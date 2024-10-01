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برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلا...
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار ف...
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلي...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99de...
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب ال...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جم...
Spectrum
spectrum.net
Spectrum هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص منتجات المصنع ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للعلامات التجارية بالابتكار بامتياز وتقليل المنافسة مع تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وزيادة الهوامش والتحويلات. تقوم شركة Spectrum بتطوير برامج مخصصة تتميز بتصور ثلاثي الأبعاد هو الأفضل في فئته. ولبرنامج مخص...
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخ...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول...
Coohom
coohom.com
برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint هي منصة ذكاء الأجهزة الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة واسعة النطاق والتي تساعد المطورين على بناء حلول الكشف عن الاحتيال الأفضل في فئتها. تتميز بصمة الإصبع بأنها دقيقة بنسبة 99.5% مع معرفات زائر ثابتة تدوم لأشهر بدلاً من أيام، وسريعة من خلال استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات لات...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed هو مجمع لوسائل التواصل الاجتماعي يجمع ويعرض المحتوى الجذاب الذي أنشأه المستخدمون من أي شبكة تواصل اجتماعي مثل Instagram وFacebook وTwitter وYoutube وTiktok وGoogle Review وAirbnb وأكثر من 21 شبكة. يتم بعد ذلك تضمين المحتوى المنسق من خلال عناصر واجهة المستخدم كجدار اجتماعي مخصص على موقع الوي...
Klar
getklar.com
كلار هو المصدر الوحيد للحقيقة لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. مع Klar، يمكنك مركزة جميع بياناتك في مكان واحد وتخصيصها لتناسب واقعك. توقف عن إدارة أعمالك باستخدام جداول البيانات - وفر الوقت واحصل على وضوح حول كيفية تحقيق النمو المربح مع Klar. لقد تم تصميمه لمساعدتك في الإجابة على جميع أسئلتك، ا...
instantprintuk
instantprint.co.uk
نحن الطباعة الفورية. نحن شركة الطباعة عبر الإنترنت الوحيدة التي تحقق عملك حقًا. هذا لأننا مجموعة ودودة من الأفراد الموهوبين الذين سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدتك في إنشاء مطبوعات رائعة. نحن ندرك أنك تريد الوصول إلى عملائك بأفضل طريقة ممكنة. لذلك، بدءًا من طباعة النشرات السريعة وحتى تصميمات بطاقات العمل...
Aistetic
aistetic.com
يمكنك زيادة المبيعات وتقليل العوائد من خلال توصيات الحجم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Aistetic. تقنية قياس وقياس حجم الجسم ثلاثية الأبعاد من Aistetic: تقلل من العوائد - مع قياسات دقيقة وتوصيات بالحجم من أجل ملابس مناسبة بشكل أفضل وعملاء أكثر سعادة. يزيد من المبيعات والتحويل والولاء - يلزم إجراء مسح...
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation، الخيار الأول لبائعي التجارة الإلكترونية. نحن نتكامل مع أكثر من 150 من الأسواق وعربات التسوق وشركات النقل الأكثر شهرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أي عدد تريده من قنوات البيع وشركات النقل. مع ShipStation، يمكنك الحصول على خصومات حصرية من...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في...
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت ال...
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف ...
AppMySite
appmysite.com
أنشئ تطبيقًا باستخدام أقوى أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. AppMySite يجعل تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. أنشئ تطبيقات جوال أصلية متميزة لكل من Android وiOS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) وا...
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP الم...
DelightChat
delightchat.io
قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان...
Paddle
paddle.com
يقدم Paddle الحل الكامل للمدفوعات والضرائب والاشتراكات لـ SaaS. بدلاً من العمل معًا والحفاظ على مجموعة مدفوعات مجزأة، فإننا "نقوم بذلك من أجلك" في منصة واحدة، مما يمنحك مصدرًا واحدًا للبيانات وحقيقة الإيرادات. نحن نتعامل مع كل شيء بدءًا من عمليات الدفع والمدفوعات وإدارة الاشتراكات والفواتير والتجديد...
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
EX.CO
ex.co
EX.CO عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الفيديو حائز على جوائز وأول ناشر يعمل على تمكين الناشرين من امتلاك محتوى الفيديو الخاص بهم واستراتيجيات تحقيق الدخل لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
VNTANA
vntana.com
VNTANA عبارة عن منصة SaaS تجعل إنتاج الأصول ثلاثية الأبعاد وتوزيعها سريعًا وقابلاً للتطوير. يحقق التصميم ثلاثي الأبعاد عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في مبيعات B2B وB2C (زيادة التحويل بمقدار الضعف وانخفاض العائدات بنسبة 40%)، ولكن تنفيذ التصميم ثلاثي الأبعاد يتطلب الكثير من العمل اليدوي من فنان ثلاثي ...
Salsify
salsify.com
تساعد Salsify الآلاف من الشركات المصنعة للعلامات التجارية والموزعين وتجار التجزئة في أكثر من 140 دولة على التعاون للفوز على الرف الرقمي. تتيح منصة إدارة تجربة المنتج (PXM) الخاصة بالشركة للمؤسسات مركزية جميع محتويات منتجاتها، والاتصال بالنظام البيئي التجاري، وأتمتة العمليات التجارية من أجل تقديم أفض...
HyperSKU
hypersku.com
توفر HyperSKU مصادر مبسطة وخدمات لوجستية عالية الكفاءة لبائعي التجارة الإلكترونية. ومن خلال الوصول المباشر المباشر إلى الموردين الصينيين والبنية التحتية لنظام التسليم العالمي الموثوق والمتطور، يمكن للبائعين تحسين أداء المبيعات وخفض التكاليف عبر نظامها البيئي الكامل.
Printcart
printcart.com
تتضمن Printcart وحدات ستساعدك على الترويج لأعمال الطباعة الخاصة بك وبيع خدمات التصميم والطباعة عبر الإنترنت.
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com هي واجهة برمجة تطبيقات الطباعة الرائدة لموفري Web2Print ومنصات التجارة الإلكترونية والمؤسسات والناشرين والعلامات التجارية العالمية والشركات الأخرى حول العالم. تقع مكاتب Cloudprinter.com في هولندا والدنمارك وأوكرانيا. يواصل موقع Cloudprinter.com توسيع شبكته العالمية التي تتكون بالفعل...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Expivi
expivi.com
قم بإنشاء عامل WOW لتعزيز مبيعاتك من خلال التصور ثلاثي الأبعاد وتخصيص منتجاتك داخل متصفحك الخاص سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. إن القدرة على تدوير المنتج وتكبيره للحصول على "إحساس" بالأنسجة والتفاصيل والجودة ستؤدي إلى زيادة تفاعل العملاء بشكل كبير. يرتبط Expivi بسلاسة كمكون إضافي على معظم ال...
Esenca
esenca.ai
Esenca هو حل لقياس الجسم يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم أحدث التقنيات لتزويد عملائك بتوصيات فورية بشأن الحجم، وتزويدك برؤى حول احتياجاتهم. يمكن دمج Esenca بسلاسة في أي موقع ويب، ويمكن الوصول إليه من أي متصفح ويب، مما يمنح المستخدمين القدرة على الحصول على أكثر من 100 قياس للجسم وتوصيات الحجم في أ...
Crowdship
crowdship.io
يتيح Crowdship لبائعي التجزئة العثور بسرعة على المنتجات من العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا وإدراجها وبيعها. يمكنك العثور على المنتجات على الفور من أفضل العلامات التجارية وإدراجها وإسقاطها دون الحاجة إلى شراء المخزون مقدمًا. مزامنة المنتجات والتسعير والمخزون والطلبات والمرتجعات والمدفوعات والمزيد مع...
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint هي شركة طباعة عبر الإنترنت لنماذج الأعمال والمجلدات عالية الجودة والقرطاسية وبطاقات العمل والملصقات والملصقات والنشرات الإعلانية والمزيد. خدمات طباعة شخصية عبر الإنترنت - طباعة مخصصة.
Brandly
brandly.com
حل طباعة بطاقات العمل عبر الإنترنت الذي يوفر بوابة مجانية للعلامة التجارية لإدارة بطاقات العمل وتحريرها وطلبها لعدة موظفين، مع سير عمل مبسط وشحن مجاني لكل طلب.