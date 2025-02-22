برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Wix
wix.com
بناء وتوسيع نطاق عملك عبر الإنترنت بثقة باستخدام WIX. من خلال أداء الويب السريع ، والأمان على مستوى المؤسسات ، والبنية التحتية الموثوقة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك سيكون دائمًا قيد التشغيل. ومع Wix ، تحصل على أكثر من مجرد منشئ موقع ويب - من الجدولة عبر الإنترنت إلى المدفوعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية ، يمكنك أخذ موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، لم يكن أبدًا أكثر سهولة ، مع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول ، يمكنك البقاء على رأس كل شيء ، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا WIX لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية لـ WIX؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب موقع ويب مصممة استراتيجيا * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول التجارة الإلكترونية قوية لإدارة متجرك وبيعها عبر الإنترنت * برنامج الجدولة عبر الإنترنت الذي يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات التسويق المدمجة للمساعدة في إدارة وتنمية عملك عبر الإنترنت * إمكانيات التدوين الكاملة التي تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحويل المحتوى * أدوات Dev كاملة المكجمات للوظائف المخصصة
Patreon
patreon.com
Patreon هي منصة عضوية تجعل من السهل على الفنانين والمبدعين الحصول على رواتبهم. الآلاف من الموسيقيين ، و podcasters ، ومطوري ألعاب الفيديو ، والمبدعين الهزليين ، وغيرهم يقومون براتب على باتريون. من خلال التمويل المستمر ، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها الملايين من الناس.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. هي شركة للتجارة الإلكترونية متعددة الجنسيات كندية مقرها في أوتاوا ، أونتاريو. إنه أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify تجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك المدفوعات والتسويق والشحن وأدوات مشاركة العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." اعتبارًا من يونيو 2019 ، مع إجمالي حجم البضائع الإجمالية يتجاوز 41.1 مليار دولار أمريكي للتقويم 2018.
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard هي خدمة تحليلات الربح الدقيقة لبائعي أمازون مع أدوات إضافية: متابعة حملات البريد، وإدارة المخزون، وتعويضات المخزون المفقود والتالف وأخطاء FBA الأخرى، وتنبيهات تغيير القائمة. كل هذا يبدأ بسعر 15 دولارًا شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد. تأسست شركة Sellerboard في ألمانيا عام 2017، وقد نجحت في تنمية قاعدة مستخدميها بسرعة لتصل إلى أكثر من 14000 عميل راضٍ في جميع أنحاء العالم.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Informed Repricer
informed.co
قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف المحمول وإنشاء تجارب جذابة دون أي جهود تطوير بعد التكامل. تحظى Storyly بثقة أكثر من 300 علامة تجارية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Domino’s Pizza، الخطوط الجوية التركية، United Airlines، McDonald’s، New Look، Decathlon، Swisscom، Footasylum، Heetch، SoulCycle، وBirbank. توفر Storyly Stories، بطبيعتها، لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب فرصة لتوصيل أي رسالة بطريقة جذابة ومألوفة وتفاعلية وليست تطفلية. بفضل الاستوديو ولوحة التحكم البديهية، تجعل Storyly أيضًا إنشاء محتوى جذاب يناسب أسلوب وتصميم أي تطبيق جوال وموقع ويب دون عناء. وهذا ما يجعل Storyly Stories أكثر من مجرد دائرة - حيث تقدم عالمًا لا حدود له من الإبداع والتفاعل والتواصل.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هو الرائد الأوروبي في حلول مشاركة المتسوقين. إنها توفر مجموعة UGC متكاملة متكاملة واحدة للعلامات التجارية للعلامات التجارية للترابط مع المستهلكين ، وتضخيم الوصول ، وزيادة المشاركة ، ومبيعات القيادة ، والاحتفاظ بالعملاء. يربط Skeepers العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة مع جناحنا المدمج بالكامل من حلول UGC. مع Skeareers ، تقوم العلامات التجارية بتغذية علاقات المستهلك بشكل أصلي ، وتضخيم الوصول ، وتعزيز المشاركة ، وقيادة المبيعات ، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلك. تجعل حلولها من السهل إنشاء وجمع وتنشيط UGC ، بفعالية وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا لمحتوى فيديو UGC عالي الجودة المصنوع خصيصًا. تتيح الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأكثر أمانًا لجعل المنتجات صدى مع الجماهير المستهدفة ومقاطع الفيديو البث عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية لها
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Spocket
spocket.co
بمساعدة التعلم الآلي، تعمل Spocket على إحداث ثورة في سوق دروبشيبينغ ومساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يتنافسون مع أمازون - عن طريق إزالة الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون ومحو التكاليف الأولية لتجار التجزئة. يتيح Spocket لأكثر من 30.000 من رواد الأعمال عبر القارات الخمس إطلاق متاجرهم عبر الإنترنت وتوسيع نطاقها مع التركيز على منتجات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. من خلال الفحص الدقيق للموردين والتجار والعملاء، يمكن ضمان الشحن السريع والجودة والمنتجات المتسقة والفواتير ذات العلامات التجارية وفريق دعم العملاء على مستوى عالمي. كن جزءًا من الرؤية الثورية لـ Spocket لإزالة المخزون من البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمادي باستخدام نموذج دروبشيبينغ وإصلاح مشكلة بقيمة 1.1 تريليون دولار تسمى تشويه المخزون.
Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazon، أو Google Shopping. ومن خلال تكاملات نقاط البيع وتكاملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول المخصصة من Ecwid، يمكنك إدارة التسويق والترويج والمبيعات في أي وقت وفي أي مكان.
Chargebee
chargebee.com
تتيح منصة Chargebee لشركات الاشتراك إمكانية التقاط فرص الإيرادات والاحتفاظ بها وتعظيمها من خلال الفوترة المتكررة الآلية وإدارة الاشتراكات وتحليلات الإيرادات. من خلال التكامل بسلاسة مع مجموعتك التقنية، يصبح Chargebee قلب عمليات الإيرادات لديك. قم بتحسين الكفاءات عبر عمليات المبيعات والنجاح والتمويل لديك لتسريع نمو إيرادات اشتراكك. Chargebee هي المنصة الرائدة لإدارة نمو الإيرادات (RGM) لشركات الاشتراك. تتمثل مهمة Chargebee في مساعدة الشركات من جميع الأحجام على زيادة إيراداتها من خلال توفير مجموعة شاملة من الحلول، بما في ذلك إدارة الاشتراكات والفوترة المتكررة وتحسين التسعير والدفع والتعرف على الإيرادات والمجموعات والاحتفاظ بالعملاء.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، والتسويق، والتوزيع) إلى المنتجات بشكل مختلف، وتستخدم مقاييس مختلفة لإدارة أنشطتها. نحن نرى الاحتكاك الأكبر بين التسويق وبقية المؤسسة، حيث أنه من الصعب تقسيم جهود التسويق إلى مستوى SKU، بالإضافة إلى جعل البيانات على مستوى SKU قابلة للتنفيذ في التسويق. ويؤدي هذا إلى عدم احتساب التكلفة الحقيقية للترويج في هامش المنتج، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في المنتجات السيئة وقلة الاستثمار في المنتجات التي يحتمل أن تكون جيدة. تتغلب إدارة أداء المنتج على الصعوبات الموضحة أعلاه من خلال دمج بيانات المنتج عبر قنوات التسويق مع بيانات الأعمال حول وحدات SKU لإنشاء رؤية مجمعة لأداء المنتج الحقيقي. ويمكن استخدام ذلك لدفع جهود التسويق أو دعم قرارات العمل الحاسمة (مثل التسعير أو شراء المنتجات). تتصل منصة PPM أيضًا مباشرةً بشبكات الإعلانات. باستخدام ROI Hunter، يمكن لمسوقي التجارة الإلكترونية إنشاء وإطلاق حملات أكثر ربحية من نفس النظام الأساسي.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة وبرامج مالية أمريكية كشركة خدمة (SAAS) مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول واجهات برامج معالجة الدفع وبرمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Vimeo
vimeo.com
Vimeo هي منصة استضافة الفيديو ومشاركتها وخدماتها مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. تعمل VIMEO على أساس خالي من الإعلانات ، وبدلاً من ذلك تستمد الإيرادات من خلال توفير خطط اشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SAAS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريرها وإذاعة حلول برامج المؤسسات ، بالإضافة إلى الوسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تسليم الفيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم بناء الموقع مبدئيًا من قبل جيك لودويك وزاك كلاين في عام 2004 باعتباره عرضًا للكوليدان لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء ، على الرغم من وضعه على الجانب لدعم شعبية كوليدهومور المتزايدة. استحوذت IAC على CollegeHumor و Vimeo في عام 2006 ، وبعد أن استحوذت Google على YouTube لأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي ، وجه IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube ، مع التركيز على توفير المحتوى المنسق والفيديو عالي الدقة لتمييز نفسه عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر Lodwick و Klein في نهاية المطاف بحلول عام 2009 ، وقام IAC بتنفيذ هيكل أكثر تركيزًا على الشركات لبناء خدمات Vimeo ، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي Anjali Sud منذ يوليو 2017.
SAP
sap.com
SAP هي شركة تطبيق المؤسسة الرائدة وشركة AI. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا ، حيث تم تصميم ابتكاراتهم لمعالجة التحديات التجارية الحقيقية مباشرة وإنتاج آثار حقيقية. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تقوم محفظة SAP المتكاملة بتوحيد عناصر المؤسسات الحديثة - من القوى العاملة والبيانات المالية إلى العملاء وسلاسل التوريد - إلى نظام بيئي موحد يحفز التقدم.
MyAlice
myalice.ai
أداة تواصل العملاء الشاملة للعلامات التجارية النشطة اجتماعيًا Shopify وWooCommerce. الاجتماعية هي التجارة الإلكترونية الجديدة. يتعامل العملاء الآن مع علامتك التجارية كإنسان ويريدون الدردشة معك عبر قنوات متعددة. لذلك، أنشأنا الطريقة الحديثة للبيع والدعم عبر وسائط الدعم من خلال المحادثات. أطلق العنان للتجارة الاجتماعية لعلامتك التجارية الإلكترونية في خمس خطوات سهلة لتنمية أعمالك، وبناء علاقات حقيقية مع العملاء، وقضاء وقت أقل في إغلاق الطلبات. 1. الدعم والبيع من صندوق بريد واحد، مثلك، نحن نكره أيضًا التبديل بين عدد لا يحصى من تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب والمتاجر. لذا، يمكنك إدارة جميع قنواتك الاجتماعية والدردشة المباشرة وطلبات التجارة الإلكترونية من صندوق بريد وارد مشترك واحد. 2. إدارة طلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بك عرض المخزون الخاص بك والبحث فيه، وإنشاء الطلبات أو تحديثها، ومشاركة صور المنتج، وعرض تفاصيل العملاء - كل ذلك دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. 3. توفير الوقت والموارد المتعلقة بالدعم انشر روبوتات الدردشة بدون تعليمات برمجية في دقائق لتوفير ساعات الدعم والرد التلقائي على الاستفسارات الشائعة وأتمتة المحادثات بلغات متعددة. 4. تعاون مع زملائك في الفريق احصل على أداة متكاملة لإصدار التذاكر للتعيين تلقائيًا وإعادة تعيين الأعضاء وإنشاء ردود جاهزة وإضافة علامات وترك ملاحظات لدعم العملاء بالطريقة المشتركة. 5. اتخذ قرارات أفضل دون أن تحاول حتى = أنشئ تقارير تلقائية عن المستخدمين والمبيعات وكفاءة الوكيل وتقييمات العملاء لاتخاذ قرارات أفضل لفريقك. TLDR: يقدم MyAlice كل ما تحتاجه أعمال التجارة الإلكترونية - قنوات التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، ومخزون المتجر، وبوابة الدفع، وتطبيق الهاتف المحمول - كل ذلك تحت نظام أساسي واحد حتى تتمكن من البيع والدعم أثناء التنقل. في أي وقت. في أي مكان. يتكامل مع متجر WooCommerce أو Shopify الخاص بك، وموقع الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، والقنوات الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook، وMessenger، وInstagram، وWhatsApp، وViber، وTelegram، وLine. قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني اليوم أو احصل على مساعدة في الترحيل للتبديل من Gorgias وDelightchat وRichpanel وeDesk وFreshdesk.
AppMySite
appmysite.com
أنشئ تطبيقًا باستخدام أقوى أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. AppMySite يجعل تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. أنشئ تطبيقات جوال أصلية متميزة لكل من Android وiOS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
nandbox
nandbox.com
nandbox app builder هو منشئ التطبيقات الأصلي الوحيد في السوق. تم تخصيص nandbox لتقديم أداة إنشاء التطبيقات الأكثر تقدمًا في السوق، مع تثبيت مئات الميزات بنقرة زر واحدة. قم بإنشاء تطبيقات Android وiOS الأصلية دون أي خلفية للبرمجة. انضم إلى أكثر من 12000 عميل راضٍ، واختر من بين القوالب المجانية والمصممة بشكل احترافي، وجرب أداة إنشاء تطبيقات nandbox مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا، كل ذلك دون إنفاق دولار واحد على التطوير أو الحاجة إلى أي خبرة سابقة في البرمجة.
Elfsight
elfsight.com
ترقية موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى البرمجة. تساعد أدوات Elfsight أكثر من 1,000,000 من مالكي مواقع الويب على زيادة المبيعات وإشراك الزائرين وجمع العملاء المحتملين والمزيد. وفر وقتك وأموالك مع حلول جاهزة للاستخدام وقم بتنمية أعمالك بشكل أسرع! ⚡️
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
DelightChat
delightchat.io
قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وقم بزيادة مبيعاتك. أتمتة عملية استرداد العربات المهجورة، وإرسال إشعارات الطلب، والتحقق من الدفع نقدًا عند طلبات التسليم باستخدام WhatsApp.
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن نخدم أكثر من 300 عميل راضٍ حول العالم ويسعدهم مشاركة تجاربهم.
Token of Trust
tokenoftrust.com
تعد تقارير سمعة المستهلك Token of Trust® أسهل طريقة للمستهلكين لإثبات هويتهم للشركات وغيرها. يمكن للشركات استخدام منصة الهوية الخاصة بـ Token of Trust لفحص المستهلكين أثناء إعداد الحساب، أو عند الخروج، أو في أي لحظة حسب الطلب. هل يحتاج عملك إلى التحقق من عمر عملائك؟ موقع؟ هوية؟ لا تتعرق - هذا هو تخصصنا. باستخدام مسارات عمل Token of Trust القابلة للتكوين، يمكن للشركات تحديد خصائص هوية المستهلك التي من المهم التقاطها والتحقق منها - ثم وضع القواعد لكيفية التعامل مع عملية الموافقة تلقائيًا.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore هو مزود برمجيات مفتوحة المصدر حائز على جوائز لإدارة البيانات وحلول إدارة الخبرة. مع Pimcore، يقدم آلاف العملاء على مستوى العالم، بما في ذلك Burger King وAudi وPeugeot وIKEA، تجارب رقمية تخلق قيمة كبيرة لأعمالهم. تجعل Pimcore من السهل والسريع بناء تجارب رقمية سياقية عالية التحويل ومتسقة والابتكار عليها بسرعة فائقة، والتعاون في منصة واحدة عبر المؤسسة الرقمية بأكملها. فهو يتيح وقتاً فائقًا للوصول إلى السوق واتصالًا لا مثيل له. فهو مفتوح المصدر ومرخص، ويسمح للمؤسسات من أي حجم وصناعة بالبقاء في السيطرة الكاملة على التكنولوجيا. يتم استخدام Pimcore من قبل أكثر من 110.000 شركة في 65 دولة ويتم الاعتراف بها على أنها "اختيار العملاء" من Gartner Peer Insights 2022/23.
Pepperi
pepperi.com
توفر Pepperi للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة منصة تجارة B2B شاملة لإدارة جميع جوانب مبيعاتهم الشاملة باستمرار. من خلال تمكينك من بيع المزيد والأفضل والأسرع، تجمع منصتنا بشكل فريد بين التجارة الإلكترونية بين الشركات وأتمتة قوة المبيعات وتنفيذ البيع بالتجزئة ومحاسبة المسار (مبيعات الشاحنات) في حل متكامل للهاتف المحمول يعمل أصلاً على جميع الأجهزة لتحقيق أقصى قدر من الحضور الشخصي وعبر الإنترنت. مبيعات B2B. يعتمد أكثر من 1000 عميل، في أكثر من 60 دولة، عبر قطاعات مختلفة - السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والجمال ومستحضرات التجميل، والأغذية والمشروبات، والنظارات وغيرها الكثير - على Pepperi لتخطيط وتنفيذ وتحليل مبيعات القنوات الشاملة B2B الخاصة بهم: • الويب والهواتف المحمولة B2B الإلكترونية- تتيح منصة التجارة للمشترين إمكانية الطلب في أي وقت وفي أي مكان • أصبحت عملية تلقي الطلب عبر الإنترنت/دون الاتصال بالإنترنت سهلة بفضل الكتالوجات الإلكترونية والعروض الترويجية التجارية وبيانات العملاء الكاملة • تطبيق تنفيذ البيع بالتجزئة للتدقيق داخل المتجر والترويج التجديد • التسليم المباشر للمتجر ومبيعات الشاحنات المدعومة من خلال تطبيق محاسبة الطريق لنظامي التشغيل iOS وAndroid • إدارة العروض الترويجية للتسويق التجاري عبر جميع القنوات في وقت واحد، باستخدام واجهة مستخدم بديهية • تعمل الإدارة المركزية على تبسيط عمليات القنوات متعددة القنوات عبر نقاط اتصال العملاء منصة Pepperi على مستوى المؤسسات بسلاسة وأمان يتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل SAP Business One وSAP Business By Design وغيرها الكثير، مما يجعل الوصول إلى البيانات متاحًا بشكل كامل للممثلين الميدانيين والمشترين، على جميع الأجهزة، عبر الإنترنت وغير متصل.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce عبارة عن منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمكّن الشركات من إنشاء متاجر عبر الإنترنت وإدارتها، وقبول الطلبات، وتتبع المخزون، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الشحن، وتسويق علامتها التجارية بسهولة. بفضل انتشارها العالمي وتوافرها في أكثر من 30 دولة، تقدم Zoho Commerce حلاً شاملاً للتجار، مما يوفر نظامًا بيئيًا متكاملاً يبسط عمليات التجارة الإلكترونية ويزيل الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan هي منصة تجارة إلكترونية حديثة وسريعة لإطلاق متجر على الإنترنت، بطريقة DIY بدون تعليمات برمجية. تم تصميم Dukaan بالسرعة والأداء والبساطة في جوهره، ويقدم تجربة التجارة الإلكترونية الأكثر سهولة وقوة والمثالية للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. مع Dukaan، لا يمكن للمرء أن يبدأ بسرعة فحسب، بل يمكنه التوسع والمضي قدمًا بشكل أسرع بكثير من المنافسة. مدعومًا بمكتبة واسعة من المكونات الإضافية وعمليات التكامل مع خيار البناء لتلبية جميع احتياجاتك، يعد Dukaan الخيار الأمثل للشركات التي تم إنشاؤها للجيل الأول من الإنترنت. يثق الملايين من رواد الأعمال حول العالم في موقع Dukaan للتجارة الإلكترونية الذي يحلمون به، فهل أنت التالي؟
Surefront
surefront.com
Surefront عبارة عن منصة سحابية لإدارة دورة حياة المنتج (PLM)، وإدارة معلومات المنتج (PIM)، وإدارة علاقات العملاء بالجملة (CRM) 3 في 1 تعمل على تبسيط عملية تطوير المنتج والترويج لتجار التجزئة والموردين. يحل Surefront محل الأدوات القديمة مثل رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات. إنه يحرر فرق تطوير المنتجات والترويج حتى يتمكنوا من القيام بما يفعلونه بشكل أفضل.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هي أداة لتحليل البيانات والرؤى لمتجر TikTok. من خلال توفير معلومات حول المنتجات الرائجة، والمؤثرين الموهوبين، ومقاطع الفيديو القصيرة الرائجة، والبث المباشر عالي الجودة، وأبحاث السوق، والتحليلات التنافسية، يمكننا مساعدة البائعين في متاجر TikTok/العلامات التجارية/المبدعين/الشركات التابعة على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات لزيادة مبيعاتهم وإيراداتهم، كما بالإضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات اليومية.
DataHawk
datahawk.co
Datahawk هي منصة تحليلات أعمال التجارة الإلكترونية الأكثر مرونة، حيث توفر أفضل تغطية وعمق لبيانات Amazon لمديري العلامات التجارية، مع تكامل لا مثيل له في أدوات التصور ولوحة المعلومات الخاصة بهم. توفر DataHawk رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتخصيص لتحسين تواجدك في Amazon. تعمل منصتنا على أتمتة جمع البيانات وسير العمل، مما يسمح لك بالتركيز على ما يهم حقًا والتغلب على المنافسة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Mowico
mowico.com
أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بدون تعليمات برمجية والتي تحول أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك إلى تطبيق جوال في ثلاث خطوات، خلال ساعة واحدة؛ دون أي معرفة الترميز!
Shopney
shopney.co
Shopney هو أفضل منشئ تطبيقات الهاتف المحمول للعلامات التجارية Shopify و Shopify Plus. بفضل محرر التصميم السهل السحب والإفلات، يمكنك تحويل متجر Shopify الخاص بك إلى تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة. يحتوي على ميزات فريدة مثل خيارات السمات والدردشة داخل التطبيق. لذلك، يمكنك التأكد من أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك يتوافق مع العلامة التجارية ويؤدي إلى زيادة المبيعات. يتكامل Shopney مع تطبيقات Shopify الشهيرة لجلب وظائف التجارة الإلكترونية الكاملة لموقع الويب الخاص بك إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
Oode
oode.com
Oode عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأعمال تساعد مقدمي الخدمات على إدارة كل شيء بدءًا من الحجوزات وحتى المدفوعات.
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات المالية الكبيرة مثل Bank of America وCoinbase، بالإضافة إلى شركات أخرى بما في ذلك Microsoft وUber وAmazon للتخفيف من السلوكيات عالية المخاطر. إن بيانات المخاطر لدينا محدثة دائمًا وفعالة ضد أكثر أشكال الاحتيال تعقيدًا.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream عبارة عن منصة شاملة لتجربة التسوق الاجتماعي والتي أنشأها المستخدمون للعلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة. إنها تحل التحدي المتمثل في إشراك المستهلكين المعاصرين الذين يبحثون عن تجارب أصلية وشخصية عند التسوق عبر الإنترنت. فهي تساعدهم على اكتشاف منتجات جديدة ودعم قرارات الشراء الخاصة بهم. تعمل منصة StoryStream المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة عملية التعهيد الجماعي للصور ومحتوى الفيديو الأصلي من مجتمع العلامة التجارية وتتحول إلى تجارب تسوق جذابة للغاية يمكن دمجها بسهولة في واجهات متاجر التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية. تشمل الحلول الرئيسية ما يلي: * UGC ومعارض المحتوى الاجتماعي * تسوق المظهر * فيديو للتسوق * التسوق عبر الفيديو المباشر * مراجعات العملاء المرئية
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial عبارة عن منصة كاملة للمحتوى الذي أنشأه المستخدمون لتنمية العملاء والتفاعل معهم، دون عناء من خلال جمع المحتوى وعرضه من العملاء السعداء. تم تطوير EmbedSocial لتمكين الوكالات والشركات والمؤثرين ومنشئي المحتوى والمسوقين من رفع مستوى استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم من خلال إنشاء جميع محتوياتهم الاجتماعية وتخزينها والإشراف عليها وتحليلها ونشر أدوات المحتوى التي ينشئها المستخدمون في الوقت الفعلي على أي موقع ويب. إنها منصة متقدمة وسهلة الاستخدام لجمع وتنظيم وإدارة وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) على مواقع الويب في شكل مراجعات العملاء، وإعلانات الشهادات، وحملات الهاشتاج، والمحتوى الاجتماعي، وما إلى ذلك. لمساعدتك في إنشاء إستراتيجية محتوى لا تُنسى من إنشاء المستخدمين، حرصت شركة EmbedSocial على التكامل مع منصات جيل الألفية الأكثر شيوعًا مثل Instagram وFacebook وTikTok وGoogle وTwitter وVimeo وYelp وYouTube، كما أنها تضيف عمليات تكامل باستمرار مع الشبكات الاجتماعية الأخرى. الفوائد الرئيسية: * يبني الوعي بالعلامة التجارية * يوفر عليك الوقت والطاقة * رفع مستويات حملاتك التسويقية بطريقة جديدة وجذابة * الترويج لمنتجاتك الجديدة بطريقة مبتكرة * يحسن معدل التحويل على صفحات المنتج الخاص بك * يساعدك على الوصول إلى أهدافك الإعلانية * يزيد من جهود SEO الخاصة بك * تحسين متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وتشجيع قرارات الشراء * جلب المزيد من الحركة إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك * يوسع مقاييس وسائل الاعلام الاجتماعية * يعرض مراجعات من أشخاص حقيقيين يستخدمون منتجاتك ويشاركون تجربة المستخدم * يساعدك على ترسيخ مصداقيتك كقائد فكري داخل مجتمع الإنترنت * تبسيط رعاية العملاء المحتملين ورسائل العلامة التجارية * يجعل جمهورك يشعر بالرؤية والتقدير عند مشاركة المحتوى الذي أنشأه * أقل تكلفة من التسويق التقليدي يتضمن EmbedSocial مجموعة من 5 أدوات: * EmbedAlbum: يعزز تسويق المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عن طريق إنشاء محتوى ينشئه المستخدمون مثل صور الوسائط الاجتماعية ويعرضها على موقع الويب الخاص بك في شكل أداة جذابة. أضف أزرار الشراء لإنشاء ألبوم قابل للتسوق. * EmbedReviews: يشجع الكلام الشفهي والإثبات الاجتماعي من خلال جمع مراجعات المنتجات من Google وYelp وتضمين مراجعات العملاء عبر الإنترنت في أي موقع ويب. * EmbedFeed: يعمل على تحسين حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال عرض جدار العلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي بالكامل على أي موقع ويب. * EmbedForms: يسهل جهود فريق التسويق الرقمي الخاص بك من خلال منحك خيار إنشاء وإرسال استبيانات الرضا للعملاء. * EmbedStories: يجمع قصص Instagram الخاصة بك في شكل أداة جذابة، تتم مزامنتها تلقائيًا في كل مرة تضيف فيها صورة إلى قصتك النشطة. تمت الموافقة على EmbedSocial من قبل منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية لاستخدام UGC وإنشاء النوع التالي من المحتوى وعرضه: المراجعات والصور والخلاصات والقصص ونماذج التعليقات. يتضمن ذلك عمليات التكامل مع Instagram وصفحات Facebook وTikTok وGoogle وTwitter وVimeo وYelp وYouTube، والمزيد من القنوات الاجتماعية القادمة.
Apimio
apimio.com
APIMIO هي أداة لإدارة معلومات المنتج (PIM) تمكن الشركات المصنعة من تبسيط خلاصات بيانات المنتج لبائعي التجزئة. لا داعي للاحتفاظ بجداول البيانات أو ملفات PDF أو ملفات Word، فباستخدام APIMIO يمكنك جمع المعلومات وتحميلها في مستودع مركزي ومزامنتها عبر شركاء البيع بالتجزئة لديك بنقرة زر واحدة. تساعد APIMIO الشركات المصنعة على تبسيط عمليات إدارة معلومات المنتج من خلال تمكينهم من: * جمع البيانات وتنظيمها * التحقق من جودة البيانات واتساقها * توزيع البيانات على بائعي التجزئة * نشر البيانات عبر أسواق ومنصات خارجية.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأساسي التي تنتهك إرشادات محتوى Trustpilot. لدى Trustpilot مكاتب في نيويورك ودنفر ولندن وكوبنهاجن وفيلنيوس وبرلين وملبورن، ويعمل بها أكثر من 700 شخص. هناك تحقيقات مستقلة تشير إلى أن مواقع المراجعة مثل Trustpilot قد تحتوي على مراجعات مزيفة.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
Miappi
miappi.com
تساعد Miappi العلامات التجارية الاستهلاكية على زيادة مشاركة العملاء والمبيعات من خلال تمكينهم من جمع المحتوى الأكثر قيمة الذي ينشئه المستخدمون وتنظيمه وتوزيعه على قنواتهم التسويقية. تساعد Miappi العلامات التجارية على اكتشاف وترخيص الصور ومقاطع الفيديو والمراجعات الخاصة بها والتي يمكن بعد ذلك توزيعها على مواقع الويب وصفحات المنتجات والتطبيقات واللافتات الرقمية والأكشاك والبريد الإلكتروني والإعلانات. الجديد لعام 2021، تفخر Miappi بالإعلان عن إطلاق منصة تسويق مجتمعية تمكن العلامات التجارية من التواصل مع الأشخاص الذين يقفون وراء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. إعادة نشر المحتوى عالي الأداء والمُدار بواسطة الحقوق من أجل: - المواقع المصغرة والصفحات المقصودة للحملة - صفحات التجارة الإلكترونية (PDP، الفئة، الصفحات الرئيسية، صفحات سلة التسوق والمزيد) - شاشات العرض الرقمية - اعلانات مدفوعة - حملات البريد الإلكتروني يتكامل مع: - شوبيفي - هوتسويت - الطيار الثقة - برايت ساين - أهمية جديدة وأكثر. مجتمع ميابي - تجنيد. التعاون. يخلق تحويل العملاء إلى منشئي محتوى متحمسين.
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدودة، وتتبعها تلقائيًا من متجرك أو حساب Paypal الخاص بك. يوفر Dsers تحسينًا للموردين للعثور على موردين أفضل لجميع منتجاتك وتسهيل بيع أفضل لنفس المنتج بتصنيف أفضل ونطاق سعري أرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكّنك من العثور على بديل للمورد بدلاً من المورد الحالي الخاص بك ببضع نقرات فقط وفي أي وقت من الأوقات. يحصل المستخدمون أيضًا على خيار تقديم طلبات مجمعة باستخدام Dsers مما يوفر الوقت والطاقة تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حزم مختلفة من المنتجات من موردي AliExpress المتعددين للحصول على خصومات وعروض وأسعار مخفضة. يمكنك تجربة Dsers مجانًا بمجرد إنشاء حساب على موقعهم الإلكتروني وإعداد متجرك عبر الإنترنت معهم.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks هي منصة أتمتة التسويق النهائية للوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. لدينا مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك إدارة البيانات وإعداد التقارير والتحليلات وإدارة سير العمل وتحسين محركات البحث والمزيد، مما يوفر كفاءة أفضل.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker هي منصة تجارية رائدة متعددة البائعين تربط الشركاء التجاريين بسلاسة بغض النظر عن أنواع التكامل. تعمل حلولنا الحديثة على تمكين تجار التجزئة والعلامات التجارية من ربط منصة التجارة الخاصة بهم وتنسيقها وتنميتها للتحكم في تجربة عملائهم من خلال تسخير وتحليل بيانات الطرف الأول الحيوية، وتقليل مخاطر المخزون، وتنظيم تشكيلتهم الموسعة. من خلال تحسين الرؤية في البرامج التجارية لعملائنا، يمكن لـ Logicbroker وضع تجار التجزئة والعلامات التجارية بشكل أفضل لتحقيق النمو التحويلي. مع تحول احتياجات العمل والطلب، توفر Logicbroker القدرة على التبديل السريع بين الموردين وتنفيذ المنتجات بين 3P إلى 1P والعثور بشكل مسؤول على مصادر جديدة للمخزون تدعم سلامة علامتك التجارية وتفي بوعد التسليم الخاص بك. نحن نعمل مع الشركات المصنعة وتجار التجزئة في الأسواق المتوسطة والمؤسسات عبر عدد من القطاعات بما في ذلك الصحة والعافية وتحسين المنزل والإلكترونيات الاستهلاكية والألعاب والأطفال والسلع الاستهلاكية المعبأة والعلامات التجارية الخدمية مثل Samsung وVictoria's Secret وThe Vitamin Shoppe وWalgreens و ايس هاردوير و BBQGuys.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce هو حل قابل للتركيب تم تصميمه لتبسيط إدارة كتالوجات المنتجات المعقدة والبحث والتسعير والطلب وإدارة العملاء عبر قنوات متعددة مع قابلية توسعة غنية وسهولة الاستخدام الفوري. قم بتوسيع نطاق أعمالك باستخدام نظام أساسي مقاوم للمستقبل يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة الأساسية التقليدية لتبسيط وتسريع النمو. انشر تجارب القنوات متعددة الاتجاهات B2B وB2C بسرعة مع Kibo Omnichannel Starter Stores التي تحتوي على عمليات تكامل وسير عمل وعمليات معدة مسبقًا لخدمات Kibo مثل البحث والمخزون والبحث وتوجيه الطلبات لدعم برامج مثل BOPIS والشحن إلى المتجر. انشر واجهة متجر بسرعة من البداية باستخدام مجموعات الموصلات إلى أطر العمل الشائعة مثل React Storefront وVue Storefront وNext.js Commerce والأنظمة الأساسية للنشر. التكامل مع كبار موفري خدمات إدارة المحتوى (CMS) بدون رأس من خلال عمليات التكامل المعدة مسبقًا أو استخدام Kibo APIs لدمج الأنظمة الحالية.
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب المنتجات الرقمية التفاعلية والجذابة.
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
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