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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. هي شركة للتجارة الإلكترونية متعددة الجنسيات كندية مقرها في أوتاوا ، أونتاريو. إنه أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify تجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك المدفوعات والتسويق والشحن وأدوات مشاركة العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." اعتبارًا من يونيو 2019 ، مع إجمالي حجم البضائع الإجمالية يتجاوز 41.1 مليار دولار أمريكي للتقويم 2018.
Wix
wix.com
بناء وتوسيع نطاق عملك عبر الإنترنت بثقة باستخدام WIX. من خلال أداء الويب السريع ، والأمان على مستوى المؤسسات ، والبنية التحتية الموثوقة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك سيكون دائمًا قيد التشغيل. ومع Wix ، تحصل على أكثر من مجرد منشئ موقع ويب - من الجدولة عبر الإنترنت إلى المدفوعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية ، يمكنك أخذ موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، لم يكن أبدًا أكثر سهولة ، مع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول ، يمكنك البقاء على رأس كل شيء ، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا WIX لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية لـ WIX؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب موقع ويب مصممة استراتيجيا * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول التجارة الإلكترونية قوية لإدارة متجرك وبيعها عبر الإنترنت * برنامج الجدولة عبر الإنترنت الذي يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات التسويق المدمجة للمساعدة في إدارة وتنمية عملك عبر الإنترنت * إمكانيات التدوين الكاملة التي تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحويل المحتوى * أدوات Dev كاملة المكجمات للوظائف المخصصة
Helium 10
helium10.com
هيليوم 10 هي منصة البرمجيات الرائدة في كل ما في واحد يثق بها أكثر من 2،000،000 من رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية ، والوكالات ، والعلامات التجارية العالمية السائدة لتشغيل نمو أعمالهم على Amazon من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. يقع مقرها الرئيسي في إيرفين ، كاليفورنيا ، ويمكّن رواد الأعمال على مستوى العالم من خلال قوة البيانات والتعليم المستمر ودعم المجتمع اللازم لزيادة إمكاناتهم والازدهار في مستقبل التجارة الإلكترونية. من الباحثين عن الفرص إلى أصحاب المنافسين ، إلى البائعين المتفرغين ، والمؤسسات ، والوكالات ، والجميع بينهما ، ريادة الأعمال في هيليوم 10 في جميع المراحل مع كتاب اللعب لبناء وتنمية وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية ذات مغزى وثابتة. لزيادة مبيعاتك إلى أقصى حد على Amazon/Walmart ، وتحسين عملك ، وبيع المزيد - زيارة لنا على: www.helium10.com.
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في ازدياد. باستخدام Jungle Scout، يمكنك: * تنفيذ أبحاث السوق والكلمات الرئيسية * إنشاء قوائم المنتجات وتحسينها * الاطلاع على فئات المنتجات والعلامات التجارية الرائجة * تقييم اتجاهات البحث الناشئة * توقع احتياجات المبيعات والمخزون * تحديد منافسيك على أمازون * والمزيد!
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed هي أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدمها مئات الآلاف من التجار في 175 دولة ، لدى Ecwid by Lightspeed كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصياتك ، من خلال موقع الويب الخاص بك أو Instagram أو Facebook أو Amazon أو Google Shopping. ومع تكاملات نقاط البيع الإلكترونية من ECWID ، وتكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول المخصص ، يمكنك إدارة التسويق والترويج والمبيعات في أي وقت وفي أي مكان.
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
Webgility
webgility.com
يعد Webgility برنامجًا مرنًا وقويًا لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط جميع متاجر وأسواق التجارة الإلكترونية ونظام نقاط البيع ومنصة الشحن والمزيد بـ QuickBooks Online وQuickBooks Desktop وNetSuite - دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات. تعمل الأتمتة على مزامنة بيانات التجارة الإلكترونية (الشحن والشراء والمخزون والتسعير والمزيد) عبر قنوات المبيعات الخاصة بك وتنزيل البيانات المحاسبية (تفاصيل الضرائب والعملاء والطلبات) إلى QuickBooks الخاص بك تلقائيًا وبشكل آمن. تقضي هذه العملية تقريبًا على الإدخال اليدوي للبيانات الذي يستغرق وقتًا طويلاً لتقليل الأخطاء المكلفة. لا تقلق أبدًا بشأن دقة مسك الدفاتر، واعتمد قنوات واستراتيجيات مبيعات جديدة، واعثر على عملاء جدد، وقم ببيع المزيد بثقة، مع العلم أنه يمكنك فرز إيرادات الضرائب عبر الولايات القضائية تلقائيًا ولن تضطر إلى قضاء المزيد من الوقت في إدارة الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Webgility بتجميع جميع بيانات المتجر والطلبات وCOGS والأداء في مكان واحد. تمنحك لوحات المعلومات التحليلية سهلة القراءة رؤى أعمق حول الربحية والمبيعات والتسويات وأداء المنتج. وبمرور الوقت، يمكنك تحليل الاتجاهات الموسمية والتنبؤ بالمبيعات والمخزون. قم بمراجعة أداء المبيعات واتجاهات المبيعات والمنتجات الأفضل والأقل مبيعًا حسب القناة والمزيد. تم إطلاق Webgility في عام 2007. واليوم، يعد التكامل رقم 1 لمستخدمي QuickBooks، حيث يخدم أكثر من 5000 شركة ويعالج أكثر من 100 مليون معاملة سنويًا. تتضمن جميع الخطط دعمًا وتأهيلًا مجانيًا من فئة الخمس نجوم. >>توفير الوقت والمال<< تعمل الأتمتة على تقليل التكاليف العامة وتكاليف العمالة، حتى تتمكن من التكيف بشكل أسرع والتركيز على نموك. >> قم بتوصيل أنظمة التجارة الإلكترونية الخاصة بك << يتكامل Webgility مع أكثر من 50 منصة للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Shopify وAmazon وeBay وWalmart وEtsy وWix. >> تحليل الأداء والتنبؤ به تعمق أكثر في الربحية والتسويات وأداء المبيعات للحصول على رؤية كاملة لعملك. >>تخلص من إدخال البيانات يدويًا<< يقوم Webgility بتسجيل دخلك ومعاملاتك وضريبة المبيعات والرسوم عبر الإنترنت في منصة المحاسبة الخاصة بك تلقائيًا. >>حافظ على تحديث كتبك<< يتم تسجيل المعاملات والعوائد في الوقت الفعلي، حتى لا تتأخر كتبك أبدًا. >>أغلق دفاترك بسرعة<< تتطابق الحسابات بدقة مع الودائع المصرفية، بحيث يمكنك أنت أو المحاسب الخاص بك إغلاق الدفاتر بسرعة كل شهر. >> تنظيم إيرادات الضرائب تلقائيًا << تقوم Webgility بجمع وتسجيل ضريبة المبيعات من جميع المبيعات وتنظيمها حسب الولاية القضائية في منصة المحاسبة الخاصة بك لتسهيل حفظها. >>لا تفرط في بيع المخزون<< قم بإدارة الأسعار والمخزون عبر قنوات المبيعات لديك وبرنامج المحاسبة الخاص بك تلقائيًا. >> تحسين الكفاءة التشغيلية << أتمتة عمليات الشراء والتنفيذ والمرتجعات والمبالغ المستردة ومسارات العمل الأخرى لتحسين الكفاءة التشغيلية. >>إدارة أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك من مكان واحد<< تحسين التنظيم وعدم التبديل مطلقًا بين منصات المبيعات والدفع والشحن مرة أخرى. >>ابق ملتزمًا<< جميع الإدخالات المحاسبية متوافقة وموسومة، لذا يمكنك تدقيق التغييرات والتراجع عنها بسهولة. >>التعاون بسهولة<< شارك حسابك بسهولة مع المحاسب أو المحاسب أو شركة المحاسبة الخارجية. >>تتبع النفقات بدقة<< ألق نظرة فاحصة على رسوم السوق والدفع والشحن، وحدد المزيد من الطرق للتوفير. >>تخصيص لتلبية احتياجاتك<< قم بتخصيص إعدادات Webgility الخاصة بك عن طريق قناة المبيعات مع التحكم في التعيين على مستوى الحقل.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي منصة Omnichannel #1 للعلامات التجارية D2C ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، وغير الربحية ، والمطاعم ، وشركات العقارات في العالم. تأسست في عام 2016 ، وتشير Manychat إلى أكثر من مليار محادثات كل عام ويستخدم في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. أتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct و Facebook Messenger و WhatsApp و SMS لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى توليد المزيد من العملاء المتوقعين أو أتمتة حملاتك أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات SLA الخاصة بك ، فإن ManyChat لديه جميع الأدوات اللازمة لحل احتياجات التسويق في عملك. هذا هو ماهية تسويق الدردشة وما هو ManyChat.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Debutify
debutify.com
Debutify هو الحل المتكامل الشامل لعلامة التجارة الإلكترونية الحديثة. بفضل مجموعة من التطبيقات المُحسّنة للتحويل، فإنه يعمل على تبسيط إطلاق أي علامة تجارية وإدارتها وتوسيع نطاقها. ولهذا السبب وضعت العديد من العلامات التجارية لـ DTC حول العالم ثقتها في Debutify. تم تصميم كل منتج من منتجات Debutify بسلاسة من أجل السهولة، وهو خالي من التعليمات البرمجية ولكنه غني بالميزات القوية. وهذا يعني أن أي شخص، حتى بدون المعرفة التقنية، يمكنه استخدام Debutify لتحسين أعماله. سواء كانت العلامة التجارية تدخل السوق عبر الإنترنت للتو أو كانت شركة مخضرمة في التجارة الإلكترونية، فإن Debutify شريك موثوق به. وبغض النظر عن الحجم أو المرحلة، يمكن للعلامات التجارية العثور على خطة مع Debutify مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. علاوة على ذلك، مع فريق دعم العملاء المخصص لدى Debutify، يمكن للعلامات التجارية أن تثق في أنه سيتم معالجة أي تحديات بسرعة وفعالية. من خلال اختيار Debutify، يمكن لأصحاب العلامات التجارية: الإطلاق والتوسع بثقة وسهولة. تغلب على التحديات التقنية باستخدام أدوات سهلة الاستخدام. يعتمدون على فريق مخصص لنجاحهم في كل مرحلة.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
BigCommerce
bigcommerce.com
حول BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) هي منصة رائدة للتجارة الإلكترونية للبرمجيات المفتوحة كخدمة (SaaS) تعمل على تمكين التجار من جميع الأحجام من بناء أعمالهم وابتكارها وتنميتها عبر الإنترنت. توفر BigCommerce للتجار وظائف متطورة على مستوى المؤسسات وتخصيصًا وأداءً يتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام. تستخدم عشرات الآلاف من شركات B2C وB2B عبر 150 دولة والعديد من الصناعات BigCommerce لإنشاء متاجر جميلة وجذابة عبر الإنترنت، بما في ذلك Ben & Jerry's وMolton Brown وS.C. Johnson وSkullcandy وSoloStove وVodafone. يقع المقر الرئيسي لشركة BigCommerce في أوستن، ولديها مكاتب في لندن وكييف وسان فرانسيسكو وسيدني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bigcommerce.com أو متابعتنا على Twitter وLinkedIn وInstagram وFacebook.
Keepa
keepa.com
تحتفظ Keepa بسجلات الأسعار لجميع المنتجات على أمازون، أكبر تاجر عبر الإنترنت وأكثرها ثقة في العالم. يمكن للمستخدمين تتبع تطور أسعار المنتجات التي يهتمون بها بشكل فردي، وسوف يقوم Keepa بإخطارهم عندما يصل السعر إلى حد محدد مسبقًا. إلى جانب ميزة التتبع هذه، يمكن أيضًا استخدام Keepa لتصفح مجموعة كاملة من سلع Amazon، مع الاستفادة من واجهة Keepa الواضحة والمُصممة جيدًا بالإضافة إلى ميزات البحث الرائعة الموفرة للمال مثل Daily Drops.
AfterShip
aftership.com
Aftership هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحن من خلال نموذج SaaS (البرمجيات كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها بعطلة نهاية الأسبوع في Hong Kong 2011 و Global Startup Battle 2011.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم. يعمل Mixpanel مع تطبيقات الويب، وخاصة SaaS، ولكنه يدعم أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
Spocket
spocket.co
بمساعدة التعلم الآلي، تعمل Spocket على إحداث ثورة في سوق دروبشيبينغ ومساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يتنافسون مع أمازون - عن طريق إزالة الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون ومحو التكاليف الأولية لتجار التجزئة. يتيح Spocket لأكثر من 30.000 من رواد الأعمال عبر القارات الخمس إطلاق متاجرهم عبر الإنترنت وتوسيع نطاقها مع التركيز على منتجات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. من خلال الفحص الدقيق للموردين والتجار والعملاء، يمكن ضمان الشحن السريع والجودة والمنتجات المتسقة والفواتير ذات العلامات التجارية وفريق دعم العملاء على مستوى عالمي. كن جزءًا من الرؤية الثورية لـ Spocket لإزالة المخزون من البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمادي باستخدام نموذج دروبشيبينغ وإصلاح مشكلة بقيمة 1.1 تريليون دولار تسمى تشويه المخزون.
SellerLegend
sellerlegend.com
تحليلات أمازون القوية لمبيعات أمازون الخاصة بك استعد لاكتشاف التطبيق الأكثر قوة في السوق: جميع الأدوات المالية التي يحتاجها بائع أمازون لإدارة أعماله في مكان واحد! خذنا في رحلة مجانية 21 يومًا مجانيًا | خالية من المخاطر | يمكنك الإلغاء في أي وقت قبل انتهاء الفترة التجريبية، وأعد اكتشاف بيانات SellerCentral الخاصة بك... الصفحة الرئيسية اقرأ المزيد »
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp Commerce والمزيد. بعد أن حصلت مؤخرًا على مكانة يونيكورن، تم تهنئة Insider أيضًا من قبل NASDAQ لكونها واحدة من الشركات الوحيدة التي أسستها امرأة والتي تقودها نساء في مجال B2B SaaS في العالم. صنفت CrunchBase مؤخرًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Insider Hande Cilingir كواحدة من أفضل المديرات التنفيذيات خارج الولايات المتحدة. ثلث شركات Fortune 500 وأفضل العلامات التجارية في مجال البيع بالتجزئة والسيارات والسفر تختار Insider لتقديم تجارب مخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تتجاوز توقعات العملاء. تحظى Insider بثقة أكثر من 1200 شركة عالمية، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية، وEstée Lauder، وVirgin، وToyota، وNew Balance، وIKEA، وGAP، وL'Oreal، وSamsung، وVodafone، وAllianz، وSantander، وBBVA، وPizza Hut، وNewsweek، وMediaMarkt، وNissan، أفيس، ماك، ماركس آند سبنسر، ماديرا ماديرا، أفون، وسي إن إن.
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدودة، وتتبعها تلقائيًا من متجرك أو حساب Paypal الخاص بك. يوفر Dsers تحسينًا للموردين للعثور على موردين أفضل لجميع منتجاتك وتسهيل بيع أفضل لنفس المنتج بتصنيف أفضل ونطاق سعري أرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكّنك من العثور على بديل للمورد بدلاً من المورد الحالي الخاص بك ببضع نقرات فقط وفي أي وقت من الأوقات. يحصل المستخدمون أيضًا على خيار تقديم طلبات مجمعة باستخدام Dsers مما يوفر الوقت والطاقة تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حزم مختلفة من المنتجات من موردي AliExpress المتعددين للحصول على خصومات وعروض وأسعار مخفضة. يمكنك تجربة Dsers مجانًا بمجرد إنشاء حساب على موقعهم الإلكتروني وإعداد متجرك عبر الإنترنت معهم.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الشاملة التي توفر الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمدربين والمسوقين بأدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم ، والتفاعل مع المشتركين ، وتحويل المشتركين إلى العملاء الذين يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، يختار عملاؤنا getResponse لحلنا سهل الاستخدام ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني-مع الأتمتة ، ونمو القائمة ، وأدوات اتصال إضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والعيش الدردشات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية ، وبيع منتجاتها وخدماتها ، وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدما؟ GetResponse Max و Max² هما حلول للمطالبين بالمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التسويق المتقدمة والدعم الموثوق به.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard هي خدمة تحليلات الربح الدقيقة لبائعي أمازون مع أدوات إضافية: متابعة حملات البريد، وإدارة المخزون، وتعويضات المخزون المفقود والتالف وأخطاء FBA الأخرى، وتنبيهات تغيير القائمة. كل هذا يبدأ بسعر 15 دولارًا شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد. تأسست شركة Sellerboard في ألمانيا عام 2017، وقد نجحت في تنمية قاعدة مستخدميها بسرعة لتصل إلى أكثر من 14000 عميل راضٍ في جميع أنحاء العالم.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى لتصميم الإجراء الأفضل التالي عن عمد. توفير رؤى أعمق وأكثر قابلية للتنفيذ بشكل فوري تتجاوز تحليلات الويب والمنتجات التقليدية التي يمكنها فقط توضيح ما يحدث ولكن ليس السبب، تعد Fullstory منصة البيانات السلوكية الوحيدة التي توفر السياق اللازم لبناء تجارب لحظية تزيد الإيرادات. من خلال بيانات الطرف الأول التي يتم التقاطها وفهرستها وهيكلتها الدلالية تلقائيًا - والتي يتم تقديمها إلى النظام البيئي للبيانات الخاص بك أو من خلال تحليلات منتجاتنا مع إعادة تشغيل الجلسة، فإن البيانات السلوكية لـ Fullstory جاهزة للذكاء الاصطناعي. لم تعد المؤسسات تهدر ساعات وموارد لا تعد ولا تحصى في تحليل إنشاء البيانات، وتحديث البيانات غير الكاملة أو غير الصحيحة، وتحديد مجموعات البيانات عبر الفرق، وإعادة تنسيق البيانات للتكامل ضمن مجموعات التكنولوجيا الحالية. تقضي الفرق وقتًا أقل في التحليل ووقتًا أطول في تعزيز الإيرادات من خلال التجارب الشخصية اللحظية والتنبؤات الدقيقة المستندة إلى الإجراءات والبيانات في الوقت الفعلي.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية أمر سلس.
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك Soundcloud وCiti وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino’s وNestle وDeutsche Telekom وAirtel. من خلال مكاتبها في عشرة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Goldman Sachs Asset Management، وB Capital، وSteadview Capital، وMultiples Private Equity، وEight Roads، وF-Prime Capital، وMatrix Partners، وVentureast، وHelion Ventures. وصف المنتج: * التسويق عبر القنوات قم بتقسيم عملائك والتفاعل معهم في الوقت الفعلي عبر قناتهم المفضلة في الوقت المفضل لديهم بناءً على تصرفاتهم وسلوكهم وسماتهم وتفضيلاتهم. يتيح لك MoEngage إشراك عملائك من خلال إحدى عشرة قناة عبر موقع الويب الخاص بك والبريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. * رؤى العملاء قم بإحضار بيانات عملائك إلى MoEngage واستفد من Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي لدينا، للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. قم بتقسيم العملاء وإشراكهم بسهولة من لوحة تحكم واحدة. فقط بضع نقرات، وستكون جاهزًا! * تخصيص الويب والتطبيقات أسعد زوار موقعك على الويب وتطبيقك بمحتوى وعروض وتوصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وإعجاباتهم ومراحل رحلتهم وأسلوب حياتهم. * تنبيهات المعاملات في الوقت الحقيقي يوفر MoEngage Inform بنية تحتية موحدة لإدارة التنبيهات المهمة عبر القنوات والموردين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Patreon
patreon.com
Patreon هي منصة عضوية تجعل من السهل على الفنانين والمبدعين الحصول على رواتبهم. الآلاف من الموسيقيين ، و podcasters ، ومطوري ألعاب الفيديو ، والمبدعين الهزليين ، وغيرهم يقومون براتب على باتريون. من خلال التمويل المستمر ، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها الملايين من الناس.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات الصلة. توفر Coveo حلولاً للتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وكفاءة القوى العاملة. تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمحركات Insight، ورائدة في Forrester Wave™: البحث المعرفي، وأداء قوي في Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Big Cartel
bigcartel.com
منذ عام 2005، ساعدت Big Cartel الأشخاص من جميع أنحاء العالم على بيع ما يزيد عن 3.5 مليار دولار من أعمالهم. نحن مستقلون بنسبة 100% ونحن هنا لمساعدة المبدعين والفنانين والصناع والعلامات التجارية الصغيرة على فتح متجر والبدء في كسب لقمة العيش من خلال القيام بما يحبونه. نحن فريق صغير ومتماسك يركز على تمكين Big Cartel وسهل الاستخدام.
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع، وإنشاء خطوط أنابيب يمكن التنبؤ بها بشكل أكثر فعالية. باستخدام حلول CPQ وCLM والفوترة وإدارة الاشتراكات المدعومة بدليل المبيعات البديهي، يمكن للفرق إصدار المقترحات وإغلاق الصفقات وإدارة العقود وأتمتة اشتراكاتهم وفواتيرهم من موقع واحد موحد. تعمل DealHub أيضًا على مركزية اتصالات المشتري/البائع وتوفر كل ما يلزم لإغلاق الصفقات في DealRoom الرقمية. من خلال التكامل مع CRMs الرائدة، مثل Salesforce، وHubSpot، وMicrosoft Dynamics 365، وSugarCRM، وFreshworks، والموثوق بها من قبل خبراء الإيرادات مثل WalkMe، وGong، وDrift، وHopin، وSpotOn، وSendoso، وBraze، تضمن DealHub وقتًا أسرع للقيمة من خلال إيرادات سائلة واحدة. حركة.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة وبرامج مالية أمريكية كشركة خدمة (SAAS) مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول واجهات برامج معالجة الدفع وبرمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan هي منصة تجارة إلكترونية حديثة وسريعة لإطلاق متجر على الإنترنت، بطريقة DIY بدون تعليمات برمجية. تم تصميم Dukaan بالسرعة والأداء والبساطة في جوهره، ويقدم تجربة التجارة الإلكترونية الأكثر سهولة وقوة والمثالية للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. مع Dukaan، لا يمكن للمرء أن يبدأ بسرعة فحسب، بل يمكنه التوسع والمضي قدمًا بشكل أسرع بكثير من المنافسة. مدعومًا بمكتبة واسعة من المكونات الإضافية وعمليات التكامل مع خيار البناء لتلبية جميع احتياجاتك، يعد Dukaan الخيار الأمثل للشركات التي تم إنشاؤها للجيل الأول من الإنترنت. يثق الملايين من رواد الأعمال حول العالم في موقع Dukaan للتجارة الإلكترونية الذي يحلمون به، فهل أنت التالي؟
ikas
ikas.com
ikas هي عبارة عن منصة مبتكرة للتجارة الإلكترونية تم تصميمها خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورواد الأعمال. تتيح واجهته سهلة الاستخدام للمستخدم إنشاء متجر عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى أي خبرة فنية. علاوة على ذلك، تتيح ميزاته المتقدمة بيع المنتجات بسلاسة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الأسواق والمتاجر الفعلية وموقع التجارة الإلكترونية الخاص بالعلامة التجارية، على نطاق دولي. إحدى أبرز ميزات المنصة هي وظيفة المبيعات متعددة القنوات التي تسهل إدارة جميع الطلبات والمخزونات في لوحة تحكم واحدة موحدة. بنقرة واحدة، يمكن للمرء نقل جميع منتجاته بكفاءة إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص به باستخدام ikas. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من معدلات التحويل المرتفعة للمنصة لتعزيز أداء تحسين محركات البحث، مما يؤدي إلى نتائج أفضل وزيادة هوامش الربح. تقدم ikas بنية تحتية قوية للتجارة الإلكترونية تتيح إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية بسرعة وكفاءة. تحتوي المنصة على عدد غير محدود من المنتجات وحركة المرور ومساحة الويب وتكامل الشحن المجاني وإدارة العائدات المتقدمة وحملات الخصم ودعم العملاء الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التخصيص المجمع للفئات والعلامات وأسعار البيع للمنتجات، بالإضافة إلى تلقي إشعارات تذكير سلة التسوق عبر الرسائل القصيرة وواتساب. علاوة على ذلك، يوفر حل الدفع الخاص بالمنصة، ikasPay، ميزة استلام المدفوعات في اليوم التالي، في حين أن التصدير الإلكتروني إلى جميع البلدان مجاني. ومن خلال اختيار ikas، يمكن للمستخدمين تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم بشكل عملي ومهني، على غرار العديد من العلامات التجارية الناجحة التي تستخدم حاليًا البنية التحتية لـ ikas.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف لوحات المعلومات المضمنة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة الوقت والنفقات، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الإيرادات، وعمليات الدمج العالمية لكيانات متعددة. يمكن استخدام البرنامج في مجموعة واسعة من الصناعات كنظام محاسبة أفقي، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متخصصة للصناعات التالية: المؤسسات غير الربحية، والبرمجيات وإدارة العلاقات مع الخدمات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتوزيع بالجملة، والبناء والعقارات. .
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
Shippo
goshippo.com
كل ما تحتاجه للشحن القابل للتطوير في مكان واحد، بالإضافة إلى أفضل الأسعار من أفضل شركات النقل. قم بمزامنة طلباتك بسلاسة من أفضل منصات التجارة الإلكترونية واحصل على أفضل الأسعار من أكثر من 40 شركة نقل حول العالم بما في ذلك UPS وUSPS وFedEx. إن برنامج الشحن الشامل متعدد شركات النقل من Shippo مجهز جيدًا لدعمك مع نمو احتياجاتك. قم بأتمتة سير العمل عبر رحلة التنفيذ بأكملها مما يسهل التوسع. أكثر من 100 ألف علامة تجارية تثق في Shippo. تشمل أهم الميزات ما يلي: >>منصة الشحن الشاملة لكل شركة - اجعل الشحن جزءًا سلسًا من عملك - قم بتوصيل منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك أو أنشئ واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة للتنفيذ مباشرةً في سير عملك، وقم بتلبية الطلبات بسرعة باستخدام حلول ذكية الافتراضية والأتمتة القابلة للتكوين، واكتساب رؤى تساعدك على تقديم التحليلات وإعداد التقارير بشكل أكثر ذكاءً. >> ادعم كل خطوة على الطريق - انطلق بثقة بفضل فرق دعم العملاء والتنفيذ والنجاح ذات الخبرة لدينا. لدينا المعرفة بالشحن لمساعدتك على البدء بسرعة والحفاظ على استمرارك في العمل باستمرار. >> انطلق نحو المستقبل مع Shippo - لن تقوم إلا بشحن المزيد غدًا. Shippo موجود من أجلك مع وقت تشغيل يصل إلى 99.99%، ومجموعة من التقنيات الحديثة، وجميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء اتصال أكبر بين علامتك التجارية وعملائك وتوسيع النطاق بما يتناسب مع أعلى طموحاتك. تمامًا مثل عملائنا الذين يزيد عددهم عن 100000 عميل، يمكن لشركة Shippo مساعدتك على النمو نحو المستقبل بثقة.
smartscout
smartscout.com
SmartScout هي أداة برمجية توفر تحليلاً شاملاً لأمازون. يقوم SmartScout بتقسيم أفضل 20 فئة و43000 فئة فرعية وحصة سوق العلامة التجارية، ويمنحك مقاييس أساسية حول أداء ASIN لمساعدتك في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات إما لتنمية علامتك التجارية أو العثور على فرص إعادة بيع مربحة. يعرض لك SmartScout أيضًا بيانات حركة مرور ASIN لإنشاء حملات إعلانية تحقق النتائج. لدى SmartScout أيضًا قاعدة بيانات لكل بائع وتاريخ إعادة البيع الخاص به. يمنحك SmartScout الميزة التنافسية لاتخاذ قرارات واثقة تعتمد على البيانات لتنمية أعمالك. SmartScout هي أداة البحث الأكثر ابتكارًا على الإطلاق في Amazon!
Channable
channable.com
Channable هي منصة للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات تعمل على تمكين العلامات التجارية وتجار التجزئة والوكالات من تسريع نمو التجارة الإلكترونية من خلال تبسيط عملية تحسين بيانات المنتج عبر القنوات، وتسهيل البيع متعدد القنوات، وتعزيز معدلات التحويل من خلال إعلانات البحث والمنتجات المستهدفة. مع Channable، يمكن لكل عضو في الفريق إدراج المنتجات وإدارتها والإعلان عنها بشكل تعاوني عبر القنوات - كل ذلك من منصة واحدة.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp عبارة عن منصة لذكاء التجارة الإلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد البائعين وتجار التجزئة على تعظيم إمكاناتهم في أكبر سوق عالمي - Amazon. تأسست شركة SellerApp في عام 2017، وهي تستخدم نماذج الجيل التالي من التحسين وتعلم الآلة لمساعدة الشركات على تحقيق الربحية من خلال واجهة SaaS بسيطة. نحن نجمع بين ذكاء البيانات والأتمتة وفريق الخبراء لمساعدة أعمالك على النمو. نحن ملتزمون بالاستفادة من خوارزمياتنا القوية وأدواتنا التسويقية ومواردنا وخبراتنا لتقديم أفضل الحلول التسويقية للبائعين في كل مكان. ساعدت هذه المنصة القوية الشركات على الوصول إلى هدف شهري يتمثل في زيادة الإيرادات بنسبة 75%، مع زيادة إضافية في إجمالي عائد الاستثمار. تضمن الشركة عمليات التسليم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وANZ وشبه القارة الهندية. فوائد SellerApp: يعمل SellerApp على تمكين بائعي أمازون من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في سوق أمازون. باستخدام لوحة تحكم SellerApp، يمكنك التحقق من صحة حسابك في لقطة سريعة واحدة تمنحك معلومات عن عملائك وسلوكهم وميولهم بالإضافة إلى الأنماط والاتجاهات. يمكنك التعمق في كل ما يحدث في أعمالك على أمازون بمساعدة جميع الأدوات الفردية الأخرى المتوفرة لدينا. سيساعدونك على تحديد إمكانات مبيعاتك وإيراداتك واستكشاف جميع فرص التوسع التي تأتي في طريقك والاستفادة منها على أفضل وجه. يمكنك أيضًا إجراء بحث متعمق عن المنافسين وقياس أدائك في سوق أمازون مقابل أداءهم. استفد من أدوات التتبع الخاصة بـ SellerApp لمعرفة ما يفعله منافسوك، والكلمات الرئيسية التي يستخدمونها (عكس ASIN)، وربحية حملاتهم، والمزيد. لا يمكنك تحسين الكلمات الرئيسية الخلفية الخاصة بك فحسب، بل يمكنك أيضًا الكشف عن الكلمات الرئيسية الخلفية التي يستخدمها المنافسون بالإضافة إلى تلك التي يجب عليهم استخدامها ولكن لا يستخدمونها. يمكن أن يساعدك هذا في سد الفجوة وتحسين مدى ملاءمة كلماتك الرئيسية. ميزات SellerApp: البحث عن المنتجات، تعقب المنتجات، أفكار المنتجات، ذكاء المنتج، محسن الإعلانات، محلل PPC، أتمتة إعلانات أمازون، تحليل المنافسين وتحسين قوائم الذكاء، تنبيهات الأعمال - BSR، السعر، صندوق الشراء، مستويات المخزون، Hijackeretc، تقارير الأعمال، لوحة تحكم المبيعات، Chrome Plugin، 24*7، الكلمات الرئيسية لدعم العملاء البحث عن الكلمات الرئيسية للمنتج، تحسين الكلمات الرئيسية للمنتج، عكس ASIN Amazon MWS Connect Portfolio Analytics، عرض صفحة استشارة المحفظة / مصفوفة الجلسة، قواعد Amazon PPC، نقاط فرصة المنتج، ما هي المشكلات التي يمكن أن يحلها SellerApp؟ قلل من متاعب العثور على المنتجات الفائزة لإطلاق منتج أمازون التالي الخاص بك، وتعمق في بيانات أمازون وابحث عن أفضل منتجات أمازون التي تم اختيارها بأفضل المقاييس التي تمت تصفيتها مسبقًا. اكتشف بسهولة المنتجات التي تفي بالمعايير الواردة في قائمة مراجعة أبحاث منتجات أمازون الخاصة بك ببضع نقرات فقط. استخدم نقاط الفرص الخاصة بنا والمخصصة لكل منتج على حدة للعثور على أفضل نتيجة من حيث ستة مقاييس مهمة للمنتج - الطلب والمنافسة وهوامش الربح والإيرادات المحتملة والتكاليف العامة ومؤشر PIS (نطاق ابتكار المنتج). قم بأتمتة الإعلانات وتحسينها باستخدام أدوات الدفع لكل نقرة (PPC) الأكثر تقدمًا. استفد من عروض الأسعار الخوارزمية القائمة على القواعد وقم بتحسين حملاتك الإعلانية بناءً على أهداف عملك. استخدم تحسين الكلمات الرئيسية السلبية، وعكس ASIN، وتحسين الواجهة الخلفية للوصول إلى أفضل جمهور مستهدف. يمكنك الآن تحقيق عائد الاستثمار المطلوب باستخدام محرك التعلم الآلي الخاص بـ SellerApp والذي يسمح لك بتعيين الحد الأقصى المقبول لتكلفة الخدمة الفعلية (ACoS) بناءً على هدف حملتك. وهذا يضمن عدم الإسراف في الإنفاق واستنفاد ميزانيتك الإعلانية. احصل على تصنيف في الصفحة 1 من Amazon SERPs. أنشئ قوائم منتجات جذابة بمساعدة الرؤى القابلة للتنفيذ والتوصيات التفصيلية. قم بتحسين كل مقياس مهم لمعايير خوارزمية A9، ومراقبة قوة الكلمات الرئيسية خارج الصفحة، وقياس فعالية تحسين محركات البحث (SEO) من خلال مدقق جودة القائمة لدينا. قارن قوائم منتجاتك بالمنافسين لتحديد استراتيجياتهم وقم بإعداد تنبيهات LQI لتلقي إخطار عندما يكون هناك تغيير في جودة قائمة المنتج بحيث تكون دائمًا على المسار الصحيح ولا يفوتك أي شيء مهم. اعثر على أفضل الكلمات الرئيسية لشركتك في أمازون باستخدام بحث الكلمات الرئيسية المتقدم، استفد من لوحة التحكم سهلة الاستخدام للعثور على كلمات رئيسية كبيرة الحجم ومنخفضة المنافسة لتعزيز مبيعات منتجك. قم بتحسين قائمة منتجاتك لمحرك بحث أمازون واحصل على فهرسة للكلمات الرئيسية المناسبة. من خلال قاعدة بيانات تضم أكثر من 200 مليون كلمة رئيسية، يمكنك العثور على رؤى حول الكلمات الرئيسية القصيرة والطويلة التي لها تكاليف جيدة لتكلفة النقرة (CPC)، وأوامر تقديرية، وملاءمة جيدة، واستخدمها في الدفع بالنقرة (PPC) بالإضافة إلى القوائم لتعزيز أرباحك على أمازون.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد بياناتهم الحيوية مقابل أكثر من 3000 نقطة بيانات في جميع أنحاء العالم. تعمل شركة ComplyCube حاليًا على تشغيل الشركات القائمة عبر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والاتصالات والنقل والتجارة الإلكترونية.
Jebbit
jebbit.com
تتيح منصة Jebbit's Enterprise Experience للعلامات التجارية إمكانية بناء تجارب تفاعلية جميلة تلتقط بيانات صفرية على نطاق واسع عبر كل قناة. بدءًا من توصيات المنتجات والاختبارات الشخصية وحتى التوافه وكتيبات البحث القابلة للتسوق والاستطلاعات والاستطلاعات والنماذج الأفضل والمزيد - تؤدي تجارب Jebbit إلى زيادة المشاركة لأنها تتجاوز توقعات المستهلكين وتقدم قيمة حقيقية في مقابل المعلومات ذات الصلة حول تفضيلاتهم واهتماماتهم وأنماط حياتهم وأفكارهم. النوايا. تُعد هذه البيانات التي يعلنها المستهلك، والتي لا تتضمن أي طرف، الميزة التنافسية النهائية للعلامات التجارية وتحقق عائدًا ملموسًا على الاستثمار عبر كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. عملاء Jebbit، بما في ذلك: L'Oréal، وPepsiCo، وHaleon، وNFL، وShiseido Group، وLive Nation، وASICS، وNBA، وJCPenney، وFree People، وMonster Worldwide، والمزيد يستخدمون منصة برمجيات Jebbit لإنشاء تجارب استهلاكية أفضل تدفع الصناعة. - المشاركة الرائدة، وجمع كمية كبيرة من بيانات الأطراف الصفرية، واكتساب عملاء محتملين أثرياء، وجذب المزيد من التحويلات عبر الإنترنت، وزيادة الولاء والقيمة الدائمة.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99designs by Vista وVistaPrint معًا تصميمًا متكامل الخدمات وحلولًا رقمية وطباعة، مما يعزز تواجد الشركات الصغيرة في المساحات المادية والرقمية ويدعمها لتحقيق النجاح.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation، الخيار الأول لبائعي التجارة الإلكترونية. نحن نتكامل مع أكثر من 150 من الأسواق وعربات التسوق وشركات النقل الأكثر شهرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أي عدد تريده من قنوات البيع وشركات النقل. مع ShipStation، يمكنك الحصول على خصومات حصرية من شركات النقل تصل إلى: 82% خصم على UPS International، و78% خصم على UPS Ground، و89% خصم على أسعار التجزئة USPS، و81% خصم على DHL Express. امنع الأخطاء واختصر وقت الشحن إلى النصف عن طريق بدء النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا اليوم.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأساسي التي تنتهك إرشادات محتوى Trustpilot. لدى Trustpilot مكاتب في نيويورك ودنفر ولندن وكوبنهاجن وفيلنيوس وبرلين وملبورن، ويعمل بها أكثر من 700 شخص. هناك تحقيقات مستقلة تشير إلى أن مواقع المراجعة مثل Trustpilot قد تحتوي على مراجعات مزيفة.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. مع Litmus، يمكنك الحصول على طريقة أفضل لبناء كل رسالة صادرة واختبارها والثقة بها. ولهذا السبب توجه إلينا أكثر من 700000 متخصص في التسويق، بما في ذلك 80% من قائمة Fortune 100. وهذه هي الطريقة التي حققنا بها معدل رضا العملاء بنسبة 98%. عباد الشمس. جعل كل إرسال العد.
Braintree
braintreepayments.com
يمكنك الوصول إلى المزيد من المشترين وزيادة التحويلات باستخدام حل الدفع عبر الإنترنت الذي يعالج بطاقات PayPal وVenmo وبطاقات الائتمان والخصم وApple Pay وGoogle Pay.
Klarna
klarna.com
تقسيم أي عملية شراء إلى 4 مدفوعات خالية من الفائدة. عبر الإنترنت أو في المتجر ، من السهل مع تطبيق Klarna.
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