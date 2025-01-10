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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." وأفادت الشركة أن لديها أكثر من مليون شركة في حوالي 175 دولة تستخدم منصتها. اعتبارًا من يونيو 2019، حيث تجاوز إجمالي حجم البضائع 41.1 مليار دولار أمريكي لتقويم 2018.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها ملايين الأشخاص.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى وسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تقديم فيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم إنشاء الموقع في البداية بواسطة Jake Lodwick وZach Klein في عام 2004 كفرع من CollegeHumor لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء، على الرغم من وضعه جانبًا لدعم الشعبية المتزايدة لـ CollegeHumor. استحوذت IAC على CollegeHumor وVimeo في عام 2006، وبعد أن استحوذت Google على YouTube بأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي، وجهت IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube، مع التركيز على توفير محتوى منسق وفيديو عالي الوضوح لتمييز نفسها عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر لودويك وكلاين في النهاية بحلول عام 2009، ونفذت IAC هيكلًا أكثر تركيزًا على الشركة لبناء خدمات Vimeo، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي أنجالي سود في منصبه منذ يوليو 2017.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب المنتجات الرقمية التفاعلية والجذابة.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
Replyco
replyco.com
Responseco عبارة عن منصة مكتب مساعدة للتجارة الإلكترونية تعمل على تجميع جميع رسائل عملائك في صندوق بريد وارد واحد سهل الاستخدام. يمكنك أتمتة المهام وتبسيط سير العمل وتقديم دعم استثنائي للعملاء في جزء صغير من الوقت.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 هي منصة برمجية رائدة متكاملة يثق بها أكثر من 2,000,000 من رواد الأعمال والوكالات والعلامات التجارية العالمية الرئيسية في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو أعمالهم على أمازون من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. تعمل شركة Helium 10، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا، على تمكين رواد الأعمال على مستوى العالم من خلال قوة البيانات والتعليم المستمر والدعم المجتمعي اللازم لتعظيم إمكاناتهم والازدهار في مستقبل التجارة الإلكترونية. من الباحثين عن الفرص إلى رواد الأعمال المنفردين، إلى البائعين المتفرغين والمؤسسات والوكالات وكل من بينهم، يدعم Helium 10 ريادة الأعمال في جميع المراحل من خلال قواعد اللعبة لبناء أعمال التجارة الإلكترونية الهادفة والثابتة وتنميتها وتوسيع نطاقها. لتعظيم مبيعاتك على Amazon/Walmart، وتحسين أعمالك، وبيع المزيد ببساطة - تفضل بزيارتنا على: www.helium10.com.
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص منتجات المصنع ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للعلامات التجارية بالابتكار بامتياز وتقليل المنافسة مع تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وزيادة الهوامش والتحويلات. تقوم شركة Spectrum بتطوير برامج مخصصة تتميز بتصور ثلاثي الأبعاد هو الأفضل في فئته. ولبرنامج مخصص ناجح، يجب أن تلبي المنتجات توقعات العملاء، لذلك نبدأ عملنا بالتكامل على مستوى المصنع. وقد أدى هذا التركيز إلى معدل نجاح تكامل بنسبة 100% مع عملاء مثل JBL وXbox وHydro Flask وStanley وCarhartt وLife is Good والمزيد.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Reusely
reusely.com
هل تحتاج إلى طريقة سهلة لتقديم عروض أسعار إعادة الشراء لعملائك؟ انشر أداة إعادة الشراء الخاصة بك على موقع الويب الخاص بك في دقائق وابدأ في تلقي عمليات إعادة الشراء عبر البريد وفي المتجر اليوم! انسَ أمر تسعير عمليات إعادة الشراء باستخدام جدول بيانات، وقم بمزامنة أسعار إعادة الشراء مع تجار الجملة وحدد هامش ربح على كل جهاز تشتريه. يتم تحديث الأسعار على الفور عندما يقوم مصدر التسعير الخاص بك بتحديث أسعاره.
Coohom
coohom.com
Coohom هي منصة رائدة للتصور ثلاثي الأبعاد والتصميم الداخلي تمكن الشركات والمصممين من إنشاء مخططات ثلاثية الأبعاد بسهولة في دقائق وتقديم مشاريع التصميم بتفاصيل مذهلة بدقة تصل إلى 16 كيلو في ثوانٍ. تتميز Coohom بأداة مخصصة لتصميم المطبخ والحمام ثلاثية الأبعاد تعمل على تبسيط التعقيد وتحفيز نمو الأعمال القابلة للتطوير للمصنعين والبائعين. وباستخدام أدوات مثل 3D Viewer وAR، يمكن تقليل تكاليف المواد وتحسين تحويلات المبيعات. تعمل ميزة "مساحات الإلهام" على تحسين مشاركة المنتج وتوليد العملاء المحتملين. يعتمد أكثر من 8 ملايين مصمم و35000 مؤسسة عالميًا على Coohom يوميًا، مما يجعله مجتمعًا موثوقًا به. تقدم Coohom خدمات احترافية لكل من الأفراد والشركات. وقد ظهرت حلولها المرئية ثلاثية الأبعاد في منشورات مرموقة، بما في ذلك Forbes وTechNode وPanels & Furniture Asia وFurnitureToday وHomeAccents وKitchen & Bath Business وFame+. تعد Coohom أيضًا شريكًا صناعيًا فخورًا للجمعية الأمريكية لمصممي الديكور الداخلي (ASID).
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدودة، وتتبعها تلقائيًا من متجرك أو حساب Paypal الخاص بك. يوفر Dsers تحسينًا للموردين للعثور على موردين أفضل لجميع منتجاتك وتسهيل بيع أفضل لنفس المنتج بتصنيف أفضل ونطاق سعري أرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكّنك من العثور على بديل للمورد بدلاً من المورد الحالي الخاص بك ببضع نقرات فقط وفي أي وقت من الأوقات. يحصل المستخدمون أيضًا على خيار تقديم طلبات مجمعة باستخدام Dsers مما يوفر الوقت والطاقة تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حزم مختلفة من المنتجات من موردي AliExpress المتعددين للحصول على خصومات وعروض وأسعار مخفضة. يمكنك تجربة Dsers مجانًا بمجرد إنشاء حساب على موقعهم الإلكتروني وإعداد متجرك عبر الإنترنت معهم.
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي إلى ميزة تنافسية لا مثيل لها. باستخدام Bright Insights، يمكنك الاستفادة من رؤى التجارة الإلكترونية المستندة إلى البيانات مع تغطية بيانات لا مثيل لها. احصل على ميزة تنافسية من خلال تتبع أداء المنافسين وحصتهم في السوق والمنتجات الجديدة. تحكم في فئتك، وابق في صدارة الاتجاهات، وقم بتحسين عمليات التجارة الإلكترونية لمساعدتك على تنمية المبيعات عبر الإنترنت وإدارة مستويات المخزون دون عناء.
Airsquare
airsquare.com
قم ببيع المنتجات والتذاكر والعضويات، عبر الإنترنت وفي المتجر باستخدام برنامجنا التجاري كامل الميزات، في أي مكان في العالم.
ChatGenie
chatgenie.ph
مزود متجر شامل للشركات داخل Messenger وGCash ومنصات التجارة الإلكترونية غير التقليدية الأخرى.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من بيانات الأطراف الصفرية وتجميعها وتحويلها! قم بتنمية قائمة تسويق البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك، واحصل على بيانات صفرية، وحقق المزيد من المبيعات من خلال اختبارات توصيات المنتجات عالية التحويل، والنماذج متعددة الخطوات، والاستطلاعات في الموقع والبريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة، ومراكز التفضيلات. استفد بشكل كامل من قوة البيانات واحصد بسرعة مكافآت التجارب المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإعادة الاستهداف. تسمح Digioh للمسوقين بجمع المزيد من البيانات التي يوافق عليها المستهلك والأطراف الصفرية أكثر من أي منصة في السوق والاستفادة من هذه البيانات عبر جميع قنوات التسويق على المستويين الجزئي والكلي. قم بزيادة التحويلات الخاصة بك عن طريق طرح اختبارات توصيات المنتج، وتنفيذ الاستطلاعات للتعرف على عملائك، ومواصلة المحادثة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بناءً على هذه المعلومات - مما يزيد من احتمالية اكتساب عميل جديد، وزيادة القيمة الدائمة، وانخفاض معدلات إلغاء الاشتراك . مع أكثر من 1400 عميل، وأكثر من 200 عملية تكامل، و2 مليار بت من البيانات الصفرية التي يتم جمعها يوميًا - لا توجد منصة أقوى من Digioh لمساعدة العلامات التجارية على دفع نمو الإيرادات المتزايد، وبناء تجربة العملاء، وحصد + تنشيط البيانات الصفرية في المستقبل -التفكير بطرق مبتكرة. و- بفضل فريق التصميم والدعم الفني متكامل الخدمات من Digioh - يبدأ عملاء Digioh بشكل أسرع، ويحققون عائدًا أسرع على الاستثمار، ويحققون نجاحًا متزايدًا في غضون 30 يومًا!
Poltio
poltio.com
تتيح حلول Poltio القابلة للتضمين بدون تعليمات برمجية والتي تتميز بالاستجابة والملصق الأبيض، تمكين العلامات التجارية/الوكالات من إضفاء الطابع الإنساني على اكتشاف المنتجات والتقاط بيانات الطرف صفر في الوقت الفعلي / الحصول على رؤى غير متحيزة / تعزيز OI أثناء إنشاء شرائح وشخصيات. ما عليك سوى اختيار الحل المناسب مثل الاستبيان الذكي أو الاختبار الجذاب أو اختبار توصية المنتج / الباحث عن الهدايا. لا تعمل اختبارات المنتجات على تعزيز تسوق العميل فحسب، بل توفر أيضًا تجربة متميزة وترفع من مستوى رحلة العميل من خلال البيع الموجه.
Smartrr
smartrr.com
تقوم Smartrr بإنشاء تجارب اشتراك متميزة لعلامات DTC التجارية من خلال حل عضوية الخدمة الكاملة الذي يزيد من القيمة الدائمة للمشتركين لديك.
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك. نماذج التسعير المرنة من UpSellit تلبي احتياجات أي شركة وتسمح لتجار التجزئة من جميع الأحجام برؤية تحسين معدل تحويل التأثير الحقيقي. تتضمن مجموعة خدمات UpSellit الإدارية ما يلي: - تجديد النشاط التسويقي عبر البريد الإلكتروني - استراتيجيات التحفيز - حملات الرسائل النصية القصيرة - الاستراتيجيات القائمة على القيمة - تقنية إعادة بناء سلة التسوق - مجموعات التحكم - اختبارات AB المتقدمة - التحليل السلوكي - ضمانات مكافحة الزائفة
Socital
socital.com
Socital عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد المسوقين على جذب العملاء المحتملين وتحويل الزوار المجهولين والمتخلى عنهم إلى عملاء وزيادة المبيعات. توفر Socital مجموعة فريدة من الأدوات لجمع البيانات وتجزئة قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتحسين التحويل والاستهداف والتخصيص.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99designs by Vista وVistaPrint معًا تصميمًا متكامل الخدمات وحلولًا رقمية وطباعة، مما يعزز تواجد الشركات الصغيرة في المساحات المادية والرقمية ويدعمها لتحقيق النجاح.
Smartproxy
smartproxy.com
ربما تكون Smartproxy هي الطريقة الأكثر سهولة في الاستخدام للوصول إلى البيانات المحلية في أي مكان. تتمتع بتغطية عالمية من خلال 195 موقعًا وتوفر أكثر من 40 مليون وكيل سكني حول العالم. يعد الدعم الفني على مدار الساعة، وأنواع مختلفة من الوكلاء، وأربعة حلول للتجميع، وطرق دفع مرنة، وواجهة برمجة التطبيقات العامة، ولوحة تحكم سهلة الاستخدام من بين الأسباب التي جعلت Smartproxy أحد أكثر موفري البروكسي ثقة في السوق. . الأشياء الأساسية التي يقدمها لك Smartproxy: - أكثر من 40 مليون عنوان IP سكني عالي الجودة بمتوسط سرعة أقل من 0.5 ثانية. - تغطية عالمية - استهدف أكثر من 195 موقعًا، بما في ذلك مدن و50 ولاية أمريكية. - خيار الدفع حسب الاستخدام - 8.5 دولارًا لكل 1 جيجابايت. - أكثر من 100 ألف عنوان IP مشترك لمراكز البيانات من الولايات المتحدة وأوروبا. - 400 ألف مجموعة من عناوين IP المخصصة لمراكز البيانات من الولايات المتحدة. - اتصالات وخيوط غير محدودة. - عدم الكشف عن هويته الكاملة والأمن. - جلسات لاصقة مدتها 30 دقيقة. - المحفظة الذكية لإدارة الدفع بسهولة. - دعم رائع على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. - لوحة تحكم سهلة الاستخدام مع إعداد وكيل سريع وسهل. - وثائق مفصلة ومدونة إعلامية. - مجموعة من الأدوات المجانية مع أي اشتراك في الخطة. - خيار استرداد الأموال لمدة 14 يومًا.
Graas
graas.ai
تجمع Graas البيانات من أكثر من 100 منصة لإجراء تحليل شامل عبر الأسواق ومواقع العلامات التجارية والإعلانات والمخزون.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه الميزات إنشاء اختباراتك المخصصة وتحريرها وتحليلها. تعتمد Marquiz خطط التسعير الخاصة بها على عدد العملاء المتوقعين شهريًا، مما يعني أنها مصممة لتلبية احتياجات عملك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو مؤسسة كبيرة.
CustomCat
customcat.com
قم بإنشاء وبيع منتجات مخصصة، وقم ببناء علامتك التجارية، واكسب خطوطك مع CustomCat!
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة من خلال مجموعة المتاجر الشاملة والمتكاملة بالكامل من حلول المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. مع Skeepers، تعمل العلامات التجارية على تعزيز علاقات العملاء بشكل أصلي، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلكين. تسهل حلولها إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجمعه وإدارته وتنشيطه بشكل فعال وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا للحصول على محتوى فيديو UGC عالي الجودة ومصمم خصيصًا. يمكّن الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأمثل لجعل المنتجات تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة وتبث مقاطع الفيديو عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية.
Adapty
adapty.io
يساعد Adapty مطوري الأجهزة المحمولة على تحليل الاشتراكات داخل التطبيق وتنميتها، ودمج عمليات الشراء داخل التطبيق في غضون ساعات قليلة، وإجراء تجارب تحقيق الدخل بشكل أسرع وأرخص. - اختبار أسعار عمليات الشراء داخل التطبيق دون إصدارات التطبيق. - دمج IAPs في غضون ساعات قليلة باستخدام SDK بسيط وسهل الاستخدام للمطورين. لا يلزم ترميز الخادم. - ضاعف إيرادات اشتراكك خلال 3 أشهر من خلال اختبار A/B لنظام حظر الاشتراك غير المدفوع. - قم بقياس الاقتصاد داخل التطبيق الخاص بك بدءًا من التجارب وحتى استرداد الأموال باستخدام التحليلات في الوقت الفعلي. دقة تصل إلى 99.5% مع App Store Connect.
Gelato
gelato.com
Gelato هي أكبر منصة في العالم للإنتاج المحلي للسلع المخصصة حسب الطلب نيابة عن بائعي التجارة الإلكترونية العالميين. مهمتنا هي تمكين اقتصاد المبدعين سريع النمو من خلال الإنتاج المحلي والتسليم بين عشية وضحاها لأي عنصر مخصص لأي مستهلك على هذا الكوكب. تعمل منصة Gelato على تمكين رواد الأعمال والمبدعين في مجال التجارة الإلكترونية من إنتاج وتقديم منتجات مخصصة مثل الملابس وفنون الجدران والكتب والبضائع والإكسسوارات للعملاء في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تضم أكثر من 100 شريك إنتاج محلي في 33 دولة مثل الولايات المتحدة وروسيا. والهند والصين وأستراليا وجميع أنحاء أوروبا. ونظرًا لأن المنتجات يتم تصنيعها حسب الطلب وأقرب إلى مكان تسليمها، فإن الشحن يكون أسرع ويتم تقليل النفايات والتكاليف وانبعاثات الكربون، مع إزالة حاجة البائع إلى الاستثمار في أي تكاليف مقدمة أو إدارة المخزون أو الشحن عبر الحدود. أسرع وأكثر ذكاءً وأكثر خضرة.
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، والجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، والتحليلات، وخطافات الويب، والمزيد! الحل الأمثل لك. تضمن لك سهولة السحب والإفلات وبساطة السحب والإفلات ومجموعة أدوات التحويل عائد الاستثمار المالي. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء بسلاسة على نطاق واسع مع إيقاف الاحتيال والتعامل مع KYC وAML والمتطلبات التنظيمية الأخرى.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP المتكاملة على توحيد عناصر المؤسسات الحديثة - بدءًا من القوى العاملة والشؤون المالية وحتى العملاء وسلاسل التوريد - في نظام بيئي موحد يدفع عجلة التقدم.
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على تقديم تجارب عملاء رابحة ومتماسكة تدفع نمو التجارة الإلكترونية. Yotpo هي إحدى شركات Forbes Cloud 100 ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والمملكة المتحدة وبلغاريا وأستراليا.
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مما يسهل إدارة أعمالك وتبسيط العمليات.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout هو مزود التجارة والمدفوعات الرقمية الذي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها عبر قنوات متعددة، واكتساب العملاء عبر نقاط اتصال متعددة، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات، والاستفادة من خيارات الدفع الأكثر ذكاءً ونماذج فواتير الاشتراك، وزيادة معدلات تحويل المبيعات إلى أقصى حد. يشمل عملاء الشركة ABBYY، وAbsolute، وBitdefender، وFICO، وHP Software، وKaspersky Lab، والعديد من الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم. استحوذت Avangate على 2Checkout (www.2checkout.com) في مارس 2017. تختار الشركات حلنا من أجل: - بيع المزيد من السلع الرقمية على مستوى العالم - تعظيم القيمة الدائمة للعميل - تسريع وقت الوصول إلى السوق - الحصول على إدارة متكاملة للإيرادات المتكررة - الاستفادة من قنوات التوزيع الجديدة مزيد من المعلومات حول www.2checkout.com
Planio
plan.io
نجاح مشروع المهندس: تتبع المشكلات، وإدارة المشاريع، والتحكم في الإصدار، ومكتب المساعدة، ومزامنة الملفات، والويكي، والدردشة.
Togai
togai.com
إطلاق نماذج تسعير قائمة على الاستخدام من خلال منصة القياس والفوترة الموثوقة من Togai. بنية أساسية للفوترة قائمة على الاستخدام مصممة للتعامل مع أي حجم.
Pepperi
pepperi.com
توفر Pepperi للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة منصة تجارة B2B شاملة لإدارة جميع جوانب مبيعاتهم الشاملة باستمرار. من خلال تمكينك من بيع المزيد والأفضل والأسرع، تجمع منصتنا بشكل فريد بين التجارة الإلكترونية بين الشركات وأتمتة قوة المبيعات وتنفيذ البيع بالتجزئة ومحاسبة المسار (مبيعات الشاحنات) في حل متكامل للهاتف المحمول يعمل أصلاً على جميع الأجهزة لتحقيق أقصى قدر من الحضور الشخصي وعبر الإنترنت. مبيعات B2B. يعتمد أكثر من 1000 عميل، في أكثر من 60 دولة، عبر قطاعات مختلفة - السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والجمال ومستحضرات التجميل، والأغذية والمشروبات، والنظارات وغيرها الكثير - على Pepperi لتخطيط وتنفيذ وتحليل مبيعات القنوات الشاملة B2B الخاصة بهم: • الويب والهواتف المحمولة B2B الإلكترونية- تتيح منصة التجارة للمشترين إمكانية الطلب في أي وقت وفي أي مكان • أصبحت عملية تلقي الطلب عبر الإنترنت/دون الاتصال بالإنترنت سهلة بفضل الكتالوجات الإلكترونية والعروض الترويجية التجارية وبيانات العملاء الكاملة • تطبيق تنفيذ البيع بالتجزئة للتدقيق داخل المتجر والترويج التجديد • التسليم المباشر للمتجر ومبيعات الشاحنات المدعومة من خلال تطبيق محاسبة الطريق لنظامي التشغيل iOS وAndroid • إدارة العروض الترويجية للتسويق التجاري عبر جميع القنوات في وقت واحد، باستخدام واجهة مستخدم بديهية • تعمل الإدارة المركزية على تبسيط عمليات القنوات متعددة القنوات عبر نقاط اتصال العملاء منصة Pepperi على مستوى المؤسسات بسلاسة وأمان يتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل SAP Business One وSAP Business By Design وغيرها الكثير، مما يجعل الوصول إلى البيانات متاحًا بشكل كامل للممثلين الميدانيين والمشترين، على جميع الأجهزة، عبر الإنترنت وغير متصل.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ومكافحة الاحتيال دون المساس بتجربة الدفع الخاصة بعميلك. مع GoCardless يمكنك توفير الوقت والمال، وكسب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم، والحصول على أموال في الوقت المحدد، وتقليل التوتر. تثق بنا أكثر من 75,000 شركة حول العالم لدعم مدفوعاتها، بما في ذلك أسماء عالمية مثل DocuSign وCarrefour وNorway Refugee Council وTrip Advisor وAon وSurvey Monkey وUNHCR. نحن نمكنهم من تحصيل المدفوعات من أكثر من 30 دولة، ومعالجة أكثر من 30 مليار دولار سنويًا. وتتميز منتجاتنا بالمرونة التي تناسب الطريقة التي تريد استخدامها بها - سواء كنت تريد استخدامها بمفردها من خلال لوحة المعلومات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت، أو الاتصال بأحد الأنظمة التي يزيد عددها عن 350 نظامًا قد تستخدمها بالفعل لإدارة أعمالك، أو إنشاء التكامل المخصص الخاص بك مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. لقد كنا في هذه المهمة منذ عام 2011، والآن لدينا فريق رائع يضم أكثر من 700 خبير في مجال المدفوعات عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا. في الواقع، ربما تكون قد سمعت عنا من قبل - فقد غطتنا هيئة الإذاعة البريطانية، وفايننشال تايمز، وتيك كرانش، ووول ستريت جورنال، ولي إيكو، وبورسن تسايتونج، وأستراليا فايننشال ريفيو، ومئات آخرين. هل تريد معرفة المزيد؟ توجه إلى gocardless.com