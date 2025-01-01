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منصات التجارة الإلكترونية
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منصات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل منصة التجارة الإلكترونية كحل برمجي شامل يمكّن الشركات من الإشراف على جميع جوانب مبيعات المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال إنشاء مركز رقمي مركزي، تسهل هذه المنصات إدارة بيانات المنتج والعملاء. وهذا يمكّن شركات التجارة الإلكترونية من التعامل مع معلومات المنتج، وتصميم محتوى المتجر وتخطيطه، وتسهيل المعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت. على الرغم من أنها مصممة بشكل أساسي لمبيعات B2C، إلا أن بعض البائعين يقدمون إصدارات B2B أيضًا. تركز منصات التجارة الإلكترونية المعاصرة في البداية على مبيعات المنتجات المادية، ولكنها تدمج بشكل متزايد وظائف المنتجات الرقمية المباعة عبر نماذج الاشتراك. يمكن تطبيق مثل هذه البرامج في جميع الأقسام داخل شركة التجارة عبر الإنترنت، ولكنها تفيد بشكل خاص فرق المبيعات وإدارة المنتجات والتسويق.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة متاجر إلكترونية بكفاءة مع أدوات لتسهيل الدفع والتسويق والشحن.

Wix

Wix

wix.com

يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce هو مكون إضافي مجاني لتحويل مواقع WordPress إلى متاجر إلكترونية، يدعم بيع المنتجات وإدارة المدفوعات والتخصيص.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

إكود هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح إضافة متجر عبر الإنترنت لأي موقع أو صفحة تواصل اجتماعي، مع ميزات لإدارة المبيعات والتسويق.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan هو منصة للتجارة الإلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت بسهولة، مع خيارات دفع ودروس تعليمية للمبتدئين.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على بناء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مع ميزات لتخصيص المنتجات والتسويق.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix هو منصة تجارة إلكترونية تقدم خدمات للأفراد والشركات لبيع المنتجات الرقمية مع توفير بوابات الدفع والبنية التحتية اللازمة.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass هو منصة تجارة إلكترونية تساعد رواد الأعمال على إنشاء متجر إلكتروني، بيع المنتجات الرقمية، قبول المدفوعات، ومنع الاحتيال.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

تعد Zoho Commerce منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تتيح للشركات إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مع تقديم أدوات لإدارة الطلبات والمخزون والمدفوعات والشحن.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl هو منصة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت مثل الكتب الإلكترونية والبرامج والدورات التدريبية، ويدعم التخصيص والاشتراكات.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore هي منصة موحّدة للتجارة تساعد الشركات على البيع عبر الإنترنت وفي المتاجر، مع إدارة المنتجات والطلبات من واجهة واحدة.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Sellfy هو منصة للتجارة الإلكترونية تتيح للمستخدمين بيع منتجات رقمية وبدنية واشتراكات عبر متجر إلكتروني سهل الاستخدام.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

2Checkout هو مزود مدفوعات رقمي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها دوليًا من خلال قنوات متعددة وإدارة الاشتراكات.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart هي منصة لإدارة الفواتير والبرامج التابعة، تساعد الشركات على زيادة المبيعات من خلال خيارات دفع مرنة وأدوات تحليل شاملة.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi هو تطبيق لإدارة مبيعات B2B يوفر منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، توحد الطلبات والتسويق وتنفيذ التجزئة لمصنعي وموزعي السلع الاستهلاكية.

ikas

ikas

ikas.com

يتيح تطبيق ikas للشركات الصغيرة والمتوسطة إنشاء متاجر إلكترونية وإدارة مبيعات متعددة القنوات بكفاءة.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy هو منصة لتسويق وبيع المنتجات الرقمية، مع ميزات للدفع وإدارة الاشتراكات والامتثال الضريبي. يناسب المبدعين والشركات.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo هو حل تجارة إلكترونية يستهدف تبسيط إدارة الكتالوجات، الطلبات، وتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

يعد تطبيق Digital River حلاً شاملاً لتوسيع الأعمال عالمياً، وإدارة المدفوعات، والضرائب، والامتثال، مما يسهل عمليات البيع والتجارة عبر الإنترنت.

Selldone

Selldone

selldone.com

يعتبر Selldone نظام تشغيل شامل للأعمال يسهل إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية عبر واجهة بدون كود، مع دعم لمبيعات متعددة القنوات وتحليلات مدمجة.

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

تطبيق فيغارو يمكن الشركات من بدء البيع عبر الإنترنت وإدارة أعمالها بسهولة، ويستخدمه العديد من رجال الأعمال والشركات.

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

تطبيق Billtrust يساعد الشركات في إدارة الفواتير والمدفوعات بشكل فعال، مما يحسن التدفق النقدي ويدعم تجربة العملاء.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

يتيح تطبيق FastSpring IQ تقديم الأسعار والحزم للعميل عبر صفحة مخصصة، مما يوفر تجربة شراء مدعومة نفسياً بطريقة واضحة.

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global هو حل شامل لإدارة المبيعات الإلكترونية والاشتراكات لشركات البرمجيات والخدمات الرقمية، مع دعم دولي ومعالجة مدفوعات متعددة.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة البيانات وتجربة العملاء، يمكّن الشركات من تنظيم معلومات المنتج والأصول الرقمية بفاعلية.

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty هو تطبيق يتيح لك إنشاء وإدارة متجرك الإلكتروني الخاص من هاتفك الذكي في دقائق.

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Shift4Shop هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات في إنشاء وإدارة متاجرها عبر الإنترنت بأدوات تسويقية وتقارير شاملة.

Volusion

Volusion

volusion.com

Volusion هو منصة تجارة إلكترونية تساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة متاجرهم عبر الإنترنت بسهولة، مع خيارات دفع متنوعة وأدوات تسويق وتحليل فعالة.

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

ShopLazza هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات في إنشاء وإدارة متاجرها عبر الإنترنت مع أدوات للتسويق والتحليل.

Kooomo

Kooomo

kooomo.com

Kooomo هو تطبيق تجارة إلكترونية يساعد الشركات على تحسين مبيعاتها عبر الإنترنت من خلال منصة شاملة تدعم تجربة تسوق سلسة ومتعددة الأجهزة.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متكامل مع إضافات ReadyShipper وReadyReturns، لتوفير حل شامل للتجارة الإلكترونية.

Turis

Turis

turis.app

توفر تطبيق Turis متجرًا إلكترونيًا جملة يسهّل إدارة الطلبات ويتيح التحكم في الأسعار وتعزيز الطلبات من خلال أكثر من 4000 تكامل.

Oode

Oode

oode.com

تطبيق Oode هو منصة متكاملة لإدارة الأعمال تساعد مقدمي الخدمات على إدارة الحجوزات والمدفوعات.

Contentder

Contentder

contentder.com

تطبيق Contentder يتيح لك إنشاء مواقع ويب جميلة ومتاجر إلكترونية ومدونات باستخدام أدوات السحب والإفلات والتسويق الرقمي.

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Shopaccino هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح للتجار إنشاء متاجرهم الإلكترونية وإدارة المبيعات والدفع والشحن بسهولة.

RepSpark

RepSpark

repspark.com

RepSpark هو منصة تجارة إلكترونية B2B بالجملة تسهّل إدارة المبيعات والطلبات وعمليات الاتصال بين العلامات التجارية وتجار التجزئة.

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

Quick eSelling هو منصة تجارة إلكترونية SaaS تتيح إنشاء متاجر على الإنترنت بسهولة وأمان، مع خيارات لتوسيع الخدمات المدفوعة.

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

ShopBlocks هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات في إنشاء وإدارة متاجرها عبر الإنترنت بسهولة مع ميزات متكاملة لإدارة المنتجات والطلبات.

Zegashop

Zegashop

zegashop.com

Zegashop هي منصة تجارة إلكترونية تسمح بإنشاء متجر عبر الإنترنت بسهولة، مع أدوات لتحسين المبيعات والإدارة.

MarketTime

MarketTime

markettime.com

تطبيق MarketTime يساعد وكالات المبيعات والعلامات التجارية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة من خلال أدوات تخصيص قوية وحلول التجارة الإلكترونية B2B.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Cannelsight هي منصة ذكاء التجارة الإلكترونية تتيح للشركات تحليل بيانات المستهلكين وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق من خلال رؤى شاملة.

Brikl

Brikl

brikl.com

توفر تطبيق Brikl تقنية متاجر صغيرة تتيح إنشاء وتحسين المتاجر في 15 دقيقة مع أدوات تصميم وتكامل سهل مع الموردين، مما يسهل إدارة الأعمال.

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell هو منصة تجارة إلكترونية تربط أنظمة نقاط البيع بمتاجر الإنترنت، مستخدمة بيانات أنظمة ERP القائمة لتسهيل التكامل بين الأنظمة.

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino هو منصة متخصصة لإنشاء المتاجر الإلكترونية، يوفر أدوات لإدارة التجارة، التسويق، وتحليلات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Builderfly هو تطبيق لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة، يساعد الشركات على تصميم تجارب مخصصة، إدارة المنتجات، ومزامنة المبيعات عبر قنوات متعددة.

Traede

Traede

traede.com

تطبيق Traede يتولى جميع جوانب عملية البيع بالجملة، بما في ذلك إدارة المنتجات والعملاء والطلبات، مع إمكانية البيع على الأجهزة المحمولة ومتجر إلكتروني خاص.

Shopiroller

Shopiroller

shopiroller.com

Shopiroller هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات على إدارة المتاجر عبر الإنترنت، شاملًا أدوات لإدارة المخزون والدفع وتتبع الطلبات.

Unizap

Unizap

unizap.ai

Unizap هو منشئ مواقع التجارة الإلكترونية يساعد الشركات في البيع عبر الإنترنت بسهولة من خلال إدارة المخزون، الكتالوجات، والشحن.

Comecero

Comecero

comecero.com

تطبيق Comecero يتيح لك تطوير وصيانة تطبيقات التجارة الإلكترونية قوية ومخصصة وفقًا لمتطلباتك بدعم من خبرة فريق عمل في هذا المجال لأكثر من 15 عامًا.

Aasaan

Aasaan

aasaan.app

تطبيق أسان هو منصة بدون كود تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء تجارب تسوق حديثة وسريعة بسهولة باستخدام أدوات متقدمة.

Acenda

Acenda

acenda.com

تطبيق Acenda هو منصة للتجارة الإلكترونية تسمح بإدارة المخزون، معالجة الطلبات، ومزامنة البيانات عبر قنوات متعددة للمبيعات.

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide هو منصة رقمية تساعد الوكالات في بناء وإدارة تجارب رقمية مثل الدورات التعليمية والأسواق ومواقع العضوية. توفر أدوات لإدارة المحتوى والعلاقات مع العملاء.

Twice Commerce

Twice Commerce

twicecommerce.com

تطبيق Twice Commerce يساعد المتاجر في بيع وتأجير وإعادة بيع المنتجات والخدمات بسهولة، ويوفر أدوات لإدارة المخزون والمدفوعات بشكل آمن.

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired هو منصة تجارة إلكترونية في المملكة المتحدة تتيح للبائعين إنشاء وإدارة متاجرهم عبر الإنترنت بسهولة، مع دعم لمبيعات متعددة القنوات.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold هو تطبيق لتسهيل المبيعات عبر الإنترنت باستخدام الفيديو الحي، يمكّن الشركات من بيع المنتجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

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