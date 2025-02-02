برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." وأفادت الشركة أن لديها أكثر من مليون شركة في حوالي 175 دولة تستخدم منصتها. اعتبارًا من يونيو 2019، حيث تجاوز إجمالي حجم البضائع 41.1 مليار دولار أمريكي لتقويم 2018.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo هي منصة استضافة الفيديو ومشاركتها وخدماتها مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. تعمل VIMEO على أساس خالي من الإعلانات ، وبدلاً من ذلك تستمد الإيرادات من خلال توفير خطط اشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SAAS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريرها وإذاعة حلول برامج المؤسسات ، بالإضافة إلى الوسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تسليم الفيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم بناء الموقع مبدئيًا من قبل جيك لودويك وزاك كلاين في عام 2004 باعتباره عرضًا للكوليدان لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء ، على الرغم من وضعه على الجانب لدعم شعبية كوليدهومور المتزايدة. استحوذت IAC على CollegeHumor و Vimeo في عام 2006 ، وبعد أن استحوذت Google على YouTube لأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي ، وجه IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube ، مع التركيز على توفير المحتوى المنسق والفيديو عالي الدقة لتمييز نفسه عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر Lodwick و Klein في نهاية المطاف بحلول عام 2009 ، وقام IAC بتنفيذ هيكل أكثر تركيزًا على الشركات لبناء خدمات Vimeo ، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي Anjali Sud منذ يوليو 2017.
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها ملايين الأشخاص.
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Shopney
shopney.co
Shopney هو أفضل منشئ تطبيقات الهاتف المحمول للعلامات التجارية Shopify و Shopify Plus. بفضل محرر التصميم السهل السحب والإفلات، يمكنك تحويل متجر Shopify الخاص بك إلى تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة. يحتوي على ميزات فريدة مثل خيارات السمات والدردشة داخل التطبيق. لذلك، يمكنك التأكد من أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك يتوافق مع العلامة التجارية ويؤدي إلى زيادة المبيعات. يتكامل Shopney مع تطبيقات Shopify الشهيرة لجلب وظائف التجارة الإلكترونية الكاملة لموقع الويب الخاص بك إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك.
OpenCart
opencart.com
Opencart هو برنامج لإدارة المتاجر عبر الإنترنت سهل الاستخدام وقوي ومفتوح المصدر ويمكنه إدارة متاجر متعددة عبر الإنترنت من واجهة خلفية واحدة. المنطقة الإدارية ببساطة عن طريق ملء النماذج والنقر على "حفظ". هناك العديد من الإضافات المكتوبة بشكل احترافي متاحة لتخصيص المتجر حسب احتياجاتك. يمكن أن يكون متجر OpenCart جاهزًا لتلقي الطلبات بعد وقت قصير من التثبيت. كل ما عليك فعله هو تثبيته لك (أي مضيف ويب يقوم بذلك مجانًا)، واختيار قالب من العديد من مواقع القوالب المجانية أو منخفضة التكلفة، وأوصاف المنتج والصور الخاصة بك، وانقر فوق بعض الإعدادات، وستكون جاهزًا على استعداد للبدء في قبول الطلبات. توضح لك فصول التثبيت والبدء السريع المجانية كيفية القيام بذلك. يبدو الجانب العام أو "واجهة المتجر" لـ OpenCart احترافيًا للغاية وجاهزًا للبيع بمجرد تثبيته.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP المتكاملة على توحيد عناصر المؤسسات الحديثة - بدءًا من القوى العاملة والشؤون المالية وحتى العملاء وسلاسل التوريد - في نظام بيئي موحد يدفع عجلة التقدم.
Elfsight
elfsight.com
ترقية موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى البرمجة. تساعد أدوات Elfsight أكثر من 1,000,000 من مالكي مواقع الويب على زيادة المبيعات وإشراك الزائرين وجمع العملاء المحتملين والمزيد. وفر وقتك وأموالك مع حلول جاهزة للاستخدام وقم بتنمية أعمالك بشكل أسرع! ⚡️
Dacast
dacast.com
تقدم Dacast منصة فيديو متكاملة ذاتية الخدمة للفيديو المباشر والبث حسب الطلب (VOD). يتيح Dacast OVP للمذيعين استضافة محتوى الفيديو وبدء البث خلال دقائق. يتيح حل العلامة البيضاء للمستخدمين التحكم في البث المباشر والمحتوى عند الطلب. نحن نساعد أكثر من 300000 مؤسسة على بث الفيديو المباشر، وتقليل تكاليف النطاق الترددي، وتحسين جودة البث من خلال نظامنا الأساسي كامل الخدمة سهل الاستخدام أو عبر Broadcaster API الخاص بنا.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص منتجات المصنع ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للعلامات التجارية بالابتكار بامتياز وتقليل المنافسة مع تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وزيادة الهوامش والتحويلات. تقوم شركة Spectrum بتطوير برامج مخصصة تتميز بتصور ثلاثي الأبعاد هو الأفضل في فئته. ولبرنامج مخصص ناجح، يجب أن تلبي المنتجات توقعات العملاء، لذلك نبدأ عملنا بالتكامل على مستوى المصنع. وقد أدى هذا التركيز إلى معدل نجاح تكامل بنسبة 100% مع عملاء مثل JBL وXbox وHydro Flask وStanley وCarhartt وLife is Good والمزيد.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
Veriff
veriff.com
تقدم Veriff برنامجًا آليًا للغاية للتحقق من الهوية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم نظامهم الأساسي لمحاربة الاحتيال وضمان الامتثال وحماية العملاء. مع Veriff، يمكن للشركات بناء مجتمعات رقمية موثوقة، وتحسين تجربة المستخدم، ودفع النمو. إن الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وفرق التحقق البشرية الداخلية يسمح لـ Veriff بمنع الأنشطة الاحتيالية بشكل فعال مع تقليل الاحتكاك للمستخدمين الحقيقيين أثناء رحلة العميل الخاصة بهم. تتضمن حلول التحقق من الهوية الخاصة بهم التحقق القوي من المستندات والهوية، وإثبات العنوان، وعمليات التحقق من قاعدة البيانات، والتحقق من العمر. تساعد هذه الميزات في تبسيط عمليات الإعداد، والامتثال للوائح، وأتمتة عمليات التحقق من العمر لضمان أمن وسلامة جميع المستخدمين. كما تقدم Veriff أيضًا حلول "اعرف عميلك" (KYC)، بما في ذلك عمليات فحص KYC المبسطة وفحص مكافحة غسل الأموال للمراقبة المستمرة والحماية ضد أنشطة غسيل الأموال المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة المصادقة البيومترية الوصول إلى الحساب بدون كلمة مرور وآمنة، بينما تعمل ميزة تقدير العمر على تعزيز التحويلات من خلال التحقق من العمر استنادًا إلى الصور الشخصية. وللتخفيف من الاحتيال بشكل فعال، توفر Veriff خدمات الحماية من الاحتيال لحماية الشركات من الاحتيال في الهوية، بالإضافة إلى معلومات الاحتيال. أدوات لتعزيز جهود التخفيف من الاحتيال من خلال قدرات استخباراتية متقدمة. بشكل عام، يساعد برنامج التحقق من الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Veriff الشركات على ترسيخ الثقة والشفافية عبر الإنترنت، والحماية من الأنشطة الاحتيالية، والبقاء متوافقًا مع اللوائح، والتوسع عالميًا.
ExpertRec
expertrec.com
يتيح لك محرك البحث المخصص الخاص بـ Expertrec إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. وهو أيضًا بديل رائع للبحث في مواقع Google - 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. يتيح لك محرك البحث المخصص ذو الأسعار المعقولة الخاص بـ Spell CorrectExpertrec إمكانية إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. الميزات- 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. الإملاء الصحيح 3. الزاحف المخصص. 4. فهرس خلف صفحات تسجيل الدخول. 5. البحث الصوتي. 6. ابحث في محرر واجهة المستخدم. 3. الزاحف المخصص. 4. فهرس خلف صفحات تسجيل الدخول. 5. البحث الصوتي. 6. ابحث في محرر واجهة المستخدم.
Ondato
ondato.com
Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99designs by Vista وVistaPrint معًا تصميمًا متكامل الخدمات وحلولًا رقمية وطباعة، مما يعزز تواجد الشركات الصغيرة في المساحات المادية والرقمية ويدعمها لتحقيق النجاح.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في ازدياد. باستخدام Jungle Scout، يمكنك: * تنفيذ أبحاث السوق والكلمات الرئيسية * إنشاء قوائم المنتجات وتحسينها * الاطلاع على فئات المنتجات والعلامات التجارية الرائجة * تقييم اتجاهات البحث الناشئة * توقع احتياجات المبيعات والمخزون * تحديد منافسيك على أمازون * والمزيد!
Helium 10
helium10.com
Helium 10 هي منصة برمجية رائدة متكاملة يثق بها أكثر من 2,000,000 من رواد الأعمال والوكالات والعلامات التجارية العالمية الرئيسية في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو أعمالهم على أمازون من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. تعمل شركة Helium 10، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا، على تمكين رواد الأعمال على مستوى العالم من خلال قوة البيانات والتعليم المستمر والدعم المجتمعي اللازم لتعظيم إمكاناتهم والازدهار في مستقبل التجارة الإلكترونية. من الباحثين عن الفرص إلى رواد الأعمال المنفردين، إلى البائعين المتفرغين والمؤسسات والوكالات وكل من بينهم، يدعم Helium 10 ريادة الأعمال في جميع المراحل من خلال قواعد اللعبة لبناء أعمال التجارة الإلكترونية الهادفة والثابتة وتنميتها وتوسيع نطاقها. لتعظيم مبيعاتك على Amazon/Walmart، وتحسين أعمالك، وبيع المزيد ببساطة - تفضل بزيارتنا على: www.helium10.com.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق التقنيات المستندة إلى السحابة والتي يمكنهم بيعها تحت علامتهم التجارية الخاصة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة أتمتة التسويق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة لتسهيل الدخول إلى السوق. ويتضمن أيضًا أنظمة إدارة المشروعات والأوامر والفواتير للمساعدة في التوسع من خلال أتمتة العمليات الآلية. يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل دخول واحد لجميع الحلول التي تم شراؤها تحت العلامة التجارية الخاصة بعميل Vendasta. إنهم يستمتعون بلوحة تحكم واحدة متكاملة مع الوصفة الطبية والسياق والتتبع. باستخدام لوحة معلومات تطبيق Business، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعلومات والحلول التي تجعل أعمالها ناجحة عبر الإنترنت.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء تطبيقات جوال iOS وAndroid ذات مستوى احترافي. تتيح لك منصة DIY الفريدة من نوعها تخصيص كل جانب من جوانب تطبيقك دون كتابة أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك من خلال إنشاء تطبيق من البداية، أو تخصيص أحد القوالب المعدة مسبقًا. لديك سيطرة كاملة على شكل تطبيقك ومظهره بينما يتم التعامل مع أعمال تطوير الواجهة الخلفية نيابةً عنك. إنه مثل وجود فريق كامل من المطورين في متناول يدك. مع أكثر من 10000 تطبيق تم إنشاؤها باستخدام BuildFire، فإن النظام الأساسي قوي ومرن بما يكفي للتوسع معك مع نمو أعمالك. لا يوجد منشئ تطبيقات آخر يقدم هذا المستوى من الوظائف بمثل هذا السعر المعقول.
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
Rejoiner
rejoiner.com
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى فريق التسويق الخاص بك. يمكنك تقليل النفقات العامة والتنفيذ بشكل أسرع وتحقيق المزيد من الربحية. التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية — هذا كل ما نقوم به.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبسرعة أكبر منذ الاستحواذ على Webtrends Optimize في أغسطس 2018 من قبل شركة Accelerate Group Ltd ومقرها المملكة المتحدة. كل ما نقوم به يركز على تحقيق عائد على استثمارات العميل. ويتم قياس ذلك والإبلاغ عنه في كل اختبار نقوم به. لدينا مجموعة كاملة من أدوات وميزات الاختبار والتحليل والتخصيص. بما في ذلك اختبار AB وABN وMVT وSplit ومحركات الدليل الاجتماعي وتوصيات المنتج وتراكبات نوايا الخروج ومجموعة من الأدوات الأخرى. يتوفر الاختبار من جانب العميل أو الخادم ومجموعة مختارة من مجموعات تطوير البرامج (SDK) لتحسين تطبيقات الهاتف المحمول.
Kameleoon
kameleoon.com
تتيح Kameleoon للعلامات التجارية تحسين منتجاتها وتفاعلاتها الرقمية، مما يوفر حلاً فريدًا للتحسين يجمع بين تجربة الويب وتجربة الميزات وميزات التخصيص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة متماسكة، تلبي احتياجات الاختبار لجميع الفرق. تم تصميم Kameleoon لدعم مديري المنتجات والمسوقين والمطورين باحتياجاتهم المختلفة في مجال التجارب وإدارة الميزات، وهو يتناسب مع أي مجموعة تقنية، مع أكثر من 50 عملية تكامل ولديه القدرة على إجراء أي تكامل مخصص. باعتبارها منصة موحدة، تعمل Kameleoon على تمكين الفرق من إنشاء التجارب، مما يسمح لهم باستخدام البيانات المستندة إلى الويب للاستهداف والتحليلات والتنشيط في الاختبارات من جانب الخادم، كل ذلك دون الحاجة إلى مطور. متوافق مع HIPAA وGDPR وCCPA، Kameleoon مناسب تمامًا للصناعات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتأمين. تستخدم أكثر من 1000 شركة متوسطة الحجم ومؤسسية بالفعل منصة Kameleoon الغنية بالميزات والآمنة للاعتماد على بيانات تجريبية عالية الدقة. الفرق في Toyota وProvidence وDirect Line Group وCanada Goose وLoblaw وCerebral تستخدم Kameleoon. قم بزيارة www.kameleoon.com لمعرفة المزيد.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Justuno
justuno.com
تتضمن مجموعة أدوات التحويل من Justuno التقاط العملاء المحتملين (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني)، وعروض الخروج، والتخلي عن عربة التسوق، واللافتات، وتوصيات المنتجات، والمزيد لإنشاء رحلة تحويل نهائية تقدم الرسالة الصحيحة إلى المتسوق المناسب في الوقت المناسب. - جمع المزيد من البيانات الصفرية وبيانات الطرف الأول ودفعها إلى أدوات التسويق الحالية لديك (لدينا أكثر من 100 عملية تكامل والعدد في ازدياد) - التقاط العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الرائدة في الصناعة (في خطوتين، النقر على النص، والمزيد) لتحقيق النمو الأمثل - أكثر من 80 قاعدة استهداف متقدمة بما في ذلك الاستهداف الجغرافي (وصولاً إلى الرمز البريدي)، ونية الخروج، ومحتويات سلة التسوق، ومصدر حركة المرور، والمزيد - تشغيل اختبارات A/B لتحسين الحملات - استخدم توصيات المنتج في أي مكان على موقعك بما في ذلك عمليات البيع الإضافية، عمليات البيع المتبادل، والأكثر مبيعًا، والتصفحات الحديثة، والمزيد - قم بالوصول إلى مكتبة النماذج المعدة مسبقًا لأكثر من 200 تصميم من الشركاء الرائدين في الصناعة ومن أنفسنا للبدء على الفور. هل تبحث عن المزيد؟ - زيادة متوسط قيمة الطلب: من خلال لافتات الشحن الديناميكية، والتوصيات داخل عربة التسوق/الخروج، والمزيد - مراقبة الأداء في الوقت الفعلي: تكشف لوحة معلومات تحليلات Justuno عن رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على حملاتك في أفضل حالاتها - تنمية قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: تتيح لك عمليات تكامل Justuno مع الرسائل القصيرة وESPs الرائدة في الصناعة دفع اشتراكات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة في وقت واحد إلى منصاتك بالإضافة إلى إنشاء نماذج عملاء محتملين من خطوتين، واستخدام عمليات الاشتراك في النقر للنص على الهاتف المحمول، والمزيد - إنشاء هاتف محمول تجارب ودية: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب للجوال الخاص بك من خلال عروض ترويجية محسنة للجوال تلتزم بأفضل ممارسات Google - عائد استثمار محسّن للوسائط المدفوعة: تعمل ميزات Justuno's Audience Sync على مزامنة قوائم المشتركين لديك كل ساعة لإعادة الاستهداف والتنقيب المحدث لتحقيق أقصى قدر من أداء الحملة - الحقول المخفية: جمع معلومات إضافية من الزائرين مثل معلومات UTM، وعنوان IP، وعنوان URL الأول الذي تم الوصول إليه، ورمز القسيمة المستخدم، وما إلى ذلك). ادمج هذا مع عمليات الاشتراك للحصول على أقصى قدر من التخصيص في التدفقات الآلية. - هل تبحث عن حل لمتجرك مقطوعة الرأس؟ يدعم Justuno مواقع الويب بدون رأس للعلامات التجارية التي تحتاج إلى إنشاء تجربة أمامية نهائية. اتصل بنا للحصول على التفاصيل!
Releva
releva.ai
Releva هو حل أتمتة الكل في واحد لنمو التجارة الإلكترونية. توفر الشركة منصة لأتمتة التسويق تعمل على تخصيص موقع الويب والقنوات المتعددة لزيادة معدلات التحويل ومتوسط قيم الطلبات وقيم عمر العميل وتؤدي إلى نمو الإيرادات مع عائد استثمار مذهل. لوسي، الذكاء الاصطناعي لشركة Releva، وهي تقنية مشابهة لدردشة GPT، تجيب على أهم أسئلة المبيعات والتسويق مثل ما يريده كل مستخدم؛ عندما يريدون ذلك؛ ما هو النطاق السعري المقبول؟ ما هي القناة الرقمية المفضلة وما هو الإبداع والسرد الذي يتردد صداه مع كل مستخدم. تتمثل مهمة Releva في إنشاء تجارب مستخدم مشابهة لتلك التي يمكن الحصول عليها فقط في متجر محلي صغير. نحن نفعل ذلك من خلال تحسين التخصيص من خلال المشاركة الأخلاقية الشاملة بين العلامات التجارية وعملائها. تتكامل Releva بعمق مع كل متجر للتجارة الإلكترونية وجميع القنوات الرقمية التي تعمل على زيادة حركة المرور وزيادة التحويلات. تحقق المنصة باستمرار زيادة في الإيرادات بنسبة 20%+ بالإضافة إلى عائد استثمار مذهل يصل إلى 51x+.
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف المحمول وإنشاء تجارب جذابة دون أي جهود تطوير بعد التكامل. تحظى Storyly بثقة أكثر من 300 علامة تجارية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Domino’s Pizza، الخطوط الجوية التركية، United Airlines، McDonald’s، New Look، Decathlon، Swisscom، Footasylum، Heetch، SoulCycle، وBirbank. توفر Storyly Stories، بطبيعتها، لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب فرصة لتوصيل أي رسالة بطريقة جذابة ومألوفة وتفاعلية وليست تطفلية. بفضل الاستوديو ولوحة التحكم البديهية، تجعل Storyly أيضًا إنشاء محتوى جذاب يناسب أسلوب وتصميم أي تطبيق جوال وموقع ويب دون عناء. وهذا ما يجعل Storyly Stories أكثر من مجرد دائرة - حيث تقدم عالمًا لا حدود له من الإبداع والتفاعل والتواصل.
Beamer
getbeamer.com
Beamer هي أداة تواصل مع العملاء لإصدارات المنتجات التي تفتح اتصالاً ثنائي الاتجاه مباشرة من تطبيقك للوصول بسهولة إلى عملائك والتفاعل معهم والاستماع إليهم.
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تخصيص موقع الويب وتحسين معدل التحويل. فهو يوفر للمسوقين مساحة متعددة الوظائف لاختبار تجارب مواقع الويب الخاصة بهم وتحسينها وتخصيصها. تمتلك المنصة القدرة على تشغيل عدد غير محدود من الاختلافات، وبالتالي تسهيل الاختبار السريع للمفاهيم والأفكار الجديدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنه يقدم أيضًا حلولاً لمشكلة الكاتب من خلال تقديم اقتراحات النسخ. إن أعظم قوة في Intellimize هي قدرته على تقديم تخصيصات 1:1 باستخدام تحسين الذكاء الاصطناعي. يعرض اختلافات فريدة من مواقع الويب لكل زائر بناءً على سلوكه وتفضيلاته الفردية، وبالتالي تخصيص تجربة المستخدم دون الحاجة إلى بيانات الطرف الأول أو طرف ثالث. تدعم منصة Intellimize مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، SaaS والتجارة الإلكترونية. . ويمكن استخدامه لاختبار A/B، وتحسين الصفحة المقصودة، والتخصيص المحدد لعمليات التجارة الإلكترونية وعمليات SaaS. توفر ميزة تحليلات الأنظمة الأساسية رؤى حول تأثيرات تجارب الشخص على قطاعات مختلفة، مما يساعد المستخدمين على فهم تأثير قراراتهم الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر قدرتها على التكامل بسلاسة مع أدوات التسويق والتحليلات المختلفة. بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تقدم Intellimize خدمات احترافية وفريقًا لنجاح العملاء وتأهيلًا موجهًا. يعد فريق الخدمات الاحترافية امتدادًا لقدرات الأنظمة الأساسية ويتضمن خبراء CRO استراتيجيين وتحليليين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف التحسين الخاصة بهم.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجهة نحو قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي التنبؤية على تقديم تجارب مخصصة لتحسين معدلات التحويل للعلامات التجارية. يتضمن عرضها الرئيسي محرك توصيات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء اقتراحات منتجات مستهدفة مصممة خصيصًا لكل عميل. تم تصميم النظام الأساسي لتحويل تحليل البيانات بشكل مستقل إلى رؤية قابلة للتنفيذ، وبالتالي ترقية الشركات من كونها تعتمد على البيانات فقط إلى تعتمد على الذكاء. تتضمن المنصة أيضًا ميزات للتكامل، مما يمكّن الشركات من ربط وظائف الأنظمة الأساسية بأنظمتها الحالية بسلاسة. تم الاعتراف بـ Aidaptive لمساهمتها المبتكرة في تسهيل التجارة عالية الكفاءة وتستمر في الريادة في توفير حلول تكنولوجيا التعلم الآلي للعلامات التجارية والمستهلكين. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Aidaptive يقدم عرضًا تجريبيًا وقوائم جمهور تنبؤية مجانية، إلا أن الشروط والتفاصيل قد تختلف.
Spott
spott.ai
عليك أن تفعل 3 أشياء بشكل جيد للغاية لتكون ناجحًا عبر الإنترنت. 1. أنشئ محتوى رائعًا 2. تأكد من نشره على القنوات التي يتواجد فيها جمهورك 3. تأكد من أنه بمجرد إلهام جمهورك، فإنك تسمح لهم بالتصرف بناءً على هذا الإلهام من خلال السماح لهم بالتحويل من خلال التفاعل. يركز SPOTT على تلك الخطوة الثالثة. عرض القيمة الخاص بنا: SPOTT هو حل يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المنشور الخاص بهم من خلال جعله قابلاً للتنفيذ والقياس في بيئة متعددة القنوات. باستخدام برنامج Spott الخاص بنا، يمكنك إدراج روابط قابلة للتسوق إلى صور (360 درجة) وملفات PDF ومقاطع فيديو، والحصول على اشتراكات النشرة الإخبارية أو ربط مستندات PDF أو التباهي بأحدث عروضك الترويجية. يمكنك بسهولة إضافة طبقة تفاعلية إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. اجعل مقاطع الفيديو والكتالوجات والصور الخاصة بك تفاعلية. أضف العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وضع علامة على المنتجات، واحصل على اشتراكات في الرسائل الإخبارية، وقم بزيادة التحويلات. مع Spott، ستحصل على المزيد من ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن طريق إضافة عناصر تفاعلية تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنفيذ والقياس.
Rosetta.ai
rosetta.ai
توفر Rosetta.ai مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز تجربة التجارة الإلكترونية. من خلال تفسير مختلف خصائص وسلوكيات المستهلك والاستفادة منها، تقوم Rosetta.ai بتخصيص واجهات موقع الويب وفقًا لتفضيلات العملاء الفردية، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت. تتضمن المجموعة "Rosetta AdMatch"، الذي يقدم نموذجًا إعلانيًا مستهدفًا مصممًا لجذب المستهلكين ذوي الإنفاق المرتفع عبر تجارب التسوق الشخصية عبر الإنترنت. تستخدم "Rosetta Engage" خوارزميات توصية دقيقة لتحسين نقاط الاتصال في رحلة التسوق. تجمع "Rosetta Analytics" بين بيانات تصنيف المنتج وتحليل تفضيلات المستهلك لإنشاء رؤى ثرية للمستهلك تفوق تلك التي يقدمها Google Analytics. وأخيرًا، يعمل برنامج "Rosetta Automation" على توسيع مشاركة العملاء من خلال أتمتة الرسائل التسويقية عبر قنوات متعددة، مع مراعاة التفاعلات السابقة للعميل لتجنب التكرار. بشكل عام، تهدف Rosetta.ai إلى تعزيز تخصيص التسوق عبر الإنترنت، وزيادة معدلات التحويل، وتعزيز نمو شركات التجارة الإلكترونية.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify عبارة عن منصة تخصيص شاملة مُدارة بالكامل تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال إشراك عملائها في تجارب مخصصة. في السنوات الأربع الماضية، حققت أكثر من 1000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ أكثر من 2.5 مليار دولار من الإيرادات الإضافية مع فريق ومنصة Yieldify كاملة الخدمات. مع Yieldify، يمكنك منح كل زائر تجربة موقع الويب المناسبة، في الوقت المناسب، بغض النظر عن مكان وجودهم في مسار التحويل الخاص بك.
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم الحصول عليها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية من العلامات التجارية الرائدة في مجال عملك - تتيح لك منصتنا تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وتقديم تجارب فردية متفوقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس... بسرعة. Emarsys هي المنصة المفضلة لأكثر من 1500 عميل حول العالم. انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية الرائدة التي تثق في Emarsys لتقديم النتائج المربحة التي يمكن التنبؤ بها والتي تطلبها أعمالها والتجارب متعددة القنوات المخصصة للغاية التي يستحقها عملاؤها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.emarsys.com
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
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