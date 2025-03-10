برامج البحث في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج البحث في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق للمستهلكين عبر الإنترنت من خلال تسهيل العثور على أفضل المنتجات التي تناسب احتياجاتهم. فهو يقوم بتحليل وفهرسة بيانات المنتج ومعلومات التجارة الإلكترونية الأخرى، مما يبسط عملية البحث للمشترين. يقدم هذا البرنامج أيضًا توصيات ذكية بشأن المنتجات، ويساعد على تقليل التخلي عن سلة التسوق، ويحسن مشاركة العملاء، ويعزز الإيرادات. تُستخدم الرؤى والتحليلات التي يقدمها هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل التجار ومسؤولي منصات التجارة الإلكترونية، كما تساعد فرق التسويق والمبيعات في تحسين استراتيجياتهم لتحقيق المزيد من الإيرادات.
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Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch يوفر بحثاً سريعاً وسهل التخصيص لمواقع الويب، مع ميزات مثل التصفية والتحليل لتحسين تجربة المستخدم.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
ExpertRec
expertrec.com
تطبيق ExpertRec يتيح إضافة نتائج بحث سريعة إلى موقعك بسهولة، ويقدم خيارات تخصيص متعددة، مثل الإكمال التلقائي وتصحيح الأخطاء والبحث الصوتي.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
Keyspider
keyspider.io
يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense Cloud هو محرك بحث سحابي سريع وقابل للتخصيص، يتيح للمطورين دمج ميزات بحث متقدمة في تطبيقاتهم بسهولة.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
Findify
findify.io
Findify هو منصة بحث وتخصيص للمتاجر الإلكترونية، تساعد في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث الذكي والترويج المخصص.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder هو محرك بحث ذكي لمواقع التجارة الإلكترونية، يعزز تجربة البحث ويساعد العملاء في العثور على المنتجات بكفاءة.
LupaSearch
lupasearch.com
تطبيق LupaSearch يقدم بحث بالذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث على المواقع وزيادة معدل تحويل الزوار إلى مشترين.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring هو حل شامل للتجارة الإلكترونية يساعد المتاجر عبر الإنترنت في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث والتخصيص وإدارة المنتجات.
PureClarity
pureclarity.com
تطبيق PureClarity يقدم حلولًا لتخصيص التسوق الإلكتروني، مما يعزز المبيعات ويزيد من معدل التحويل من خلال توفير تجربة تسوق مخصصة للعملاء.
Constructor
constructor.io
Constructor هي منصة لاكتشاف المنتجات تعزز التجارب الشخصية للعملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تحسين البحث والتوصيات بناءً على تفاعلات المستخدم.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch هو منصة بحث وتوصيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة البحث وزيادة التفاعل والمبيعات عبر بيئات التجارة المختلفة.
Klevu
klevu.com
Klevu هو تطبيق للبحث الذكي في مواقع التجارة الإلكترونية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتخصيص تجربة التسوق.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire هو تطبيق لتحسين تجربة العميل عبر الإنترنت، يساعد الشركات في زيادة التفاعل والمبيعات من خلال تحليل سلوك المستخدم وتحسينات مخصصة.
Prefixbox
prefixbox.com
تطبيق Prefixbox يعزز تجربة التسوق عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين البحث والتصفح وتقديم توصيات مخصصة لزيادة معدل التحويل والمبيعات.
Okkular.io
okkular.io
تطبيق Okkular.io يساعد المتاجر في مجالي الموضة والأثاث على تسهيل عملية وضع العلامات على المنتجات وتيسير اكتشافها عبر الإنترنت.
Loop54
loop54.com
تطبيق Loop54 يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تحسين البحث واقتراح المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من رضا العملاء ومعدل التحويل.
Relewise
relewise.com
تطبيق RELEWISE يوفر منصة تخصيص متقدمة لتحسين تجربة العملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم توصيات مخصصة وتحليل سلوك المستخدم.
Nosto
nosto.com
Nosto هي منصة تفاعلية تدير تجربة التجارة الإلكترونية من خلال تخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم لزيادة الإيرادات وتحسين رضا العملاء.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. تعمل الشركات بما في ذلك ESPRIT وOtrium وDepop وShoptrue على زيادة التحويلات والولاء من خلال وضع العلامات على المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Pixyle وإنشاء النصوص والإشراف على الصور وحلول التوصيات.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصية وقائمة المنتجات. امنح زوار موقعك الأدوات المثالية لاكتشاف منتجاتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. Luigi's Box هو برنامج ستستمتع أنت وعملاؤك باستخدامه.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify عبارة عن منصة تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحسين تجارب العملاء وزيادة التحويلات. تعمل حلول النمو على تعزيز التحويلات والاحتفاظ من خلال التوصيات المخصصة وحملات المشاركة واستراتيجيات زيادة المبيعات. البحث والاكتشاف يعزز التسوق من خلال البحث المخصص والتصفية الديناميكية واكتشاف المنتج. يعمل تسويق القنوات على تحفيز التفاعل المجزأ متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية. Segmentify عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد على تبسيط رحلة نمو التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتك على اكتشاف كيفية زيادة القيمة الدائمة للعميل. ولتحقيق ذلك، تقدم Segmentify مجموعة من الميزات، بما في ذلك حلول التخصيص مثل التوصية والمشاركة والحزم الديناميكية؛ حلول بيانات العملاء بما في ذلك التجزئة وملفات تعريف العملاء؛ حلول التسويق عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وحلول التجارة مثل مربع البحث والبحث والمزيد.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق الرقمي على تنظيم تجارب لا تُنسى تتحدث إلى الأفراد - على نطاق واسع، وفي الوقت الفعلي، وعبر دورة حياة العميل.
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