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برامج البحث في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج البحث في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق للمستهلكين عبر الإنترنت من خلال تسهيل العثور على أفضل المنتجات التي تناسب احتياجاتهم. فهو يقوم بتحليل وفهرسة بيانات المنتج ومعلومات التجارة الإلكترونية الأخرى، مما يبسط عملية البحث للمشترين. يقدم هذا البرنامج أيضًا توصيات ذكية بشأن المنتجات، ويساعد على تقليل التخلي عن سلة التسوق، ويحسن مشاركة العملاء، ويعزز الإيرادات. تُستخدم الرؤى والتحليلات التي يقدمها هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل التجار ومسؤولي منصات التجارة الإلكترونية، كما تساعد فرق التسويق والمبيعات في تحسين استراتيجياتهم لتحقيق المزيد من الإيرادات.

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Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch يوفر بحثاً سريعاً وسهل التخصيص لمواقع الويب، مع ميزات مثل التصفية والتحليل لتحسين تجربة المستخدم.

Yext

Yext

yext.com

Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

تطبيق ExpertRec يتيح إضافة نتائج بحث سريعة إلى موقعك بسهولة، ويقدم خيارات تخصيص متعددة، مثل الإكمال التلقائي وتصحيح الأخطاء والبحث الصوتي.

Syte

Syte

syte.ai

Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Typesense Cloud هو محرك بحث سحابي سريع وقابل للتخصيص، يتيح للمطورين دمج ميزات بحث متقدمة في تطبيقاتهم بسهولة.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.

Findify

Findify

findify.io

Findify هو منصة بحث وتخصيص للمتاجر الإلكترونية، تساعد في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث الذكي والترويج المخصص.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder هو محرك بحث ذكي لمواقع التجارة الإلكترونية، يعزز تجربة البحث ويساعد العملاء في العثور على المنتجات بكفاءة.

LupaSearch

LupaSearch

lupasearch.com

تطبيق LupaSearch يقدم بحث بالذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث على المواقع وزيادة معدل تحويل الزوار إلى مشترين.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring هو حل شامل للتجارة الإلكترونية يساعد المتاجر عبر الإنترنت في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث والتخصيص وإدارة المنتجات.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

تطبيق PureClarity يقدم حلولًا لتخصيص التسوق الإلكتروني، مما يعزز المبيعات ويزيد من معدل التحويل من خلال توفير تجربة تسوق مخصصة للعملاء.

Constructor

Constructor

constructor.io

Constructor هي منصة لاكتشاف المنتجات تعزز التجارب الشخصية للعملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تحسين البحث والتوصيات بناءً على تفاعلات المستخدم.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch هو منصة بحث وتوصيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة البحث وزيادة التفاعل والمبيعات عبر بيئات التجارة المختلفة.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu هو تطبيق للبحث الذكي في مواقع التجارة الإلكترونية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتخصيص تجربة التسوق.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire هو تطبيق لتحسين تجربة العميل عبر الإنترنت، يساعد الشركات في زيادة التفاعل والمبيعات من خلال تحليل سلوك المستخدم وتحسينات مخصصة.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

تطبيق Prefixbox يعزز تجربة التسوق عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين البحث والتصفح وتقديم توصيات مخصصة لزيادة معدل التحويل والمبيعات.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

تطبيق Okkular.io يساعد المتاجر في مجالي الموضة والأثاث على تسهيل عملية وضع العلامات على المنتجات وتيسير اكتشافها عبر الإنترنت.

Loop54

Loop54

loop54.com

تطبيق Loop54 يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تحسين البحث واقتراح المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من رضا العملاء ومعدل التحويل.

Relewise

Relewise

relewise.com

تطبيق RELEWISE يوفر منصة تخصيص متقدمة لتحسين تجربة العملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم توصيات مخصصة وتحليل سلوك المستخدم.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto هي منصة تفاعلية تدير تجربة التجارة الإلكترونية من خلال تخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم لزيادة الإيرادات وتحسين رضا العملاء.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

يوفر تطبيق Pixyle.ai بيانات المنتجات للتجارة الإلكترونية، مما يساعد العلامات التجارية ومتاجر التجزئة في تحسين تجربة اكتشاف المنتجات.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

يوفر تطبيق Luigi's Box أدوات بحث واكتشاف المنتجات للتجارة الإلكترونية مع تحليل بيانات الأداء لتحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات.

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify هو منصة تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد شركات التجارة الإلكترونية في تحسين التجارب وزيادة التحويلات من خلال التوصيات المخصصة والتسويق المتعدد القنوات.

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance هي منصة توفر أدوات التخصيص والتوصية لمساعدة الشركات في تحسين تفاعلات العملاء وتحليل سلوكهم وتفضيلاتهم.

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