برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

AX Semantics

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تقدم AX Semantics برنامجًا قابلاً للتطوير لأتمتة نصوص التجارة الإلكترونية يعالج التحديات التي تواجهها فرق المحتوى في شركات التجارة الإلكترونية اليوم. ونظرًا لأن البرنامج يعتمد على تحويل البيانات إلى نص، فإن التكنولوجيا تساعد شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء أوصاف متسقة ودقيقة للمنتجات على نطاق واسع وبما يصل إلى 110 لغة في عالم أدوات إنشاء محتوى التعلم الآلي (ML). كيف جاء هذا: قامت شركة AX Semantics ذات مرة بتعيين كتاب لإنتاج صفحة من المحتوى مقابل 150 يورو. أدى التعهيد الجماعي إلى خفض التكاليف بينما ارتفعت الحاجة إلى المحتوى بشكل كبير. وأدركت الشركات أيضًا أن عليها التنافس في الاقتصاد العالمي، وليس على المستوى الإقليمي فقط. بعد مرور عقد من الزمن تقريبًا على رحلتنا، أصبح من الواضح أننا بحاجة إلى طريقة لجعل إنشاء المحتوى أسرع وأفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ونتيجة لذلك، قمنا ببناء منتج يتعامل بسهولة مع كميات هائلة من إنشاء المحتوى. يقوم برنامجنا بإنشاء محتوى لا يمكن تمييزه تقريبًا عن محتوى الكاتب البشري. نحن نعتبر أنفسنا شركة كاتبة، مدعومة بالبيانات والعلوم. تتيح خدمتنا القائمة على الاشتراك (التي تبدأ من 899 يورو شهريًا) للمستخدمين الوصول إلى تقنية NLG التي تتيح لهم أتمتة إنشاء المحتوى. برنامجنا ليس "صندوقًا أسود" يقوم بإنشاء المحتوى تلقائيًا. وبدلاً من ذلك، فهو يسمح بإنشاء المحتوى بما يصل إلى 110 لغة. باستخدام AX Semantics، يمكن للشركات إعداد سير عمل المحتوى لفرق المحتوى والمترجمين على حد سواء، والاستفادة من فوائد التعلم الآلي (ML). يتم استخدام البرنامج بشكل فعال للغاية في التجارة الإلكترونية في جميع الأسواق لإنشاء أوصاف المنتجات، وطباعة الكتالوجات، وبطاقات الأسعار، والمزيد. ومع ذلك، مع استمرار تطور السوق والحاجة إلى المحتوى وسير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن التطبيقات العملية للبرنامج لا حصر لها.