراقبتها في الوقت الفعلي. شاركها مع فريقك حتى تتمكن أخيرًا من الحصول على مصدر واحد للحقيقة عبر الشركة بأكملها بدءًا من مشتري الوسائط وحتى المدير التنفيذي. مدعومًا بعمليات تكامل سلسة مع أفضل التطبيقات والشبكات مثل Shopify وKlaviyo وFacebook، يقدم Triple Whale نظرة شاملة لأداء عملك، ويلخص جميع بياناتك التسويقية في لوحة تحكم واحدة قابلة للتخصيص. يعد Triple Whale أيضًا الحل البرمجي الوحيد الذي يقدم تطبيقات الهاتف المحمول كاملة الميزات لكل من iOS وAndroid، مما يتيح للعملاء الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي من أي مكان وفي أي وقت. على عكس الأدوات الأخرى التي تعتمد على البيانات النموذجية والتخمين للإحالة، تستخدم Triple Whale بيانات الطرف الأول المملوكة لها لتتبع بيانات شراء العملاء مباشرةً وصولاً إلى مستوى الإعلان وعبر قنوات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Triple Whale عددًا غير محدود من المستخدمين وعمليات تكامل المتجر، والبريد الإلكتروني الآلي وتقارير Slack، وبيانات المتوسط والوسيط والوضع AOV، والتحليل الجماعي والقيمة الدائمة، ورحلات المنتج، ومجموعة من الميزات القوية الأخرى المخصصة لمنح شركات التجارة الإلكترونية مزيدًا من الشفافية في بياناتهم. باستخدام Triple Whale، يمكن للمسوقين أخيرًا: - الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي أثناء التنقل، من أي مكان في العالم - قضاء وقت أقل في مناقشة البيانات ومزيد من الوقت في استخدامها لتنمية أعمالهم - الراحة والإنفاق بثقة مع العلم أن الإحالة متاحة النقطة - تمكين فرقهم من خلال إعداد تقارير آلية دقيقة وسهلة الاستخدام
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
CafePress
cafepress.com
احتفل بالهوية والعواطف الفريدة لكل شخص من خلال القمصان والملصقات والملصقات وأكواب القهوة المخصصة والمزيد. الجميع موضع ترحيب.
Big Cartel
bigcartel.com
منذ عام 2005، ساعدت Big Cartel الأشخاص من جميع أنحاء العالم على بيع ما يزيد عن 3.5 مليار دولار من أعمالهم. نحن مستقلون بنسبة 100% ونحن هنا لمساعدة المبدعين والفنانين والصناع والعلامات التجارية الصغيرة على فتح متجر والبدء في كسب لقمة العيش من خلال القيام بما يحبونه. نحن فريق صغير ومتماسك يركز على تمكين Big Cartel وسهل الاستخدام.
AfterShip
aftership.com
Aftership هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحن من خلال نموذج SaaS (البرمجيات كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها بعطلة نهاية الأسبوع في Hong Kong 2011 و Global Startup Battle 2011.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
Keepa
keepa.com
تحتفظ Keepa بسجلات الأسعار لجميع المنتجات على أمازون، أكبر تاجر عبر الإنترنت وأكثرها ثقة في العالم. يمكن للمستخدمين تتبع تطور أسعار المنتجات التي يهتمون بها بشكل فردي، وسوف يقوم Keepa بإخطارهم عندما يصل السعر إلى حد محدد مسبقًا. إلى جانب ميزة التتبع هذه، يمكن أيضًا استخدام Keepa لتصفح مجموعة كاملة من سلع Amazon، مع الاستفادة من واجهة Keepa الواضحة والمُصممة جيدًا بالإضافة إلى ميزات البحث الرائعة الموفرة للمال مثل Daily Drops.
Spocket
spocket.co
بمساعدة التعلم الآلي، تعمل Spocket على إحداث ثورة في سوق دروبشيبينغ ومساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يتنافسون مع أمازون - عن طريق إزالة الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون ومحو التكاليف الأولية لتجار التجزئة. يتيح Spocket لأكثر من 30.000 من رواد الأعمال عبر القارات الخمس إطلاق متاجرهم عبر الإنترنت وتوسيع نطاقها مع التركيز على منتجات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. من خلال الفحص الدقيق للموردين والتجار والعملاء، يمكن ضمان الشحن السريع والجودة والمنتجات المتسقة والفواتير ذات العلامات التجارية وفريق دعم العملاء على مستوى عالمي. كن جزءًا من الرؤية الثورية لـ Spocket لإزالة المخزون من البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمادي باستخدام نموذج دروبشيبينغ وإصلاح مشكلة بقيمة 1.1 تريليون دولار تسمى تشويه المخزون.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأساسي التي تنتهك إرشادات محتوى Trustpilot. لدى Trustpilot مكاتب في نيويورك ودنفر ولندن وكوبنهاجن وفيلنيوس وبرلين وملبورن، ويعمل بها أكثر من 700 شخص. هناك تحقيقات مستقلة تشير إلى أن مواقع المراجعة مثل Trustpilot قد تحتوي على مراجعات مزيفة.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في ازدياد. باستخدام Jungle Scout، يمكنك: * تنفيذ أبحاث السوق والكلمات الرئيسية * إنشاء قوائم المنتجات وتحسينها * الاطلاع على فئات المنتجات والعلامات التجارية الرائجة * تقييم اتجاهات البحث الناشئة * توقع احتياجات المبيعات والمخزون * تحديد منافسيك على أمازون * والمزيد!
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم. يعمل Mixpanel مع تطبيقات الويب، وخاصة SaaS، ولكنه يدعم أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول.
Yoti
yoti.com
يستخدم التحقق من Age Yoti مزيجًا من تقنية الذكاء الاصطناعي ، وفحوصات مكافحة التوثيق والتوثيق الأصالة حتى تتمكن من أن تكون واثقًا في عصر عملائك.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
PayKickstart
paykickstart.com
أعادت PayKickstart اختراع فوترة الاشتراك وإدارة الشركات التابعة للشركات عبر الإنترنت التي ترغب في البيع بشكل أكثر ذكاءً، والبيع بشكل أسهل، والبيع بشكل أسرع، وبيع المزيد. عزز مبيعاتك، واحتفظ بمزيد من العملاء، وزد الإيرادات المتكررة باستخدام أدوات متقدمة جاهزة مثل خيارات الدفع القابلة للتخصيص، وإدارة المطالبات، واسترداد سلة التسوق، وأدوات التحويل، وغير ذلك الكثير. تمتع بالمرونة والقوة الكاملتين لإدارة أعمالك، مع الكثير من عمليات تكامل الجهات الخارجية، وواجهة برمجة التطبيقات القوية، وتطبيقات الهاتف المحمول.
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدودة، وتتبعها تلقائيًا من متجرك أو حساب Paypal الخاص بك. يوفر Dsers تحسينًا للموردين للعثور على موردين أفضل لجميع منتجاتك وتسهيل بيع أفضل لنفس المنتج بتصنيف أفضل ونطاق سعري أرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكّنك من العثور على بديل للمورد بدلاً من المورد الحالي الخاص بك ببضع نقرات فقط وفي أي وقت من الأوقات. يحصل المستخدمون أيضًا على خيار تقديم طلبات مجمعة باستخدام Dsers مما يوفر الوقت والطاقة تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حزم مختلفة من المنتجات من موردي AliExpress المتعددين للحصول على خصومات وعروض وأسعار مخفضة. يمكنك تجربة Dsers مجانًا بمجرد إنشاء حساب على موقعهم الإلكتروني وإعداد متجرك عبر الإنترنت معهم.
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Authorize.net
authorize.net
يدعم موقع Authorize.net معالجة الدفع من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية عبر الإنترنت، شخصيًا، عبر الأجهزة المحمولة، والمزيد.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان بمرونة ونطاق فائقين دون عمليات ترحيل مؤلمة للمنصة.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect هو تطبيق مجاني قائم على الويب. يتيح لك استخدام تطبيقات الأعمال وإدارتها في موقع واحد بسيط وآمن، ومن أي مكان.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
SellerLegend
sellerlegend.com
تحليلات أمازون القوية لمبيعات أمازون الخاصة بك استعد لاكتشاف التطبيق الأكثر قوة في السوق: جميع الأدوات المالية التي يحتاجها بائع أمازون لإدارة أعماله في مكان واحد! خذنا في رحلة مجانية 21 يومًا مجانيًا | خالية من المخاطر | يمكنك الإلغاء في أي وقت قبل انتهاء الفترة التجريبية، وأعد اكتشاف بيانات SellerCentral الخاصة بك... الصفحة الرئيسية اقرأ المزيد »
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى لتصميم الإجراء الأفضل التالي عن عمد. توفير رؤى أعمق وأكثر قابلية للتنفيذ بشكل فوري تتجاوز تحليلات الويب والمنتجات التقليدية التي يمكنها فقط توضيح ما يحدث ولكن ليس السبب، تعد Fullstory منصة البيانات السلوكية الوحيدة التي توفر السياق اللازم لبناء تجارب لحظية تزيد الإيرادات. من خلال بيانات الطرف الأول التي يتم التقاطها وفهرستها وهيكلتها الدلالية تلقائيًا - والتي يتم تقديمها إلى النظام البيئي للبيانات الخاص بك أو من خلال تحليلات منتجاتنا مع إعادة تشغيل الجلسة، فإن البيانات السلوكية لـ Fullstory جاهزة للذكاء الاصطناعي. لم تعد المؤسسات تهدر ساعات وموارد لا تعد ولا تحصى في تحليل إنشاء البيانات، وتحديث البيانات غير الكاملة أو غير الصحيحة، وتحديد مجموعات البيانات عبر الفرق، وإعادة تنسيق البيانات للتكامل ضمن مجموعات التكنولوجيا الحالية. تقضي الفرق وقتًا أقل في التحليل ووقتًا أطول في تعزيز الإيرادات من خلال التجارب الشخصية اللحظية والتنبؤات الدقيقة المستندة إلى الإجراءات والبيانات في الوقت الفعلي.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
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