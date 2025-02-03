برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." وأفادت الشركة أن لديها أكثر من مليون شركة في حوالي 175 دولة تستخدم منصتها. اعتبارًا من يونيو 2019، حيث تجاوز إجمالي حجم البضائع 41.1 مليار دولار أمريكي لتقويم 2018.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم. يعمل Mixpanel مع تطبيقات الويب، وخاصة SaaS، ولكنه يدعم أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها ملايين الأشخاص.
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدودة، وتتبعها تلقائيًا من متجرك أو حساب Paypal الخاص بك. يوفر Dsers تحسينًا للموردين للعثور على موردين أفضل لجميع منتجاتك وتسهيل بيع أفضل لنفس المنتج بتصنيف أفضل ونطاق سعري أرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكّنك من العثور على بديل للمورد بدلاً من المورد الحالي الخاص بك ببضع نقرات فقط وفي أي وقت من الأوقات. يحصل المستخدمون أيضًا على خيار تقديم طلبات مجمعة باستخدام Dsers مما يوفر الوقت والطاقة تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حزم مختلفة من المنتجات من موردي AliExpress المتعددين للحصول على خصومات وعروض وأسعار مخفضة. يمكنك تجربة Dsers مجانًا بمجرد إنشاء حساب على موقعهم الإلكتروني وإعداد متجرك عبر الإنترنت معهم.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99designs by Vista وVistaPrint معًا تصميمًا متكامل الخدمات وحلولًا رقمية وطباعة، مما يعزز تواجد الشركات الصغيرة في المساحات المادية والرقمية ويدعمها لتحقيق النجاح.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo هي منصة استضافة الفيديو ومشاركتها وخدماتها مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. تعمل VIMEO على أساس خالي من الإعلانات ، وبدلاً من ذلك تستمد الإيرادات من خلال توفير خطط اشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SAAS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريرها وإذاعة حلول برامج المؤسسات ، بالإضافة إلى الوسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تسليم الفيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم بناء الموقع مبدئيًا من قبل جيك لودويك وزاك كلاين في عام 2004 باعتباره عرضًا للكوليدان لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء ، على الرغم من وضعه على الجانب لدعم شعبية كوليدهومور المتزايدة. استحوذت IAC على CollegeHumor و Vimeo في عام 2006 ، وبعد أن استحوذت Google على YouTube لأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي ، وجه IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube ، مع التركيز على توفير المحتوى المنسق والفيديو عالي الدقة لتمييز نفسه عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر Lodwick و Klein في نهاية المطاف بحلول عام 2009 ، وقام IAC بتنفيذ هيكل أكثر تركيزًا على الشركات لبناء خدمات Vimeo ، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي Anjali Sud منذ يوليو 2017.
Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazon، أو Google Shopping. ومن خلال تكاملات نقاط البيع وتكاملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول المخصصة من Ecwid، يمكنك إدارة التسويق والترويج والمبيعات في أي وقت وفي أي مكان.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر وخدمة عملائهم بشكل أفضل وتنمية ممارساتهم. تساعد LexisNexis الشركات في فهم أسواقها بشكل أفضل، ومراقبة علاماتها التجارية والمنافسة، وتخفيف مخاطر الأعمال. تتعاون LexisNexis مع الجامعات لتعليم الطلاب، وتدعم LexisNexis بناء الأمة مع الحكومات والمحاكم من خلال إتاحة الوصول إلى القوانين وتعزيز البنى التحتية القانونية. تتعاون LexisNexis مع جمعيات وعملاء عالميين رائدين لجمع الأدلة ضد مجرمي الحرب وتوفير الأدوات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر. تعد LexisNexis Legal & Professional، التي تخدم العملاء في أكثر من 130 دولة ولديها 10000 موظف حول العالم، جزءًا من مجموعة RELX، المزود العالمي للمعلومات والتحليلات للعملاء المحترفين ورجال الأعمال عبر الصناعات.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP المتكاملة على توحيد عناصر المؤسسات الحديثة - بدءًا من القوى العاملة والشؤون المالية وحتى العملاء وسلاسل التوريد - في نظام بيئي موحد يدفع عجلة التقدم.
Gooten
gooten.com
تدير Gooten سلسلة توريد ذكية لشركات التجارة الإلكترونية. سواء كانت علامة تجارية معروفة تدير الآلاف من المتاجر أو شركة ناشئة عالية النمو مستعدة للتوسع، فإننا نغطيها. تشيد علاماتنا التجارية بالكفاءات التي نقدمها. نحن نقدم تصنيعًا متسقًا وعالي الجودة حسب الطلب في منصة واحدة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المتطورة الخاصة بنا ونربط كل ذلك معًا في فاتورة واحدة موحدة تعمل على تجميع الرؤى حول العمليات التجارية عبر النظام البيئي للعلامات التجارية. ويقدر شركاؤنا ذوو النمو المرتفع الدعم المخصص والعمليات الفعالة وسرعة التسليم التي تتيح وصول المنتجات إلى أيدي المستهلكين بشكل أسرع. مع أكثر من 70% من الإنتاج الأمريكي، نختار يدويًا شبكة موزعة عالميًا من شركاء التصنيع الذين يخدمون أكثر من 70 موقعًا - مع مراعاة صارمة للممارسات المستدامة. يضمن نظام إدارة الطلبات الخاص بنا ومحرك التوجيه الديناميكي دائمًا توجيه الطلب بشكل مبسط إلى موقع التصنيع الأقرب إلى المستهلك النهائي، مما يقلل من أوقات الشحن والتكلفة. وهذا يضمن أن 99% من جميع الطلبات يتم إنتاجها وشحنها داخل المنطقة. سواء كنت شركة تجارة إلكترونية مهتمة ببيع منتجات مخصصة أو وكالة ترفيهية تضع العلامات التجارية لعملائك في مركز الصدارة، فإننا نقدم حلولًا حسب الطلب لكل صناعة. تعرف على المزيد على www.gooten.com.
JustReview
justreview.co
تضمين تعليقات من Facebook، وGoogle، وAmazon، وEtsy، وeBay، وAllegro، و Reviews.io، والمتاجر الموثوقة، وTripAdvisor، وBooksy، وYell، وYelp، وBooking.com. Airbnb، Walmart، AliExpress، Capterra، Product Hunt، Yellow Pages، Google Shopping، Ekomi، Sitejabber، JustReview والمزيد! فقط في ثوان على موقع الويب الخاص بك!
Apimio
apimio.com
APIMIO هي أداة لإدارة معلومات المنتج (PIM) تمكن الشركات المصنعة من تبسيط خلاصات بيانات المنتج لبائعي التجزئة. لا داعي للاحتفاظ بجداول البيانات أو ملفات PDF أو ملفات Word، فباستخدام APIMIO يمكنك جمع المعلومات وتحميلها في مستودع مركزي ومزامنتها عبر شركاء البيع بالتجزئة لديك بنقرة زر واحدة. تساعد APIMIO الشركات المصنعة على تبسيط عمليات إدارة معلومات المنتج من خلال تمكينهم من: * جمع البيانات وتنظيمها * التحقق من جودة البيانات واتساقها * توزيع البيانات على بائعي التجزئة * نشر البيانات عبر أسواق ومنصات خارجية.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce عبارة عن منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمكّن الشركات من إنشاء متاجر عبر الإنترنت وإدارتها، وقبول الطلبات، وتتبع المخزون، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الشحن، وتسويق علامتها التجارية بسهولة. بفضل انتشارها العالمي وتوافرها في أكثر من 30 دولة، تقدم Zoho Commerce حلاً شاملاً للتجار، مما يوفر نظامًا بيئيًا متكاملاً يبسط عمليات التجارة الإلكترونية ويزيل الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
OpenCart
opencart.com
Opencart هو برنامج لإدارة المتاجر عبر الإنترنت سهل الاستخدام وقوي ومفتوح المصدر ويمكنه إدارة متاجر متعددة عبر الإنترنت من واجهة خلفية واحدة. المنطقة الإدارية ببساطة عن طريق ملء النماذج والنقر على "حفظ". هناك العديد من الإضافات المكتوبة بشكل احترافي متاحة لتخصيص المتجر حسب احتياجاتك. يمكن أن يكون متجر OpenCart جاهزًا لتلقي الطلبات بعد وقت قصير من التثبيت. كل ما عليك فعله هو تثبيته لك (أي مضيف ويب يقوم بذلك مجانًا)، واختيار قالب من العديد من مواقع القوالب المجانية أو منخفضة التكلفة، وأوصاف المنتج والصور الخاصة بك، وانقر فوق بعض الإعدادات، وستكون جاهزًا على استعداد للبدء في قبول الطلبات. توضح لك فصول التثبيت والبدء السريع المجانية كيفية القيام بذلك. يبدو الجانب العام أو "واجهة المتجر" لـ OpenCart احترافيًا للغاية وجاهزًا للبيع بمجرد تثبيته.
SamCart
samcart.com
SamCart هي منصة التجارة الإلكترونية للمبدعين. يستخدم أكثر من 23000 منشئ محتوى SamCart لبيع أكثر من 2 مليار دولار من منتجاتهم وسلعهم وخدماتهم. تعمل SamCart على تبسيط وتسريع عملية المبيعات من خلال مكتبة تضم أكثر من 50 نموذجًا محسّنًا للتحويل لجعل صفحات المبيعات تبدو رائعة على أي جهاز. أنشئ صفحات مبيعات جميلة بسهولة باستخدام أداة إنشاء صفحات السحب والإسقاط. عرض المنتجات الفردية بشكل جميل، وتسهيل على العملاء إضافة المزيد من المنتجات إلى طلباتهم. توفر تقارير SamCart المتقدمة لمنشئي المحتوى البيانات التي يحتاجونها لإدارة أعمالهم عبر الإنترنت. يمكن لمنشئي المحتوى تتبع المبيعات ومكان نشأتها. يمكنهم معرفة الحملات التي يتم تحويلها، وتتبع الاشتراكات، والمزيد. يمكن لمنشئي المحتوى إرسال تقاريرهم تلقائيًا إلى صناديق البريد الوارد الخاصة بهم. تم تصميم مجموعة SamCart القوية من أدوات البيع المتقدمة لتعزيز التحويلات ومتوسط قيمة الطلب إلى جانب الدعم العالمي المتاح طوال أيام الأسبوع. SamCart يجعل إدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت أمرًا بسيطًا.
Cococart
cococart.co
أسهل طريقة لإدارة عملك. قم بإدارة طلباتك ومدفوعاتك وتسويقك والمزيد — في مكان واحد. Cococart هي الطريقة الأسهل لأي شخص لبيع أي شيء عبر الإنترنت. يمكن للتجار إنشاء متجر بدون تعليمات برمجية أو تصميم أو تنزيلات للتطبيقات. لا تزال 200 مليون شركة في جميع أنحاء العالم تستخدم WhatsApp أو الهاتف لتلقي الطلبات - ولكن مع Cococart، يمكنهم إنشاء موقع ويب بدون منحنى تعليمي.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in هي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات مختلفة. من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتنقل البديهي، يوفر Shoopy.in للمتسوقين تجربة تسوق مريحة وسلسة عبر الإنترنت. الميزات الرئيسية: مجموعة واسعة من المنتجات: يقدم Shoopy.in مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والمستلزمات المنزلية ومنتجات التجميل والمزيد. واجهة سهلة الاستخدام: يتميز موقع الويب بواجهة نظيفة وبديهية، مما يسهل على المستخدمين تصفح العناصر والبحث عنها وشرائها. عملية الدفع الآمنة: يضمن Shoopy.in عملية دفع آمنة، مما يسمح للمستخدمين بالتسوق بثقة وراحة البال. توصيات مخصصة: توفر المنصة توصيات مخصصة للمنتجات بناءً على تفضيلات المستخدم وسجل التصفح، مما يعزز تجربة التسوق. تصميم سريع الاستجابة: تم تحسين Shoopy.in لمختلف الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مما يضمن تجربة سلسة عبر أحجام الشاشات المختلفة. الجوانب البارزة: العروض الترويجية والخصومات: يقدم Shoopy.in بشكل متكرر عروضًا ترويجية وخصومات وعروضًا خاصة لجذب العملاء وتشجيع عمليات الشراء. مراجعات العملاء وتقييماتهم: يمكن للمستخدمين الوصول إلى مراجعات المنتجات وتقييماتها من المتسوقين الآخرين، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. تسليم سريع وموثوق: يقدم Shoopy.in خدمات توصيل سريعة وموثوقة، مما يضمن تسليم الطلبات للعملاء في الوقت المناسب.
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) من خلال سحابة تسويق التجارة الإلكترونية الشاملة. يتكون النظام من قسمين: التعلم والمشاركة. تعلم: الإحصائيات المتقدمة وتجزئة RFM وعرض تفصيلي لكل عميل (حتى مع إحصائيات الوسائط الاجتماعية). المشاركة: 20 سيناريوهات جاهزة للإرسال، بما في ذلك استعادة البطاقات المهجورة وإرسال التوصيات وزيادة الإيرادات من خلال البيع المتبادل استنادًا إلى خوارزميات ذكاء العملاء لدينا. تعد آلة التسويق أكثر من مجرد إطار توصية بسيط: فهي تجعل فكرة شريحة واحدة سهلة التنفيذ في كل تجارة إلكترونية.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبسرعة أكبر منذ الاستحواذ على Webtrends Optimize في أغسطس 2018 من قبل شركة Accelerate Group Ltd ومقرها المملكة المتحدة. كل ما نقوم به يركز على تحقيق عائد على استثمارات العميل. ويتم قياس ذلك والإبلاغ عنه في كل اختبار نقوم به. لدينا مجموعة كاملة من أدوات وميزات الاختبار والتحليل والتخصيص. بما في ذلك اختبار AB وABN وMVT وSplit ومحركات الدليل الاجتماعي وتوصيات المنتج وتراكبات نوايا الخروج ومجموعة من الأدوات الأخرى. يتوفر الاختبار من جانب العميل أو الخادم ومجموعة مختارة من مجموعات تطوير البرامج (SDK) لتحسين تطبيقات الهاتف المحمول.
Releva
releva.ai
Releva هو حل أتمتة الكل في واحد لنمو التجارة الإلكترونية. توفر الشركة منصة لأتمتة التسويق تعمل على تخصيص موقع الويب والقنوات المتعددة لزيادة معدلات التحويل ومتوسط قيم الطلبات وقيم عمر العميل وتؤدي إلى نمو الإيرادات مع عائد استثمار مذهل. لوسي، الذكاء الاصطناعي لشركة Releva، وهي تقنية مشابهة لدردشة GPT، تجيب على أهم أسئلة المبيعات والتسويق مثل ما يريده كل مستخدم؛ عندما يريدون ذلك؛ ما هو النطاق السعري المقبول؟ ما هي القناة الرقمية المفضلة وما هو الإبداع والسرد الذي يتردد صداه مع كل مستخدم. تتمثل مهمة Releva في إنشاء تجارب مستخدم مشابهة لتلك التي يمكن الحصول عليها فقط في متجر محلي صغير. نحن نفعل ذلك من خلال تحسين التخصيص من خلال المشاركة الأخلاقية الشاملة بين العلامات التجارية وعملائها. تتكامل Releva بعمق مع كل متجر للتجارة الإلكترونية وجميع القنوات الرقمية التي تعمل على زيادة حركة المرور وزيادة التحويلات. تحقق المنصة باستمرار زيادة في الإيرادات بنسبة 20%+ بالإضافة إلى عائد استثمار مذهل يصل إلى 51x+.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف المحمول وإنشاء تجارب جذابة دون أي جهود تطوير بعد التكامل. تحظى Storyly بثقة أكثر من 300 علامة تجارية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Domino’s Pizza، الخطوط الجوية التركية، United Airlines، McDonald’s، New Look، Decathlon، Swisscom، Footasylum، Heetch، SoulCycle، وBirbank. توفر Storyly Stories، بطبيعتها، لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب فرصة لتوصيل أي رسالة بطريقة جذابة ومألوفة وتفاعلية وليست تطفلية. بفضل الاستوديو ولوحة التحكم البديهية، تجعل Storyly أيضًا إنشاء محتوى جذاب يناسب أسلوب وتصميم أي تطبيق جوال وموقع ويب دون عناء. وهذا ما يجعل Storyly Stories أكثر من مجرد دائرة - حيث تقدم عالمًا لا حدود له من الإبداع والتفاعل والتواصل.
Beamer
getbeamer.com
Beamer هي أداة تواصل مع العملاء لإصدارات المنتجات التي تفتح اتصالاً ثنائي الاتجاه مباشرة من تطبيقك للوصول بسهولة إلى عملائك والتفاعل معهم والاستماع إليهم.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تخصيص موقع الويب وتحسين معدل التحويل. فهو يوفر للمسوقين مساحة متعددة الوظائف لاختبار تجارب مواقع الويب الخاصة بهم وتحسينها وتخصيصها. تمتلك المنصة القدرة على تشغيل عدد غير محدود من الاختلافات، وبالتالي تسهيل الاختبار السريع للمفاهيم والأفكار الجديدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنه يقدم أيضًا حلولاً لمشكلة الكاتب من خلال تقديم اقتراحات النسخ. إن أعظم قوة في Intellimize هي قدرته على تقديم تخصيصات 1:1 باستخدام تحسين الذكاء الاصطناعي. يعرض اختلافات فريدة من مواقع الويب لكل زائر بناءً على سلوكه وتفضيلاته الفردية، وبالتالي تخصيص تجربة المستخدم دون الحاجة إلى بيانات الطرف الأول أو طرف ثالث. تدعم منصة Intellimize مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، SaaS والتجارة الإلكترونية. . ويمكن استخدامه لاختبار A/B، وتحسين الصفحة المقصودة، والتخصيص المحدد لعمليات التجارة الإلكترونية وعمليات SaaS. توفر ميزة تحليلات الأنظمة الأساسية رؤى حول تأثيرات تجارب الشخص على قطاعات مختلفة، مما يساعد المستخدمين على فهم تأثير قراراتهم الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر قدرتها على التكامل بسلاسة مع أدوات التسويق والتحليلات المختلفة. بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تقدم Intellimize خدمات احترافية وفريقًا لنجاح العملاء وتأهيلًا موجهًا. يعد فريق الخدمات الاحترافية امتدادًا لقدرات الأنظمة الأساسية ويتضمن خبراء CRO استراتيجيين وتحليليين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف التحسين الخاصة بهم.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجهة نحو قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي التنبؤية على تقديم تجارب مخصصة لتحسين معدلات التحويل للعلامات التجارية. يتضمن عرضها الرئيسي محرك توصيات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء اقتراحات منتجات مستهدفة مصممة خصيصًا لكل عميل. تم تصميم النظام الأساسي لتحويل تحليل البيانات بشكل مستقل إلى رؤية قابلة للتنفيذ، وبالتالي ترقية الشركات من كونها تعتمد على البيانات فقط إلى تعتمد على الذكاء. تتضمن المنصة أيضًا ميزات للتكامل، مما يمكّن الشركات من ربط وظائف الأنظمة الأساسية بأنظمتها الحالية بسلاسة. تم الاعتراف بـ Aidaptive لمساهمتها المبتكرة في تسهيل التجارة عالية الكفاءة وتستمر في الريادة في توفير حلول تكنولوجيا التعلم الآلي للعلامات التجارية والمستهلكين. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Aidaptive يقدم عرضًا تجريبيًا وقوائم جمهور تنبؤية مجانية، إلا أن الشروط والتفاصيل قد تختلف.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Spott
spott.ai
عليك أن تفعل 3 أشياء بشكل جيد للغاية لتكون ناجحًا عبر الإنترنت. 1. أنشئ محتوى رائعًا 2. تأكد من نشره على القنوات التي يتواجد فيها جمهورك 3. تأكد من أنه بمجرد إلهام جمهورك، فإنك تسمح لهم بالتصرف بناءً على هذا الإلهام من خلال السماح لهم بالتحويل من خلال التفاعل. يركز SPOTT على تلك الخطوة الثالثة. عرض القيمة الخاص بنا: SPOTT هو حل يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المنشور الخاص بهم من خلال جعله قابلاً للتنفيذ والقياس في بيئة متعددة القنوات. باستخدام برنامج Spott الخاص بنا، يمكنك إدراج روابط قابلة للتسوق إلى صور (360 درجة) وملفات PDF ومقاطع فيديو، والحصول على اشتراكات النشرة الإخبارية أو ربط مستندات PDF أو التباهي بأحدث عروضك الترويجية. يمكنك بسهولة إضافة طبقة تفاعلية إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. اجعل مقاطع الفيديو والكتالوجات والصور الخاصة بك تفاعلية. أضف العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وضع علامة على المنتجات، واحصل على اشتراكات في الرسائل الإخبارية، وقم بزيادة التحويلات. مع Spott، ستحصل على المزيد من ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن طريق إضافة عناصر تفاعلية تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنفيذ والقياس.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه الميزات إنشاء اختباراتك المخصصة وتحريرها وتحليلها. تعتمد Marquiz خطط التسعير الخاصة بها على عدد العملاء المتوقعين شهريًا، مما يعني أنها مصممة لتلبية احتياجات عملك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو مؤسسة كبيرة.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr هي شركة رائدة عالميًا في مجال التخصيص السلوكي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدم لتمكين الشركات من زيادة معدلات التحويل والإيرادات، وجمع المزيد من العملاء المحتملين، وإعادة استهداف الزائرين بتوصيات مخصصة أثناء تجربة التسوق وبعدها.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم الحصول عليها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية من العلامات التجارية الرائدة في مجال عملك - تتيح لك منصتنا تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وتقديم تجارب فردية متفوقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس... بسرعة. Emarsys هي المنصة المفضلة لأكثر من 1500 عميل حول العالم. انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية الرائدة التي تثق في Emarsys لتقديم النتائج المربحة التي يمكن التنبؤ بها والتي تطلبها أعمالها والتجارب متعددة القنوات المخصصة للغاية التي يستحقها عملاؤها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.emarsys.com
AX Semantics
ax-semantics.com
تقدم AX Semantics برنامجًا قابلاً للتطوير لأتمتة نصوص التجارة الإلكترونية يعالج التحديات التي تواجهها فرق المحتوى في شركات التجارة الإلكترونية اليوم. ونظرًا لأن البرنامج يعتمد على تحويل البيانات إلى نص، فإن التكنولوجيا تساعد شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء أوصاف متسقة ودقيقة للمنتجات على نطاق واسع وبما يصل إلى 110 لغة في عالم أدوات إنشاء محتوى التعلم الآلي (ML). كيف جاء هذا: قامت شركة AX Semantics ذات مرة بتعيين كتاب لإنتاج صفحة من المحتوى مقابل 150 يورو. أدى التعهيد الجماعي إلى خفض التكاليف بينما ارتفعت الحاجة إلى المحتوى بشكل كبير. وأدركت الشركات أيضًا أن عليها التنافس في الاقتصاد العالمي، وليس على المستوى الإقليمي فقط. بعد مرور عقد من الزمن تقريبًا على رحلتنا، أصبح من الواضح أننا بحاجة إلى طريقة لجعل إنشاء المحتوى أسرع وأفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ونتيجة لذلك، قمنا ببناء منتج يتعامل بسهولة مع كميات هائلة من إنشاء المحتوى. يقوم برنامجنا بإنشاء محتوى لا يمكن تمييزه تقريبًا عن محتوى الكاتب البشري. نحن نعتبر أنفسنا شركة كاتبة، مدعومة بالبيانات والعلوم. تتيح خدمتنا القائمة على الاشتراك (التي تبدأ من 899 يورو شهريًا) للمستخدمين الوصول إلى تقنية NLG التي تتيح لهم أتمتة إنشاء المحتوى. برنامجنا ليس "صندوقًا أسود" يقوم بإنشاء المحتوى تلقائيًا. وبدلاً من ذلك، فهو يسمح بإنشاء المحتوى بما يصل إلى 110 لغة. باستخدام AX Semantics، يمكن للشركات إعداد سير عمل المحتوى لفرق المحتوى والمترجمين على حد سواء، والاستفادة من فوائد التعلم الآلي (ML). يتم استخدام البرنامج بشكل فعال للغاية في التجارة الإلكترونية في جميع الأسواق لإنشاء أوصاف المنتجات، وطباعة الكتالوجات، وبطاقات الأسعار، والمزيد. ومع ذلك، مع استمرار تطور السوق والحاجة إلى المحتوى وسير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن التطبيقات العملية للبرنامج لا حصر لها.
Barilliance
barilliance.com
تساعد Barilliance مواقع التجارة الإلكترونية من أي حجم على زيادة معدلات المبيعات والتحويل من خلال تزويد الزائرين بتجربة تسوق مخصصة متعددة القنوات. تتضمن مجموعة تخصيص التجارة الإلكترونية من Barilliance توصيات منتجات مخصصة عبر القنوات، ورسائل بريد إلكتروني سلوكية، وتخصيصًا في الموقع في الوقت الفعلي، وإشعارات إثبات اجتماعي مباشرة.
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