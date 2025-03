برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

Veeqo

برنامج شحن مجاني يقوم بأكثر من مجرد طباعة الملصقات. يمكنك خفض تكلفة وسرعة تنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ قوية باستخدام برنامج إدارة الشحن المجاني تمامًا من Veeqo. خصومات فورية على أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx: يمكنك الوصول فورًا إلى أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx المخفضة. ليست هناك حاجة للتفاوض ولا حاجة إلى تحديد حجم الشحن. يمكنك دائمًا ربط حساب الناقل الخاص بك إذا كان لديك حساب. تحديد السعر تلقائيًا: يمكنك توفير الوقت من خلال تسوق الأسعار الذي يختار تلقائيًا تصنيف القيمة الأفضل لكل طلب تتلقاه على أي قناة. الشحن السريع بالجملة: يمكن لـ Veeqo تحديد أفضل الأسعار وشحن ما يصل إلى 100 طلب في وقت واحد. وبذلك يمكنك توفير الوقت والنقرات والمال. قواعد الشحن الآلية: قم بإعداد الوزن والقيمة وخيارات التسليم والمواصفات الأخرى مسبقًا. تتبع Veeqo إرشاداتك المحددة مسبقًا لتقديم أفضل التصنيفات. Veeqo مليء أيضًا بميزات الطاقة التي ستتيح لك توديع جداول البيانات بأدوات متعددة مجمعة في أداة واحدة. مراقبة المخزون: يتم تحديث مخزونك تلقائيًا في جميع متاجرك. وداعا، جدول البيانات! مرحبا، راحة البال. اختر باستخدام جهازك المحمول: استخدم الماسح الضوئي الخاص بنا أو جهازك المحمول لمساعدتك في انتقاء العناصر الصحيحة وتعبئتها وشحنها بشكل أسرع - مع تقليل خطر إرسال العناصر الخاطئة كثيرًا. التقارير والتنبؤ: يقوم Veeqo بتتبع جميع بيانات مبيعاتك وتنظيمها لجعل التخطيط والشراء وتنمية أعمالك أمرًا سهلاً. فيكو البساطة. ثقة أمازون. كجزء من عائلة أمازون، توفر Veeqo أمانًا موثوقًا للبيانات وحماية حساب أمازون من عمليات التسليم المتأخرة والتعليقات السلبية، إذا قمت بالشحن في الوقت المحدد. Veeqo هو تطبيق معتمد من Shopify Plus يدعم برنامج التطبيقات المعتمدة من Shopify Plus أكبر تجار Shopify من خلال مساعدتهم في العثور على التطبيقات والحلول التي يحتاجونها لبناء أعمالهم وتوسيع نطاقها. البرنامج متاح خصيصًا لشركاء Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about) الذين يقدمون مستوى من جودة المنتج والخدمة والأداء والخصوصية والدعم الذي يلبي المتطلبات المتقدمة لتجار Shopify Plus .