منصات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

Digital River

digitalriver.com

يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب العالمية، ونحارب الاحتيال، ونلتزم باللوائح، كل ذلك نيابة عنك. يختارنا العملاء من أجل: • تبسيط التوسع الدولي في أكثر من 240 سوقًا • تسريع الوقت لتحقيق الإيرادات • بيع السلع المادية والتنزيلات الرقمية والبرامج والخدمات القائمة على الاشتراك لكل من جمهور B2C وB2B • زيادة الإيرادات • تقليل المخاطر • تبسيط العمليات • التكامل خبرتهم التجارية الأمامية • تحرير الموارد للتركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل تشمل المزايا ما يلي: • معدلات ترخيص أعلى بنسبة 8-15% في جميع أنحاء العالم • تكاليف تشغيل أقل بنسبة 20-30 • نشر لمدة 6 أسابيع لـ يشمل عملاء الأسواق الجديدة: Adobe، AMD، Autodesk، Avast، Avid، Canary، Casio، Cotodama، Cisco، Citrix، Ergotron، Felco، Fitbit، Gallup، Herman Miller، Hitachi، HTC، Intel، Lenovo، Logitech، Microsoft، Nvidia، بانتون، سوني، ثيرابودي، فارجو، في إم وير، فاغنر