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برامج البحث في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية
يعمل برنامج البحث في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق للمستهلكين عبر الإنترنت من خلال تسهيل العثور على أفضل المنتجات التي تناسب احتياجاتهم. فهو يقوم بتحليل وفهرسة بيانات المنتج ومعلومات التجارة الإلكترونية الأخرى، مما يبسط عملية البحث للمشترين. يقدم هذا البرنامج أيضًا توصيات ذكية بشأن المنتجات، ويساعد على تقليل التخلي عن سلة التسوق، ويحسن مشاركة العملاء، ويعزز الإيرادات. تُستخدم الرؤى والتحليلات التي يقدمها هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل التجار ومسؤولي منصات التجارة الإلكترونية، كما تساعد فرق التسويق والمبيعات في تحسين استراتيجياتهم لتحقيق المزيد من الإيرادات.
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Relewise
relewise.com
دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج بحث وتوصيات مخصصة. استنادًا إلى سلوك المستخدم في الوقت الفعلي، تتكيف منصتنا مع اهتمامات المستخدم وإجراءاته الفريدة وتوفر نتائج ممتازة بسرعة مذهلة. والنتيجة هي تجارب مستخدم رائعة، وتستفيد شركات التجارة الإلكترونية من قدرة المنصة الفائقة على التكيف، والتكامل المرن، والمحرك فائق السرعة، والتعلم الآلي. ابحث في المنتجات والمتغيرات والفئات والمحتوى، وقدم توصيات مخصصة للمنتج، وقم بتخصيص ترتيب الفرز عند تصفح الفئات والمشغلات على سبيل المثال. لأتمتة التسويق. يدعم Relewise الملايين من المنتجات والمتغيرات، حيث يتم الاحتفاظ بجميع البيانات، وحيث يتم تحليل البيانات واستخدامها في الوقت الفعلي دون أي تأخير. كل شيء يعمل بسلاسة في كل من B2C وB2B. علاوة على ذلك، فإن Relewise يحتضن B2B بشكل كامل مع ميزات مستهدفة مثل دعم التخصيص في التشكيلات الخاصة بالعميل، وتقسيم العملاء، وحسابات العملاء (والسلال) متعددة المستخدمين. لا يوجد هواء ساخن، والكثير من الحديث الصريح، ولا توجد لحظة مملة أبدًا. نحن نؤمن بأن العلاقات العظيمة هي كل شيء وأن الحوار الرائع هو المكان الذي يبدأ فيه. لهذا السبب يتغير منتجنا مع احتياجات عملائنا ولماذا نحن جادون للغاية في تقديم أعلى جودة للمنتج وخدمة تتجاوز الحدود. الثقة هي أقوى عملتنا، ونحن نعدك بأن نقدم لك كل الحديث الصادق وعدم تقديم عروض ترويجية ساخنة. ونعد أيضًا بإبقاء الأمور مثيرة للاهتمام - فنحن مدفوعون برغبة لا تنتهي أبدًا في استكشاف وتطوير شيء أفضل مما هو عليه الآن.
LupaSearch
lupasearch.com
بحث متجه معزز بالذكاء الاصطناعي يعرف كيف يفكر عملاؤك. ساعد زوار موقع الويب الخاص بك على التحول إلى مشترين. يقدم LupaSearch نتائج بحث دقيقة تعزز مبيعات أعمالك. يحصل LupaSearch على المزيد من العناصر في كل عربة تسوق: - ميزات تسويق المنتجات المتقدمة. فقط قم بالتبديل والإيقاف. - المزيد من الدقة. مزيد من المرونة. مزيد من الرضا. - بحث مدعم بالذكاء الاصطناعي ومعتمد على الصور. إعادة تصور التسوق الإلكتروني. في المتوسط، تلاحظ الشركات التي تتعاون مع LupaSearch زيادة في معدل التحويل بنسبة 20%. اطلب عرضًا تجريبيًا مجانيًا على LupaSearch.com
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العميل تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإيرادات. بدءًا من جمع بيانات الطرف الأول وحتى التحليلات المتقدمة، تستغل Salesfire قوة الذكاء الاصطناعي لتحديد المزيد من المتسوقين وتعزيز إعادة الاستهداف وتحويل بيانات الزائرين إلى مبيعات.
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من وراء جملة عامة من أجل إرجاع نتائج المنتج ذات الصلة. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 تعمل وحدات المنتجات ذات الصلة والكلمات الرئيسية ذات الصلة والفئات ذات الصلة على زيادة التفاعل ومساعدة المتسوقين على تحسين هدف البحث بنقرة واحدة فقط. يلهم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 المتسوقين لاستكشاف الكتالوج الخاص بك من خلال التوصيات ذات الصلة التي تعزز متوسط قيمة الطلب. يمكن لـ Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 تحسين الحل الخاص بك من خلال مقاييس ثاقبة، واختبارات A/B المتكررة، ودعم خبراء البحث المخصص.
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت مخصصة للغاية وذات صلة من خلال مجموعة واسعة من ميزات تخصيص التجارة الإلكترونية الذكية، مما يحول زوار موقعك عبر الإنترنت إلى عملاء مخلصين. البرنامج متوافق مع جميع منصات التجارة الإلكترونية ويقدم مكونات إضافية/امتدادات لـ Magento 1x و2x وShopify وBigCommerce وX-Cart وWooCommerce وKoomo. يعمل PureClarity بفعالية مع أي كمية من البيانات ويبدأ العمل من اليوم الأول. تبدأ الشركات بشكل عام في رؤية نتائج إيجابية بسرعة. تشتمل ميزات PureClarity على ما يلي: محتوى مخصص - يسمح لك بإنشاء حوار 1-2-1 ذي صلة وجذاب. عرض المحتوى المستهدف والإعلانات ذات الصلة بكل زائر على الإنترنت. حولهم إلى عملاء عائدين ومخلصين من خلال عرض العروض الترويجية والعروض والصور التي يهتمون بها. توصيات ذكية تعرف ما يريده عملاؤك قبل أن يفعلوه. من خلال عرض المنتج المناسب للعملاء في الوقت المناسب في رحلة العميل الخاصة بهم، يمكنك زيادة التحويلات والأرباح عبر الإنترنت. اسمح لمنتجات الذكاء الاصطناعي من PureClarity ببيع المنتجات وبيعها بشكل إضافي في الوقت الفعلي طوال رحلة العميل لزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. التخصيص في البحث - نقل عملائك من البحث مباشرة إلى الخروج. يمكنك أن تسهل على العملاء العثور على ما يبحثون عنه بالضبط من خلال عرض توصيات المنتجات المخصصة والمحتوى في الوقت الفعلي أثناء بحثهم في موقعك على الويب وضمن صفحات نتائج البحث. التخصيص داخل البريد الإلكتروني الذي يعيد عملائك إلى مسار مبيعاتك. قم بجذب العملاء مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق تضمين منتجات مصممة خصيصًا لتجربتهم في الموقع. قم بإقناع عملائك بالشراء أو الشراء مرة أخرى أو إعادة زيارة عربة التسوق المهجورة. لماذا لا تقدم حافزًا لإثارة حماستهم حقًا. النوافذ المنبثقة التي تجذب انتباه عملائك! قم بإنشاء نوافذ منبثقة مخصصة ونوافذ منبثقة لالتقاط البريد الإلكتروني لزيادة التفاعل وزيادة معدل التحويل عبر الإنترنت. رؤى وتحليلات تفهم القيمة والقوة الشرائية المحتملة لكل عميل من عملائك. يمكنك الحصول على رؤية كاملة لسلوكيات الزائرين وشرائح العملاء وأداء الحملة واكتشاف كيفية تعظيم إمكانات مواقع الويب الخاصة بك لزيادة الإيرادات.
Okkular.io
okkular.io
تساعد Okkular's Tag-Gen تجار التجزئة في مجال الأزياء والأثاث من خلال إنشاء عملية تسويق سلسة، مما يتيح اكتشاف المنتج بكفاءة وإعداد المنتج عبر الإنترنت. يساعد حل Okkular Tag-Gen على أتمتة عملية وضع علامات على المنتج باستخدام أحدث تقنيات التعلم العميق. يقترح حلنا العلامات ذات الصلة بناءً على صور منتج علامتك التجارية.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. تعمل الشركات بما في ذلك ESPRIT وOtrium وDepop وShoptrue على زيادة التحويلات والولاء من خلال وضع العلامات على المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Pixyle وإنشاء النصوص والإشراف على الصور وحلول التوصيات.
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعمل آلاف القواعد. يتيح لك تخصيص تجربة المستخدم تلقائيًا وبسرعة. البحث في الموقع حوّل مربع البحث الخاص بك إلى مساعد مبيعات مفيد - دون الحاجة إلى تحريك الماوس فوقه. - التخصيص التنبؤي - الإكمال التلقائي - تعلم كلمات جديدة - التدقيق الإملائي - الترتيب والفرز الآلي - البحث في المحتوى - الجوانب الديناميكية - النتائج ذات الصلة يزيد بحثنا من معدل AOV ومعدل التحويل بنسبة 30٪ في المتوسط. بعض العملاء الذين نعمل معهم هم Not On The High Street وWebhallen وOffice Depot وغيرهم.
Constructor
constructor.io
منصة اكتشاف المنتج التي تقود لحظات اكتشاف المنتج الجذابة في كل قناة عبر رحلة المتسوق بأكملها - بدءًا من البحث والتصفح وحتى التوصيات والبيع الموجه. بناءً على أحدث تقنيات بحث الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يتعلم Native Commerce Core من Constructor من كل تفاعل مع العملاء، ويحسن الأداء وفقًا لمقاييس التجارة الإلكترونية ذات الأولوية لديك، ويمكّن فرق التجارة من خلال عناصر التحكم والرؤى لتحقيق نتائج أعمال لا مثيل لها. الصلصة السرية؟ بينما تبدأ الحلول الأخرى بمحركات مطابقة الكلمات الرئيسية مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي في الأعلى، فإننا الحل الوحيد لاكتشاف المنتج الذي يتمتع بنواة أصلية خاصة تم تصميمها خصيصًا للتجارة الإلكترونية. تعمل كل من خوارزميات Constructor المتقدمة والمحولات ونماذج اللغة الكبيرة معًا لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي تعمل على فك تشفير الأنماط المعقدة وفهم نية المستخدم. ولهذا السبب لم نخسر أبدًا اختبار A/B عندما يتعلق الأمر بقيادة مقاييس الأعمال المهمة، مثل الإيرادات ومعدل التحويل وهامش الربح. تتحدث نجاحات عملائنا عن نفسها: حققت Grove Collaborative عائد استثمار قدره 20.07 ضعفًا، وشهدت Bonobos زيادة بنسبة 9% في إيرادات البحث مقارنةً بالأدوات القديمة. ولكن لا تأخذ كلمتنا لذلك. اجعلنا نثبت نجاحك حتى قبل توقيع العقد. اختبار المُنشئ على مواقعك أو تطبيقاتك من خلال جدول الإثبات الخاص بنا، وهو تقييم لفرص الإيرادات لمدة 4 أسابيع باستخدام الكتالوج الحقيقي الخاص بك وحركة المرور الحقيقية الخاصة بك. مجانا.
ExpertRec
expertrec.com
يتيح لك محرك البحث المخصص الخاص بـ Expertrec إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. وهو أيضًا بديل رائع للبحث في مواقع Google - 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. يتيح لك محرك البحث المخصص ذو الأسعار المعقولة الخاص بـ Spell CorrectExpertrec إمكانية إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. الميزات- 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. الإملاء الصحيح 3. الزاحف المخصص. 4. فهرس خلف صفحات تسجيل الدخول. 5. البحث الصوتي. 6. ابحث في محرر واجهة المستخدم. 3. الزاحف المخصص. 4. فهرس خلف صفحات تسجيل الدخول. 5. البحث الصوتي. 6. ابحث في محرر واجهة المستخدم.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch عبارة عن منصة بحث وتوصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم النجاح لأي شركة بحجمها في جميع الصناعات. هدفنا هو التأكد من أن العلامات التجارية لديها أدوات مبتكرة لتقديم تجارب بحث دقيقة وذات صلة لتمكين المستخدمين من العثور على النتائج ذات الصلة لاحتياجاتهم في السياق، بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي أو اللغة. بعد إكمال أكثر من 800 عملية تنفيذ، يتم استخدام Hawksearch لتقديم تجارب بحث جذابة وشخصية من خلال ميزاتنا المبتكرة، والتي تمكن المسوقين والتجار والمطورين من تحقيق أهدافهم. يتعامل التعلم الآلي والأتمتة المتقدم في Hawksearch مع جميع عمليات المراقبة التفاعلية واليومية مما يسمح لفريقك بالتركيز على حل الصورة الكبيرة. تم تصميم محلل التحويل الخاص بنا لفهم الكلمات الرئيسية لعميلك وتحويلها إلى عبارات موجودة في بياناتك. مع عائلات المقاييس والمكتبات المضمنة، لم تعد بحاجة إلى مئات المرادفات للتعامل مع وحدة القياس والمقاييس الأخرى.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصية وقائمة المنتجات. امنح زوار موقعك الأدوات المثالية لاكتشاف منتجاتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. Luigi's Box هو برنامج ستستمتع أنت وعملاؤك باستخدامه.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify عبارة عن منصة تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحسين تجارب العملاء وزيادة التحويلات. تعمل حلول النمو على تعزيز التحويلات والاحتفاظ من خلال التوصيات المخصصة وحملات المشاركة واستراتيجيات زيادة المبيعات. البحث والاكتشاف يعزز التسوق من خلال البحث المخصص والتصفية الديناميكية واكتشاف المنتج. يعمل تسويق القنوات على تحفيز التفاعل المجزأ متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية. Segmentify عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد على تبسيط رحلة نمو التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتك على اكتشاف كيفية زيادة القيمة الدائمة للعميل. ولتحقيق ذلك، تقدم Segmentify مجموعة من الميزات، بما في ذلك حلول التخصيص مثل التوصية والمشاركة والحزم الديناميكية؛ حلول بيانات العملاء بما في ذلك التجزئة وملفات تعريف العملاء؛ حلول التسويق عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وحلول التجارة مثل مربع البحث والبحث والمزيد.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق الرقمي على تنظيم تجارب لا تُنسى تتحدث إلى الأفراد - على نطاق واسع، وفي الوقت الفعلي، وعبر دورة حياة العميل.
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين التحويلات. إنها تعتزم إعادة تعريف كيفية تنقل العملاء عبر مواقع الويب الخاصة بهم من خلال خدمة البحث كخدمة التي لا تترك أي جهد دون أن تقلبه. زيادة الملاءمة عبر الوسائط من خلال البحث المخصص.
Nosto
nosto.com
تجربة التجارة الذكية Nosto هي منصة تجربة التجارة الذكية (CXP) التي توفر للعلامات التجارية وتجار التجزئة أدوات مصممة بشكل بديهي لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت من خلال إدارة تجربة التجارة الشاملة. من خلال experience.AI، تساعد Nosto العلامات التجارية على إثراء وتنشيط بيانات العملاء والمنتجات والمحتوى في الوقت الفعلي عبر التخصيص واكتشاف المنتجات والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون لتقديم تجارب تجارية عالية الأداء على نطاق واسع.
AddSearch
addsearch.com
يوفر AddSearch بحثًا شخصيًا سريعًا وسهلاً وقابلاً للتخصيص لأي موقع ويب أو تجارة إلكترونية أو تطبيق ويب. استخدم Crawler أو Indexing API لفهرسة المحتوى وإبقائه محدثًا. استخدم خدمة التنفيذ الكاملة لتوفير وقت المطورين لديك والاستفادة الكاملة من خبرة بحث AddSearch. مع ما يقرب من 2000 عميل على مستوى العالم، في مجالات الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة والتعليم والتجارة الإلكترونية وغيرها الكثير، يعد AddSearch أحد أفضل حلول البحث في المواقع التي أثبتت جدواها. من خلال الدخول السريع إلى السوق، وتمكين الميزات والتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن AddSearch لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى نتائج أعمالك من خلال البحث. تتضمن ميزات AddSearch ما يلي: - الإكمال التلقائي - تصنيف النتائج الذكية - تضمين / استبعاد المحتوى - تحليلات البحث المتقدمة مع الاحتفاظ لمدة عام واحد - عوامل التصفية والجوانب - تخصيص البحث - تسجيل الدخول الموحد المخصص - سجلات التدقيق - محرك التوصية - اقتراحات المرادفات الآلية - إدارة المستخدم التنظيمية - الأعمال مع أي نظام إدارة محتوى - عمليات التنفيذ باستخدام الزاحف أو واجهة برمجة التطبيقات - اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) تصل إلى 99.999% - وقت تنفيذ سريع
Doofinder
doofinder.com
15% من العملاء يغادرون دون العثور على ما يحتاجون إليه. Doofinder يساعدك على إصلاحه. Doofinder هو محرك بحث مواقع ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية يعمل على تحسين نتائج البحث ورؤية المنتج. يقدم تطبيقنا نتائج بحث مخصصة بناءً على التفضيلات الفردية في الوقت الفعلي في أقل من 25 مللي ثانية دون زيادة سرعة التحميل لديك. - قم بتمكين عملائك من العثور على ما يبحثون عنه بالضبط باستخدام تقنية البحث المتقدمة في Doofinder، مما يقلل معدلات الارتداد ويزيد فرص البيع. - احصل على فهم أعمق لسلوكيات واحتياجات عميلك من خلال تحليل نتائج البحث - قم بتحويل تجربة بحث التجارة الإلكترونية الخاصة بك بنتائج دقيقة، حتى عندما يكون البحث فوضويًا - اتخذ قرارات مستنيرة وتوقع طلب العملاء والاتجاهات الجديدة من خلال تحليل نتائج البحث القوي لدينا +20 نسبة التحويلات، فقط من خلال تحسين البحث: الأمر بهذه البساطة. أكثر من 10000 عميل سعيد لا يمكن أن يكونوا مخطئين. الحل الذي نقدمه سهل الاستخدام، حيث يمكن دمجه بسرعة وسهولة مع أي حل ويب أو تجارة إلكترونية، بالإضافة إلى المواقع المصممة خصيصًا، مما يمنحك المرونة التي تحتاجها. لا يتطلب أي ترميز، سهل التثبيت والبدء في الاستخدام.
Klevu
klevu.com
يعد بحث واكتشاف التجارة الإلكترونية من Klevu AI متوافقًا بدون رأس، ويتضمن البحث في الموقع المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتجارة الفئات الذكية والتوصيات الذكية ومحرك التخصيص، وكلها مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. ساعدت Klevu التجار على: زيادة التحويل من البحث بمقدار 6 أضعاف، وزيادة AOV بنسبة 6% عبر البحث، وزيادة تحويل التجارة الإلكترونية على مستوى الموقع بنسبة 15%. يتضمن نظام Klevu AI للبحث والاكتشاف ما يلي: البحث في موقع التجارة الإلكترونية Klevu AI الإكمال التلقائي الغني ونتائج البحث ذات الصلة البحث أثناء الكتابة معالجة اللغات الطبيعية (NLP) شريط البحث في الموقع للتعلم الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعم الذيل الطويل والبحث الصوتي التسامح مع الأخطاء ، كلمات التوقف والتصريفات إثراء كتالوج المنتجات الآلي اتجاهات البحث في الوقت الحقيقي والتخصيص الترويج المرئي لنتائج البحث ترويج المنتجات المستندة إلى الكلمات الرئيسية ----------------------- --------- Klevu AI تجارة التجارة الإلكترونية توازن الذكاء الاصطناعي والتحكم الاستراتيجي الترويج التلقائي والمرئي لصفحات المجموعة المرشحات الديناميكية وتخطيطات صفحة المجموعة الصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين التخطيط مسبقًا للحملات وإضافة لافتات ترويجية سحب وإفلات الترويج المرئي تثبيت منتجات الأبطال للبقاء دائمًا على رأس المجموعات جدولة حملات محددة زمنيًا للافتات المرئية وتعزيز المنتج توفير الوقت من خلال قواعد النسخ البسيطة عبر جميع الفئات أو الفئات المحددة ------------------ -------------- توصيات المنتجات المخصصة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي شديدة الصلة بناءً على البحث التعلم الذاتي مع كل نقرة واستعلام بحث وشراء اختر مجموعة متنوعة من أنواع التوصيات بما في ذلك التوصيات الشائعة والجديدة وعالية الجودة توصيات مصنفة ومتعلقة بالشراء السابق للمنتجات الأكثر شيوعًا (استنادًا إلى النقرات والمشاهدات والبحث) شجع زيادة البيع والبيع المتبادل على صفحات الصفحة الرئيسية والمجموعات وتفاصيل المنتج وعربة التسوق. محرك التخصيص عرض المنتجات الأكثر صلة في أفضل وقت، تنشيط بسيط خارج الصندوق، وقابل للتخصيص بالكامل باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Klevu، تخصيص جميع صفحات موقع الويب بما في ذلك الصفحة الرئيسية، وصفحات القائمة، وصفحات تفاصيل المنتج، وصفحات الخروج، التخصيص مع القليل من تاريخ التفاعلات، وذلك باستخدام التعلم من الآخرين. -------------------------------- لماذا تختار Klevu؟ سهل الاستخدام ووقت سريع لتقييم برنامج Klevu هو معالجة اللغة الطبيعية المتوافقة مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الأولى وغير الموجهة المستخدمة في البحث، الذكاء الاصطناعي على مستوى المنتج والتعلم الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دعم البحث الحيادي للغة ومصمم خصيصًا للمتجر الدولي ----- --------------------------- يساعد Klevu على ربط الأشخاص بالمنتجات التي يرغبون في شرائها. من خلال تقنية الاكتشاف المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة اللغوية العصبية، تمكن Klevu التجار من تقديم تجارب شخصية شديدة الصلة مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. توازن تقنية Klevu Discovery بين أتمتة الذكاء الاصطناعي والتحكم الاستراتيجي، وهي سريعة وسهلة التثبيت ومتوافقة مع جميع منصات التجارة الإلكترونية. تدير Klevu الآلاف من شركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم ولديها مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد وفنلندا وأستراليا والهند.
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل على تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة والقضاء على الطرق المسدودة. ويعرض توصيات منتجات متشابهة ومتكاملة من الناحية المرئية، بهدف إلهام المتسوقين من مختلف الأنواع وتحويلهم. كما يتميز أيضًا بنظام وضع العلامات التلقائي على المنتج الذي يوفر الوقت ويحسن عمليات الترويج ويعزز دقة بيانات المنتج. ويمكن تكييف هذه الحلول مع حقائق السوق المختلفة ويمكن توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات الصناعة، مثل الموضة والديكور المنزلي والمجوهرات. إنه يلبي احتياجات أحجام الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات المتنامية وحتى الشركات الكبيرة.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense هو محرك بحث حديث مفتوح المصدر وصديق للخصوصية (مع خيار SaaS مستضاف) تم تصميمه بدقة لتحقيق الأداء وسهولة الاستخدام. يستخدم خوارزميات بحث متطورة تستفيد من أحدث التطورات في قدرات الأجهزة والذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي. نحن نخدم أكثر من 1.6 مليار عملية بحث شهريًا، عبر أكثر من ألف عميل حول العالم، فقط على Typesense Cloud، وعدة مليارات أخرى في مجموعات مستضافة ذاتيًا كل شهر. تعمل تقنية Typesense على تقليل الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى السوق للمطورين لبناء تجربة بحث سريعة للغاية توفر نتائج ذات صلة خارج الصندوق، وكل ذلك دون كسر البنك ودون تحمل تكاليف تشغيلية.
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من Yext على تعزيز المعرفة وراء كل مشاركة للعملاء، وأتمتة سير العمل على نطاق واسع، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ عبر القنوات تتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من تحسين محركات البحث ومواقع الويب إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة، تمكن Yext العلامات التجارية من تحويل تواجدها الرقمي إلى أداة تمييز.
Searchspring
searchspring.net
يعد Searchspring أحد حلول التجارة الإلكترونية الأصلية والأكثر ثقة. على مدار الـ 16 عامًا الماضية، طورت Searchspring مجموعة كاملة من منتجات التجارة الإلكترونية لمساعدة المتاجر عبر الإنترنت على تقديم تجربة المتسوق المثالية من خلال البحث والترويج والتخصيص وإعداد التقارير. يضمن فريق خبراء التجارة الإلكترونية في Searchspring التكامل الكامل مع الإعداد الشخصي والدعم المستمر من فريق نجاح العملاء الحائز على جوائز. نظرًا لأن منصة البحث والتجارة والتخصيص رقم 1 التي تم تصميمها خصيصًا للتجارة الإلكترونية، فإن Searchspring تقدم المنتج المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب. عملاء مثل Chubbies وPura Vida وMoen وFabletics وPeet’s Coffee وSKIMS وWest Elm وSpecialized وWildfang وRipcurl يثقون في Searchspring للمساعدة في زيادة حجم سلة التسوق والتحويلات والعملاء المتكررين.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات الصلة. توفر Coveo حلولاً للتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وكفاءة القوى العاملة. تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمحركات Insight، ورائدة في Forrester Wave™: البحث المعرفي، وأداء قوي في Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)