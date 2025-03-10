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تعمل منصة التجارة الإلكترونية كحل برمجي شامل يمكّن الشركات من الإشراف على جميع جوانب مبيعات المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال إنشاء مركز رقمي مركزي، تسهل هذه المنصات إدارة بيانات المنتج والعملاء. وهذا يمكّن شركات التجارة الإلكترونية من التعامل مع معلومات المنتج، وتصميم محتوى المتجر وتخطيطه، وتسهيل المعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت. على الرغم من أنها مصممة بشكل أساسي لمبيعات B2C، إلا أن بعض البائعين يقدمون إصدارات B2B أيضًا. تركز منصات التجارة الإلكترونية المعاصرة في البداية على مبيعات المنتجات المادية، ولكنها تدمج بشكل متزايد وظائف المنتجات الرقمية المباعة عبر نماذج الاشتراك. يمكن تطبيق مثل هذه البرامج في جميع الأقسام داخل شركة التجارة عبر الإنترنت، ولكنها تفيد بشكل خاص فرق المبيعات وإدارة المنتجات والتسويق.
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Shopify
shopify.com
Shopify هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة متاجر إلكترونية بكفاءة مع أدوات لتسهيل الدفع والتسويق والشحن.
Wix
wix.com
يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو مكون إضافي مجاني لتحويل مواقع WordPress إلى متاجر إلكترونية، يدعم بيع المنتجات وإدارة المدفوعات والتخصيص.
Ecwid
ecwid.com
إكود هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح إضافة متجر عبر الإنترنت لأي موقع أو صفحة تواصل اجتماعي، مع ميزات لإدارة المبيعات والتسويق.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan هو منصة للتجارة الإلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت بسهولة، مع خيارات دفع ودروس تعليمية للمبتدئين.
Sage Accounting
sage.com
سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على بناء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مع ميزات لتخصيص المنتجات والتسويق.
Sellix
sellix.io
Sellix هو منصة تجارة إلكترونية تقدم خدمات للأفراد والشركات لبيع المنتجات الرقمية مع توفير بوابات الدفع والبنية التحتية اللازمة.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هو منصة تجارة إلكترونية تساعد رواد الأعمال على إنشاء متجر إلكتروني، بيع المنتجات الرقمية، قبول المدفوعات، ومنع الاحتيال.
Zoho Commerce
zoho.com
تعد Zoho Commerce منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تتيح للشركات إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مع تقديم أدوات لإدارة الطلبات والمخزون والمدفوعات والشحن.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl هو منصة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت مثل الكتب الإلكترونية والبرامج والدورات التدريبية، ويدعم التخصيص والاشتراكات.
EasyStore
easystore.co
EasyStore هي منصة موحّدة للتجارة تساعد الشركات على البيع عبر الإنترنت وفي المتاجر، مع إدارة المنتجات والطلبات من واجهة واحدة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy هو منصة للتجارة الإلكترونية تتيح للمستخدمين بيع منتجات رقمية وبدنية واشتراكات عبر متجر إلكتروني سهل الاستخدام.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout هو مزود مدفوعات رقمي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها دوليًا من خلال قنوات متعددة وإدارة الاشتراكات.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart هي منصة لإدارة الفواتير والبرامج التابعة، تساعد الشركات على زيادة المبيعات من خلال خيارات دفع مرنة وأدوات تحليل شاملة.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi هو تطبيق لإدارة مبيعات B2B يوفر منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، توحد الطلبات والتسويق وتنفيذ التجزئة لمصنعي وموزعي السلع الاستهلاكية.
ikas
ikas.com
يتيح تطبيق ikas للشركات الصغيرة والمتوسطة إنشاء متاجر إلكترونية وإدارة مبيعات متعددة القنوات بكفاءة.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy هو منصة لتسويق وبيع المنتجات الرقمية، مع ميزات للدفع وإدارة الاشتراكات والامتثال الضريبي. يناسب المبدعين والشركات.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo هو حل تجارة إلكترونية يستهدف تبسيط إدارة الكتالوجات، الطلبات، وتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة.
Digital River
digitalriver.com
يعد تطبيق Digital River حلاً شاملاً لتوسيع الأعمال عالمياً، وإدارة المدفوعات، والضرائب، والامتثال، مما يسهل عمليات البيع والتجارة عبر الإنترنت.
Selldone
selldone.com
يعتبر Selldone نظام تشغيل شامل للأعمال يسهل إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية عبر واجهة بدون كود، مع دعم لمبيعات متعددة القنوات وتحليلات مدمجة.
Fygaro
fygaro.com
تطبيق فيغارو يمكن الشركات من بدء البيع عبر الإنترنت وإدارة أعمالها بسهولة، ويستخدمه العديد من رجال الأعمال والشركات.
Billtrust
billtrust.com
تطبيق Billtrust يساعد الشركات في إدارة الفواتير والمدفوعات بشكل فعال، مما يحسن التدفق النقدي ويدعم تجربة العملاء.
FastSpring
fastspring.com
يتيح تطبيق FastSpring IQ تقديم الأسعار والحزم للعميل عبر صفحة مخصصة، مما يوفر تجربة شراء مدعومة نفسياً بطريقة واضحة.
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global هو حل شامل لإدارة المبيعات الإلكترونية والاشتراكات لشركات البرمجيات والخدمات الرقمية، مع دعم دولي ومعالجة مدفوعات متعددة.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة البيانات وتجربة العملاء، يمكّن الشركات من تنظيم معلومات المنتج والأصول الرقمية بفاعلية.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty هو تطبيق يتيح لك إنشاء وإدارة متجرك الإلكتروني الخاص من هاتفك الذكي في دقائق.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات في إنشاء وإدارة متاجرها عبر الإنترنت بأدوات تسويقية وتقارير شاملة.
Volusion
volusion.com
Volusion هو منصة تجارة إلكترونية تساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة متاجرهم عبر الإنترنت بسهولة، مع خيارات دفع متنوعة وأدوات تسويق وتحليل فعالة.
Shoplazza
shoplazza.com
ShopLazza هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات في إنشاء وإدارة متاجرها عبر الإنترنت مع أدوات للتسويق والتحليل.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo هو تطبيق تجارة إلكترونية يساعد الشركات على تحسين مبيعاتها عبر الإنترنت من خلال منصة شاملة تدعم تجربة تسوق سلسة ومتعددة الأجهزة.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متكامل مع إضافات ReadyShipper وReadyReturns، لتوفير حل شامل للتجارة الإلكترونية.
Turis
turis.app
توفر تطبيق Turis متجرًا إلكترونيًا جملة يسهّل إدارة الطلبات ويتيح التحكم في الأسعار وتعزيز الطلبات من خلال أكثر من 4000 تكامل.
Oode
oode.com
تطبيق Oode هو منصة متكاملة لإدارة الأعمال تساعد مقدمي الخدمات على إدارة الحجوزات والمدفوعات.
Contentder
contentder.com
تطبيق Contentder يتيح لك إنشاء مواقع ويب جميلة ومتاجر إلكترونية ومدونات باستخدام أدوات السحب والإفلات والتسويق الرقمي.
Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح للتجار إنشاء متاجرهم الإلكترونية وإدارة المبيعات والدفع والشحن بسهولة.
RepSpark
repspark.com
RepSpark هو منصة تجارة إلكترونية B2B بالجملة تسهّل إدارة المبيعات والطلبات وعمليات الاتصال بين العلامات التجارية وتجار التجزئة.
Shopblocks
shopblocks.com
ShopBlocks هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات في إنشاء وإدارة متاجرها عبر الإنترنت بسهولة مع ميزات متكاملة لإدارة المنتجات والطلبات.
Zegashop
zegashop.com
Zegashop هي منصة تجارة إلكترونية تسمح بإنشاء متجر عبر الإنترنت بسهولة، مع أدوات لتحسين المبيعات والإدارة.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling هو منصة تجارة إلكترونية SaaS تتيح إنشاء متاجر على الإنترنت بسهولة وأمان، مع خيارات لتوسيع الخدمات المدفوعة.
MarketTime
markettime.com
تطبيق MarketTime يساعد وكالات المبيعات والعلامات التجارية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة من خلال أدوات تخصيص قوية وحلول التجارة الإلكترونية B2B.
ChannelSight
channelsight.com
Cannelsight هي منصة ذكاء التجارة الإلكترونية تتيح للشركات تحليل بيانات المستهلكين وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق من خلال رؤى شاملة.
Brikl
brikl.com
توفر تطبيق Brikl تقنية متاجر صغيرة تتيح إنشاء وتحسين المتاجر في 15 دقيقة مع أدوات تصميم وتكامل سهل مع الموردين، مما يسهل إدارة الأعمال.
WebSell
websell.io
WebSell هو منصة تجارة إلكترونية تربط أنظمة نقاط البيع بمتاجر الإنترنت، مستخدمة بيانات أنظمة ERP القائمة لتسهيل التكامل بين الأنظمة.
Storeino
storeino.com
Storeino هو منصة متخصصة لإنشاء المتاجر الإلكترونية، يوفر أدوات لإدارة التجارة، التسويق، وتحليلات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly هو تطبيق لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة، يساعد الشركات على تصميم تجارب مخصصة، إدارة المنتجات، ومزامنة المبيعات عبر قنوات متعددة.
Traede
traede.com
تطبيق Traede يتولى جميع جوانب عملية البيع بالجملة، بما في ذلك إدارة المنتجات والعملاء والطلبات، مع إمكانية البيع على الأجهزة المحمولة ومتجر إلكتروني خاص.
Shopiroller
shopiroller.com
Shopiroller هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات على إدارة المتاجر عبر الإنترنت، شاملًا أدوات لإدارة المخزون والدفع وتتبع الطلبات.
Unizap
unizap.ai
Unizap هو منشئ مواقع التجارة الإلكترونية يساعد الشركات في البيع عبر الإنترنت بسهولة من خلال إدارة المخزون، الكتالوجات، والشحن.
Comecero
comecero.com
تطبيق Comecero يتيح لك تطوير وصيانة تطبيقات التجارة الإلكترونية قوية ومخصصة وفقًا لمتطلباتك بدعم من خبرة فريق عمل في هذا المجال لأكثر من 15 عامًا.
Aasaan
aasaan.app
تطبيق أسان هو منصة بدون كود تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء تجارب تسوق حديثة وسريعة بسهولة باستخدام أدوات متقدمة.
Acenda
acenda.com
تطبيق Acenda هو منصة للتجارة الإلكترونية تسمح بإدارة المخزون، معالجة الطلبات، ومزامنة البيانات عبر قنوات متعددة للمبيعات.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide هو منصة رقمية تساعد الوكالات في بناء وإدارة تجارب رقمية مثل الدورات التعليمية والأسواق ومواقع العضوية. توفر أدوات لإدارة المحتوى والعلاقات مع العملاء.
Twice Commerce
twicecommerce.com
تطبيق Twice Commerce يساعد المتاجر في بيع وتأجير وإعادة بيع المنتجات والخدمات بسهولة، ويوفر أدوات لإدارة المخزون والمدفوعات بشكل آمن.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired هو منصة تجارة إلكترونية في المملكة المتحدة تتيح للبائعين إنشاء وإدارة متاجرهم عبر الإنترنت بسهولة، مع دعم لمبيعات متعددة القنوات.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold هو تطبيق لتسهيل المبيعات عبر الإنترنت باستخدام الفيديو الحي، يمكّن الشركات من بيع المنتجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
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