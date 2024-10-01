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برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - هولندا
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلا...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جم...
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدو...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Debutify
debutify.com
Debutify هو الحل المتكامل الشامل لعلامة التجارة الإلكترونية الحديثة. بفضل مجموعة من التطبيقات المُحسّنة للتحويل، فإنه يعمل على تبسيط إطلاق أي علامة تجارية وإدارتها وتوسيع نطاقها. ولهذا السبب وضعت العديد من العلامات التجارية لـ DTC حول العالم ثقتها في Debutify. تم تصميم كل منتج من منتجات Debutify بسل...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار ف...
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على ت...
Sendcloud
sendcloud.com
يمكّن Sendcloud أكثر من 23000 شركة تجارة إلكترونية من توفير الوقت والجهد والمال في أهم عملياتها: الشحن. تواصل مع شركات النقل المفضلة لديك واشحن بكفاءة إلى جميع أنحاء العالم. تجاوز توقعات العملاء من خلال رسائل التتبع ذات العلامات التجارية وصفحات التتبع وبوابة إرجاع الخدمة الذاتية الكاملة. اجعل متجرك ...
Drip
drip.com
Drip عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية على زيادة عمليات الشراء المتكررة والولاء للعلامة التجارية. يزود Drip أكثر من 30.000 من مسوقي التجارة الإلكترونية بأدوات قوية لفهم عملائهم وتسويقهم. ستحول جميع بيانات عملائك إلى شرائح ديناميكية في Drip، وت...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial عبارة عن منصة كاملة للمحتوى الذي أنشأه المستخدمون لتنمية العملاء والتفاعل معهم، دون عناء من خلال جمع المحتوى وعرضه من العملاء السعداء. تم تطوير EmbedSocial لتمكين الوكالات والشركات والمؤثرين ومنشئي المحتوى والمسوقين من رفع مستوى استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم من خلال إنشاء جميع محت...
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخ...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
SendOwl
sendowl.com
كل ما تحتاجه لبيع أي شيء رقمي في أي مكان عبر الإنترنت - الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي والبرامج والعضويات وتذاكر الأحداث والدورات التدريبية عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلي...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب ال...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Helium 10
helium10.com
Helium 10 هي منصة برمجية رائدة متكاملة يثق بها أكثر من 2,000,000 من رواد الأعمال والوكالات والعلامات التجارية العالمية الرئيسية في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو أعمالهم على أمازون من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. تعمل شركة Helium 10، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا، عل...
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Triple Whale
triplewhale.com
نحن نساعدك في الحصول على بيانات أكثر دقة، مع دمج جميع قنواتك في مكان واحد، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. Triple Whale هو أول نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية الكل في واحد في العالم. بفضل عمليات تجميع البيانات القوية والمرئيات وتتبع الإسناد المحسّن، توفر Tri...
Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazo...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في...
Braintree
braintreepayments.com
يمكنك الوصول إلى المزيد من المشترين وزيادة التحويلات باستخدام حل الدفع عبر الإنترنت الذي يعالج بطاقات PayPal وVenmo وبطاقات الائتمان والخصم وApple Pay وGoogle Pay.
Shopney
shopney.co
Shopney هو أفضل منشئ تطبيقات الهاتف المحمول للعلامات التجارية Shopify و Shopify Plus. بفضل محرر التصميم السهل السحب والإفلات، يمكنك تحويل متجر Shopify الخاص بك إلى تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة. يحتوي على ميزات فريدة مثل خيارات السمات والدردشة داخل التطبيق. لذلك، يمكنك التأكد من أن تطبيق اله...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Feedonomics
app.feedonomics.com
ومن خلال منصتها الرائدة لإدارة موجز البيانات، تساعد Feedonomics العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحسين كتالوجات منتجاتهم وإدراجها في المئات من وجهات التسوق الخاصة بالتجارة الإلكترونية حول العالم. تعمل حلولنا كاملة الخدمات للأسواق والقنوات الإعلانية على أتمتة العديد من العمليات، مثل إعداد الموجز و...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99de...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في...
Keepa
keepa.com
تحتفظ Keepa بسجلات الأسعار لجميع المنتجات على أمازون، أكبر تاجر عبر الإنترنت وأكثرها ثقة في العالم. يمكن للمستخدمين تتبع تطور أسعار المنتجات التي يهتمون بها بشكل فردي، وسوف يقوم Keepa بإخطارهم عندما يصل السعر إلى حد محدد مسبقًا. إلى جانب ميزة التتبع هذه، يمكن أيضًا استخدام Keepa لتصفح مجموعة كاملة م...
Shiprocket
shiprocket.in
أحد أفضل حلول برمجيات التجارة الإلكترونية والشحن. أكثر من 24000+ خدمة COD واستخدم شركاء توصيل متعددين في الهند لتسليم منتجاتك في الوقت المحدد. لا حدود للشحن.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف...
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت ال...
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ...
Veeqo
veeqo.com
برنامج شحن مجاني يقوم بأكثر من مجرد طباعة الملصقات. يمكنك خفض تكلفة وسرعة تنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ قوية باستخدام برنامج إدارة الشحن المجاني تمامًا من Veeqo. خصومات فورية على أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx: يمكنك الوصول فورًا إلى أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx المخفضة. ليست هناك ...
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Elfsight
elfsight.com
ترقية موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى البرمجة. تساعد أدوات Elfsight أكثر من 1,000,000 من مالكي مواقع الويب على زيادة المبيعات وإشراك الزائرين وجمع العملاء المحتملين والمزيد. وفر وقتك وأموالك مع حلول جاهزة للاستخدام وقم بتنمية أعمالك بشكل أسرع! ⚡️
Gelato
gelato.com
Gelato هي أكبر منصة في العالم للإنتاج المحلي للسلع المخصصة حسب الطلب نيابة عن بائعي التجارة الإلكترونية العالميين. مهمتنا هي تمكين اقتصاد المبدعين سريع النمو من خلال الإنتاج المحلي والتسليم بين عشية وضحاها لأي عنصر مخصص لأي مستهلك على هذا الكوكب. تعمل منصة Gelato على تمكين رواد الأعمال والمبدعين في ...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout هو مزود التجارة والمدفوعات الرقمية الذي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها عبر قنوات متعددة، واكتساب العملاء عبر نقاط اتصال متعددة، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات، والاستفادة من خيارات الدفع الأكثر ذكاءً ونماذج فواتير الاشتراك، وزيادة معدلات تحويل المبيعات إلى أقصى حد. يشمل عملاء...
Adapty
adapty.io
يساعد Adapty مطوري الأجهزة المحمولة على تحليل الاشتراكات داخل التطبيق وتنميتها، ودمج عمليات الشراء داخل التطبيق في غضون ساعات قليلة، وإجراء تجارب تحقيق الدخل بشكل أسرع وأرخص. - اختبار أسعار عمليات الشراء داخل التطبيق دون إصدارات التطبيق. - دمج IAPs في غضون ساعات قليلة باستخدام SDK بسيط وسهل الاستخدا...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in هي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات مختلفة. من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتنقل البديهي، يوفر Shoopy.in للمتسوقين تجربة تسوق مريحة وسلسة عبر الإنترنت. الميزات الرئيسية: مجموعة واسعة من المنتجات: يقدم Shoopy.in مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك ا...
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مم...