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برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - أستراليا
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبوابات الدفع، وبرامج إدارة الاشتراكات، وأدوات الدردشة المباشرة.
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Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. انضم إلى أكثر من 200000 منشئ يتقاضون رواتب من أكثر من 4 ملايين مستفيد شهريًا.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Sellix
sellix.io
Sellix هي أسهل طريقة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. قم ببيع البرامج والخدمات حسب الطلب والعضويات، كل ذلك في دقائق.
AppMySite
appmysite.com
أنشئ تطبيقًا باستخدام أقوى أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. AppMySite يجعل تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. أنشئ تطبيقات جوال أصلية متميزة لكل من Android وiOS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Sketchfab
sketchfab.com
مع مجتمع يضم أكثر من مليون منشئ، نحن أكبر منصة في العالم لنشر ومشاركة واكتشاف المحتوى ثلاثي الأبعاد على الويب والهاتف المحمول والواقع المعزز والواقع الافتراضي.
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
WooCommerce
woocommerce.com
قم بالبيع عبر الإنترنت باستخدام منصة التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بالكامل والمصممة لـ WordPress.
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Pabbly
pabbly.com
أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
VistaPrint
vistaprint.com
VistaPrint هو الشريك التسويقي للشركات الصغيرة حول العالم، حيث يعمل على تمكينها من تحقيق أحلامها. لأكثر من 20 عامًا، ساعدنا الشركات الصغيرة في الظهور والشعور بالمصداقية من خلال منتجات التصميم والتسويق عالية الجودة.
Printful
printful.com
إنشاء وبيع منتجات مخصصة عبر الإنترنت. حول أفكارك إلى منتجات متميزة تترك انطباعًا دائمًا
Spott
spott.ai
قم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتال...
Dopple.ai
dopple.ai
استمتع بتجربة طريقة جديدة للدردشة مع آلاف الشخصيات والرفاق والموجهين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Ecwid
ecwid.com
سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation. تم تصميم برنامج الشحن الخاص بنا لتوفير الوقت والمال عند تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Flipsnack
flipsnack.com
قم بإنشاء دفتر صور متحركة مذهل عبر الإنترنت. قم بإنشاء كتالوجات تقليب الصفحات عبر الإنترنت ومشاركتها وتضمينها، وتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى كتب تقليب عبر الإنترنت. قم بإنشاء كتاب فليب عبر الإنترنت باستخدام صانع الكتب فليب المتقدم لدينا. إنها تجربة مجانية!
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Convictional
convictional.com
استخدم Convictional لإطلاق سوق B2C أو B2B متعدد البائعين. نحن نمكّن تجار التجزئة والموزعين من الحصول على الموردين الخارجيين والتكامل معهم في السوق والشحن المباشر.
Ratingful
ratingful.com
قم بتحسين سمعتك عبر الإنترنت واحصل على المزيد من تقييمات Google من فئة 5 نجوم باستخدام Ratingful. تعمل منصتنا على تبسيط عملية طلب التقييمات من العملاء، وحماية تقييماتك، وتسليط الضوء على أهم التقييمات، ومراقبة سمعتك الرقمية. يمكنك أيضًا الرد على مراجعات Google وFacebook دون مغادرة نظامنا الأساسي، ومن...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Big Cartel
bigcartel.com
أنشئ متجرًا فريدًا عبر الإنترنت، وقم ببيع عملك، وقم بإدارة أعمال إبداعية. مثالي لمصممي الملابس والفرق وصانعي المجوهرات والحرفيين وغيرهم من الفنانين.
Jungle Scout
junglescout.com
منصتك الشاملة للبيع على أمازون.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Sellpass
auth.sellpass.io
بيع المنتجات الرقمية برسوم 0%. Sellpass عبارة عن منصة شاملة لبدء الأعمال التجارية الرقمية وإدارتها وتنميتها - بدءًا من البرامج وحتى المجتمعات وكل شيء آخر.
Webgility
webgility.com
قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.
Gelato
gelato.com
أنشأت شركة Gelato أكبر شبكة في العالم للإنتاج المحلي وتوزيع المنتجات المخصصة. معًا نجلب الإبداع إلى الحياة - وفي الأعمال التجارية.
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هي أداة لتحليل البيانات والرؤى لمتجر TikTok. من خلال توفير معلومات حول المنتجات الرائجة، والمؤثرين الموهوبين، ومقاطع الفيديو القصيرة الرائجة، والبث المباشر عالي الجودة، وأبحاث السوق، والتحليلات التنافسية، يمكننا مساعدة البائعين في متاجر TikTok / العلامات التجارية / المبدعين / الشركات التابع...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.
Subbly
subbly.co
Subbly عبارة عن منصة تجارية شاملة تتيح لك إطلاق أي نموذج أعمال قائم على الاشتراكات وتشغيله وتنميته. ابدأ تجربتك المجانية لمدة أسبوعين اليوم.
CustomCat
customcat.com
قم بإنشاء وبيع منتجات مخصصة، وقم ببناء علامتك التجارية، واكسب خطوطك مع CustomCat!
Spectrum
spectrum.net
شركة Charter Communications, Inc. هي شركة اتصالات ووسائط أمريكية تقدم خدمات تحمل العلامة التجارية Charter Spectrum.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Helium 10
helium10.com
بدءًا من البحث عن المنتجات والكلمات الرئيسية وحتى تحسين القائمة والتحليلات والمزيد. أدواتنا وتدريبنا يغطي احتياجاتك بغض النظر عن مكان وجودك في رحلة البيع الخاصة بك.
DSers
dsers.com
أفضل أداة دروبشيبينغ AliExpress للتجارة الإلكترونية.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
Keepa
keepa.com
مخططات تاريخ أسعار أمازون، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وساعات الأسعار، والانخفاضات اليومية، وإضافات المتصفح.
Shiprocket
shiprocket.in
أصبح شحن التجارة الإلكترونية سهلاً حل الشحن للتجارة الإلكترونية رقم 1 في الهند، والذي تثق به أكثر من 100 ألف علامة تجارية ورائد أعمال للحصول على أقل أسعار الشحن وأوسع نطاق وأفضل خدمة للعملاء.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!