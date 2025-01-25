منصات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر سليمان

ikas

ikas.com

ikas هي عبارة عن منصة مبتكرة للتجارة الإلكترونية تم تصميمها خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورواد الأعمال. تتيح واجهته سهلة الاستخدام للمستخدم إنشاء متجر عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى أي خبرة فنية. علاوة على ذلك، تتيح ميزاته المتقدمة بيع المنتجات بسلاسة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الأسواق والمتاجر الفعلية وموقع التجارة الإلكترونية الخاص بالعلامة التجارية، على نطاق دولي. إحدى أبرز ميزات المنصة هي وظيفة المبيعات متعددة القنوات التي تسهل إدارة جميع الطلبات والمخزونات في لوحة تحكم واحدة موحدة. بنقرة واحدة، يمكن للمرء نقل جميع منتجاته بكفاءة إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص به باستخدام ikas. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من معدلات التحويل المرتفعة للمنصة لتعزيز أداء تحسين محركات البحث، مما يؤدي إلى نتائج أفضل وزيادة هوامش الربح. تقدم ikas بنية تحتية قوية للتجارة الإلكترونية تتيح إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية بسرعة وكفاءة. تحتوي المنصة على عدد غير محدود من المنتجات وحركة المرور ومساحة الويب وتكامل الشحن المجاني وإدارة العائدات المتقدمة وحملات الخصم ودعم العملاء الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التخصيص المجمع للفئات والعلامات وأسعار البيع للمنتجات، بالإضافة إلى تلقي إشعارات تذكير سلة التسوق عبر الرسائل القصيرة وواتساب. علاوة على ذلك، يوفر حل الدفع الخاص بالمنصة، ikasPay، ميزة استلام المدفوعات في اليوم التالي، في حين أن التصدير الإلكتروني إلى جميع البلدان مجاني. ومن خلال اختيار ikas، يمكن للمستخدمين تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم بشكل عملي ومهني، على غرار العديد من العلامات التجارية الناجحة التي تستخدم حاليًا البنية التحتية لـ ikas.