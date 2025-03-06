برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوغندا

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp عبارة عن منصة لذكاء التجارة الإلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد البائعين وتجار التجزئة على تعظيم إمكاناتهم في أكبر سوق عالمي - Amazon. تأسست شركة SellerApp في عام 2017، وهي تستخدم نماذج الجيل التالي من التحسين وتعلم الآلة لمساعدة الشركات على تحقيق الربحية من خلال واجهة SaaS بسيطة. نحن نجمع بين ذكاء البيانات والأتمتة وفريق الخبراء لمساعدة أعمالك على النمو. نحن ملتزمون بالاستفادة من خوارزمياتنا القوية وأدواتنا التسويقية ومواردنا وخبراتنا لتقديم أفضل الحلول التسويقية للبائعين في كل مكان. ساعدت هذه المنصة القوية الشركات على الوصول إلى هدف شهري يتمثل في زيادة الإيرادات بنسبة 75%، مع زيادة إضافية في إجمالي عائد الاستثمار. تضمن الشركة عمليات التسليم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وANZ وشبه القارة الهندية. فوائد SellerApp: يعمل SellerApp على تمكين بائعي أمازون من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في سوق أمازون. باستخدام لوحة تحكم SellerApp، يمكنك التحقق من صحة حسابك في لقطة سريعة واحدة تمنحك معلومات عن عملائك وسلوكهم وميولهم بالإضافة إلى الأنماط والاتجاهات. يمكنك التعمق في كل ما يحدث في أعمالك على أمازون بمساعدة جميع الأدوات الفردية الأخرى المتوفرة لدينا. سيساعدونك على تحديد إمكانات مبيعاتك وإيراداتك واستكشاف جميع فرص التوسع التي تأتي في طريقك والاستفادة منها على أفضل وجه. يمكنك أيضًا إجراء بحث متعمق عن المنافسين وقياس أدائك في سوق أمازون مقابل أداءهم. استفد من أدوات التتبع الخاصة بـ SellerApp لمعرفة ما يفعله منافسوك، والكلمات الرئيسية التي يستخدمونها (عكس ASIN)، وربحية حملاتهم، والمزيد. لا يمكنك تحسين الكلمات الرئيسية الخلفية الخاصة بك فحسب، بل يمكنك أيضًا الكشف عن الكلمات الرئيسية الخلفية التي يستخدمها المنافسون بالإضافة إلى تلك التي يجب عليهم استخدامها ولكن لا يستخدمونها. يمكن أن يساعدك هذا في سد الفجوة وتحسين مدى ملاءمة كلماتك الرئيسية. ميزات SellerApp: البحث عن المنتجات، تعقب المنتجات، أفكار المنتجات، ذكاء المنتج، محسن الإعلانات، محلل PPC، أتمتة إعلانات أمازون، تحليل المنافسين وتحسين قوائم الذكاء، تنبيهات الأعمال - BSR، السعر، صندوق الشراء، مستويات المخزون، Hijackeretc، تقارير الأعمال، لوحة تحكم المبيعات، Chrome Plugin، 24*7، الكلمات الرئيسية لدعم العملاء البحث عن الكلمات الرئيسية للمنتج، تحسين الكلمات الرئيسية للمنتج، عكس ASIN Amazon MWS Connect Portfolio Analytics، عرض صفحة استشارة المحفظة / مصفوفة الجلسة، قواعد Amazon PPC، نقاط فرصة المنتج، ما هي المشكلات التي يمكن أن يحلها SellerApp؟ قلل من متاعب العثور على المنتجات الفائزة لإطلاق منتج أمازون التالي الخاص بك، وتعمق في بيانات أمازون وابحث عن أفضل منتجات أمازون التي تم اختيارها بأفضل المقاييس التي تمت تصفيتها مسبقًا. اكتشف بسهولة المنتجات التي تفي بالمعايير الواردة في قائمة مراجعة أبحاث منتجات أمازون الخاصة بك ببضع نقرات فقط. استخدم نقاط الفرص الخاصة بنا والمخصصة لكل منتج على حدة للعثور على أفضل نتيجة من حيث ستة مقاييس مهمة للمنتج - الطلب والمنافسة وهوامش الربح والإيرادات المحتملة والتكاليف العامة ومؤشر PIS (نطاق ابتكار المنتج). قم بأتمتة الإعلانات وتحسينها باستخدام أدوات الدفع لكل نقرة (PPC) الأكثر تقدمًا. استفد من عروض الأسعار الخوارزمية القائمة على القواعد وقم بتحسين حملاتك الإعلانية بناءً على أهداف عملك. استخدم تحسين الكلمات الرئيسية السلبية، وعكس ASIN، وتحسين الواجهة الخلفية للوصول إلى أفضل جمهور مستهدف. يمكنك الآن تحقيق عائد الاستثمار المطلوب باستخدام محرك التعلم الآلي الخاص بـ SellerApp والذي يسمح لك بتعيين الحد الأقصى المقبول لتكلفة الخدمة الفعلية (ACoS) بناءً على هدف حملتك. وهذا يضمن عدم الإسراف في الإنفاق واستنفاد ميزانيتك الإعلانية. احصل على تصنيف في الصفحة 1 من Amazon SERPs. أنشئ قوائم منتجات جذابة بمساعدة الرؤى القابلة للتنفيذ والتوصيات التفصيلية. قم بتحسين كل مقياس مهم لمعايير خوارزمية A9، ومراقبة قوة الكلمات الرئيسية خارج الصفحة، وقياس فعالية تحسين محركات البحث (SEO) من خلال مدقق جودة القائمة لدينا. قارن قوائم منتجاتك بالمنافسين لتحديد استراتيجياتهم وقم بإعداد تنبيهات LQI لتلقي إخطار عندما يكون هناك تغيير في جودة قائمة المنتج بحيث تكون دائمًا على المسار الصحيح ولا يفوتك أي شيء مهم. اعثر على أفضل الكلمات الرئيسية لشركتك في أمازون باستخدام بحث الكلمات الرئيسية المتقدم، استفد من لوحة التحكم سهلة الاستخدام للعثور على كلمات رئيسية كبيرة الحجم ومنخفضة المنافسة لتعزيز مبيعات منتجك. قم بتحسين قائمة منتجاتك لمحرك بحث أمازون واحصل على فهرسة للكلمات الرئيسية المناسبة. من خلال قاعدة بيانات تضم أكثر من 200 مليون كلمة رئيسية، يمكنك العثور على رؤى حول الكلمات الرئيسية القصيرة والطويلة التي لها تكاليف جيدة لتكلفة النقرة (CPC)، وأوامر تقديرية، وملاءمة جيدة، واستخدمها في الدفع بالنقرة (PPC) بالإضافة إلى القوائم لتعزيز أرباحك على أمازون.