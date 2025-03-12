برامج البحث في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج البحث في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق للمستهلكين عبر الإنترنت من خلال تسهيل العثور على أفضل المنتجات التي تناسب احتياجاتهم. فهو يقوم بتحليل وفهرسة بيانات المنتج ومعلومات التجارة الإلكترونية الأخرى، مما يبسط عملية البحث للمشترين. يقدم هذا البرنامج أيضًا توصيات ذكية بشأن المنتجات، ويساعد على تقليل التخلي عن سلة التسوق، ويحسن مشاركة العملاء، ويعزز الإيرادات. تُستخدم الرؤى والتحليلات التي يقدمها هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل التجار ومسؤولي منصات التجارة الإلكترونية، كما تساعد فرق التسويق والمبيعات في تحسين استراتيجياتهم لتحقيق المزيد من الإيرادات.
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Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch يوفر بحثاً سريعاً وسهل التخصيص لمواقع الويب، مع ميزات مثل التصفية والتحليل لتحسين تجربة المستخدم.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
ExpertRec
expertrec.com
تطبيق ExpertRec يتيح إضافة نتائج بحث سريعة إلى موقعك بسهولة، ويقدم خيارات تخصيص متعددة، مثل الإكمال التلقائي وتصحيح الأخطاء والبحث الصوتي.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
Keyspider
keyspider.io
يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense Cloud هو محرك بحث سحابي سريع وقابل للتخصيص، يتيح للمطورين دمج ميزات بحث متقدمة في تطبيقاتهم بسهولة.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
Findify
findify.io
Findify هو منصة بحث وتخصيص للمتاجر الإلكترونية، تساعد في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث الذكي والترويج المخصص.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder هو محرك بحث ذكي لمواقع التجارة الإلكترونية، يعزز تجربة البحث ويساعد العملاء في العثور على المنتجات بكفاءة.
LupaSearch
lupasearch.com
تطبيق LupaSearch يقدم بحث بالذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث على المواقع وزيادة معدل تحويل الزوار إلى مشترين.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring هو حل شامل للتجارة الإلكترونية يساعد المتاجر عبر الإنترنت في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث والتخصيص وإدارة المنتجات.
PureClarity
pureclarity.com
تطبيق PureClarity يقدم حلولًا لتخصيص التسوق الإلكتروني، مما يعزز المبيعات ويزيد من معدل التحويل من خلال توفير تجربة تسوق مخصصة للعملاء.
Constructor
constructor.io
Constructor هي منصة لاكتشاف المنتجات تعزز التجارب الشخصية للعملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تحسين البحث والتوصيات بناءً على تفاعلات المستخدم.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch هو منصة بحث وتوصيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة البحث وزيادة التفاعل والمبيعات عبر بيئات التجارة المختلفة.
Klevu
klevu.com
Klevu هو تطبيق للبحث الذكي في مواقع التجارة الإلكترونية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتخصيص تجربة التسوق.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire هو تطبيق لتحسين تجربة العميل عبر الإنترنت، يساعد الشركات في زيادة التفاعل والمبيعات من خلال تحليل سلوك المستخدم وتحسينات مخصصة.
Prefixbox
prefixbox.com
تطبيق Prefixbox يعزز تجربة التسوق عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين البحث والتصفح وتقديم توصيات مخصصة لزيادة معدل التحويل والمبيعات.
Okkular.io
okkular.io
تطبيق Okkular.io يساعد المتاجر في مجالي الموضة والأثاث على تسهيل عملية وضع العلامات على المنتجات وتيسير اكتشافها عبر الإنترنت.
Loop54
loop54.com
تطبيق Loop54 يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تحسين البحث واقتراح المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من رضا العملاء ومعدل التحويل.
Relewise
relewise.com
تطبيق RELEWISE يوفر منصة تخصيص متقدمة لتحسين تجربة العملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم توصيات مخصصة وتحليل سلوك المستخدم.
Nosto
nosto.com
Nosto هي منصة تفاعلية تدير تجربة التجارة الإلكترونية من خلال تخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم لزيادة الإيرادات وتحسين رضا العملاء.
Pixyle.ai
pixyle.ai
يوفر تطبيق Pixyle.ai بيانات المنتجات للتجارة الإلكترونية، مما يساعد العلامات التجارية ومتاجر التجزئة في تحسين تجربة اكتشاف المنتجات.
Luigi's Box
luigisbox.com
يوفر تطبيق Luigi's Box أدوات بحث واكتشاف المنتجات للتجارة الإلكترونية مع تحليل بيانات الأداء لتحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify هو منصة تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد شركات التجارة الإلكترونية في تحسين التجارب وزيادة التحويلات من خلال التوصيات المخصصة والتسويق المتعدد القنوات.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي منصة توفر أدوات التخصيص والتوصية لمساعدة الشركات في تحسين تفاعلات العملاء وتحليل سلوكهم وتفضيلاتهم.
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