منصات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

الطريقة التي يستهلك بها الناس البضائع تتغير. لا تلعب ملكية السلع المادية دورًا كبيرًا في حياة الناس. وفي الوقت نفسه، يختار عدد أكبر من الأشخاص شراء السلع المستعملة بدلاً من السلع الجديدة. ولتلبية هذا الطلب الجديد، يحتاج التجار إلى برامج محسنة للطريقة الدائرية للاستهلاك. Twice Commerce هي المنصة التي تساعد الشركات على بيع وتأجير وإعادة بيع المنتجات والخدمات دون احتكاك. مع Twice، يمكن للشركات إنشاء عرض يناسب الطريقة التي يرغب بها الأشخاص في شراء المنتجات والخدمات، سواء كان ذلك عن طريق التأجير على المدى القصير أو الاشتراك أو الشراء. يوفر Twice أيضًا متجرًا للتجارة الإلكترونية جاهزًا وأدوات للبيع شخصيًا. تساعد أنظمة إدارة المخزون والطلبات القوية على إدارة عمليات المتجر بسلاسة والتأكد من بقاء البيانات المهمة آمنة ومحدثة دائمًا. باعتبارها مزود دفع متوافق مع PCI من المستوى الأول، يمكن لـ Twice Commerce تقديم معالجة دفع آمنة خارج الصندوق، لذلك لا داعي للقلق بشأن عمليات التكامل المعقدة مع الجهات الخارجية. يتم استخدام Twice من قبل الآلاف من التجار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصناعات من الرياضة إلى الموضة والتنقل والإلكترونيات.