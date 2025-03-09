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تعمل منصة التجارة الإلكترونية كحل برمجي شامل يمكّن الشركات من الإشراف على جميع جوانب مبيعات المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال إنشاء مركز رقمي مركزي، تسهل هذه المنصات إدارة بيانات المنتج والعملاء. وهذا يمكّن شركات التجارة الإلكترونية من التعامل مع معلومات المنتج، وتصميم محتوى المتجر وتخطيطه، وتسهيل المعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت. على الرغم من أنها مصممة بشكل أساسي لمبيعات B2C، إلا أن بعض البائعين يقدمون إصدارات B2B أيضًا. تركز منصات التجارة الإلكترونية المعاصرة في البداية على مبيعات المنتجات المادية، ولكنها تدمج بشكل متزايد وظائف المنتجات الرقمية المباعة عبر نماذج الاشتراك. يمكن تطبيق مثل هذه البرامج في جميع الأقسام داخل شركة التجارة عبر الإنترنت، ولكنها تفيد بشكل خاص فرق المبيعات وإدارة المنتجات والتسويق.
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Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح للتجار إنشاء متاجرهم الإلكترونية وإدارة المبيعات والدفع والشحن بسهولة.
Oxatis
oxatis.com
توفر شركة Oxatis (www.actinic.co.uk) حلول SaaS للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والقدرة على تحمل التكاليف. تشمل الاشتراكات جميع الميزات والترقيات والدعم الفني المجاني عبر الإنترنت في المملكة المتحدة. تتوفر أيضًا مجموعة من خدمات التصميم وتحسين محركات البحث لإنشاء وإدارة متجر ناجح عبر الإنترنت.
MarketTime
markettime.com
تطبيق MarketTime يساعد وكالات المبيعات والعلامات التجارية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة من خلال أدوات تخصيص قوية وحلول التجارة الإلكترونية B2B.
Unizap
unizap.ai
UNIZAP (NDHGO سابقًا) ، هو منشئ قوي للتجارة الإلكترونية مصمم لجلب أي عمل عبر الإنترنت. حل التجارة الإلكترونية الكل في واحد. المخزون الذكي ، الفهرسة ، تكامل الشحن ، 360 التسويق ، المدفوعات ، التحليلات ، ودعم العملاء الممتاز. Evikaas by Unizap هو من بين المنصات المبكرة التي بدأت التكامل على الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) كعامل تمكين من جانب البائع. نحن نفخر بسلاسة على متن البائعين ، وربطهم بملايين المشترين على مستوى البلاد. من عمليات تحميل الكتالوج إلى طلب الوفاء ، نضمن تجربة خالية من المتاعب. مع برنامج Evikaas ، يمكن للبائعين البدء في البيع على شبكة ONDC في غضون 24 ساعة من التسجيل. لإنشاء موقع الويب الخاص بالتجارة الإلكترونية الخاصة بك مجانًا ، تفضل بزيارة unizap.ai أو اتصل بنا على: مرحبًا@unizap.ai. يمكنك أيضًا التحقق من مقابض Twitter و LinkedIn و Instagram و Facebook للحصول على تحديثات منتظمة.
Comecero
comecero.com
تم إنشاء Comecero على يد فريق يعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ أكثر من 15 عامًا. خلال تلك الفترة عملنا مع العشرات من أنظمة التجارة وآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. وعلى أساس تلك الخبرة، قمنا ببناء Comecero. نعتقد أن الحل الذي تقدمه Comecero سيمكنك من تطوير وصيانة تطبيقات التجارة الإلكترونية القوية بشكل لا يصدق والمصممة خصيصًا وفقًا لمواصفاتك الدقيقة.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan عبارة عن منصة بدون كود تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء تجارب تسوق حديثة فائقة السرعة بشكل مرئي، بسرعة وسهولة باستخدام منشئ واجهة المتجر بدون رأس ومنصة التجارة المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات. تعمل المنصة على إزالة مخاطر تجارب التسوق للتجار من خلال توفير بنية تحتية شاملة دون أي وقت للتطوير. وتتولى Aasaan مهمة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء تجارب تسوق استثنائية، سريعة وسهلة، باستخدام التكنولوجيا الأفضل في فئتها.
Aleran Software
aleran.com
زيادة الإيرادات | توفير الوقت | وفّر المال... واجعل عملية البيع المعقدة أكثر بساطة وأسرع وأكثر فعالية - عبر جميع قنوات المبيعات الخاصة بك. من موقع الويب الخاص بك، إلى فرق المبيعات الخاصة بك، إلى شركاء التوزيع لديك، تمنحك منصة تسريع المبيعات من Aleran عناصر التحكم التي تحتاجها للإدارة والنمو عبر كل قناة مبيعات.
Acenda
acenda.com
Acenda عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية السحابية تمكن المصنعين والموزعين وتجار التجزئة الرأسيين من إنشاء متجر ويب، وربط المنتجات بقنوات مبيعات متعددة، والتحكم في المخزون ومزامنته، وإدارة الطلبات وتنفيذها، والوصول إلى التقارير التفصيلية، وإجراء التجارب - وفي النهاية زيادة التحويلات.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide عبارة عن منصة للتجربة الرقمية (DXP) لمساعدة الوكالات على بناء وإدارة التجارب الرقمية للمستخدم أولاً مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والأسواق ومواقع العضوية وبوابات العملاء. من خلال تسجيل دخول واحد قائم على السحابة، يمكنك الوصول إلى نظام إدارة المحتوى (CMS) البديهي، ومدير علاقات العملاء (CRM) الذي يسجل النشاط، والبريد الإلكتروني المدمج للمعاملات، ومنصة التجارة الإلكترونية. بناءً على AWS، ستتمتع براحة البال عندما تعلم أن بياناتك يتم نسخها احتياطيًا ليلاً، وهي آمنة تمامًا ويمكن الوصول إليها بسهولة. يساعد Siteglide الوكالات والشركات على تحقيق أقصى استفادة من الويب من خلال تقديم التدريب والدعم والوظائف الإضافية التي تستهدف مجالات محددة من عملك.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine هو أحد حلول التجارة الإلكترونية SaaS B2C + B2B الذي يساعد الشركات على إدارة الكتالوجات والطلبات والعملاء وقوائم الأسعار والمستخدمين وشروط الدفع والمزيد. يمكّنك Shopamine من: ● إنشاء مخزونك من مصادر متعددة وإدارته بشكل فعال من خلال منصة واحدة. ● إعداد شروط معقدة وإمكانية الوصول على مستوى المستخدم للمحتوى الخاص بك، والعناصر، والأسعار؛ ● البيع على الطيار الآلي من خلال جمع الطلبات وعروض الأسعار والعملاء المتوقعين والطلبات عبر الإنترنت.
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية قائمة على السحابة ومستضافة على AWS. عرضها الفريد هو نموذج B2B2C، وهو الأول من نوعه للمصنعين والموزعين/التجار والمستهلكين النهائيين لمختلف قطاعات الأعمال. باستخدام eComchain، يمكن للشركة المصنعة الوصول إلى شبكة من التجار والموزعين على منصة eCommece B2B الخاصة بـ eComchain. يمكن لشبكة التجار والموزعين هذه بدورها الوصول إلى المستهلكين النهائيين من خلال مواقعهم المتخصصة ذات العلامات التجارية على نفس منصة eComchain التي تستضيفها الشركة المصنعة.
ChannelSight
channelsight.com
Cannelsight هي منصة ذكاء التجارة الإلكترونية تتيح للشركات تحليل بيانات المستهلكين وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق من خلال رؤى شاملة.
Twice Commerce
twicecommerce.com
الطريقة التي يستهلك بها الناس البضائع تتغير. لا تلعب ملكية السلع المادية دورًا كبيرًا في حياة الناس. وفي الوقت نفسه، يختار عدد أكبر من الأشخاص شراء السلع المستعملة بدلاً من السلع الجديدة. ولتلبية هذا الطلب الجديد، يحتاج التجار إلى برامج محسنة للطريقة الدائرية للاستهلاك. Twice Commerce هي المنصة التي تساعد الشركات على بيع وتأجير وإعادة بيع المنتجات والخدمات دون احتكاك. مع Twice، يمكن للشركات إنشاء عرض يناسب الطريقة التي يرغب بها الأشخاص في شراء المنتجات والخدمات، سواء كان ذلك عن طريق التأجير على المدى القصير أو الاشتراك أو الشراء. يوفر Twice أيضًا متجرًا للتجارة الإلكترونية جاهزًا وأدوات للبيع شخصيًا. تساعد أنظمة إدارة المخزون والطلبات القوية على إدارة عمليات المتجر بسلاسة والتأكد من بقاء البيانات المهمة آمنة ومحدثة دائمًا. باعتبارها مزود دفع متوافق مع PCI من المستوى الأول، يمكن لـ Twice Commerce تقديم معالجة دفع آمنة خارج الصندوق، لذلك لا داعي للقلق بشأن عمليات التكامل المعقدة مع الجهات الخارجية. يتم استخدام Twice من قبل الآلاف من التجار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصناعات من الرياضة إلى الموضة والتنقل والإلكترونيات.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة المتحدة والتي تتيح للتجار إنشاء متجرهم عبر الإنترنت وإطلاقه وتنميته باستخدام الأدوات التي نقدمها. باستخدام ShopWired، يمكن للتجار إنشاء واجهات متاجر جميلة، والبيع عبر قنوات مبيعات متعددة (الويب، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأسواق، والمتاجر المنبثقة). باستخدام نظام الإدارة القوي لدينا، يمكن للتجار إدارة كل جانب من جوانب أعمالهم التجارية عبر الإنترنت، والوصول إلى تقارير قوية لتعزيز التسويق والربحية لبناء وتنمية أعمال تجارية ناجحة. تم تصميم ShopWired بموثوقية وقابلية للتوسع باستخدام الاستضافة على مستوى المؤسسة والتكنولوجيا التي توفرها منصة استضافة Amazon، AWS. يقوم ShopWired بتشغيل آلاف المتاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل Superdrug وWowcher وThe Spectator Magazine وغيرها الكثير.
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب العالمية، ونحارب الاحتيال، ونلتزم باللوائح، كل ذلك نيابة عنك. يختارنا العملاء من أجل: • تبسيط التوسع الدولي في أكثر من 240 سوقًا • تسريع الوقت لتحقيق الإيرادات • بيع السلع المادية والتنزيلات الرقمية والبرامج والخدمات القائمة على الاشتراك لكل من جمهور B2C وB2B • زيادة الإيرادات • تقليل المخاطر • تبسيط العمليات • التكامل خبرتهم التجارية الأمامية • تحرير الموارد للتركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل تشمل المزايا ما يلي: • معدلات ترخيص أعلى بنسبة 8-15% في جميع أنحاء العالم • تكاليف تشغيل أقل بنسبة 20-30 • نشر لمدة 6 أسابيع لـ يشمل عملاء الأسواق الجديدة: Adobe، AMD، Autodesk، Avast، Avid، Canary، Casio، Cotodama، Cisco، Citrix، Ergotron، Felco، Fitbit، Gallup، Herman Miller، Hitachi، HTC، Intel، Lenovo، Logitech، Microsoft، Nvidia، بانتون، سوني، ثيرابودي، فارجو، في إم وير، فاغنر
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب تجارة فيديو حية جذابة. من خلال الحلول الشاملة لأنظمة نقاط البيع، وتحسين المستودعات، والبيع المباشر، وأتمتة التسويق، وتطبيقات التسوق، ومتاجر الويب، تقدم شركة CommentSold كل ما تحتاجه الشركات لتزدهر عبر الإنترنت.
ikas
ikas.com
يتيح تطبيق ikas للشركات الصغيرة والمتوسطة إنشاء متاجر إلكترونية وإدارة مبيعات متعددة القنوات بكفاءة.
Selldone
selldone.com
يعتبر Selldone نظام تشغيل شامل للأعمال يسهل إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية عبر واجهة بدون كود، مع دعم لمبيعات متعددة القنوات وتحليلات مدمجة.
Traede
traede.com
تتعامل Traede مع جميع جوانب عملية البيع بالجملة في منصة واحدة، بما في ذلك إدارة المنتجات وتتبع العملاء وإنشاء الطلبات ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق iPad لوكلاء المبيعات لديك البيع أثناء التنقل، ويتيح متجر الويب الخاص لتجار التجزئة والموزعين شراء منتجاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وبأي عملة.
WebSell
websell.io
WebSell عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تتصل مباشرة بأنظمة نقاط البيع (POS). نحن نستخدم البيانات في الخروج من أنظمة POR/ERP ونستخدمها لتشغيل المتاجر عبر الإنترنت. إن تكامل التجارة الإلكترونية بين أنظمة المتجر ومتاجر الويب عبر الإنترنت هو أفضل ما نقوم به.
Storeino
storeino.com
Storeino عبارة عن منصة متخصصة في متجر Saas عبر الإنترنت، حيث يمكنك من خلالها الحصول على تجربتك النهائية اليوم مع منصة كاملة الخيارات، بدءًا من إنشاء متجر عبر الإنترنت في دقائق معدودة فقط، مع خيارات متعددة من السمات والتطبيقات والمزيد من الخدمات الأخرى، إلى تجربة تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول التي ستحصل عليه عند الاشتراك في خدمات المنصة. يقدم Storeino سوقًا قويًا للتطبيقات التي يمكنك استخدامها لزيادة معدلات التحويل وأتمتة أعمالك، وأيضًا سوقًا آخر للخدمات حيث يمكنك العثور على العديد من الحلول مثل، تكامل شركات الشحن في جميع أنحاء العالم، وتكامل مقدمي الخدمات (وكالات شراء الوسائط، مراكز الاتصال .......الخ)
Shopblocks
shopblocks.com
ShopBlocks هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات في إنشاء وإدارة متاجرها عبر الإنترنت بسهولة مع ميزات متكاملة لإدارة المنتجات والطلبات.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للتجارة الإلكترونية قابلة للتركيب تدعم أي عدد من الأسواق المحلية أو الدولية، ويمكنها تشغيل المعاملات على أي واجهة أمامية، وتسهل على المطورين تخصيص تجربة الدفع الخاصة بهم.
Builderfly
builderfly.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت وقم بتنمية أعمالك باستخدام Builderfly - أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. يساعدك Builderfly على بناء أعمالك وتسويقها وتنميتها. سجل اليوم!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop هي منصة تجارة إلكترونية تسمح بإنشاء متجر عبر الإنترنت بسهولة، مع أدوات لتحسين المبيعات والإدارة.
Turis
turis.app
احصل على متجر ويب للبيع بالجملة يعمل على أتمتة التعامل مع الطلبات حتى تتمكن من التركيز على عملك. واجهة متجر سهلة الاستخدام، وإدارة بائعي التجزئة، وقائمة أسعار متقدمة تضم أكثر من 4000 عملية تكامل لأتمتة طلبات البيع بالجملة وتحسينها. ابدأ بالتحسين اليوم!
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global هو حل شامل لإدارة المبيعات الإلكترونية والاشتراكات لشركات البرمجيات والخدمات الرقمية، مع دعم دولي ومعالجة مدفوعات متعددة.
Shopiroller
shopiroller.com
البنية التحتية للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد "البيع في أي مكان" تمنحك Shopiroller القدرة على البيع بسهولة في أي مكان ولأي شخص - عبر الإنترنت وفي جميع أنحاء العالم. حلول الدفع اقبل بطاقات الائتمان وطرق الدفع الشائعة الأخرى مع مزود دفع جاهز للاستخدام عندما تكون كذلك. منصة التجارة الإلكترونية للمطور Freedom متعددة الاستخدامات مع واجهة برمجة التطبيقات التجارية التي توفر تجارب تسوق فائقة السرعة وديناميكية وشخصية.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling هو منصة تجارة إلكترونية SaaS تتيح إنشاء متاجر على الإنترنت بسهولة وأمان، مع خيارات لتوسيع الخدمات المدفوعة.
Oode
oode.com
Oode عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأعمال تساعد مقدمي الخدمات على إدارة كل شيء بدءًا من الحجوزات وحتى المدفوعات.
HeadQ
headq.io
يمنح HeadQ عملائك تجربة شراء سلسة أثناء قيامهم بتكوين منتجاتهم والحصول على عرض أسعار والتحقق من موقع الويب الخاص بك مباشرة.
DG1
dg1.com
واستنادًا إلى 20 عامًا من الخبرة في تطوير الأنظمة الرقمية المخصصة، قمنا بإنشاء نظام الكل في واحد لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. تقدم DG1 ميزات مؤسسية مكونة من 6 قطاعات داخل بيئة واحدة وسهلة الاستخدام لأي نوع من الشركات الصغيرة والمتوسطة. نظام الويب مع CMS، ونظام التجارة الإلكترونية مع الميزات المتقدمة، ونظام الحجوزات أو الحجز، ونظام التفاعل متعدد القنوات، والحملات الصادرة، وأتمتة التسويق، وتطبيق Android Mobile، ونظام البيانات الضخمة الكامل. وركزت جميعها على النمو الرقمي والرقمنة التي يمكن الوصول إليها.
Contentder
contentder.com
أنشئ مواقع ويب جميلة ومتاجر تجارة إلكترونية ومدونة وبوابة أخبار باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب المجانية Contentder باستخدام أدوات السحب والإفلات والتسويق الرقمي.
29 Next
29next.com
29 التالي هو منصة التجارة الإلكترونية لتسويق أداء DTC، وتمكين العلامات التجارية من إطلاق منتجات جديدة بسرعة، وتحسين الحملات التسويقية، وإدارة النمو على نطاق واسع. تعمل ميزات 29 Next الفريدة على تمكين مسارات التسويق المخصصة بالكامل وعمليات الخروج وأتمتة ما بعد البيع لزيادة عائد الاستثمار التسويقي والقيمة الدائمة للعميل.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو مكون إضافي مجاني لتحويل مواقع WordPress إلى متاجر إلكترونية، يدعم بيع المنتجات وإدارة المدفوعات والتخصيص.
Wix
wix.com
يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.
Volusion
volusion.com
Volusion هو منصة تجارة إلكترونية تساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة متاجرهم عبر الإنترنت بسهولة، مع خيارات دفع متنوعة وأدوات تسويق وتحليل فعالة.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات في إنشاء وإدارة متاجرها عبر الإنترنت بأدوات تسويقية وتقارير شاملة.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl هو منصة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت مثل الكتب الإلكترونية والبرامج والدورات التدريبية، ويدعم التخصيص والاشتراكات.
Sage Accounting
sage.com
سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.
ReadyCloud
readycloud.com
إنه برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء (CRM) تم تحسينه بشكل أكبر باستخدام المكونات الإضافية ReadyShipper وReadyReturns لإنشاء حل شامل للتجارة الإلكترونية.
Zoho Commerce
zoho.com
تعد Zoho Commerce منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تتيح للشركات إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مع تقديم أدوات لإدارة الطلبات والمخزون والمدفوعات والشحن.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo هو تطبيق تجارة إلكترونية يساعد الشركات على تحسين مبيعاتها عبر الإنترنت من خلال منصة شاملة تدعم تجربة تسوق سلسة ومتعددة الأجهزة.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo هو حل تجارة إلكترونية يستهدف تبسيط إدارة الكتالوجات، الطلبات، وتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة.
Fygaro
fygaro.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت! تستخدم آلاف الشركات - من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال إلى الشركات متعددة الجنسيات - Fygaro لبيع وإدارة أعمالهم عبر الإنترنت.
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
Ecwid
ecwid.com
إكود هو تطبيق للتجارة الإلكترونية يتيح إضافة متجر عبر الإنترنت لأي موقع أو صفحة تواصل اجتماعي، مع ميزات لإدارة المبيعات والتسويق.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على بناء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مع ميزات لتخصيص المنتجات والتسويق.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout هو مزود مدفوعات رقمي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها دوليًا من خلال قنوات متعددة وإدارة الاشتراكات.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هو منصة تجارة إلكترونية تساعد رواد الأعمال على إنشاء متجر إلكتروني، بيع المنتجات الرقمية، قبول المدفوعات، ومنع الاحتيال.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo هو حل ويب ومحمول يعتمد على السحابة يساعد تجار الجملة الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة على قيادة الإيرادات وتوفير الوقت. تشمل ميزاتها إدارة الطلبات وكتالوج المنتجات وإدارة العملاء والتحليلات. يمكّن تطبيق الهاتف المحمول ممثلي المبيعات من كتابة الطلبات وإدارة المخزون أثناء التنقل ، في حين يمكن لمديري التوصيل تنظيم الوفاء والتسليم بكفاءة. SimplyDepo هو حل قائم على SaaS بالكامل.
Billtrust
billtrust.com
تطبيق Billtrust يساعد الشركات في إدارة الفواتير والمدفوعات بشكل فعال، مما يحسن التدفق النقدي ويدعم تجربة العملاء.
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path هو نظام تجارة إلكترونية "مجهول" يسمح بدمج التجارة الإلكترونية بدون قوالب كأدوات وسيطة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالمؤسسات. يعتمد النظام على واجهة برمجة التطبيقات (API) ويستهدف بشكل خاص المؤسسات على مستوى المؤسسات.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
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