برامج البحث في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

Relewise

relewise.com

دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج بحث وتوصيات مخصصة. استنادًا إلى سلوك المستخدم في الوقت الفعلي، تتكيف منصتنا مع اهتمامات المستخدم وإجراءاته الفريدة وتوفر نتائج ممتازة بسرعة مذهلة. والنتيجة هي تجارب مستخدم رائعة، وتستفيد شركات التجارة الإلكترونية من قدرة المنصة الفائقة على التكيف، والتكامل المرن، والمحرك فائق السرعة، والتعلم الآلي. ابحث في المنتجات والمتغيرات والفئات والمحتوى، وقدم توصيات مخصصة للمنتج، وقم بتخصيص ترتيب الفرز عند تصفح الفئات والمشغلات على سبيل المثال. لأتمتة التسويق. يدعم Relewise الملايين من المنتجات والمتغيرات، حيث يتم الاحتفاظ بجميع البيانات، وحيث يتم تحليل البيانات واستخدامها في الوقت الفعلي دون أي تأخير. كل شيء يعمل بسلاسة في كل من B2C وB2B. علاوة على ذلك، فإن Relewise يحتضن B2B بشكل كامل مع ميزات مستهدفة مثل دعم التخصيص في التشكيلات الخاصة بالعميل، وتقسيم العملاء، وحسابات العملاء (والسلال) متعددة المستخدمين. لا يوجد هواء ساخن، والكثير من الحديث الصريح، ولا توجد لحظة مملة أبدًا. نحن نؤمن بأن العلاقات العظيمة هي كل شيء وأن الحوار الرائع هو المكان الذي يبدأ فيه. لهذا السبب يتغير منتجنا مع احتياجات عملائنا ولماذا نحن جادون للغاية في تقديم أعلى جودة للمنتج وخدمة تتجاوز الحدود. الثقة هي أقوى عملتنا، ونحن نعدك بأن نقدم لك كل الحديث الصادق وعدم تقديم عروض ترويجية ساخنة. ونعد أيضًا بإبقاء الأمور مثيرة للاهتمام - فنحن مدفوعون برغبة لا تنتهي أبدًا في استكشاف وتطوير شيء أفضل مما هو عليه الآن.