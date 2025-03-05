برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. هي شركة للتجارة الإلكترونية متعددة الجنسيات كندية مقرها في أوتاوا ، أونتاريو. إنه أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify تجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك المدفوعات والتسويق والشحن وأدوات مشاركة العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." اعتبارًا من يونيو 2019 ، مع إجمالي حجم البضائع الإجمالية يتجاوز 41.1 مليار دولار أمريكي للتقويم 2018.
Patreon
patreon.com
Patreon هي منصة عضوية تجعل من السهل على الفنانين والمبدعين الحصول على رواتبهم. الآلاف من الموسيقيين ، و podcasters ، ومطوري ألعاب الفيديو ، والمبدعين الهزليين ، وغيرهم يقومون براتب على باتريون. من خلال التمويل المستمر ، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها الملايين من الناس.
Wix
wix.com
بناء وتوسيع نطاق عملك عبر الإنترنت بثقة باستخدام WIX. من خلال أداء الويب السريع ، والأمان على مستوى المؤسسات ، والبنية التحتية الموثوقة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك سيكون دائمًا قيد التشغيل. ومع Wix ، تحصل على أكثر من مجرد منشئ موقع ويب - من الجدولة عبر الإنترنت إلى المدفوعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية ، يمكنك أخذ موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، لم يكن أبدًا أكثر سهولة ، مع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول ، يمكنك البقاء على رأس كل شيء ، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا WIX لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية لـ WIX؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب موقع ويب مصممة استراتيجيا * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول التجارة الإلكترونية قوية لإدارة متجرك وبيعها عبر الإنترنت * برنامج الجدولة عبر الإنترنت الذي يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات التسويق المدمجة للمساعدة في إدارة وتنمية عملك عبر الإنترنت * إمكانيات التدوين الكاملة التي تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحويل المحتوى * أدوات Dev كاملة المكجمات للوظائف المخصصة
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي منصة Omnichannel #1 للعلامات التجارية D2C ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، وغير الربحية ، والمطاعم ، وشركات العقارات في العالم. تأسست في عام 2016 ، وتشير Manychat إلى أكثر من مليار محادثات كل عام ويستخدم في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. أتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct و Facebook Messenger و WhatsApp و SMS لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى توليد المزيد من العملاء المتوقعين أو أتمتة حملاتك أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات SLA الخاصة بك ، فإن ManyChat لديه جميع الأدوات اللازمة لحل احتياجات التسويق في عملك. هذا هو ماهية تسويق الدردشة وما هو ManyChat.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo هي منصة استضافة الفيديو ومشاركتها وخدماتها مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. تعمل VIMEO على أساس خالي من الإعلانات ، وبدلاً من ذلك تستمد الإيرادات من خلال توفير خطط اشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SAAS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريرها وإذاعة حلول برامج المؤسسات ، بالإضافة إلى الوسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تسليم الفيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم بناء الموقع مبدئيًا من قبل جيك لودويك وزاك كلاين في عام 2004 باعتباره عرضًا للكوليدان لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء ، على الرغم من وضعه على الجانب لدعم شعبية كوليدهومور المتزايدة. استحوذت IAC على CollegeHumor و Vimeo في عام 2006 ، وبعد أن استحوذت Google على YouTube لأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي ، وجه IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube ، مع التركيز على توفير المحتوى المنسق والفيديو عالي الدقة لتمييز نفسه عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر Lodwick و Klein في نهاية المطاف بحلول عام 2009 ، وقام IAC بتنفيذ هيكل أكثر تركيزًا على الشركات لبناء خدمات Vimeo ، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي Anjali Sud منذ يوليو 2017.
OpenCart
opencart.com
Opencart هو برنامج لإدارة المتاجر عبر الإنترنت سهل الاستخدام وقوي ومفتوح المصدر ويمكنه إدارة متاجر متعددة عبر الإنترنت من واجهة خلفية واحدة. المنطقة الإدارية ببساطة عن طريق ملء النماذج والنقر على "حفظ". هناك العديد من الإضافات المكتوبة بشكل احترافي متاحة لتخصيص المتجر حسب احتياجاتك. يمكن أن يكون متجر OpenCart جاهزًا لتلقي الطلبات بعد وقت قصير من التثبيت. كل ما عليك فعله هو تثبيته لك (أي مضيف ويب يقوم بذلك مجانًا)، واختيار قالب من العديد من مواقع القوالب المجانية أو منخفضة التكلفة، وأوصاف المنتج والصور الخاصة بك، وانقر فوق بعض الإعدادات، وستكون جاهزًا على استعداد للبدء في قبول الطلبات. توضح لك فصول التثبيت والبدء السريع المجانية كيفية القيام بذلك. يبدو الجانب العام أو "واجهة المتجر" لـ OpenCart احترافيًا للغاية وجاهزًا للبيع بمجرد تثبيته.
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
SendOwl
sendowl.com
كل ما تحتاجه لبيع أي شيء رقمي في أي مكان عبر الإنترنت - الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي والبرامج والعضويات وتذاكر الأحداث والدورات التدريبية عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة وبرامج مالية أمريكية كشركة خدمة (SAAS) مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول واجهات برامج معالجة الدفع وبرمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed هي أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدمها مئات الآلاف من التجار في 175 دولة ، لدى Ecwid by Lightspeed كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصياتك ، من خلال موقع الويب الخاص بك أو Instagram أو Facebook أو Amazon أو Google Shopping. ومع تكاملات نقاط البيع الإلكترونية من ECWID ، وتكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول المخصص ، يمكنك إدارة التسويق والترويج والمبيعات في أي وقت وفي أي مكان.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأساسي التي تنتهك إرشادات محتوى Trustpilot. لدى Trustpilot مكاتب في نيويورك ودنفر ولندن وكوبنهاجن وفيلنيوس وبرلين وملبورن، ويعمل بها أكثر من 700 شخص. هناك تحقيقات مستقلة تشير إلى أن مواقع المراجعة مثل Trustpilot قد تحتوي على مراجعات مزيفة.
Dacast
dacast.com
Dacast (San Francisco ، CA ، و London ، UK) هي منصة بث فيديو متكاملة تمامًا تمكن جميع الشركات من بث المحتوى السمعي البصري وتسمح للمشاهدين بمشاهدة البرمجة المجانية أو المدفوعة. DACAST يجعل دفق الفيديو عبر الإنترنت: - سهل البث عبر نظام تسمية أبيض خالٍ من الإعلانات -من السهل الدخل من خلال إعلانات الفيديو ، والدفع لكل عرض و/أو اشتراكات. باستخدام DACAST ، يمكن لناشري الفيديو عبر الإنترنت إنشاء واحد أو أكثر من قنوات صنع الأموال بأنفسهم بنفس السهولة التي تستخدم بها Google AdSense. بالإضافة إلى ذلك ، تدير DACAST أيضًا أمان تدفقات العملاء ومدفوعاتها ، ويوفر لوحة معلومات عن تحليلات عميقة تمكن المستخدمين من تحسين جدولة البث والإعلانات. يساعد Dacast أي شخص على إنشاء تدفقات فيديو حية احترافية لأعمالهم أو مهمتهم أو مؤسستها. نحن نساعد أكثر من 300000 منظمة على بث الفيديو المباشر ، وتقليل تكاليف النطاق الترددي ، وتحسين جودة البث من خلال منصة الخدمة الكاملة التي سهلة الاستخدام أو عبر واجهة برمجة تطبيقات Browcaster. Dacast هو الشخص الوحيد في السوق الذي يقدم تقنيته كخدمة ذاتية حقيقية-ليست هناك حاجة للتفاعل مع الوسطاء أو شراء تطبيقات أو أدوات إضافية: Dacast هو حل حقيقي واحد ، شامل.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء تطبيقات جوال iOS وAndroid ذات مستوى احترافي. تتيح لك منصة DIY الفريدة من نوعها تخصيص كل جانب من جوانب تطبيقك دون كتابة أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك من خلال إنشاء تطبيق من البداية، أو تخصيص أحد القوالب المعدة مسبقًا. لديك سيطرة كاملة على شكل تطبيقك ومظهره بينما يتم التعامل مع أعمال تطوير الواجهة الخلفية نيابةً عنك. إنه مثل وجود فريق كامل من المطورين في متناول يدك. مع أكثر من 10000 تطبيق تم إنشاؤها باستخدام BuildFire، فإن النظام الأساسي قوي ومرن بما يكفي للتوسع معك مع نمو أعمالك. لا يوجد منشئ تطبيقات آخر يقدم هذا المستوى من الوظائف بمثل هذا السعر المعقول.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف لوحات المعلومات المضمنة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة الوقت والنفقات، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الإيرادات، وعمليات الدمج العالمية لكيانات متعددة. يمكن استخدام البرنامج في مجموعة واسعة من الصناعات كنظام محاسبة أفقي، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متخصصة للصناعات التالية: المؤسسات غير الربحية، والبرمجيات وإدارة العلاقات مع الخدمات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتوزيع بالجملة، والبناء والعقارات. .
Planio
plan.io
نجاح المشروع المهندس: تتبع المشكلات ، إدارة المشروع ، التحكم في الإصدار ، مكتب المساعدة ، مزامنة الملفات ، الويكي والدردشة. Planio يجعل إدارة المشاريع المستندة إلى الويب وتعاون الفريق أكثر كفاءة ومتعة. إنها المنصة المثالية لمشاريعك وأعضاء الفريق والعملاء.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
Shiprocket
shiprocket.in
أحد أفضل حلول برمجيات التجارة الإلكترونية والشحن. أكثر من 24000+ خدمة COD واستخدم شركاء توصيل متعددين في الهند لتسليم منتجاتك في الوقت المحدد. لا حدود للشحن.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ومكافحة الاحتيال دون المساس بتجربة الدفع الخاصة بعميلك. مع GoCardless يمكنك توفير الوقت والمال، وكسب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم، والحصول على أموال في الوقت المحدد، وتقليل التوتر. تثق بنا أكثر من 75,000 شركة حول العالم لدعم مدفوعاتها، بما في ذلك أسماء عالمية مثل DocuSign وCarrefour وNorway Refugee Council وTrip Advisor وAon وSurvey Monkey وUNHCR. نحن نمكنهم من تحصيل المدفوعات من أكثر من 30 دولة، ومعالجة أكثر من 30 مليار دولار سنويًا. وتتميز منتجاتنا بالمرونة التي تناسب الطريقة التي تريد استخدامها بها - سواء كنت تريد استخدامها بمفردها من خلال لوحة المعلومات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت، أو الاتصال بأحد الأنظمة التي يزيد عددها عن 350 نظامًا قد تستخدمها بالفعل لإدارة أعمالك، أو إنشاء التكامل المخصص الخاص بك مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. لقد كنا في هذه المهمة منذ عام 2011، والآن لدينا فريق رائع يضم أكثر من 700 خبير في مجال المدفوعات عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا. في الواقع، ربما تكون قد سمعت عنا من قبل - فقد غطتنا هيئة الإذاعة البريطانية، وفايننشال تايمز، وتيك كرانش، ووول ستريت جورنال، ولي إيكو، وبورسن تسايتونج، وأستراليا فايننشال ريفيو، ومئات آخرين. هل تريد معرفة المزيد؟ توجه إلى gocardless.com
Authorize.net
authorize.net
يدعم موقع Authorize.net معالجة الدفع من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية عبر الإنترنت، شخصيًا، عبر الأجهزة المحمولة، والمزيد.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial عبارة عن منصة كاملة للمحتوى الذي أنشأه المستخدمون لتنمية العملاء والتفاعل معهم، دون عناء من خلال جمع المحتوى وعرضه من العملاء السعداء. تم تطوير EmbedSocial لتمكين الوكالات والشركات والمؤثرين ومنشئي المحتوى والمسوقين من رفع مستوى استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم من خلال إنشاء جميع محتوياتهم الاجتماعية وتخزينها والإشراف عليها وتحليلها ونشر أدوات المحتوى التي ينشئها المستخدمون في الوقت الفعلي على أي موقع ويب. إنها منصة متقدمة وسهلة الاستخدام لجمع وتنظيم وإدارة وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) على مواقع الويب في شكل مراجعات العملاء، وإعلانات الشهادات، وحملات الهاشتاج، والمحتوى الاجتماعي، وما إلى ذلك. لمساعدتك في إنشاء إستراتيجية محتوى لا تُنسى من إنشاء المستخدمين، حرصت شركة EmbedSocial على التكامل مع منصات جيل الألفية الأكثر شيوعًا مثل Instagram وFacebook وTikTok وGoogle وTwitter وVimeo وYelp وYouTube، كما أنها تضيف عمليات تكامل باستمرار مع الشبكات الاجتماعية الأخرى. الفوائد الرئيسية: * يبني الوعي بالعلامة التجارية * يوفر عليك الوقت والطاقة * رفع مستويات حملاتك التسويقية بطريقة جديدة وجذابة * الترويج لمنتجاتك الجديدة بطريقة مبتكرة * يحسن معدل التحويل على صفحات المنتج الخاص بك * يساعدك على الوصول إلى أهدافك الإعلانية * يزيد من جهود SEO الخاصة بك * تحسين متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وتشجيع قرارات الشراء * جلب المزيد من الحركة إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك * يوسع مقاييس وسائل الاعلام الاجتماعية * يعرض مراجعات من أشخاص حقيقيين يستخدمون منتجاتك ويشاركون تجربة المستخدم * يساعدك على ترسيخ مصداقيتك كقائد فكري داخل مجتمع الإنترنت * تبسيط رعاية العملاء المحتملين ورسائل العلامة التجارية * يجعل جمهورك يشعر بالرؤية والتقدير عند مشاركة المحتوى الذي أنشأه * أقل تكلفة من التسويق التقليدي يتضمن EmbedSocial مجموعة من 5 أدوات: * EmbedAlbum: يعزز تسويق المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عن طريق إنشاء محتوى ينشئه المستخدمون مثل صور الوسائط الاجتماعية ويعرضها على موقع الويب الخاص بك في شكل أداة جذابة. أضف أزرار الشراء لإنشاء ألبوم قابل للتسوق. * EmbedReviews: يشجع الكلام الشفهي والإثبات الاجتماعي من خلال جمع مراجعات المنتجات من Google وYelp وتضمين مراجعات العملاء عبر الإنترنت في أي موقع ويب. * EmbedFeed: يعمل على تحسين حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال عرض جدار العلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي بالكامل على أي موقع ويب. * EmbedForms: يسهل جهود فريق التسويق الرقمي الخاص بك من خلال منحك خيار إنشاء وإرسال استبيانات الرضا للعملاء. * EmbedStories: يجمع قصص Instagram الخاصة بك في شكل أداة جذابة، تتم مزامنتها تلقائيًا في كل مرة تضيف فيها صورة إلى قصتك النشطة. تمت الموافقة على EmbedSocial من قبل منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية لاستخدام UGC وإنشاء النوع التالي من المحتوى وعرضه: المراجعات والصور والخلاصات والقصص ونماذج التعليقات. يتضمن ذلك عمليات التكامل مع Instagram وصفحات Facebook وTikTok وGoogle وTwitter وVimeo وYelp وYouTube، والمزيد من القنوات الاجتماعية القادمة.
Rainex Billing
rainex.io
ما هو رينيكس؟ Rainex عبارة عن منصة لإدارة الفوترة والاشتراكات مدتها 30 دقيقة. تقوم Rainex بدمج إدارة الاشتراكات والفواتير وعمليات العملاء، والتعامل مع كل شيء بدءًا من الدفعات الفردية وحتى إشعارات الائتمان والخصومات. فهو يوفر منصة موحدة لإدارة جميع العمليات، حتى بدون الدفع المباشر من خلال الاستحواذ. تسمح الخطة المجانية بالوصول الكامل إلى وظائف Rainex مجانًا حتى تبدأ في تحقيق إيرادات ثابتة من خلال النظام. ستمنحك أول 100 معاملة مجانية بداية سلسة ونموًا سريعًا. الميزات الرئيسية: - الاشتراك والفواتير وإدارة الفواتير. - إخطارات تلقائية متعددة اللغات ومتغيرة، وإخطارات الأحداث. - دعم متعدد العملات ومتعدد اللغات. - الدفع التلقائي مع الخصم المتجدد. - الإلغاء التلقائي. - تجديد الاشتراكات تلقائيا. - بوابات متعددة. - سعر خطة LTD والاشتراك. - الكشف التلقائي عن الضرائب وحسابها. - الدخول الموحد. - بوابة العملاء القابلة للتخصيص بالكامل، CNAME (المجال المخصص). - الحاجيات البوابة. - تحليلات في الوقت الحقيقي. الحل الشامل: 1. يقوم تلقائيًا بإنشاء فواتير بحالات دفع محدثة للتحكم في جميع أنواع المدفوعات في مكان واحد وتتبع سجل الدفعات. 2. نظام إشعارات تلقائي ذكي لتجنب فقدان الدفعات، وذلك باستخدام رسائل البريد الإلكتروني وبالتردد المختار للمساعدة في ضمان الحصول على الدفع في الوقت المحدد. 3. يتضمن أدوات لتخصيص الإشعارات بشكل كامل للعلامة التجارية للمنتج، بحيث يتعرف العملاء على رسائل البريد الإلكتروني في لمحة. 4. إعداد إشعارات متعددة اللغات للوصول إلى السوق العالمية. 5. التوسع محليًا أو عالميًا من خلال مجموعة متنوعة من عمليات تكامل بوابة الدفع. 6. العلامة التجارية الكاملة لبوابة الخدمة الذاتية، بما في ذلك النطاق المخصص (C-NAME) لعملائك لإدارة اشتراكاتهم بأنفسهم وصفحة تسجيل جاهزة لتنشيط الاشتراكات تلقائيًا. 7. يمكن عرض بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بـ Rainex كمجموعة من عناصر واجهة المستخدم الفردية، مما يتيح عرض البيانات في الوقت الفعلي، ومشاركة المستخدم، والوصول المبسط إلى الميزات الرئيسية والخدمات الخاصة بك. تعتبر هذه الأدوات مفيدة لتوجيه العملاء لتنفيذ إجراءات محددة. 8. تضمن القواعد الضريبية الامتثال الضريبي لمبيعاتك عبر الحدود وتوفر أداة مناسبة لتخصيص الضرائب في فواتيرك. التصنيف الضريبي المتقدم لحساب دقيق. ميزات ضريبية محسنة مع آلية الشحن العكسي. 9. استيراد بيانات العملاء والاشتراكات الحالية. 10. يجمع المقاييس في لوحات معلومات واضحة وقابلة للتخصيص تعمل على إنشاء خطط عمل بناءً على أحدث المقاييس ذات الصلة.
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي إلى ميزة تنافسية لا مثيل لها. باستخدام Bright Insights، يمكنك الاستفادة من رؤى التجارة الإلكترونية المستندة إلى البيانات مع تغطية بيانات لا مثيل لها. احصل على ميزة تنافسية من خلال تتبع أداء المنافسين وحصتهم في السوق والمنتجات الجديدة. تحكم في فئتك، وابق في صدارة الاتجاهات، وقم بتحسين عمليات التجارة الإلكترونية لمساعدتك على تنمية المبيعات عبر الإنترنت وإدارة مستويات المخزون دون عناء.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
Octadesk
octadesk.com
تحويل كل خدمة إلى إيرادات من المبيعات إلى ما بعد البيع. من أبسط الخدمات إلى أكثرها تعقيدًا. المنصة الأكثر اكتمالا وتكاملا في السوق لتجعل من كل خدمة فرصة للدخل وفرصة لإسعاد عملائك.
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف المحمول وإنشاء تجارب جذابة دون أي جهود تطوير بعد التكامل. تحظى Storyly بثقة أكثر من 300 علامة تجارية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Domino’s Pizza، الخطوط الجوية التركية، United Airlines، McDonald’s، New Look، Decathlon، Swisscom، Footasylum، Heetch، SoulCycle، وBirbank. توفر Storyly Stories، بطبيعتها، لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب فرصة لتوصيل أي رسالة بطريقة جذابة ومألوفة وتفاعلية وليست تطفلية. بفضل الاستوديو ولوحة التحكم البديهية، تجعل Storyly أيضًا إنشاء محتوى جذاب يناسب أسلوب وتصميم أي تطبيق جوال وموقع ويب دون عناء. وهذا ما يجعل Storyly Stories أكثر من مجرد دائرة - حيث تقدم عالمًا لا حدود له من الإبداع والتفاعل والتواصل.
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في ابتكارات التجارة الإلكترونية، وقد وضعت نفسها كلاعب رئيسي للشركات التي تتطلع إلى الازدهار في السوق الرقمية. تتميز Selldone بطابعها الثوري
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، والتسويق، والتوزيع) إلى المنتجات بشكل مختلف، وتستخدم مقاييس مختلفة لإدارة أنشطتها. نحن نرى الاحتكاك الأكبر بين التسويق وبقية المؤسسة، حيث أنه من الصعب تقسيم جهود التسويق إلى مستوى SKU، بالإضافة إلى جعل البيانات على مستوى SKU قابلة للتنفيذ في التسويق. ويؤدي هذا إلى عدم احتساب التكلفة الحقيقية للترويج في هامش المنتج، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في المنتجات السيئة وقلة الاستثمار في المنتجات التي يحتمل أن تكون جيدة. تتغلب إدارة أداء المنتج على الصعوبات الموضحة أعلاه من خلال دمج بيانات المنتج عبر قنوات التسويق مع بيانات الأعمال حول وحدات SKU لإنشاء رؤية مجمعة لأداء المنتج الحقيقي. ويمكن استخدام ذلك لدفع جهود التسويق أو دعم قرارات العمل الحاسمة (مثل التسعير أو شراء المنتجات). تتصل منصة PPM أيضًا مباشرةً بشبكات الإعلانات. باستخدام ROI Hunter، يمكن لمسوقي التجارة الإلكترونية إنشاء وإطلاق حملات أكثر ربحية من نفس النظام الأساسي.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في ازدياد. باستخدام Jungle Scout، يمكنك: * تنفيذ أبحاث السوق والكلمات الرئيسية * إنشاء قوائم المنتجات وتحسينها * الاطلاع على فئات المنتجات والعلامات التجارية الرائجة * تقييم اتجاهات البحث الناشئة * توقع احتياجات المبيعات والمخزون * تحديد منافسيك على أمازون * والمزيد!
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هو الرائد الأوروبي في حلول مشاركة المتسوقين. إنها توفر مجموعة UGC متكاملة متكاملة واحدة للعلامات التجارية للعلامات التجارية للترابط مع المستهلكين ، وتضخيم الوصول ، وزيادة المشاركة ، ومبيعات القيادة ، والاحتفاظ بالعملاء. يربط Skeepers العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة مع جناحنا المدمج بالكامل من حلول UGC. مع Skeareers ، تقوم العلامات التجارية بتغذية علاقات المستهلك بشكل أصلي ، وتضخيم الوصول ، وتعزيز المشاركة ، وقيادة المبيعات ، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلك. تجعل حلولها من السهل إنشاء وجمع وتنشيط UGC ، بفعالية وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا لمحتوى فيديو UGC عالي الجودة المصنوع خصيصًا. تتيح الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأكثر أمانًا لجعل المنتجات صدى مع الجماهير المستهدفة ومقاطع الفيديو البث عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية لها
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Hello Retail
helloretail.com
سيعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية Hello Retail على زيادة متوسط حجم السلة، وتحويل المزيد من العملاء وزيادة ولاء عملائك. تقوم Hello Retail بتخصيص متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك عن طريق عرض المنتج المناسب للعميل المناسب في الوقت المناسب. تقوم Hello Retail بإنشاء تجربة مخصصة من خلال التعرف على السلوك القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى توصيات قوية بالمنتجات والبحث ورسائل البريد الإلكتروني التي ستؤدي إلى زيادة المبيعات المتبادلة لتجارتك الإلكترونية. نهجنا تجاه عملائنا هو أن نجاحك هو نجاحنا، لذلك سيكون لديك خبراء يرافقونك ويديرون حسابك معك
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد بياناتهم الحيوية مقابل أكثر من 3000 نقطة بيانات في جميع أنحاء العالم. تعمل شركة ComplyCube حاليًا على تشغيل الشركات القائمة عبر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والاتصالات والنقل والتجارة الإلكترونية.
Graas
graas.ai
تجمع Graas البيانات من أكثر من 100 منصة لإجراء تحليل شامل عبر الأسواق ومواقع العلامات التجارية والإعلانات والمخزون.
ResellerRatings
resellerratings.com
نحن نجمع المتسوقين والتجار معًا لتحسين تجربة الشراء. تساعد ResellerRatings العملاء في العثور على المنتجات والعلامات التجارية التي يحبونها واختيارها والدفاع عنها، مع تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتعزيز الاكتشاف وزيادة التحويل وبناء دليل اجتماعي. مع ResellerRatings Reviews Suite، تصل علامتك التجارية إلى أكبر محركات البحث في العالم ويتم تجميع جميع بيانات VoC الخاصة بك معًا لتحكي قصة عميل موحدة. يشمل عملاء ResellerRatings أكثر من 3500 شركة قامت بتبسيط وتطوير برامج التصنيف والمراجعات الخاصة بها إلى استراتيجية أعمال تنافسية تحقق تأثيرًا اقتصاديًا إيجابيًا.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
Stykite
stykite.com
Stykite عبارة عن منصة متكاملة لإدارة الاشتراكات تتيح لك إطلاق منتج Saas الخاص بك وتوسيع نطاقه في مناطق جغرافية جديدة. تم دمج بوابات الدفع مسبقًا وتمتلك شركة stykite أيضًا ضريبة المبيعات والمخاطر وأي امتثال آخر.
Upodi
upodi.com
Upodi هي منصة رائدة لفواتير الاشتراكات وإدارتها، حيث تعمل على أتمتة عمليات التسعير والفوترة والفواتير لـ SaaS وشركات الاشتراك. توفر Upodi البنية التحتية الأساسية للنظام من خلال محرك الفوترة المتكررة ذو المستوى العالمي، مما يدعم قابلية التوسع غير المحدودة داخل أوروبا وبقية العالم.
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io هي شركة رائدة في مجال توفير حلول جمع المراجعات وتسويق التجارة الإلكترونية. قم ببناء سمعتك عبر الإنترنت، وشجع ولاء العملاء، واربط نموذج عملك بمتطلبات السوق من خلال تعليقات العملاء الحقيقية. خطط الأسعار المجانية الخاصة بنا قابلة للتخصيص بالكامل، وتأتي جميعها مع ابتكارات رائدة في الصناعة بشكل قياسي: • ثقة المستهلك والتحويل - تعزيز كليهما من خلال مراجعات العملاء الأصلية والمعتمدة للمنتج أو الخدمة. • الأتمتة - استخدم قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص أو النماذج الواردة عبر البريد الإلكتروني أو دعوات الرسائل النصية القصيرة المجانية لتحفيز حملة المراجعة الخاصة بك. • إدارة كاملة للسمعة عبر الإنترنت - عرض المراجعات عبر الويب، بدءًا من الصفحات المقصودة للمنتج وحتى وسائل التواصل الاجتماعي وGoogle وBing والمزيد. • إنشاء المحتوى - تحويل المراجعات إلى محتوى عالي التأثير من خلال ميزة "الإثبات الاجتماعي" سهلة الاستخدام. • تقييمات البائع - باعتبارك شريكًا مرخصًا من Google، فإن جميع التعليقات التي تم جمعها من خلال REVIEWS.io تساهم في تقييم البائع الخاص بك. • التفاعل مع العلامة التجارية - قم بتجميع محتوى قوي من إنشاء المستخدمين باستخدام أداة مراجعة الفيديو الخاصة بنا والارتقاء بتعليقات العملاء إلى المستوى التالي. تم تصميم منصة REVIEWS.io مع وضع المستخدم النهائي في الاعتبار - فهي سهلة التنقل وسهلة الاستخدام لك ولعملائك. نحن نقدم أيضًا عمليات تكامل سلسة مع جميع منصات التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والمنصات الاجتماعية الرئيسية وبرامج الولاء عبر الإنترنت ومجموعة من حلول التسويق الرقمي. من خلال مكاتبنا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، فإننا نساعد العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم على التميز في سوق تنافسية عبر الإنترنت.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack هو أسرع محول PDF إلى دفتر صور متحركة في السوق. قم بإضفاء الحيوية على ملفات PDF الخاصة بك، وتحويلها إلى منشورات واقعية باستخدام تأثير صفحة التقليب ثلاثي الأبعاد. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام Design Studio الخاص بنا لإنشاء دفاتر صور متحركة جذابة من البداية بسهولة. قم بإحضار كتالوجاتك المطبوعة إلى العملاء الرقميين مع تبني مسار أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة لشركتك. ستساعدك الميزات القوية مثل أزرار التسوق، ومقاطع الفيديو، وملفات GIF، وعروض شرائح الصور الجذابة، ونماذج العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، والتضمينات، وغيرها الكثير، على التميز بين المنافسين. تتوفر أيضًا إحصائيات متقدمة وخيارات العلامات التجارية لمساعدتك في تقديم تجربة لا تُنسى لقرائك. قم بإنشاء مساحات عمل وإدارة مشاريع مختلفة ودعوة أعضاء الفريق وتعيين أدوار مختلفة. تأكد من اتساق العلامة التجارية وتعاون مع فريقك لإنشاء منشورات مذهلة. كل ذلك في Flipsnack. يتيح لك النشر من خلال Flipsnack إضافة وسائط غنية إلى كتالوجاتك: الفيديو والصوت والنماذج عبر الإنترنت وأدوات التسوق والتسميات التوضيحية والمزيد. سيعمل الكتالوج الخاص بك على جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويمكن دمجه بسهولة في أي موقع ويب.
Debutify
debutify.com
Debutify هو الحل المتكامل الشامل لعلامة التجارة الإلكترونية الحديثة. بفضل مجموعة من التطبيقات المُحسّنة للتحويل، فإنه يعمل على تبسيط إطلاق أي علامة تجارية وإدارتها وتوسيع نطاقها. ولهذا السبب وضعت العديد من العلامات التجارية لـ DTC حول العالم ثقتها في Debutify. تم تصميم كل منتج من منتجات Debutify بسلاسة من أجل السهولة، وهو خالي من التعليمات البرمجية ولكنه غني بالميزات القوية. وهذا يعني أن أي شخص، حتى بدون المعرفة التقنية، يمكنه استخدام Debutify لتحسين أعماله. سواء كانت العلامة التجارية تدخل السوق عبر الإنترنت للتو أو كانت شركة مخضرمة في التجارة الإلكترونية، فإن Debutify شريك موثوق به. وبغض النظر عن الحجم أو المرحلة، يمكن للعلامات التجارية العثور على خطة مع Debutify مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. علاوة على ذلك، مع فريق دعم العملاء المخصص لدى Debutify، يمكن للعلامات التجارية أن تثق في أنه سيتم معالجة أي تحديات بسرعة وفعالية. من خلال اختيار Debutify، يمكن لأصحاب العلامات التجارية: الإطلاق والتوسع بثقة وسهولة. تغلب على التحديات التقنية باستخدام أدوات سهلة الاستخدام. يعتمدون على فريق مخصص لنجاحهم في كل مرحلة.
Epicor
epicor.com
نظام EPICOR ERP هو برنامج معياري خاص للصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والتمويل والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor المحليين وكما هو SaaS Cloud ERP (تخطيط موارد المؤسسة). يقدم Epicor منصات إدارة الأعمال كحلول ERP الخاصة بالصناعة. تقوم شركة Epicor Software Corporation بدمج التقنيات الحديثة في نظام ERP. على سبيل المثال ، يستخدم Epicor الإنترنت الصناعي للأشياء (IIOIT) لتوصيل الآلات مع أجهزة الاستشعار و PLCs (وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة) على أرضية المتجر في برنامج تنفيذ MES المتقدم (برنامج التصنيع) الذي يتكامل بسلاسة مع نظام EPICOR ERP (و MRP) . يوفر Epicor Omnichannel المتقدمة ، بما في ذلك التجارة الإلكترونية ، برامج تجار التجزئة.
AfterShip
aftership.com
Aftership هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحن من خلال نموذج SaaS (البرمجيات كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها بعطلة نهاية الأسبوع في Hong Kong 2011 و Global Startup Battle 2011.
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