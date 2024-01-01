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برامج البحث في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بوركينا فاسو
يعمل برنامج البحث في التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق للمستهلكين عبر الإنترنت من خلال تسهيل العثور على أفضل المنتجات التي تناسب احتياجاتهم. فهو يقوم بتحليل وفهرسة بيانات المنتج ومعلومات التجارة الإلكترونية الأخرى، مما يبسط عملية البحث للمشترين. يقدم هذا البرنامج أيضًا توصيات ذكية بشأن المنتجات، ويساعد على تقليل التخلي عن سلة التسوق، ويحسن مشاركة العملاء، ويعزز الإيرادات. تُستخدم الرؤى والتحليلات التي يقدمها هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل التجار ومسؤولي منصات التجارة الإلكترونية، كما تساعد فرق التسويق والمبيعات في تحسين استراتيجياتهم لتحقيق المزيد من الإيرادات.
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Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
بسرعة البرق، وموزعة عالميًا، والبحث كخدمة. Typesense Cloud هو إصدار SaaS المستضاف لمنتجنا مفتوح المصدر.
AddSearch
addsearch.com
البحث في المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصفيتها مع أعلى عائد استثمار في السوق. قم بزيادة تحويلات موقع الويب الخاص بك باستخدام أكثر حلول البحث في الموقع الموصى بها. احصل على دعم التنفيذ الكامل والإعداد السريع لأي نظام أساسي باستخدام زاحف AddSearch أو واجهة برمجة التطبيقات.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
ExpertRec
expertrec.com
يتيح لك محرك البحث المخصص الخاص بـ Expertrec إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. وهو أيضًا بديل رائع للبحث في مواقع Google - 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. يتيح لك محرك البحث المخصص ذو الأسعار المعقولة الخاص بـ Spell CorrectExpe...
Searchspring
searchspring.net
قم بتقديم تجربة التسوق ونتائج المنتجات التي يتوقعها المتسوقون. السيطرة وتجاوز الملاءمة. افعل الأشياء التي لن تسمح لك منصتك بفعلها.
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت م...
Relewise
relewise.com
دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج...
Doofinder
doofinder.com
قم بترقية التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال البحث الذكي في الموقع قم بتوفير نتائج بحث عالية الصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة التسوق لعميلك، مع تحسين مبيعاتك.
LupaSearch
lupasearch.com
بحث متجه معزز بالذكاء الاصطناعي يعرف كيف يفكر عملاؤك. ساعد زوار موقع الويب الخاص بك على التحول إلى مشترين. يقدم LupaSearch نتائج بحث دقيقة تعزز مبيعات أعمالك. يحصل LupaSearch على المزيد من العناصر في كل عربة تسوق: - ميزات تسويق المنتجات المتقدمة. فقط قم بالتبديل والإيقاف. - المزيد من الدقة. أكثر مرو...
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العملاء تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإير...
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من ...
Okkular.io
okkular.io
تساعد Okkular's Tag-Gen تجار التجزئة في مجال الأزياء والأثاث من خلال إنشاء عملية تسويق سلسة، مما يتيح اكتشاف المنتج بكفاءة وإعداد المنتج عبر الإنترنت. يساعد حل Okkular Tag-Gen على أتمتة عملية وضع علامات على المنتج باستخدام أحدث تقنيات التعلم العميق. يقترح حلنا العلامات ذات الصلة بناءً على صور منتج ع...
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه با...
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعم...
Constructor
constructor.io
منصة اكتشاف المنتج التي تقود لحظات اكتشاف المنتج الجذابة في كل قناة عبر رحلة المتسوق بأكملها - بدءًا من البحث والتصفح وحتى التوصيات والبيع الموجه. بناءً على أحدث تقنيات بحث الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يتعلم Native Commerce Core من Constructor من كل تفاعل مع العملاء، ويحسن الأداء وفقًا لمقاييس التجا...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch عبارة عن منصة بحث وتوصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم النجاح لأي شركة بحجمها في جميع الصناعات. هدفنا هو التأكد من أن العلامات التجارية لديها أدوات مبتكرة لتقديم تجارب بحث دقيقة وذات صلة لتمكين المستخدمين من العثور على النتائج ذات الصلة لاحتياجاتهم في السياق، بغض النظر عن ا...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث ...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد على تبسيط رحلة نمو التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتك على اكتشاف كيفية زيادة القيمة الدائمة للعميل. ولتحقيق ذلك، تقدم Segmentify مجموعة من الميزات، بما في ذلك حلول التخصيص مثل التوصية والمشاركة والحزم الديناميكية؛ حلول بيانات العملاء بما في ذلك التجزئة...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق ا...
Nosto
nosto.com
تُمكّن Nosto العلامات التجارية عبر الإنترنت من تقديم تجارب أصلية وذات صلة وشخصية في كل نقطة اتصال وعبر كل جهاز. وباعتبارها منصة تجربة تجارية (CXP) مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لسهولة الاستخدام، تعمل Nosto على تمكين العلامات التجارية من إنشاء تجارب رقمية جذابة وإطلاقها وتحسينها دون الحاجة إلى موار...
Klevu
klevu.com
أطلق العنان للقوى العظمى لتحسين معدل التحويل لديك انضم إلى الآلاف من فرق التجارة الإلكترونية التي حققت ما يصل إلى 8% من معدلات تحويل البحث على مستوى الموقع و16% من خلال بحث Klevu AI والترويج وتوصيات المنتجات.