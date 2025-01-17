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منصات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو
تعمل منصة التجارة الإلكترونية كحل برمجي شامل يمكّن الشركات من الإشراف على جميع جوانب مبيعات المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال إنشاء مركز رقمي مركزي، تسهل هذه المنصات إدارة بيانات المنتج والعملاء. وهذا يمكّن شركات التجارة الإلكترونية من التعامل مع معلومات المنتج، وتصميم محتوى المتجر وتخطيطه، وتسهيل المعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت. على الرغم من أنها مصممة بشكل أساسي لمبيعات B2C، إلا أن بعض البائعين يقدمون إصدارات B2B أيضًا. تركز منصات التجارة الإلكترونية المعاصرة في البداية على مبيعات المنتجات المادية، ولكنها تدمج بشكل متزايد وظائف المنتجات الرقمية المباعة عبر نماذج الاشتراك. يمكن تطبيق مثل هذه البرامج في جميع الأقسام داخل شركة التجارة عبر الإنترنت، ولكنها تفيد بشكل خاص فرق المبيعات وإدارة المنتجات والتسويق.
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Shopaccino
shopaccino.com
منصة برمجيات التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام مع تطبيق الهاتف المحمول. يمكن للتجار إنشاء مواقعهم الإلكترونية وبيع المنتجات لعملاء B2C وB2B (كلاهما). واجهة برمجة التطبيقات (API) متكاملة مع جميع بوابات الدفع وشركات الشحن الرئيسية. وجود أدوات تسويقية مثل: البريد الآلي للطلب المهجور، ونظام نقاط المكافأة لإشراك العملاء، وعربة التسوق المستمرة، والعملة التلقائية بناءً على موقع العميل، وما إلى ذلك.
Oxatis
oxatis.com
توفر شركة Oxatis (www.actinic.co.uk) حلول SaaS للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والقدرة على تحمل التكاليف. تشمل الاشتراكات جميع الميزات والترقيات والدعم الفني المجاني عبر الإنترنت في المملكة المتحدة. تتوفر أيضًا مجموعة من خدمات التصميم وتحسين محركات البحث لإنشاء وإدارة متجر ناجح عبر الإنترنت.
MarketTime
markettime.com
تساعد MarketTime وكالات المبيعات والعلامات التجارية على تبسيط أعمالها من خلال نظام قوي لإدارة المكاتب الخلفية، وأدوات تمكين المبيعات القوية، وإعداد التقارير والتحليلات الشاملة، وحل التجارة الإلكترونية B2B القابل للتكوين بدرجة عالية. مع MarketTime، يمكن للمستخدمين تبسيط عملية كتابة طلبات البيع بالجملة وتسليمها، وتتبع العمولات، وإدارة أعمالهم من منصة واحدة.
Unizap
unizap.ai
تعد Unizap (ndhgo سابقًا) أداة قوية لإنشاء مواقع التجارة الإلكترونية، وهي مصممة لجلب أي عمل تجاري عبر الإنترنت. حل التجارة الإلكترونية الشامل الخاص بك. المخزون الذكي، والفهرسة، وتكامل الشحن، والتسويق 360، والمدفوعات، والتحليلات، ودعم العملاء الممتاز. تعد eVikaas by Unizap من بين المنصات المبكرة التي بدأت التكامل على الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) كعامل تمكين من جانب البائع. نحن نفخر بضم البائعين بسلاسة وربطهم بملايين المشترين على مستوى البلاد. بدءًا من تحميل الكتالوج وحتى تنفيذ الطلب، نضمن لك تجربة خالية من المتاعب. باستخدام برنامج eVikaas، يمكن للبائعين البدء في البيع على شبكة ONDC خلال 24 ساعة من الاشتراك. لإنشاء موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك مجانًا، قم بزيارة unizap.ai أو اتصل بنا على: [email protected]. يمكنك أيضًا التحقق من حساباتنا على Twitter وLinkedIn وInstagram وFacebook للحصول على تحديثات منتظمة.
Comecero
comecero.com
تم إنشاء Comecero على يد فريق يعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ أكثر من 15 عامًا. خلال تلك الفترة عملنا مع العشرات من أنظمة التجارة وآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. وعلى أساس تلك الخبرة، قمنا ببناء Comecero. نعتقد أن الحل الذي تقدمه Comecero سيمكنك من تطوير وصيانة تطبيقات التجارة الإلكترونية القوية بشكل لا يصدق والمصممة خصيصًا وفقًا لمواصفاتك الدقيقة.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan عبارة عن منصة بدون كود تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء تجارب تسوق حديثة فائقة السرعة بشكل مرئي، بسرعة وسهولة باستخدام منشئ واجهة المتجر بدون رأس ومنصة التجارة المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات. تعمل المنصة على إزالة مخاطر تجارب التسوق للتجار من خلال توفير بنية تحتية شاملة دون أي وقت للتطوير. وتتولى Aasaan مهمة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء تجارب تسوق استثنائية، سريعة وسهلة، باستخدام التكنولوجيا الأفضل في فئتها.
Aleran Software
aleran.com
زيادة الإيرادات | توفير الوقت | وفّر المال... واجعل عملية البيع المعقدة أكثر بساطة وأسرع وأكثر فعالية - عبر جميع قنوات المبيعات الخاصة بك. من موقع الويب الخاص بك، إلى فرق المبيعات الخاصة بك، إلى شركاء التوزيع لديك، تمنحك منصة تسريع المبيعات من Aleran عناصر التحكم التي تحتاجها للإدارة والنمو عبر كل قناة مبيعات.
Acenda
acenda.com
Acenda عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية السحابية تمكن المصنعين والموزعين وتجار التجزئة الرأسيين من إنشاء متجر ويب، وربط المنتجات بقنوات مبيعات متعددة، والتحكم في المخزون ومزامنته، وإدارة الطلبات وتنفيذها، والوصول إلى التقارير التفصيلية، وإجراء التجارب - وفي النهاية زيادة التحويلات.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide عبارة عن منصة للتجربة الرقمية (DXP) لمساعدة الوكالات على بناء وإدارة التجارب الرقمية للمستخدم أولاً مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والأسواق ومواقع العضوية وبوابات العملاء. من خلال تسجيل دخول واحد قائم على السحابة، يمكنك الوصول إلى نظام إدارة المحتوى (CMS) البديهي، ومدير علاقات العملاء (CRM) الذي يسجل النشاط، والبريد الإلكتروني المدمج للمعاملات، ومنصة التجارة الإلكترونية. بناءً على AWS، ستتمتع براحة البال عندما تعلم أن بياناتك يتم نسخها احتياطيًا ليلاً، وهي آمنة تمامًا ويمكن الوصول إليها بسهولة. يساعد Siteglide الوكالات والشركات على تحقيق أقصى استفادة من الويب من خلال تقديم التدريب والدعم والوظائف الإضافية التي تستهدف مجالات محددة من عملك.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine هو أحد حلول التجارة الإلكترونية SaaS B2C + B2B الذي يساعد الشركات على إدارة الكتالوجات والطلبات والعملاء وقوائم الأسعار والمستخدمين وشروط الدفع والمزيد. يمكّنك Shopamine من: ● إنشاء مخزونك من مصادر متعددة وإدارته بشكل فعال من خلال منصة واحدة. ● إعداد شروط معقدة وإمكانية الوصول على مستوى المستخدم للمحتوى الخاص بك، والعناصر، والأسعار؛ ● البيع على الطيار الآلي من خلال جمع الطلبات وعروض الأسعار والعملاء المتوقعين والطلبات عبر الإنترنت.
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية قائمة على السحابة ومستضافة على AWS. عرضها الفريد هو نموذج B2B2C، وهو الأول من نوعه للمصنعين والموزعين/التجار والمستهلكين النهائيين لمختلف قطاعات الأعمال. باستخدام eComchain، يمكن للشركة المصنعة الوصول إلى شبكة من التجار والموزعين على منصة eCommece B2B الخاصة بـ eComchain. يمكن لشبكة التجار والموزعين هذه بدورها الوصول إلى المستهلكين النهائيين من خلال مواقعهم المتخصصة ذات العلامات التجارية على نفس منصة eComchain التي تستضيفها الشركة المصنعة.
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أماكن الشراء والوسائط القابلة للتسوق والرف الرقمي. يمكّن برنامجنا العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من توفير تجربة ممتازة للعملاء وجمع رؤى تفصيلية والحفاظ على علامة تجارية من الدرجة الأولى. ومن خلال اتباع نهج "الشراكة أولاً" مع عملائنا، يضمن فريق أداء العلامة التجارية المتخصص لدينا تحقيق أهدافنا معًا.
Twice Commerce
twicecommerce.com
الطريقة التي يستهلك بها الناس البضائع تتغير. لا تلعب ملكية السلع المادية دورًا كبيرًا في حياة الناس. وفي الوقت نفسه، يختار عدد أكبر من الأشخاص شراء السلع المستعملة بدلاً من السلع الجديدة. ولتلبية هذا الطلب الجديد، يحتاج التجار إلى برامج محسنة للطريقة الدائرية للاستهلاك. Twice Commerce هي المنصة التي تساعد الشركات على بيع وتأجير وإعادة بيع المنتجات والخدمات دون احتكاك. مع Twice، يمكن للشركات إنشاء عرض يناسب الطريقة التي يرغب بها الأشخاص في شراء المنتجات والخدمات، سواء كان ذلك عن طريق التأجير على المدى القصير أو الاشتراك أو الشراء. يوفر Twice أيضًا متجرًا للتجارة الإلكترونية جاهزًا وأدوات للبيع شخصيًا. تساعد أنظمة إدارة المخزون والطلبات القوية على إدارة عمليات المتجر بسلاسة والتأكد من بقاء البيانات المهمة آمنة ومحدثة دائمًا. باعتبارها مزود دفع متوافق مع PCI من المستوى الأول، يمكن لـ Twice Commerce تقديم معالجة دفع آمنة خارج الصندوق، لذلك لا داعي للقلق بشأن عمليات التكامل المعقدة مع الجهات الخارجية. يتم استخدام Twice من قبل الآلاف من التجار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصناعات من الرياضة إلى الموضة والتنقل والإلكترونيات.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة المتحدة والتي تتيح للتجار إنشاء متجرهم عبر الإنترنت وإطلاقه وتنميته باستخدام الأدوات التي نقدمها. باستخدام ShopWired، يمكن للتجار إنشاء واجهات متاجر جميلة، والبيع عبر قنوات مبيعات متعددة (الويب، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأسواق، والمتاجر المنبثقة). باستخدام نظام الإدارة القوي لدينا، يمكن للتجار إدارة كل جانب من جوانب أعمالهم التجارية عبر الإنترنت، والوصول إلى تقارير قوية لتعزيز التسويق والربحية لبناء وتنمية أعمال تجارية ناجحة. تم تصميم ShopWired بموثوقية وقابلية للتوسع باستخدام الاستضافة على مستوى المؤسسة والتكنولوجيا التي توفرها منصة استضافة Amazon، AWS. يقوم ShopWired بتشغيل آلاف المتاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل Superdrug وWowcher وThe Spectator Magazine وغيرها الكثير.
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب العالمية، ونحارب الاحتيال، ونلتزم باللوائح، كل ذلك نيابة عنك. يختارنا العملاء من أجل: • تبسيط التوسع الدولي في أكثر من 240 سوقًا • تسريع الوقت لتحقيق الإيرادات • بيع السلع المادية والتنزيلات الرقمية والبرامج والخدمات القائمة على الاشتراك لكل من جمهور B2C وB2B • زيادة الإيرادات • تقليل المخاطر • تبسيط العمليات • التكامل خبرتهم التجارية الأمامية • تحرير الموارد للتركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل تشمل المزايا ما يلي: • معدلات ترخيص أعلى بنسبة 8-15% في جميع أنحاء العالم • تكاليف تشغيل أقل بنسبة 20-30 • نشر لمدة 6 أسابيع لـ يشمل عملاء الأسواق الجديدة: Adobe، AMD، Autodesk، Avast، Avid، Canary، Casio، Cotodama، Cisco، Citrix، Ergotron، Felco، Fitbit، Gallup، Herman Miller، Hitachi، HTC، Intel، Lenovo، Logitech، Microsoft، Nvidia، بانتون، سوني، ثيرابودي، فارجو، في إم وير، فاغنر
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب تجارة فيديو حية جذابة. من خلال الحلول الشاملة لأنظمة نقاط البيع، وتحسين المستودعات، والبيع المباشر، وأتمتة التسويق، وتطبيقات التسوق، ومتاجر الويب، تقدم شركة CommentSold كل ما تحتاجه الشركات لتزدهر عبر الإنترنت.
ikas
ikas.com
ikas هي عبارة عن منصة مبتكرة للتجارة الإلكترونية تم تصميمها خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورواد الأعمال. تتيح واجهته سهلة الاستخدام للمستخدم إنشاء متجر عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى أي خبرة فنية. علاوة على ذلك، تتيح ميزاته المتقدمة بيع المنتجات بسلاسة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الأسواق والمتاجر الفعلية وموقع التجارة الإلكترونية الخاص بالعلامة التجارية، على نطاق دولي. إحدى أبرز ميزات المنصة هي وظيفة المبيعات متعددة القنوات التي تسهل إدارة جميع الطلبات والمخزونات في لوحة تحكم واحدة موحدة. بنقرة واحدة، يمكن للمرء نقل جميع منتجاته بكفاءة إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص به باستخدام ikas. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من معدلات التحويل المرتفعة للمنصة لتعزيز أداء تحسين محركات البحث، مما يؤدي إلى نتائج أفضل وزيادة هوامش الربح. تقدم ikas بنية تحتية قوية للتجارة الإلكترونية تتيح إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية بسرعة وكفاءة. تحتوي المنصة على عدد غير محدود من المنتجات وحركة المرور ومساحة الويب وتكامل الشحن المجاني وإدارة العائدات المتقدمة وحملات الخصم ودعم العملاء الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التخصيص المجمع للفئات والعلامات وأسعار البيع للمنتجات، بالإضافة إلى تلقي إشعارات تذكير سلة التسوق عبر الرسائل القصيرة وواتساب. علاوة على ذلك، يوفر حل الدفع الخاص بالمنصة، ikasPay، ميزة استلام المدفوعات في اليوم التالي، في حين أن التصدير الإلكتروني إلى جميع البلدان مجاني. ومن خلال اختيار ikas، يمكن للمستخدمين تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم بشكل عملي ومهني، على غرار العديد من العلامات التجارية الناجحة التي تستخدم حاليًا البنية التحتية لـ ikas.
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في ابتكارات التجارة الإلكترونية، وقد وضعت نفسها كلاعب رئيسي للشركات التي تتطلع إلى الازدهار في السوق الرقمية. تتميز Selldone بطابعها الثوري
Traede
traede.com
تتعامل Traede مع جميع جوانب عملية البيع بالجملة في منصة واحدة، بما في ذلك إدارة المنتجات وتتبع العملاء وإنشاء الطلبات ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق iPad لوكلاء المبيعات لديك البيع أثناء التنقل، ويتيح متجر الويب الخاص لتجار التجزئة والموزعين شراء منتجاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وبأي عملة.
WebSell
websell.io
WebSell عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تتصل مباشرة بأنظمة نقاط البيع (POS). نحن نستخدم البيانات في الخروج من أنظمة POR/ERP ونستخدمها لتشغيل المتاجر عبر الإنترنت. إن تكامل التجارة الإلكترونية بين أنظمة المتجر ومتاجر الويب عبر الإنترنت هو أفضل ما نقوم به.
Storeino
storeino.com
Storeino عبارة عن منصة متخصصة في متجر Saas عبر الإنترنت، حيث يمكنك من خلالها الحصول على تجربتك النهائية اليوم مع منصة كاملة الخيارات، بدءًا من إنشاء متجر عبر الإنترنت في دقائق معدودة فقط، مع خيارات متعددة من السمات والتطبيقات والمزيد من الخدمات الأخرى، إلى تجربة تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول التي ستحصل عليه عند الاشتراك في خدمات المنصة. يقدم Storeino سوقًا قويًا للتطبيقات التي يمكنك استخدامها لزيادة معدلات التحويل وأتمتة أعمالك، وأيضًا سوقًا آخر للخدمات حيث يمكنك العثور على العديد من الحلول مثل، تكامل شركات الشحن في جميع أنحاء العالم، وتكامل مقدمي الخدمات (وكالات شراء الوسائط، مراكز الاتصال .......الخ)
Shopblocks
shopblocks.com
يضمن Shopblocks أسرع وقت للتجارة الإلكترونية بين الشركات لتحقيق القيمة في السوق، وهو أمر مضمون. إن التزامنا بنجاح العملاء، وبساطة التعليمات البرمجية المنخفضة أو المعدومة، وتكامل البيانات الموحدة من خلال محرك StockPort™ يوفر لك شريكًا للتجارة الإلكترونية ملتزمًا بنجاحك.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للتجارة الإلكترونية قابلة للتركيب تدعم أي عدد من الأسواق المحلية أو الدولية، ويمكنها تشغيل المعاملات على أي واجهة أمامية، وتسهل على المطورين تخصيص تجربة الدفع الخاصة بهم.
Builderfly
builderfly.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت وقم بتنمية أعمالك باستخدام Builderfly - أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. يساعدك Builderfly على بناء أعمالك وتسويقها وتنميتها. سجل اليوم!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية، ستتمكن من خلالها من إنشاء متجر عبر الإنترنت دون معرفة الأكواد البرمجية. يساهم المتجر الإلكتروني في تعزيز العلامات التجارية وأتمتة المبيعات. يوفر Zegashop أدوات مثل تحسين محركات البحث، وتحليلات موقع الويب، وإدارة المحتوى، والبحث عن الكلمات الرئيسية، وأبحاث المنافسين. باستخدام مجموعة الأدوات هذه، لديك الفرصة لتنظيم المبيعات عبر الإنترنت وتوسيع نطاق الأعمال. لديك الفرصة لاستخدامه مجانًا لمدة 15 يومًا، وخلالها ستكون جميع الوظائف متاحة. سيتم توفير الإرشادات وسيتم إجراء تدريب على نظام إدارة المحتوى (CMS) مع الموظف المعني. يتوفر الدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكنك الاتصال بالدعم عبر الدردشة المباشرة لـ Zegashop.
Turis
turis.app
احصل على متجر ويب للبيع بالجملة يعمل على أتمتة التعامل مع الطلبات حتى تتمكن من التركيز على عملك. واجهة متجر سهلة الاستخدام، وإدارة بائعي التجزئة، وقائمة أسعار متقدمة تضم أكثر من 4000 عملية تكامل لأتمتة طلبات البيع بالجملة وتحسينها. ابدأ بالتحسين اليوم!
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (تأسست عام 2006) هي شركة تقدم حلول التجارة الإلكترونية المتميزة المصممة لشركات البرمجيات وSaas والسلع الرقمية. نحن نقدم أتمتة كاملة لإدارة المبيعات عبر الإنترنت وعملية التحسين من خلال أدوات داخلية عالية الكفاءة. توفر منصتنا المُحسّنة للمستخدم لشركائنا: ⦿ حل عالمي حقيقي يضم 110 عملة وأكثر من 70 طريقة دفع لتوسيع أعمالك في جميع أنحاء العالم؛ ⦿ نظام معالجة عبر الإنترنت عالي الأداء وآمن مع أنظمة تسعير وفواتير ديناميكية لتقليل مشكلات الدفع؛ ⦿ أنظمة إدارة الاشتراكات والمدفوعات المتكررة التي لا تشوبها شائبة لتبسيط عملك الإداري وتوحيد تدفقات الإيرادات الخاصة بك؛ ⦿ ميزات تطوير ولاء العملاء مع أفضل أدوات التحويل والتحسين لإنشاء تجارب عملاء ممتعة وتعزيز عمليات الاستحواذ المستقبلية؛ ⦿ ودعم عملاء متكامل للتعامل بشكل احترافي مع جميع عمليات الشراء والفواتير وعمليات رد المبالغ المدفوعة المحتملة أو النزاعات مع عملائك
Shopiroller
shopiroller.com
البنية التحتية للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد "البيع في أي مكان" تمنحك Shopiroller القدرة على البيع بسهولة في أي مكان ولأي شخص - عبر الإنترنت وفي جميع أنحاء العالم. حلول الدفع اقبل بطاقات الائتمان وطرق الدفع الشائعة الأخرى مع مزود دفع جاهز للاستخدام عندما تكون كذلك. منصة التجارة الإلكترونية للمطور Freedom متعددة الاستخدامات مع واجهة برمجة التطبيقات التجارية التي توفر تجارب تسوق فائقة السرعة وديناميكية وشخصية.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تعتمد على Saas والتي توفر إعدادًا مجانيًا لمتاجر التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. إنها منصة للتجارة الإلكترونية غنية بالميزات وتوفر مستوى عالٍ من الأمان. يمكنك إطلاق موقع الويب الخاص بك وتطبيقك للتجارة الإلكترونية باستخدام أداة إنشاء متاجر التجارة الإلكترونية Quick eSelling مجانًا خلال 10 دقائق فقط. يمكنك أيضًا الانتقال إلى الخطط المدفوعة إذا كان لديك مجموعة واسعة من المتطلبات.
Oode
oode.com
Oode عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأعمال تساعد مقدمي الخدمات على إدارة كل شيء بدءًا من الحجوزات وحتى المدفوعات.
HeadQ
headq.io
يمنح HeadQ عملائك تجربة شراء سلسة أثناء قيامهم بتكوين منتجاتهم والحصول على عرض أسعار والتحقق من موقع الويب الخاص بك مباشرة.
DG1
dg1.com
واستنادًا إلى 20 عامًا من الخبرة في تطوير الأنظمة الرقمية المخصصة، قمنا بإنشاء نظام الكل في واحد لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. تقدم DG1 ميزات مؤسسية مكونة من 6 قطاعات داخل بيئة واحدة وسهلة الاستخدام لأي نوع من الشركات الصغيرة والمتوسطة. نظام الويب مع CMS، ونظام التجارة الإلكترونية مع الميزات المتقدمة، ونظام الحجوزات أو الحجز، ونظام التفاعل متعدد القنوات، والحملات الصادرة، وأتمتة التسويق، وتطبيق Android Mobile، ونظام البيانات الضخمة الكامل. وركزت جميعها على النمو الرقمي والرقمنة التي يمكن الوصول إليها.
Contentder
contentder.com
أنشئ مواقع ويب جميلة ومتاجر تجارة إلكترونية ومدونة وبوابة أخبار باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب المجانية Contentder باستخدام أدوات السحب والإفلات والتسويق الرقمي.
29 Next
29next.com
29 التالي هو منصة التجارة الإلكترونية لتسويق أداء DTC، وتمكين العلامات التجارية من إطلاق منتجات جديدة بسرعة، وتحسين الحملات التسويقية، وإدارة النمو على نطاق واسع. تعمل ميزات 29 Next الفريدة على تمكين مسارات التسويق المخصصة بالكامل وعمليات الخروج وأتمتة ما بعد البيع لزيادة عائد الاستثمار التسويقي والقيمة الدائمة للعميل.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
Volusion
volusion.com
أنشئ متجرك عبر الإنترنت مع فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لبرنامج التجارة الإلكترونية الحائز على جوائز. أظهرت أنها تبيع 4 مرات أكثر من عربات التسوق المستضافة الأخرى!
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق التقنيات المستندة إلى السحابة والتي يمكنهم بيعها تحت علامتهم التجارية الخاصة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة أتمتة التسويق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة لتسهيل الدخول إلى السوق. ويتضمن أيضًا أنظمة إدارة المشروعات والأوامر والفواتير للمساعدة في التوسع من خلال أتمتة العمليات الآلية. يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل دخول واحد لجميع الحلول التي تم شراؤها تحت العلامة التجارية الخاصة بعميل Vendasta. إنهم يستمتعون بلوحة تحكم واحدة متكاملة مع الوصفة الطبية والسياق والتتبع. باستخدام لوحة معلومات تطبيق Business، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعلومات والحلول التي تجعل أعمالها ناجحة عبر الإنترنت.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop عبارة عن منصة تجارة إلكترونية غنية بالميزات تخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام في مجموعة واسعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة حلاً مجانيًا لا مثيل له للتجارة الإلكترونية، وتوفر كل ما يحتاجه رائد الأعمال لبدء أعماله وتنميتها. تشتمل تجربة التجارة الإلكترونية الجاهزة هذه على أدوات قوية لمساعدة الشركات على النجاح - أداة إنشاء مواقع ويب قوية، وإدارة المنتجات والطلبات، وأدوات تسويق العملاء، ودعم فني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والمزيد. يمكن للعملاء الاختيار من بين العشرات من القوالب المصممة بشكل احترافي والمخصصة للصناعة، وجميعها متوافقة مع الأجهزة المحمولة، ومُحسّنة لتحسين محركات البحث، وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. تأسست شركة Shift4Shop في عام 1997، وهي إحدى الشركات المدرجة ضمن قائمة Inc. 5000، وهي مزود معتمد لـ Visa PCI ورائدة في التجارة الإلكترونية الحديثة.
SendOwl
sendowl.com
كل ما تحتاجه لبيع أي شيء رقمي في أي مكان عبر الإنترنت - الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي والبرامج والعضويات وتذاكر الأحداث والدورات التدريبية عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف لوحات المعلومات المضمنة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة الوقت والنفقات، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الإيرادات، وعمليات الدمج العالمية لكيانات متعددة. يمكن استخدام البرنامج في مجموعة واسعة من الصناعات كنظام محاسبة أفقي، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متخصصة للصناعات التالية: المؤسسات غير الربحية، والبرمجيات وإدارة العلاقات مع الخدمات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتوزيع بالجملة، والبناء والعقارات. .
ReadyCloud
readycloud.com
إنه برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء (CRM) تم تحسينه بشكل أكبر باستخدام المكونات الإضافية ReadyShipper وReadyReturns لإنشاء حل شامل للتجارة الإلكترونية.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce عبارة عن منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمكّن الشركات من إنشاء متاجر عبر الإنترنت وإدارتها، وقبول الطلبات، وتتبع المخزون، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الشحن، وتسويق علامتها التجارية بسهولة. بفضل انتشارها العالمي وتوافرها في أكثر من 30 دولة، تقدم Zoho Commerce حلاً شاملاً للتجار، مما يوفر نظامًا بيئيًا متكاملاً يبسط عمليات التجارة الإلكترونية ويزيل الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
Kooomo
kooomo.com
تعمل Kooomo مع العملاء لتعظيم جميع قنوات المبيعات الرقمية على مستوى العالم من خلال الجمع بين خبرتنا ومنصة الجيل التالي في حل سحابي للتجارة الرقمية مثبت وبأسعار معقولة. تم إنشاء منصة Kooomo بواسطة مديري التجارة الإلكترونية وتمت تسميتها في تقرير Gartner’s Magic Quadrant، وهي تجمع كل قطعة من أحجية التجارة الرقمية. باستخدام نموذج مرن لمشاركة الإيرادات، نحن جميعًا مدفوعون لتحقيق النجاح. يضمن نظامنا البيئي الشامل للشركاء، مع التقنيات العالمية، أن تكون الشركات جاهزة للمستقبل لمواكبة مشهد التجارة الرقمية المتطور. تقدم Kooomo خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Morrisons وNutmeg وHavaianas وButlers Chocolates وAvoca وCP Company وMiss bikini وBlauer USA.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce هو حل قابل للتركيب تم تصميمه لتبسيط إدارة كتالوجات المنتجات المعقدة والبحث والتسعير والطلب وإدارة العملاء عبر قنوات متعددة مع قابلية توسعة غنية وسهولة الاستخدام الفوري. قم بتوسيع نطاق أعمالك باستخدام نظام أساسي مقاوم للمستقبل يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة الأساسية التقليدية لتبسيط وتسريع النمو. انشر تجارب القنوات متعددة الاتجاهات B2B وB2C بسرعة مع Kibo Omnichannel Starter Stores التي تحتوي على عمليات تكامل وسير عمل وعمليات معدة مسبقًا لخدمات Kibo مثل البحث والمخزون والبحث وتوجيه الطلبات لدعم برامج مثل BOPIS والشحن إلى المتجر. انشر واجهة متجر بسرعة من البداية باستخدام مجموعات الموصلات إلى أطر العمل الشائعة مثل React Storefront وVue Storefront وNext.js Commerce والأنظمة الأساسية للنشر. التكامل مع كبار موفري خدمات إدارة المحتوى (CMS) بدون رأس من خلال عمليات التكامل المعدة مسبقًا أو استخدام Kibo APIs لدمج الأنظمة الحالية.
Fygaro
fygaro.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت! تستخدم آلاف الشركات - من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال إلى الشركات متعددة الجنسيات - Fygaro لبيع وإدارة أعمالهم عبر الإنترنت.
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazon، أو Google Shopping. ومن خلال تكاملات نقاط البيع وتكاملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول المخصصة من Ecwid، يمكنك إدارة التسويق والترويج والمبيعات في أي وقت وفي أي مكان.
BigCommerce
bigcommerce.com
حول BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) هي منصة رائدة للتجارة الإلكترونية للبرمجيات المفتوحة كخدمة (SaaS) تعمل على تمكين التجار من جميع الأحجام من بناء أعمالهم وابتكارها وتنميتها عبر الإنترنت. توفر BigCommerce للتجار وظائف متطورة على مستوى المؤسسات وتخصيصًا وأداءً يتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام. تستخدم عشرات الآلاف من شركات B2C وB2B عبر 150 دولة والعديد من الصناعات BigCommerce لإنشاء متاجر جميلة وجذابة عبر الإنترنت، بما في ذلك Ben & Jerry's وMolton Brown وS.C. Johnson وSkullcandy وSoloStove وVodafone. يقع المقر الرئيسي لشركة BigCommerce في أوستن، ولديها مكاتب في لندن وكييف وسان فرانسيسكو وسيدني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bigcommerce.com أو متابعتنا على Twitter وLinkedIn وInstagram وFacebook.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout هو مزود التجارة والمدفوعات الرقمية الذي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها عبر قنوات متعددة، واكتساب العملاء عبر نقاط اتصال متعددة، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات، والاستفادة من خيارات الدفع الأكثر ذكاءً ونماذج فواتير الاشتراك، وزيادة معدلات تحويل المبيعات إلى أقصى حد. يشمل عملاء الشركة ABBYY، وAbsolute، وBitdefender، وFICO، وHP Software، وKaspersky Lab، والعديد من الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم. استحوذت Avangate على 2Checkout (www.2checkout.com) في مارس 2017. تختار الشركات حلنا من أجل: - بيع المزيد من السلع الرقمية على مستوى العالم - تعظيم القيمة الدائمة للعميل - تسريع وقت الوصول إلى السوق - الحصول على إدارة متكاملة للإيرادات المتكررة - الاستفادة من قنوات التوزيع الجديدة مزيد من المعلومات حول www.2checkout.com
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimpleDepo هو حل قائم على الويب والهواتف المحمولة يساعد تجار الجملة وتجار التجزئة الصغار والمتوسطين على زيادة الإيرادات وتوفير الوقت. وتشمل ميزاته إدارة الطلبات وكتالوج المنتجات وإدارة العملاء والتحليلات. يمكّن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها مندوبي المبيعات من كتابة الطلبات وإدارة المخزون أثناء التنقل، بينما يمكن لمديري التسليم تنظيم التنفيذ والتسليم بكفاءة. SimpleDepo هو حل قائم على SaaS بالكامل.
Billtrust
billtrust.com
قم بتسريع نمو الإيرادات عبر الإنترنت والتوسيع بسلاسة وتحسين تجربة العملاء الخاصة بك من خلال منصة ذكية لمتجر ويب B2B/B2C وتطبيق الهاتف المحمول. تم تصميم Billtrust للتجارة الإلكترونية خصيصًا لموزعي الجملة وشركات التصنيع لتظل قادرة على المنافسة والابتكار من خلال حل متكامل وشامل. التوسع بسلاسة: قم بإدارة كتالوجات المنتجات المعقدة والبيانات والأصول في أي حجم أو مرحلة من الأعمال باستخدام منصة واحدة جاهزة. احصل على الكفاءة والتبسيط باستخدام حل يتكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك ويتضمن كل شيء بدءًا من إدارة معلومات المنتج (PIM) والبحث وحتى إدارة المحتوى والتسويق والمدفوعات. توفير أفضل تجربة للعملاء: امنح عملائك المرونة والبساطة للعثور على ما يحتاجون إليه وطلبه، عندما يحتاجون إليه. من خلال محرك قوي لتوصيات المنتجات والبحث الذكي وتطبيق الهاتف المحمول المتكامل، يمكن لعملائك الطلب وإعادة الشراء والتتبع بسهولة في أي وقت وفي أي مكان. تحسين التدفق النقدي: قم بتقليل الاحتكاك بين إجراء عملية بيع وترحيل الدفع مع تعزيز التدفق النقدي الخاص بك عند دمج عمليات المبيعات والفواتير والدفع عبر بائع واحد.
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path هو نظام تجارة إلكترونية "مجهول" يسمح بدمج التجارة الإلكترونية بدون قوالب كأدوات وسيطة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالمؤسسات. يعتمد النظام على واجهة برمجة التطبيقات (API) ويستهدف بشكل خاص المؤسسات على مستوى المؤسسات.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP المتكاملة على توحيد عناصر المؤسسات الحديثة - بدءًا من القوى العاملة والشؤون المالية وحتى العملاء وسلاسل التوريد - في نظام بيئي موحد يدفع عجلة التقدم.