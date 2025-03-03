برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Elfsight
elfsight.com
ترقية موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى البرمجة. تساعد أدوات Elfsight أكثر من 1,000,000 من مالكي مواقع الويب على زيادة المبيعات وإشراك الزائرين وجمع العملاء المحتملين والمزيد. وفر وقتك وأموالك مع حلول جاهزة للاستخدام وقم بتنمية أعمالك بشكل أسرع! ⚡️
Patreon
patreon.com
Patreon هي منصة عضوية تجعل من السهل على الفنانين والمبدعين الحصول على رواتبهم. الآلاف من الموسيقيين ، و podcasters ، ومطوري ألعاب الفيديو ، والمبدعين الهزليين ، وغيرهم يقومون براتب على باتريون. من خلال التمويل المستمر ، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها الملايين من الناس.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo هي منصة استضافة الفيديو ومشاركتها وخدماتها مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. تعمل VIMEO على أساس خالي من الإعلانات ، وبدلاً من ذلك تستمد الإيرادات من خلال توفير خطط اشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SAAS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريرها وإذاعة حلول برامج المؤسسات ، بالإضافة إلى الوسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تسليم الفيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم بناء الموقع مبدئيًا من قبل جيك لودويك وزاك كلاين في عام 2004 باعتباره عرضًا للكوليدان لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء ، على الرغم من وضعه على الجانب لدعم شعبية كوليدهومور المتزايدة. استحوذت IAC على CollegeHumor و Vimeo في عام 2006 ، وبعد أن استحوذت Google على YouTube لأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي ، وجه IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube ، مع التركيز على توفير المحتوى المنسق والفيديو عالي الدقة لتمييز نفسه عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر Lodwick و Klein في نهاية المطاف بحلول عام 2009 ، وقام IAC بتنفيذ هيكل أكثر تركيزًا على الشركات لبناء خدمات Vimeo ، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي Anjali Sud منذ يوليو 2017.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. هي شركة للتجارة الإلكترونية متعددة الجنسيات كندية مقرها في أوتاوا ، أونتاريو. إنه أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify تجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك المدفوعات والتسويق والشحن وأدوات مشاركة العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." اعتبارًا من يونيو 2019 ، مع إجمالي حجم البضائع الإجمالية يتجاوز 41.1 مليار دولار أمريكي للتقويم 2018.
Wix
wix.com
بناء وتوسيع نطاق عملك عبر الإنترنت بثقة باستخدام WIX. من خلال أداء الويب السريع ، والأمان على مستوى المؤسسات ، والبنية التحتية الموثوقة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك سيكون دائمًا قيد التشغيل. ومع Wix ، تحصل على أكثر من مجرد منشئ موقع ويب - من الجدولة عبر الإنترنت إلى المدفوعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية ، يمكنك أخذ موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، لم يكن أبدًا أكثر سهولة ، مع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول ، يمكنك البقاء على رأس كل شيء ، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا WIX لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية لـ WIX؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب موقع ويب مصممة استراتيجيا * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول التجارة الإلكترونية قوية لإدارة متجرك وبيعها عبر الإنترنت * برنامج الجدولة عبر الإنترنت الذي يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات التسويق المدمجة للمساعدة في إدارة وتنمية عملك عبر الإنترنت * إمكانيات التدوين الكاملة التي تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحويل المحتوى * أدوات Dev كاملة المكجمات للوظائف المخصصة
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Coohom
coohom.com
Coohom هي منصة رائدة للتصور ثلاثي الأبعاد والتصميم الداخلي تمكن الشركات والمصممين من إنشاء مخططات ثلاثية الأبعاد بسهولة في دقائق وتقديم مشاريع التصميم بتفاصيل مذهلة بدقة تصل إلى 16 كيلو في ثوانٍ. تتميز Coohom بأداة مخصصة لتصميم المطبخ والحمام ثلاثية الأبعاد تعمل على تبسيط التعقيد وتحفيز نمو الأعمال القابلة للتطوير للمصنعين والبائعين. وباستخدام أدوات مثل 3D Viewer وAR، يمكن تقليل تكاليف المواد وتحسين تحويلات المبيعات. تعمل ميزة "مساحات الإلهام" على تحسين مشاركة المنتج وتوليد العملاء المحتملين. يعتمد أكثر من 8 ملايين مصمم و35000 مؤسسة عالميًا على Coohom يوميًا، مما يجعله مجتمعًا موثوقًا به. تقدم Coohom خدمات احترافية لكل من الأفراد والشركات. وقد ظهرت حلولها المرئية ثلاثية الأبعاد في منشورات مرموقة، بما في ذلك Forbes وTechNode وPanels & Furniture Asia وFurnitureToday وHomeAccents وKitchen & Bath Business وFame+. تعد Coohom أيضًا شريكًا صناعيًا فخورًا للجمعية الأمريكية لمصممي الديكور الداخلي (ASID).
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Conjura
conjura.com
الربح مدعوم بالبيانات. اسمح لـ Conjura بتحسين أداء التجارة الإلكترونية لديك من خلال التخلص من التخمين باستخدام محرك التوصيات الخاص بنا. اتخذ إجراءً مع Conjura لجعل عملك مربحًا.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة وبرامج مالية أمريكية كشركة خدمة (SAAS) مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول واجهات برامج معالجة الدفع وبرمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
SAP
sap.com
SAP هي شركة تطبيق المؤسسة الرائدة وشركة AI. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا ، حيث تم تصميم ابتكاراتهم لمعالجة التحديات التجارية الحقيقية مباشرة وإنتاج آثار حقيقية. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تقوم محفظة SAP المتكاملة بتوحيد عناصر المؤسسات الحديثة - من القوى العاملة والبيانات المالية إلى العملاء وسلاسل التوريد - إلى نظام بيئي موحد يحفز التقدم.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأساسي التي تنتهك إرشادات محتوى Trustpilot. لدى Trustpilot مكاتب في نيويورك ودنفر ولندن وكوبنهاجن وفيلنيوس وبرلين وملبورن، ويعمل بها أكثر من 700 شخص. هناك تحقيقات مستقلة تشير إلى أن مواقع المراجعة مثل Trustpilot قد تحتوي على مراجعات مزيفة.
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مما يسهل إدارة أعمالك وتبسيط العمليات.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، والجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، والتحليلات، وخطافات الويب، والمزيد! الحل الأمثل لك. تضمن لك سهولة السحب والإفلات وبساطة السحب والإفلات ومجموعة أدوات التحويل عائد الاستثمار المالي. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
MaxMind
maxmind.com
منذ عام 2002، أصبحت MaxMind الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات IP واكتشاف الوكيل وأدوات الكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت. تُعرف MaxMind بأنها منشئ GeoIP® وأول شركة تقدم بيانات عنوان IP وخدمات الكشف عن الاحتيال، وهي في مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانًا وذكاءً، من خلال حلول تعتمد على البيانات. تعتمد أكثر من 100.000 شركة حول العالم على بيانات MaxMind لأمن الإنترنت وتخصيص المحتوى والإعلان والتحليلات وإدارة الحقوق الرقمية والامتثال وتحسين تجربة المستخدم ومنع الاحتيال عبر الإنترنت. تستخدم الشركات بيانات GeoIP لتحديد موقع زوار الإنترنت لديها وإظهار المحتوى والإعلانات ذات الصلة لهم، وإجراء التحليلات، وفرض الحقوق الرقمية، وتوجيه حركة المرور على الإنترنت بكفاءة. يمكن للشركات الحصول على رؤى إضافية حول سرعات اتصال عملائها ومزودي خدمة الإنترنت والمزيد باستخدام بيانات GeoIP.
Helium 10
helium10.com
هيليوم 10 هي منصة البرمجيات الرائدة في كل ما في واحد يثق بها أكثر من 2،000،000 من رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية ، والوكالات ، والعلامات التجارية العالمية السائدة لتشغيل نمو أعمالهم على Amazon من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. يقع مقرها الرئيسي في إيرفين ، كاليفورنيا ، ويمكّن رواد الأعمال على مستوى العالم من خلال قوة البيانات والتعليم المستمر ودعم المجتمع اللازم لزيادة إمكاناتهم والازدهار في مستقبل التجارة الإلكترونية. من الباحثين عن الفرص إلى أصحاب المنافسين ، إلى البائعين المتفرغين ، والمؤسسات ، والوكالات ، والجميع بينهما ، ريادة الأعمال في هيليوم 10 في جميع المراحل مع كتاب اللعب لبناء وتنمية وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية ذات مغزى وثابتة. لزيادة مبيعاتك إلى أقصى حد على Amazon/Walmart ، وتحسين عملك ، وبيع المزيد - زيارة لنا على: www.helium10.com.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في الصين. تتوفر الخيارات الداخلية. تعمل منصة Chinafy على تسريع وتحسين وحماية أي ملكية إنترنت للتسليم في الصين دون إضافة أجهزة، أو تعديل سطر من التعليمات البرمجية يدويًا، أو إضافة عنوان URL جديد. من خلال الجمع بين تحسينات الموارد الذكية الخاصة بالصين والبنية التحتية المتوازنة متعددة الأحمال والمواقع الإلكترونية، تكون قادرة على تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء في جميع المجالات. بدءًا من عرض الصفحات بالكامل وحتى تحميل الموقع بأكمله بشكل أكثر اتساقًا، تشهد مواقع Chinafied انخفاضًا في معدلات الارتداد، وزيادة في سهولة الاستخدام، وزيادة في التحويلات بطريقة فعالة من حيث التكلفة وموجهة نحو النتائج. مقرها الرئيسي في هونغ كونغ. تحترم شركة Chinafy وشركاؤها اللوائح وتلتزم بلوائح وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة الصينية التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولا تدعم المواقع التي لا يمكن الوصول إليها حاليًا.
Memberful
memberful.com
استثمر شغفك بالعضوية. برنامج العضوية الأفضل في فئته للمبدعين والناشرين والمعلمين والبودكاست المستقلين وغيرهم.
PaySimple
paysimple.com
تأتي الشركات إلى PaySimple لحاجة بسيطة ولكنها مهمة – وهي طريقة أفضل لقبول المدفوعات. تم تطوير PaySimple لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات القائمة على الخدمات، وهو يوفر حلول دفع وفواتير مرنة يفضلها أكثر من 20000 شركة يوميًا. على عكس منافسينا، تلتزم PaySimple بالخدمة الشخصية. يتلقى عملاؤنا دعمًا شخصيًا لا مثيل له من خلال فرق نجاح ورعاية العملاء المخصصة لدينا. بفضل واجهة برمجة التطبيقات القوية، تعد PaySimple شريكًا تكنولوجيًا موثوقًا به لتكاملات الدفع؛ التعامل بشكل أصلي مع التدفق النقدي داخل منتجات SaaS وتطبيقات الهاتف المحمول. تعرف على المزيد أو استفسر عن PaySimple على الرقم 800.466.0992 التخصصات: المدفوعات عبر الإنترنت، الدفع عبر الهاتف المحمول، نقاط البيع، الفواتير المتكررة، إدارة العملاء، نماذج الدفع عبر الإنترنت، الفواتير الإلكترونية، تقارير التدفق النقدي، معالجة الشيكات الإلكترونية، حسابات التجار المخصصة، تكامل الدفع
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
AppMySite
appmysite.com
أنشئ تطبيقًا باستخدام أقوى أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. AppMySite يجعل تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. أنشئ تطبيقات جوال أصلية متميزة لكل من Android وiOS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على مستوى الصناعة: قم بحظر التهديدات المستندة إلى البريد الإلكتروني من خلال الكشف الرائد في الصناعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يثق به أكثر من 42000 عميل. - مرونة النشر: اختر خيار النشر الخاص بك - يتم توفير أمان البريد الإلكتروني مع بوابة أو بدونها. - كشف عالمي المستوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسوم البيانية الاجتماعية لجعل الأمان أكثر ذكاءً وتمكين الموظفين.
Planio
plan.io
نجاح المشروع المهندس: تتبع المشكلات ، إدارة المشروع ، التحكم في الإصدار ، مكتب المساعدة ، مزامنة الملفات ، الويكي والدردشة. Planio يجعل إدارة المشاريع المستندة إلى الويب وتعاون الفريق أكثر كفاءة ومتعة. إنها المنصة المثالية لمشاريعك وأعضاء الفريق والعملاء.
Chargebee
chargebee.com
تتيح منصة Chargebee لشركات الاشتراك إمكانية التقاط فرص الإيرادات والاحتفاظ بها وتعظيمها من خلال الفوترة المتكررة الآلية وإدارة الاشتراكات وتحليلات الإيرادات. من خلال التكامل بسلاسة مع مجموعتك التقنية، يصبح Chargebee قلب عمليات الإيرادات لديك. قم بتحسين الكفاءات عبر عمليات المبيعات والنجاح والتمويل لديك لتسريع نمو إيرادات اشتراكك. Chargebee هي المنصة الرائدة لإدارة نمو الإيرادات (RGM) لشركات الاشتراك. تتمثل مهمة Chargebee في مساعدة الشركات من جميع الأحجام على زيادة إيراداتها من خلال توفير مجموعة شاملة من الحلول، بما في ذلك إدارة الاشتراكات والفوترة المتكررة وتحسين التسعير والدفع والتعرف على الإيرادات والمجموعات والاحتفاظ بالعملاء.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Arcadier
arcadier.com
تعد Arcadier شركة إنشاء الأسواق عبر الإنترنت الأسرع نموًا في العالم، حيث تم إنشاء أكثر من 16000 سوق باستخدام تقنية Arcadier. تعمل حلولنا على تشغيل أسواق B2B وB2C وP2P والمشتريات للمستخدمين في أكثر من 180 دولة. باعتبارنا مزود SaaS للسوق حائز على العديد من الجوائز، فقد جمعت حلولنا النموذجية ذاتية الخدمة وحلول المؤسسات بين رواد الأعمال والشركات بغض النظر عن خبرتهم أو صناعتهم أو نموذج التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم التكنولوجية والسوقية دون القلق بشأن السرعة التنفيذ والميزانية.
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Justuno
justuno.com
تتضمن مجموعة أدوات التحويل من Justuno التقاط العملاء المحتملين (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني)، وعروض الخروج، والتخلي عن عربة التسوق، واللافتات، وتوصيات المنتجات، والمزيد لإنشاء رحلة تحويل نهائية تقدم الرسالة الصحيحة إلى المتسوق المناسب في الوقت المناسب. - جمع المزيد من البيانات الصفرية وبيانات الطرف الأول ودفعها إلى أدوات التسويق الحالية لديك (لدينا أكثر من 100 عملية تكامل والعدد في ازدياد) - التقاط العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الرائدة في الصناعة (في خطوتين، النقر على النص، والمزيد) لتحقيق النمو الأمثل - أكثر من 80 قاعدة استهداف متقدمة بما في ذلك الاستهداف الجغرافي (وصولاً إلى الرمز البريدي)، ونية الخروج، ومحتويات سلة التسوق، ومصدر حركة المرور، والمزيد - تشغيل اختبارات A/B لتحسين الحملات - استخدم توصيات المنتج في أي مكان على موقعك بما في ذلك عمليات البيع الإضافية، عمليات البيع المتبادل، والأكثر مبيعًا، والتصفحات الحديثة، والمزيد - قم بالوصول إلى مكتبة النماذج المعدة مسبقًا لأكثر من 200 تصميم من الشركاء الرائدين في الصناعة ومن أنفسنا للبدء على الفور. هل تبحث عن المزيد؟ - زيادة متوسط قيمة الطلب: من خلال لافتات الشحن الديناميكية، والتوصيات داخل عربة التسوق/الخروج، والمزيد - مراقبة الأداء في الوقت الفعلي: تكشف لوحة معلومات تحليلات Justuno عن رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على حملاتك في أفضل حالاتها - تنمية قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: تتيح لك عمليات تكامل Justuno مع الرسائل القصيرة وESPs الرائدة في الصناعة دفع اشتراكات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة في وقت واحد إلى منصاتك بالإضافة إلى إنشاء نماذج عملاء محتملين من خطوتين، واستخدام عمليات الاشتراك في النقر للنص على الهاتف المحمول، والمزيد - إنشاء هاتف محمول تجارب ودية: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب للجوال الخاص بك من خلال عروض ترويجية محسنة للجوال تلتزم بأفضل ممارسات Google - عائد استثمار محسّن للوسائط المدفوعة: تعمل ميزات Justuno's Audience Sync على مزامنة قوائم المشتركين لديك كل ساعة لإعادة الاستهداف والتنقيب المحدث لتحقيق أقصى قدر من أداء الحملة - الحقول المخفية: جمع معلومات إضافية من الزائرين مثل معلومات UTM، وعنوان IP، وعنوان URL الأول الذي تم الوصول إليه، ورمز القسيمة المستخدم، وما إلى ذلك). ادمج هذا مع عمليات الاشتراك للحصول على أقصى قدر من التخصيص في التدفقات الآلية. - هل تبحث عن حل لمتجرك مقطوعة الرأس؟ يدعم Justuno مواقع الويب بدون رأس للعلامات التجارية التي تحتاج إلى إنشاء تجربة أمامية نهائية. اتصل بنا للحصول على التفاصيل!
Releva
releva.ai
Releva هو حل أتمتة الكل في واحد لنمو التجارة الإلكترونية. توفر الشركة منصة لأتمتة التسويق تعمل على تخصيص موقع الويب والقنوات المتعددة لزيادة معدلات التحويل ومتوسط قيم الطلبات وقيم عمر العميل وتؤدي إلى نمو الإيرادات مع عائد استثمار مذهل. لوسي، الذكاء الاصطناعي لشركة Releva، وهي تقنية مشابهة لدردشة GPT، تجيب على أهم أسئلة المبيعات والتسويق مثل ما يريده كل مستخدم؛ عندما يريدون ذلك؛ ما هو النطاق السعري المقبول؟ ما هي القناة الرقمية المفضلة وما هو الإبداع والسرد الذي يتردد صداه مع كل مستخدم. تتمثل مهمة Releva في إنشاء تجارب مستخدم مشابهة لتلك التي يمكن الحصول عليها فقط في متجر محلي صغير. نحن نفعل ذلك من خلال تحسين التخصيص من خلال المشاركة الأخلاقية الشاملة بين العلامات التجارية وعملائها. تتكامل Releva بعمق مع كل متجر للتجارة الإلكترونية وجميع القنوات الرقمية التي تعمل على زيادة حركة المرور وزيادة التحويلات. تحقق المنصة باستمرار زيادة في الإيرادات بنسبة 20%+ بالإضافة إلى عائد استثمار مذهل يصل إلى 51x+.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبسرعة أكبر منذ الاستحواذ على Webtrends Optimize في أغسطس 2018 من قبل شركة Accelerate Group Ltd ومقرها المملكة المتحدة. كل ما نقوم به يركز على تحقيق عائد على استثمارات العميل. ويتم قياس ذلك والإبلاغ عنه في كل اختبار نقوم به. لدينا مجموعة كاملة من أدوات وميزات الاختبار والتحليل والتخصيص. بما في ذلك اختبار AB وABN وMVT وSplit ومحركات الدليل الاجتماعي وتوصيات المنتج وتراكبات نوايا الخروج ومجموعة من الأدوات الأخرى. يتوفر الاختبار من جانب العميل أو الخادم ومجموعة مختارة من مجموعات تطوير البرامج (SDK) لتحسين تطبيقات الهاتف المحمول.
Kameleoon
kameleoon.com
تتيح Kameleoon للعلامات التجارية تحسين منتجاتها وتفاعلاتها الرقمية، مما يوفر حلاً فريدًا للتحسين يجمع بين تجربة الويب وتجربة الميزات وميزات التخصيص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة متماسكة، تلبي احتياجات الاختبار لجميع الفرق. تم تصميم Kameleoon لدعم مديري المنتجات والمسوقين والمطورين باحتياجاتهم المختلفة في مجال التجارب وإدارة الميزات، وهو يتناسب مع أي مجموعة تقنية، مع أكثر من 50 عملية تكامل ولديه القدرة على إجراء أي تكامل مخصص. باعتبارها منصة موحدة، تعمل Kameleoon على تمكين الفرق من إنشاء التجارب، مما يسمح لهم باستخدام البيانات المستندة إلى الويب للاستهداف والتحليلات والتنشيط في الاختبارات من جانب الخادم، كل ذلك دون الحاجة إلى مطور. متوافق مع HIPAA وGDPR وCCPA، Kameleoon مناسب تمامًا للصناعات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتأمين. تستخدم أكثر من 1000 شركة متوسطة الحجم ومؤسسية بالفعل منصة Kameleoon الغنية بالميزات والآمنة للاعتماد على بيانات تجريبية عالية الدقة. الفرق في Toyota وProvidence وDirect Line Group وCanada Goose وLoblaw وCerebral تستخدم Kameleoon. قم بزيارة www.kameleoon.com لمعرفة المزيد.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه الميزات إنشاء اختباراتك المخصصة وتحريرها وتحليلها. تعتمد Marquiz خطط التسعير الخاصة بها على عدد العملاء المتوقعين شهريًا، مما يعني أنها مصممة لتلبية احتياجات عملك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو مؤسسة كبيرة.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr هي شركة رائدة عالميًا في مجال التخصيص السلوكي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدم لتمكين الشركات من زيادة معدلات التحويل والإيرادات، وجمع المزيد من العملاء المحتملين، وإعادة استهداف الزائرين بتوصيات مخصصة أثناء تجربة التسوق وبعدها.
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع، وإنشاء خطوط أنابيب يمكن التنبؤ بها بشكل أكثر فعالية. باستخدام حلول CPQ وCLM والفوترة وإدارة الاشتراكات المدعومة بدليل المبيعات البديهي، يمكن للفرق إصدار المقترحات وإغلاق الصفقات وإدارة العقود وأتمتة اشتراكاتهم وفواتيرهم من موقع واحد موحد. تعمل DealHub أيضًا على مركزية اتصالات المشتري/البائع وتوفر كل ما يلزم لإغلاق الصفقات في DealRoom الرقمية. من خلال التكامل مع CRMs الرائدة، مثل Salesforce، وHubSpot، وMicrosoft Dynamics 365، وSugarCRM، وFreshworks، والموثوق بها من قبل خبراء الإيرادات مثل WalkMe، وGong، وDrift، وHopin، وSpotOn، وSendoso، وBraze، تضمن DealHub وقتًا أسرع للقيمة من خلال إيرادات سائلة واحدة. حركة.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Invoiced
invoiced.com
Invoaced هو منصة حسابات قوية وسهلة الاستخدام مصممة لمساعدة الشركات على تبسيط الفواتير ، وتعزيز التدفق النقدي ، ورفع رضا العملاء. يلبي حل البرمجيات هذا المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها المالية عن طريق أتمتة A/R. يستهدف الفواتير في المقام الأول في الشركات المتوسطة إلى المؤسسات ، ويوفر الفواتير أدوات تبسيط العمليات المالية المعقدة. المنصة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تدير كمية كبيرة من المعاملات أو لديها احتياجات الفواتير المتكررة. يتيح فاتورة الشركات الحفاظ على مظهر احترافي مع تقليل الوقت الذي تقضيه في مهام الفواتير اليدوية من خلال توفير ميزات مثل قوالب الفاتورة القابلة للتخصيص والفواتير الآلية. توفر هذه الكفاءة الوقت وتقليل مخاطر الخطأ البشري ، مما قد يؤدي إلى تأخير الدفع. واحدة من ميزات الفواتير البارزة هي قدرات معالجة الدفع المتكاملة. يتيح ذلك للمستخدمين قبول المدفوعات مباشرة من خلال الفواتير ، وتبسيط عملية جمع الدفع. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن النظام الأساسي أدوات تتبع الدفع والمصالحة القوية ، والتي تساعد الشركات على مراقبة التدفق النقدي لها في الوقت الفعلي. من خلال تقديم إدارة الاشتراك ، يلبي الفواتير أيضًا الشركات التي لديها نماذج إيرادات متكررة ، مما يتيح لهم إدارة اشتراكات العملاء دون عناء. اكتسبت فاتورة ثقة الآلاف من العملاء على مستوى العالم ، ومعالجة المليارات في المستحقات. يتم زيادة سمعتها كشركة رائدة في الحسابات الأتمتة القبض عن طريق الاعتراف من منصات الصناعة مثل G2 ، حيث يتم الاعتراف بها كقائد فئة في مختلف مجالات الإدارة المالية. إن قدرة المنصة على تعزيز إدارة التدفق النقدي وتحسين عمليات الائتمان والمجموعات تجعلها ميزة قيمة للشركات التي تهدف إلى رفع عملياتها المالية. بشكل عام ، تبرز فاتورة في فئتها من خلال توفير حل شامل يبسط الفواتير ويعزز الإدارة المالية الشاملة. توضع الواجهة السهلة للاستخدام والأتمتة القوية في وضعها كأداة أساسية للشركات التي تتطلع إلى تحسين الكفاءة ورضا العملاء في عمليات إعداد الفواتير الخاصة بهم.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تخصيص موقع الويب وتحسين معدل التحويل. فهو يوفر للمسوقين مساحة متعددة الوظائف لاختبار تجارب مواقع الويب الخاصة بهم وتحسينها وتخصيصها. تمتلك المنصة القدرة على تشغيل عدد غير محدود من الاختلافات، وبالتالي تسهيل الاختبار السريع للمفاهيم والأفكار الجديدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنه يقدم أيضًا حلولاً لمشكلة الكاتب من خلال تقديم اقتراحات النسخ. إن أعظم قوة في Intellimize هي قدرته على تقديم تخصيصات 1:1 باستخدام تحسين الذكاء الاصطناعي. يعرض اختلافات فريدة من مواقع الويب لكل زائر بناءً على سلوكه وتفضيلاته الفردية، وبالتالي تخصيص تجربة المستخدم دون الحاجة إلى بيانات الطرف الأول أو طرف ثالث. تدعم منصة Intellimize مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، SaaS والتجارة الإلكترونية. . ويمكن استخدامه لاختبار A/B، وتحسين الصفحة المقصودة، والتخصيص المحدد لعمليات التجارة الإلكترونية وعمليات SaaS. توفر ميزة تحليلات الأنظمة الأساسية رؤى حول تأثيرات تجارب الشخص على قطاعات مختلفة، مما يساعد المستخدمين على فهم تأثير قراراتهم الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر قدرتها على التكامل بسلاسة مع أدوات التسويق والتحليلات المختلفة. بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تقدم Intellimize خدمات احترافية وفريقًا لنجاح العملاء وتأهيلًا موجهًا. يعد فريق الخدمات الاحترافية امتدادًا لقدرات الأنظمة الأساسية ويتضمن خبراء CRO استراتيجيين وتحليليين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف التحسين الخاصة بهم.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجهة نحو قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي التنبؤية على تقديم تجارب مخصصة لتحسين معدلات التحويل للعلامات التجارية. يتضمن عرضها الرئيسي محرك توصيات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء اقتراحات منتجات مستهدفة مصممة خصيصًا لكل عميل. تم تصميم النظام الأساسي لتحويل تحليل البيانات بشكل مستقل إلى رؤية قابلة للتنفيذ، وبالتالي ترقية الشركات من كونها تعتمد على البيانات فقط إلى تعتمد على الذكاء. تتضمن المنصة أيضًا ميزات للتكامل، مما يمكّن الشركات من ربط وظائف الأنظمة الأساسية بأنظمتها الحالية بسلاسة. تم الاعتراف بـ Aidaptive لمساهمتها المبتكرة في تسهيل التجارة عالية الكفاءة وتستمر في الريادة في توفير حلول تكنولوجيا التعلم الآلي للعلامات التجارية والمستهلكين. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Aidaptive يقدم عرضًا تجريبيًا وقوائم جمهور تنبؤية مجانية، إلا أن الشروط والتفاصيل قد تختلف.
Spott
spott.ai
عليك أن تفعل 3 أشياء بشكل جيد للغاية لتكون ناجحًا عبر الإنترنت. 1. أنشئ محتوى رائعًا 2. تأكد من نشره على القنوات التي يتواجد فيها جمهورك 3. تأكد من أنه بمجرد إلهام جمهورك، فإنك تسمح لهم بالتصرف بناءً على هذا الإلهام من خلال السماح لهم بالتحويل من خلال التفاعل. يركز SPOTT على تلك الخطوة الثالثة. عرض القيمة الخاص بنا: SPOTT هو حل يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المنشور الخاص بهم من خلال جعله قابلاً للتنفيذ والقياس في بيئة متعددة القنوات. باستخدام برنامج Spott الخاص بنا، يمكنك إدراج روابط قابلة للتسوق إلى صور (360 درجة) وملفات PDF ومقاطع فيديو، والحصول على اشتراكات النشرة الإخبارية أو ربط مستندات PDF أو التباهي بأحدث عروضك الترويجية. يمكنك بسهولة إضافة طبقة تفاعلية إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. اجعل مقاطع الفيديو والكتالوجات والصور الخاصة بك تفاعلية. أضف العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وضع علامة على المنتجات، واحصل على اشتراكات في الرسائل الإخبارية، وقم بزيادة التحويلات. مع Spott، ستحصل على المزيد من ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن طريق إضافة عناصر تفاعلية تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنفيذ والقياس.
Rosetta.ai
rosetta.ai
توفر Rosetta.ai مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز تجربة التجارة الإلكترونية. من خلال تفسير مختلف خصائص وسلوكيات المستهلك والاستفادة منها، تقوم Rosetta.ai بتخصيص واجهات موقع الويب وفقًا لتفضيلات العملاء الفردية، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت. تتضمن المجموعة "Rosetta AdMatch"، الذي يقدم نموذجًا إعلانيًا مستهدفًا مصممًا لجذب المستهلكين ذوي الإنفاق المرتفع عبر تجارب التسوق الشخصية عبر الإنترنت. تستخدم "Rosetta Engage" خوارزميات توصية دقيقة لتحسين نقاط الاتصال في رحلة التسوق. تجمع "Rosetta Analytics" بين بيانات تصنيف المنتج وتحليل تفضيلات المستهلك لإنشاء رؤى ثرية للمستهلك تفوق تلك التي يقدمها Google Analytics. وأخيرًا، يعمل برنامج "Rosetta Automation" على توسيع مشاركة العملاء من خلال أتمتة الرسائل التسويقية عبر قنوات متعددة، مع مراعاة التفاعلات السابقة للعميل لتجنب التكرار. بشكل عام، تهدف Rosetta.ai إلى تعزيز تخصيص التسوق عبر الإنترنت، وزيادة معدلات التحويل، وتعزيز نمو شركات التجارة الإلكترونية.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Octane AI
octaneai.com
الذكاء الاصطناعي الذي ينمي أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك أكثر من 3000 من تجار Shopify يستخدمون Octane AI لتشغيل مسارات اختبار الذكاء الاصطناعي ورؤى الذكاء الاصطناعي. نصف مليار دولار من الإيرادات المولدة والعد في ازدياد.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء عمليات أتمتة تعتمد على البيانات وحملات مخصصة تتفاعل بسهولة مع سلوكيات العملاء/الزائرين وتغييرات الكتالوج في ثوانٍ. لهذا السبب تساعد ContactPigeon العملاء من خلال معالجة ثلاثة أهداف رئيسية نحو زيادة مبيعاتهم: • رؤى العملاء الغنية: جمع بيانات سلوك العملاء وبناء رؤية موحدة ومثرية للعملاء • تحسين تفاعلات العملاء: تشغيل الرسائل الآلية والتنبؤية في اللحظة المناسبة خلال رحلة العميل لتحسين تحويل المبيعات والاحتفاظ بها. • الوصول متعدد القنوات: السماح للشركات بتصميم حملات جذابة عبر مجموعة واسعة من قنوات المراسلة (مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وفايبر والهاتف المحمول والإشعارات الفورية والموقع الإلكتروني وفيسبوك وجوجل والبطاقات البريدية) ضمن نظام أساسي واحد.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify عبارة عن منصة تخصيص شاملة مُدارة بالكامل تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال إشراك عملائها في تجارب مخصصة. في السنوات الأربع الماضية، حققت أكثر من 1000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ أكثر من 2.5 مليار دولار من الإيرادات الإضافية مع فريق ومنصة Yieldify كاملة الخدمات. مع Yieldify، يمكنك منح كل زائر تجربة موقع الويب المناسبة، في الوقت المناسب، بغض النظر عن مكان وجودهم في مسار التحويل الخاص بك.
Drip
drip.com
Drip عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية على زيادة عمليات الشراء المتكررة والولاء للعلامة التجارية. يزود Drip أكثر من 30.000 من مسوقي التجارة الإلكترونية بأدوات قوية لفهم عملائهم وتسويقهم. ستحول جميع بيانات عملائك إلى شرائح ديناميكية في Drip، وتشرك العملاء من خلال حملات تسويق آلية لمرة واحدة. استخدم أتمتة Drip ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الموجودة في الموقع لإبقاء العملاء يعودون لمزيد من عمليات الشراء. يمكنك توفير التكاليف من خلال الحصول على رسائل بريد إلكتروني مصممة بشكل جميل ونوافذ منبثقة متقدمة في نظام أساسي واحد. جرب Drip لمدة 14 يومًا واكتشف سبب تحول علامات التجارة الإلكترونية المفضلة لديك إلى Drip.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
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