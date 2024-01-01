برامج البحث في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج البحث في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق للمستهلكين عبر الإنترنت من خلال تسهيل العثور على أفضل المنتجات التي تناسب احتياجاتهم. فهو يقوم بتحليل وفهرسة بيانات المنتج ومعلومات التجارة الإلكترونية الأخرى، مما يبسط عملية البحث للمشترين. يقدم هذا البرنامج أيضًا توصيات ذكية بشأن المنتجات، ويساعد على تقليل التخلي عن سلة التسوق، ويحسن مشاركة العملاء، ويعزز الإيرادات. تُستخدم الرؤى والتحليلات التي يقدمها هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل التجار ومسؤولي منصات التجارة الإلكترونية، كما تساعد فرق التسويق والمبيعات في تحسين استراتيجياتهم لتحقيق المزيد من الإيرادات.