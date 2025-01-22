برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." وأفادت الشركة أن لديها أكثر من مليون شركة في حوالي 175 دولة تستخدم منصتها. اعتبارًا من يونيو 2019، حيث تجاوز إجمالي حجم البضائع 41.1 مليار دولار أمريكي لتقويم 2018.
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها ملايين الأشخاص.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء تطبيقات جوال iOS وAndroid ذات مستوى احترافي. تتيح لك منصة DIY الفريدة من نوعها تخصيص كل جانب من جوانب تطبيقك دون كتابة أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك من خلال إنشاء تطبيق من البداية، أو تخصيص أحد القوالب المعدة مسبقًا. لديك سيطرة كاملة على شكل تطبيقك ومظهره بينما يتم التعامل مع أعمال تطوير الواجهة الخلفية نيابةً عنك. إنه مثل وجود فريق كامل من المطورين في متناول يدك. مع أكثر من 10000 تطبيق تم إنشاؤها باستخدام BuildFire، فإن النظام الأساسي قوي ومرن بما يكفي للتوسع معك مع نمو أعمالك. لا يوجد منشئ تطبيقات آخر يقدم هذا المستوى من الوظائف بمثل هذا السعر المعقول.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Persona
withpersona.com
تساعد البنية التحتية للهوية الموثوقة لدى Persona الشركات على أتمتة أي حالة استخدام متعلقة بالهوية - بدءًا من جمع معلومات المستخدم والتحقق منها بشكل آمن وحتى اتخاذ القرارات وإجراء المراجعات اليدوية. إدارة برامج KYC/AML المتوافقة تمامًا، ومكافحة الاحتيال، وأتمتة العمليات، كل ذلك في مكان واحد. التكامل في فترة ما بعد الظهر، مع أو بدون هندسة ومع أقل من 10 أسطر من التعليمات البرمجية. - يتكون فريقنا من مهندسين ومصممين سابقين من Square وUber وCoursera وDropbox وSlack. نحن فخورون بحصولنا على التمويل من بعض أفضل شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك First Round Capital وCoatue. بعض المستثمرين الملائكيين لدينا يشملون Perret وWilliam Hockey (مؤسسي Plaid)، وTony Xu (Doordash) وDylan Field (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Figma).
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. تم تصميم منصة iPaper لتناسب أعمالك ونقدم ميزات متقدمة لأتمتة عملية الإعداد الخاصة بك بالكامل.
Catalog Bar
catalogbar.com
يعد Catalog Bar واجهة متجر على الويب والهواتف المحمولة للمؤسسات التي لديها فريق مبيعات وتجار وتجار تجزئة ومتاجر لبيع منتجاتهم.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى وسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تقديم فيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم إنشاء الموقع في البداية بواسطة Jake Lodwick وZach Klein في عام 2004 كفرع من CollegeHumor لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء، على الرغم من وضعه جانبًا لدعم الشعبية المتزايدة لـ CollegeHumor. استحوذت IAC على CollegeHumor وVimeo في عام 2006، وبعد أن استحوذت Google على YouTube بأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي، وجهت IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube، مع التركيز على توفير محتوى منسق وفيديو عالي الوضوح لتمييز نفسها عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر لودويك وكلاين في النهاية بحلول عام 2009، ونفذت IAC هيكلًا أكثر تركيزًا على الشركة لبناء خدمات Vimeo، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي أنجالي سود في منصبه منذ يوليو 2017.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Smartproxy
smartproxy.com
ربما تكون Smartproxy هي الطريقة الأكثر سهولة في الاستخدام للوصول إلى البيانات المحلية في أي مكان. تتمتع بتغطية عالمية من خلال 195 موقعًا وتوفر أكثر من 40 مليون وكيل سكني حول العالم. يعد الدعم الفني على مدار الساعة، وأنواع مختلفة من الوكلاء، وأربعة حلول للتجميع، وطرق دفع مرنة، وواجهة برمجة التطبيقات العامة، ولوحة تحكم سهلة الاستخدام من بين الأسباب التي جعلت Smartproxy أحد أكثر موفري البروكسي ثقة في السوق. . الأشياء الأساسية التي يقدمها لك Smartproxy: - أكثر من 40 مليون عنوان IP سكني عالي الجودة بمتوسط سرعة أقل من 0.5 ثانية. - تغطية عالمية - استهدف أكثر من 195 موقعًا، بما في ذلك مدن و50 ولاية أمريكية. - خيار الدفع حسب الاستخدام - 8.5 دولارًا لكل 1 جيجابايت. - أكثر من 100 ألف عنوان IP مشترك لمراكز البيانات من الولايات المتحدة وأوروبا. - 400 ألف مجموعة من عناوين IP المخصصة لمراكز البيانات من الولايات المتحدة. - اتصالات وخيوط غير محدودة. - عدم الكشف عن هويته الكاملة والأمن. - جلسات لاصقة مدتها 30 دقيقة. - المحفظة الذكية لإدارة الدفع بسهولة. - دعم رائع على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. - لوحة تحكم سهلة الاستخدام مع إعداد وكيل سريع وسهل. - وثائق مفصلة ومدونة إعلامية. - مجموعة من الأدوات المجانية مع أي اشتراك في الخطة. - خيار استرداد الأموال لمدة 14 يومًا.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
DelightChat
delightchat.io
قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وقم بزيادة مبيعاتك. أتمتة عملية استرداد العربات المهجورة، وإرسال إشعارات الطلب، والتحقق من الدفع نقدًا عند طلبات التسليم باستخدام WhatsApp.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص منتجات المصنع ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للعلامات التجارية بالابتكار بامتياز وتقليل المنافسة مع تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وزيادة الهوامش والتحويلات. تقوم شركة Spectrum بتطوير برامج مخصصة تتميز بتصور ثلاثي الأبعاد هو الأفضل في فئته. ولبرنامج مخصص ناجح، يجب أن تلبي المنتجات توقعات العملاء، لذلك نبدأ عملنا بالتكامل على مستوى المصنع. وقد أدى هذا التركيز إلى معدل نجاح تكامل بنسبة 100% مع عملاء مثل JBL وXbox وHydro Flask وStanley وCarhartt وLife is Good والمزيد.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأساسي التي تنتهك إرشادات محتوى Trustpilot. لدى Trustpilot مكاتب في نيويورك ودنفر ولندن وكوبنهاجن وفيلنيوس وبرلين وملبورن، ويعمل بها أكثر من 700 شخص. هناك تحقيقات مستقلة تشير إلى أن مواقع المراجعة مثل Trustpilot قد تحتوي على مراجعات مزيفة.
Yoti
yoti.com
يستخدم Yoti Age Verification مزيجًا من تقنية الذكاء الاصطناعي ومكافحة الانتحال والتحقق من صحة المستندات حتى تكون واثقًا من عمر عملائك.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Verint
verint.com
تساعد Verint العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم على بناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال ربط العمل والبيانات والخبرات عبر المؤسسة. ومن خلال هذا النهج، يمكن للعلامات التجارية التنقل والازدهار أثناء تكيفها مع مستقبل العمل، والقضاء على أوجه القصور الناتجة عن صوامع التنظيم والبيانات، وتقديم تجارب مختلفة باستمرار على نطاق واسع عبر كل تفاعل. تساعد حلول Verint العلامات التجارية على سد الفجوة التي تنشأ عندما تفتقر إلى الموارد المطلوبة لتقديم تجارب تلبي توقعات العملاء. يساعدهم سد فجوة القدرة على المشاركة ™ على بناء علاقات دائمة مع العملاء وتحقيق نتائج أعمال حقيقية. تعتمد منصة Verint Customer Engagement على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتكامل المفتوح وعلم مشاركة العملاء لتلبية تفاعلات ومتطلبات المستهلكين المتزايدة والمتغيرة باستمرار. إنهم يساعدون عملائهم على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم التكنولوجية من خلال العمل بشكل وثيق مع نظام بيئي واسع من الحلول والشركاء. مع Verint، يمكن للعلامات التجارية أخيرًا إطلاق العنان لإمكانات مشاركة العملاء في كل مجال من مجالات العمل لتقديم تجارب متميزة باستمرار لعملائها وموظفيها، والقيام بذلك على نطاق واسع لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. الحضور العالمي • يقع المقر الرئيسي في ميلفيل، نيويورك، ولها أكثر من 40 مكتبًا حول العالم • مدعوم من 4500 متخصص متخصص وشبكة شركاء عالمية سد فجوة القدرة على المشاركة تواجه العلامات التجارية اليوم تحديًا يتمثل في تقديم تجارب عالية الجودة للعملاء عبر العشرات من قنوات المشاركة، ومئات رحلات العملاء، وملايين التفاعلات - كل ذلك مع نفس الفريق والموارد. وينتج عن هذا فجوة في القدرة على المشاركة. إن حلول Verint موجهة بشكل فريد نحو سد هذه الفجوة.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملائنا، يمكن أن تساعدك Sweet Analytics في الوصول إليهم بشكل أكثر فعالية باستخدام أدوات التخصيص الفريدة لدينا. طريقة عرض العميل الفردي في قلب Sweet Analytics، توجد واحدة من طرق عرض العميل الفردي الأكثر تقدمًا في السوق. باستخدام جميع عمليات التكامل المتاحة، نقوم ببناء ملف تعريف العميل الكامل لجميع التفاعلات مع علامتك التجارية، والتي يتم إتاحتها بسهولة من خلال لوحات المعلومات الخاصة بنا. تتيح لنا تقنية Sweet Tracker™ الخاصة بنا توحيد سلوك التصفح مع عرض العميل الفردي، مما يوفر إسنادًا محايدًا وربط المبيعات بتفاعلات الويب. ومن خلال القدرة على التدخلات في الوقت الفعلي والتتبع عبر الأجهزة، يمكننا تقديم رحلات مخصصة للعملاء. إن معالجة الكأس المقدسة لتسويق Sweet توفر نقطة الحقيقة الوحيدة بين واقع المبيعات وكذب منصات التسويق. مساعدتك في الحكم بشكل أكثر دقة على عائد الاستثمار لاستثمارك التسويقي.
Coohom
coohom.com
Coohom هي منصة رائدة للتصور ثلاثي الأبعاد والتصميم الداخلي تمكن الشركات والمصممين من إنشاء مخططات ثلاثية الأبعاد بسهولة في دقائق وتقديم مشاريع التصميم بتفاصيل مذهلة بدقة تصل إلى 16 كيلو في ثوانٍ. تتميز Coohom بأداة مخصصة لتصميم المطبخ والحمام ثلاثية الأبعاد تعمل على تبسيط التعقيد وتحفيز نمو الأعمال القابلة للتطوير للمصنعين والبائعين. وباستخدام أدوات مثل 3D Viewer وAR، يمكن تقليل تكاليف المواد وتحسين تحويلات المبيعات. تعمل ميزة "مساحات الإلهام" على تحسين مشاركة المنتج وتوليد العملاء المحتملين. يعتمد أكثر من 8 ملايين مصمم و35000 مؤسسة عالميًا على Coohom يوميًا، مما يجعله مجتمعًا موثوقًا به. تقدم Coohom خدمات احترافية لكل من الأفراد والشركات. وقد ظهرت حلولها المرئية ثلاثية الأبعاد في منشورات مرموقة، بما في ذلك Forbes وTechNode وPanels & Furniture Asia وFurnitureToday وHomeAccents وKitchen & Bath Business وFame+. تعد Coohom أيضًا شريكًا صناعيًا فخورًا للجمعية الأمريكية لمصممي الديكور الداخلي (ASID).
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica عبارة عن أداة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول وبأسعار معقولة وموثوقة (نعم، هذا ممكن) توفر تحليلاً شاملاً لسلوك مستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، والإيرادات داخل التطبيق، وحملات الاستحواذ على الهاتف المحمول، وبيانات الأعطال. تم إطلاقه في عام 2013، وهو يتيح لأكثر من 60 ألف تطبيق للهاتف المحمول مثل Azur Games، وMETRO، وBurger King، وBrave Stars في جميع أنحاء العالم العثور على رؤى قابلة للتنفيذ وزيادة إيرادات تطبيقاتهم إلى الحد الأقصى. يتم استخدام AppMetrica من قبل فرق اكتساب المستخدمين ومديري المنتجات ومديري الإيرادات وخبراء التحليلات في العديد من الصناعات. لماذا التبديل إلى AppMetrica: - أنت بحاجة إلى المزيد من الوظائف من أداة تحليلات المنتج الحالية، مثل مسارات التحويل والتجزئة والبيانات على مستوى المستخدم. - أنت تعمل على توسيع حملات اكتساب المستخدمين لديك إلى ما هو أبعد من إعلانات Google وتحتاج إلى برنامج MMP. - تحليلات منتجك الحالي أو MMP باهظة الثمن. - أنت غارق في البيانات وتريد الحصول على طريقة سهلة للعثور على رؤى حول نمو تطبيقك. - أنت تقدر الدعم عالي الجودة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بعد كل شيء، لا حاجة للتبديل، يمكنك استخدام AppMetrica كمصدر بديل للحقيقة. ببساطة قم بإنشاء حساب مجاني. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://appmetrica.com
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي إلى ميزة تنافسية لا مثيل لها. باستخدام Bright Insights، يمكنك الاستفادة من رؤى التجارة الإلكترونية المستندة إلى البيانات مع تغطية بيانات لا مثيل لها. احصل على ميزة تنافسية من خلال تتبع أداء المنافسين وحصتهم في السوق والمنتجات الجديدة. تحكم في فئتك، وابق في صدارة الاتجاهات، وقم بتحسين عمليات التجارة الإلكترونية لمساعدتك على تنمية المبيعات عبر الإنترنت وإدارة مستويات المخزون دون عناء.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من 2000 عميل في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والنقل والتجارة والألعاب بما في ذلك Mercuryo وBybit وHuobi وUnlimint وDiDi وPoppy وTransferGo.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة من خلال مجموعة المتاجر الشاملة والمتكاملة بالكامل من حلول المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. مع Skeepers، تعمل العلامات التجارية على تعزيز علاقات العملاء بشكل أصلي، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلكين. تسهل حلولها إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجمعه وإدارته وتنشيطه بشكل فعال وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا للحصول على محتوى فيديو UGC عالي الجودة ومصمم خصيصًا. يمكّن الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأمثل لجعل المنتجات تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة وتبث مقاطع الفيديو عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية.
OpenCart
opencart.com
Opencart هو برنامج لإدارة المتاجر عبر الإنترنت سهل الاستخدام وقوي ومفتوح المصدر ويمكنه إدارة متاجر متعددة عبر الإنترنت من واجهة خلفية واحدة. المنطقة الإدارية ببساطة عن طريق ملء النماذج والنقر على "حفظ". هناك العديد من الإضافات المكتوبة بشكل احترافي متاحة لتخصيص المتجر حسب احتياجاتك. يمكن أن يكون متجر OpenCart جاهزًا لتلقي الطلبات بعد وقت قصير من التثبيت. كل ما عليك فعله هو تثبيته لك (أي مضيف ويب يقوم بذلك مجانًا)، واختيار قالب من العديد من مواقع القوالب المجانية أو منخفضة التكلفة، وأوصاف المنتج والصور الخاصة بك، وانقر فوق بعض الإعدادات، وستكون جاهزًا على استعداد للبدء في قبول الطلبات. توضح لك فصول التثبيت والبدء السريع المجانية كيفية القيام بذلك. يبدو الجانب العام أو "واجهة المتجر" لـ OpenCart احترافيًا للغاية وجاهزًا للبيع بمجرد تثبيته.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا وخدمات وخبرات Bazaarvoice لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaarvoice أن تتوقع تحقيق عائد بنسبة 400% على استثماراتها. وجدت الدراسة، التي أجرت مقابلات مع صناع القرار في تسع شركات مختلفة لديهم خبرة في العمل مع Bazaarvoice، أن الاستثمار الأولي يتم إرجاعه خلال ثلاثة أشهر فقط أو أقل. اكتشف ما قد يعنيه العمل مع Bazaarvoice لشركتك. اقرأ الدراسة الكاملة أدناه في قسم التنزيلات الرسمية. تقدم Bazaarvoice أكبر وأوسع شبكة، ومنصة شاملة، والخدمة الأكثر تخصيصًا في الأعمال، مع استثمار حقيقي في نجاحك. ** الإستراتيجية والخبرة الاستباقية: أكثر من 15 عامًا من الخبرة مع نهج مصمم خصيصًا لتلبية الأهداف الفريدة لكل عميل. ** الابتكار على نظام أساسي واحد: جميع أنواع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من مزود واحد مع نظام أساسي سهل الاستخدام يدعم جميع أحجام الأعمال وتكويناتها. ** أكبر شبكة في العالم: شبكة تضم أكثر من 11500 علامة تجارية وتاجر تجزئة مع ملايين المتسوقين النشطين، حتى نعرف من يتسوق وماذا يمكننا تقديم إعلانات ذات صلة وتجربة تسوق مخصصة. ** سلامة المحتوى وأمانه: قم بمراجعة الأصالة لحماية علامتك التجارية باستخدام تقنية منع الاحتيال والبريد العشوائي وأكبر فريق إشراف داخلي من المتحدثين الأصليين بـ 38 لغة. ** خدمة ودعم استثنائيان: الالتزام بالشراكة الحقيقية، مع دعم عالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومستويات رضا العملاء الرائدة في الصناعة. توفر شبكة Bazaarvoice العالمية الواسعة للبيع بالتجزئة والاجتماعية والبحثية والمجتمع المهتم بالمنتج والتكنولوجيا على مستوى المؤسسة الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية وتجار التجزئة لإنشاء تجارب تسوق أكثر ذكاءً عبر رحلة العميل بأكملها.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسريع نمو المبيعات وتوسيع حصتها في السوق والتنافس بشكل مربح على نطاق واسع. مع إطلاق المزيد والمزيد من القنوات الرقمية، يستفيد عملاء DataWeave من التكنولوجيا الخاصة بالشركة للحصول على إمكانات قياس أداء فائقة عبر كل قناة من قنواتهم عبر الإنترنت والتي بدورها تساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأسرع. توفر القدرات الفريدة التي يتم تقديمها من خلال منصة DataWeave للعملاء مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة - بما في ذلك القدرة التنافسية للسعر، وجودة المحتوى وقياس الأداء، وتوافر المنتج، وأداء الترويج، ومشاركة البحث والوسائط من الصوت، والتقييم وتحليل المراجعة - على أساس الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والحصة السوقية مع تمكين العملاء من المنافسة بشكل مربح. النظام الأساسي لا يعرف اللغة وهو أمر بالغ الأهمية في تسهيل DataWeave لخدمة الحسابات العالمية.
Experro
experro.com
Experro هي منصة التجربة الرقمية المثالية التي يمكنها توفير تجارب تجارة إلكترونية سريعة وشخصية ولا تُنسى لكل زائر. هذه المنصة المُدارة بالكامل قابلة للتركيب بالكامل وتأتي مع نظام إدارة المحتوى بدون رأس، ومنشئ المواقع المرئية، وبحث وتسويق الذكاء الاصطناعي، ومنصة بيانات العملاء، وميزات أتمتة التسويق القادمة. باستخدام Experro، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب سريعة وجذابة، بينما يمكن لفرق التسويق والتجارة الإلكترونية استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لإطلاق تجارب رقمية جديدة عند الطلب. يمكن للمطورين التركيز على العمل الهادف بدلاً من مجموعات التكنولوجيا المعقدة. إذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب سريع للغاية أو متجر تجارة إلكترونية بدون رأس، فإن Experro هو الحل الذي سيغير قواعد اللعبة الذي تحتاجه.
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك" أو "قد يعجبك".
Veriff
veriff.com
تقدم Veriff برنامجًا آليًا للغاية للتحقق من الهوية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم نظامهم الأساسي لمحاربة الاحتيال وضمان الامتثال وحماية العملاء. مع Veriff، يمكن للشركات بناء مجتمعات رقمية موثوقة، وتحسين تجربة المستخدم، ودفع النمو. إن الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وفرق التحقق البشرية الداخلية يسمح لـ Veriff بمنع الأنشطة الاحتيالية بشكل فعال مع تقليل الاحتكاك للمستخدمين الحقيقيين أثناء رحلة العميل الخاصة بهم. تتضمن حلول التحقق من الهوية الخاصة بهم التحقق القوي من المستندات والهوية، وإثبات العنوان، وعمليات التحقق من قاعدة البيانات، والتحقق من العمر. تساعد هذه الميزات في تبسيط عمليات الإعداد، والامتثال للوائح، وأتمتة عمليات التحقق من العمر لضمان أمن وسلامة جميع المستخدمين. كما تقدم Veriff أيضًا حلول "اعرف عميلك" (KYC)، بما في ذلك عمليات فحص KYC المبسطة وفحص مكافحة غسل الأموال للمراقبة المستمرة والحماية ضد أنشطة غسيل الأموال المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة المصادقة البيومترية الوصول إلى الحساب بدون كلمة مرور وآمنة، بينما تعمل ميزة تقدير العمر على تعزيز التحويلات من خلال التحقق من العمر استنادًا إلى الصور الشخصية. وللتخفيف من الاحتيال بشكل فعال، توفر Veriff خدمات الحماية من الاحتيال لحماية الشركات من الاحتيال في الهوية، بالإضافة إلى معلومات الاحتيال. أدوات لتعزيز جهود التخفيف من الاحتيال من خلال قدرات استخباراتية متقدمة. بشكل عام، يساعد برنامج التحقق من الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Veriff الشركات على ترسيخ الثقة والشفافية عبر الإنترنت، والحماية من الأنشطة الاحتيالية، والبقاء متوافقًا مع اللوائح، والتوسع عالميًا.
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل على تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة والقضاء على الطرق المسدودة. ويعرض توصيات منتجات متشابهة ومتكاملة من الناحية المرئية، بهدف إلهام المتسوقين من مختلف الأنواع وتحويلهم. كما يتميز أيضًا بنظام وضع العلامات التلقائي على المنتج الذي يوفر الوقت ويحسن عمليات الترويج ويعزز دقة بيانات المنتج. ويمكن تكييف هذه الحلول مع حقائق السوق المختلفة ويمكن توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات الصناعة، مثل الموضة والديكور المنزلي والمجوهرات. إنه يلبي احتياجات أحجام الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات المتنامية وحتى الشركات الكبيرة.
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن نخدم أكثر من 300 عميل راضٍ حول العالم ويسعدهم مشاركة تجاربهم.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان بمرونة ونطاق فائقين دون عمليات ترحيل مؤلمة للمنصة.
Mowico
mowico.com
أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بدون تعليمات برمجية والتي تحول أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك إلى تطبيق جوال في ثلاث خطوات، خلال ساعة واحدة؛ دون أي معرفة الترميز!
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai، عبارة عن منصة برمجية قابلة للتركيب ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لكل رجل أعمال ورائد أعمال أن يصبح مدعومًا رقميًا. يتجاوز Builder.ai® الحدود لمساعدة الجميع على إطلاق العنان لإمكاناتهم البشرية. نقوم بذلك من خلال جعل منتجاتنا بسيطة، وشفافة، ومبهجة، وقبل كل شيء، سهلة الاستخدام؛ مع Builder.ai، يمكن لأي شخص إنشاء برامج وتطبيقات لدعم مستقبله - بغض النظر عن المعرفة التقنية أو حجم الميزانية. ناتاشا، مديرة منتج الذكاء الاصطناعي الخاص بك يمكنها التوصية بالميزات وتقديم اقتراحات لتخصيص برنامجك حسب احتياجاتك. كل ما عليك فعله هو أن تخبرها بما تحتاجه. بمجرد إنشائه، نتأكد من أن مشروعك البرمجي لن يصبح قديمًا أبدًا ويتوسع كما هو الحال في عملك. تم تصميم منصتنا القابلة للتركيب لغير التقنيين، وتوفر أسعارًا شفافة ومضمونة دون أي قيود أو حاجة إلى خبير في المنتصف. منصة واحدة للبناء والتشغيل والتوسع؛ جلب الفكرة في رأسك إلى الحياة.
Informed Repricer
informed.co
قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء بسلاسة على نطاق واسع مع إيقاف الاحتيال والتعامل مع KYC وAML والمتطلبات التنظيمية الأخرى.
MaxMind
maxmind.com
منذ عام 2002، أصبحت MaxMind الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات IP واكتشاف الوكيل وأدوات الكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت. تُعرف MaxMind بأنها منشئ GeoIP® وأول شركة تقدم بيانات عنوان IP وخدمات الكشف عن الاحتيال، وهي في مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانًا وذكاءً، من خلال حلول تعتمد على البيانات. تعتمد أكثر من 100.000 شركة حول العالم على بيانات MaxMind لأمن الإنترنت وتخصيص المحتوى والإعلان والتحليلات وإدارة الحقوق الرقمية والامتثال وتحسين تجربة المستخدم ومنع الاحتيال عبر الإنترنت. تستخدم الشركات بيانات GeoIP لتحديد موقع زوار الإنترنت لديها وإظهار المحتوى والإعلانات ذات الصلة لهم، وإجراء التحليلات، وفرض الحقوق الرقمية، وتوجيه حركة المرور على الإنترنت بكفاءة. يمكن للشركات الحصول على رؤى إضافية حول سرعات اتصال عملائها ومزودي خدمة الإنترنت والمزيد باستخدام بيانات GeoIP.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظمة الأساسية إدارة جميع القوائم في واجهة واحدة. بناء السمعة من خلال تنفيذ تدقيق العلامة التجارية وإدارة الاستجابة الذكية وتوظيف أفضل الممارسات لإنشاء المراجعة. زيادة المشاركات يمكنك الوصول إلى العملاء والمحتملين من خلال وسيلة تكامل الدردشة الموحدة من ProManages والاستفسارات من منصات متعددة. تمكين مساعدة الدردشة النفعية باستخدام قوالب الاستجابة والاستجابة الآلية وChabot وتوجيه التذاكر. تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS الناشئة، على توجيه العلامات التجارية والشركات مع إمكانية الاكتشاف عبر منصات متعددة، وتعزيز المشاركة مع العملاء والمحتملين، وتحسين المراجعات والتقييمات، وقاعدة بيانات موحدة للعملاء. التكامل قم بتبسيط إدارة تجربة العملاء الخاصة بك عن طريق دمج Promanage مع أداة موجودة.
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف المحمول وإنشاء تجارب جذابة دون أي جهود تطوير بعد التكامل. تحظى Storyly بثقة أكثر من 300 علامة تجارية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Domino’s Pizza، الخطوط الجوية التركية، United Airlines، McDonald’s، New Look، Decathlon، Swisscom، Footasylum، Heetch، SoulCycle، وBirbank. توفر Storyly Stories، بطبيعتها، لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب فرصة لتوصيل أي رسالة بطريقة جذابة ومألوفة وتفاعلية وليست تطفلية. بفضل الاستوديو ولوحة التحكم البديهية، تجعل Storyly أيضًا إنشاء محتوى جذاب يناسب أسلوب وتصميم أي تطبيق جوال وموقع ويب دون عناء. وهذا ما يجعل Storyly Stories أكثر من مجرد دائرة - حيث تقدم عالمًا لا حدود له من الإبداع والتفاعل والتواصل.
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات المالية الكبيرة مثل Bank of America وCoinbase، بالإضافة إلى شركات أخرى بما في ذلك Microsoft وUber وAmazon للتخفيف من السلوكيات عالية المخاطر. إن بيانات المخاطر لدينا محدثة دائمًا وفعالة ضد أكثر أشكال الاحتيال تعقيدًا.
Apphud
apphud.com
Apphud هي الطريقة الأذكى لدمج وقياس وتنمية عمليات الشراء داخل التطبيق، بما في ذلك الاشتراكات، في تطبيقات iOS وAndroid. مصمم لكبار مطوري الأجهزة المحمولة والمسوقين ومديري المنتجات. يوفر Apphud بنية أساسية موثوقة للاشتراكات، وتحليلات عميقة للهواتف المحمولة في الوقت الفعلي، ومنصة اختبار A/B قوية للتسعير، ومجموعة أدوات لزيادة إيرادات التطبيقات، وتقليل التباطؤ والحصول على رؤى العملاء.
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، تواصل منصة SaaS المتكاملة من Experience.com قيادة الصناعة في طليعة ابتكارات التسويق الرقمي.
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدعوة. تتيح أكثر من 125 عملية تكامل مع التقنيات الرائدة في السوق تجارب متسقة وشخصية ومتعددة القنوات. اكتشف المزيد على www.annexcloud.com.
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