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برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - اليابان
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار ف...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلا...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Keepa
keepa.com
تحتفظ Keepa بسجلات الأسعار لجميع المنتجات على أمازون، أكبر تاجر عبر الإنترنت وأكثرها ثقة في العالم. يمكن للمستخدمين تتبع تطور أسعار المنتجات التي يهتمون بها بشكل فردي، وسوف يقوم Keepa بإخطارهم عندما يصل السعر إلى حد محدد مسبقًا. إلى جانب ميزة التتبع هذه، يمكن أيضًا استخدام Keepa لتصفح مجموعة كاملة م...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخ...
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلي...
Helium 10
helium10.com
Helium 10 هي منصة برمجية رائدة متكاملة يثق بها أكثر من 2,000,000 من رواد الأعمال والوكالات والعلامات التجارية العالمية الرئيسية في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو أعمالهم على أمازون من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. تعمل شركة Helium 10، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا، عل...
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف ...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء تطبيقات جوال iOS وAndroid ذات مستوى احترافي. تتيح لك منصة DIY الفريدة من نوعها تخصيص كل جانب من جوانب تطبيقك دون كتابة أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك من خلال إنشاء تطبيق من البداية، أو تخصيص أحد القوالب المعدة مسبقًا. لديك سيطرة كامل...
Spectrum
spectrum.net
Spectrum هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص منتجات المصنع ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للعلامات التجارية بالابتكار بامتياز وتقليل المنافسة مع تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وزيادة الهوامش والتحويلات. تقوم شركة Spectrum بتطوير برامج مخصصة تتميز بتصور ثلاثي الأبعاد هو الأفضل في فئته. ولبرنامج مخص...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99de...
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدو...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب ال...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) وا...
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي ...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هي أداة لتحليل البيانات والرؤى لمتجر TikTok. من خلال توفير معلومات حول المنتجات الرائجة، والمؤثرين الموهوبين، ومقاطع الفيديو القصيرة الرائجة، والبث المباشر عالي الجودة، وأبحاث السوق، والتحليلات التنافسية، يمكننا مساعدة البائعين في متاجر TikTok/العلامات التجارية/المبدعين/الشركات التابعة على ...
Sellfy
sellfy.com
Sellfy عبارة عن منصة تجارة إلكترونية سهلة للمبدعين الذين يتطلعون إلى بيع المنتجات الرقمية والمادية ومنتجات الاشتراك والطباعة عند الطلب من متجر جميل عبر الإنترنت. يعتني Sellfy بالجزء الفني من عملك حتى يكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على تنمية جمهورك.
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics عبارة عن منصة رائدة لبرامج التجارة الإلكترونية تقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة بائعي eBay في العثور على عناصر مربحة لبيعها ثم بيع سلعهم بسرعة من خلال ترتيبها في الصفحة الأولى. منذ عام 2016، ساعدت ZIK Analytics أكثر من 100000 شخص مثلك تمامًا في بدء أعمالهم التجارية على موقع eBay وتنميتها...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ هو حل مصمم خصيصًا لدمج المراسلة في رحلة العميل الرقمية وتسهيل المحادثات مع العملاء عبر قنوات المراسلة والتواصل الاجتماعي على نطاق واسع. من خلال توفير حل مشاركة العملاء الرقمي لقنوات المراسلة، تجمع Verint بين استجابة الوكيل والمساعد الافتراضي جنبًا إلى جنب مع أتمتة القوى العاملة وإد...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم ا...
Qonversion
qonversion.io
نظام تحقيق الدخل من الاشتراكات داخل التطبيق لتطبيقات الهاتف المحمول: - البنية التحتية للاشتراك داخل التطبيق عبر الأنظمة الأساسية - تحليلات الاشتراك - اختبار A/B لتحقيق الدخل، كل ذلك في مكان واحد لمساعدتك على تطوير تطبيقك بشكل أسرع. يتيح Qonversion تنفيذ الاشتراك بسرعة داخل التطبيق. فهو يوفر البنية ا...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed هو مجمع لوسائل التواصل الاجتماعي يجمع ويعرض المحتوى الجذاب الذي أنشأه المستخدمون من أي شبكة تواصل اجتماعي مثل Instagram وFacebook وTwitter وYoutube وTiktok وGoogle Review وAirbnb وأكثر من 21 شبكة. يتم بعد ذلك تضمين المحتوى المنسق من خلال عناصر واجهة المستخدم كجدار اجتماعي مخصص على موقع الوي...
3DSellers
3dsellers.com
أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...
Reusely
reusely.com
هل تحتاج إلى طريقة سهلة لتقديم عروض أسعار إعادة الشراء لعملائك؟ انشر أداة إعادة الشراء الخاصة بك على موقع الويب الخاص بك في دقائق وابدأ في تلقي عمليات إعادة الشراء عبر البريد وفي المتجر اليوم! انسَ أمر تسعير عمليات إعادة الشراء باستخدام جدول بيانات، وقم بمزامنة أسعار إعادة الشراء مع تجار الجملة وحدد...
Vroozi
vroozi.com
Vroozi هي المنصة الرائدة في مجال شراء الأعمال السحابية وأتمتة AP. يساعدك حل الشراء إلى الدفع المؤتمت بالكامل الخاص بنا على النمو بشكل أسرع وأكثر ربحية من خلال رقمنة مشترياتك وفواتير البائعين والنفقات والمدفوعات. يعد حل Vroozi المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمثابة مشتريات حديثة لبيئة الأعمال المعقدة اليوم...
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمي...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK هي منشئ تقنية مسح الجسم المحمول الرائدة عالميًا الحاصلة على براءة اختراع والتي تدفع الابتكار في مجال البيع بالتجزئة من خلال تقديم توصيات مخصصة للملاءمة والحجم والتجربة الافتراضية للمتسوقين لمساعدة العلامات التجارية على تقليل العائدات مع زيادة التحويل وقيمة الطلب (AOV). توفر تحليلات بيانات الج...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson هي عبارة عن منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تزود العلامات التجارية بالذكاء والسرعة للبقاء في الطليعة. من خلال رؤى متطورة عبر القنوات وأدوات سير العمل، تمكن Dash Hudson العلامات التجارية من إنشاء محتوى يسلي ويجذب ويحقق نتائج أعمال متسقة.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جم...
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazo...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation، الخيار الأول لبائعي التجارة الإلكترونية. نحن نتكامل مع أكثر من 150 من الأسواق وعربات التسوق وشركات النقل الأكثر شهرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أي عدد تريده من قنوات البيع وشركات النقل. مع ShipStation، يمكنك الحصول على خصومات حصرية من...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في...
Big Cartel
bigcartel.com
منذ عام 2005، ساعدت Big Cartel الأشخاص من جميع أنحاء العالم على بيع ما يزيد عن 3.5 مليار دولار من أعمالهم. نحن مستقلون بنسبة 100% ونحن هنا لمساعدة المبدعين والفنانين والصناع والعلامات التجارية الصغيرة على فتح متجر والبدء في كسب لقمة العيش من خلال القيام بما يحبونه. نحن فريق صغير ومتماسك يركز على تمك...
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
Spocket
spocket.co
بمساعدة التعلم الآلي، تعمل Spocket على إحداث ثورة في سوق دروبشيبينغ ومساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يتنافسون مع أمازون - عن طريق إزالة الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون ومحو التكاليف الأولية لتجار التجزئة. يتيح Spocket لأكثر من 30.000 من رواد الأعمال عبر القارات الخمس إطلاق متاجرهم عبر الإنترنت و...